洗完澡皮膚癢？SoulKind 以天然認證胺基酸取代石化洗劑，讓清潔同步完成肌膚保養

洗澡後皮膚緊繃、乾澀甚至發癢，是許多人的日常，這其實是肌膚屏障受損的警訊。若長期忽略，可能導致慢性乾燥與敏弱問題。問題根源除了過高水溫、過度摩擦、人工香精等刺激，更核心的兇手，藏在我們每天用的洗劑裡。

翻開市售洗沐產品成分表，第一幾乎都是水（Aqua），佔比高達 75-90%，再搭配清潔力過強的石化成分（如 SLS/SLES）。它們在帶走髒污的同時，也一併剝除了保護皮膚的關鍵脂質，破壞屏障結構。我們每天使用的，可能實際上是一瓶「稀釋過的石化清潔劑」。

有機生活保養品牌 SoulKind 提出「零稀釋™」解方，打造 Real 沐浴精粹與 Real 潔顏精粹。配方選擇一滴水都不加，拒絕石化來源，改以高濃度「植物甘油」與「有機大馬士革玫瑰純露」為基底，在清潔時同步補濕與舒緩。

SoulKind 摒棄傳統洗沐產品高達 75% 為水的配方，以「零稀釋™技術」打造不加一滴水的霜狀質地，讓每一滴產品都封存完整的天然植萃精華。（圖片來源：SoulKind 提供）

清潔核心則嚴選擁有 ECOCERT、COSMOS、NaTrue 三冠天然認證的專利植物胺基酸，能溫和洗去髒污，留下保濕感，不干擾皮脂平衡。全系列僅以 100% 純植物精油調香，並通過 SGS 安全檢驗，確認不含常見塑化劑、Paraben 防腐劑與重金屬，敏弱肌、乾性肌膚及孕婦皆可安心使用。

SoulKind 溫和的植萃配方，通過 SGS 檢驗確保無四大重金屬、無七項塑化劑與 Paraben 防腐劑等環境荷爾蒙，適合敏弱肌與孕婦使用。（圖片來源：SoulKind 提供）

肌膚的感受最誠實，緊繃乾癢或水潤舒適，身體會給出答案。SoulKind現正推出「安心體驗計畫」，凡購買 Real 潔顏精粹或 Real 沐浴精粹 100ml，即附贈同款 20ml 體驗瓶，讓你的肌膚親自感受零稀釋的舒適。