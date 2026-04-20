2026春夏最紅蕾絲鞋！Grace Gift、D+AF到Onitsuka Tiger通通入榜

2026春夏最紅蕾絲鞋！Grace Gift、D+AF到Onitsuka Tiger通通入榜圖片來源：官方和女子漾編輯拍攝

當氣溫開始飆升、濕氣黏在皮膚上的那一刻，其實很多女生早就默默在換鞋了。2026春夏，「蕾絲鞋、網紗鞋」不只是流行，而是直接變成一種「救命單品」。它解決的不只是悶熱問題，還順便把穿搭質感一起拉滿，難怪從通勤族到約會穿搭，全都被這一波攻陷。如果你還在猶豫要不要入手，先看完今年三大關鍵趨勢，再決定也不遲。

為什麼2026一定要有一雙蕾絲鞋？

1. 透氣感直接升級，夏天不再悶腳崩潰

台灣的夏天不是熱，是又熱又濕。傳統包鞋再美，一穿就是悶到不行。蕾絲與網紗材質的最大優勢，就是「讓空氣流動」，不只減少腳汗，連視覺都自帶降溫效果，看起來就更輕盈。

2. 一雙鞋撐起整套穿搭的層次感

今年最紅關鍵字就是「透視＋疊穿」。蕾絲鞋可以單穿走清新路線，也可以搭配彩色襪、蕾絲襪，甚至混搭運動襪，風格從甜美到個性都能駕馭，變化度超高。

3. Coquette浪漫美學全面升級

從芭蕾風（Balletcore）到靜奢風，今年鞋款細節變得更精緻。蝴蝶結、刺繡、金屬扣件、立體花紋全上，讓「原本很日常的平底鞋」，瞬間變成穿搭主角。

圖片來源：gracegift

2026春夏必收「平價蕾絲鞋」推薦清單

Grace Gift花園蝴蝶結網紗瑪莉珍鞋 1,280元

這雙完全就是「看到會尖叫那種美」。以法式蕾絲為靈感，鞋面刺繡細節精緻到不行，穿上去是那種若隱若現的優雅感。更厲害的是它偷偷藏了3cm內增高，小隻女孩直接比例升級，但外觀看起來完全不厚重。再加上不露趾設計，既優雅又實穿，是日常通勤＋約會都能穿的萬用款。

圖片來源：gracegift

圖片來源：gracegift

D+AF 法式點點網紗蝴蝶結瑪莉珍鞋 1,280元

如果你走的是甜感少女路線，這雙真的會失守。透膚網紗加上點點元素，讓整體看起來更輕盈、也更有層次。最關鍵的是它自帶「芭蕾風濾鏡」，搭裙子直接仙氣拉滿，搭牛仔褲又會多一點隨性感，是那種不費力就很好看的鞋。

圖片來源:D+AF

圖片來源:D+AF

Onitsuka Tiger MEXICO 66 蕾絲系列4,480元

如果你覺得蕾絲＝太甜，那這雙就是你的解答。把經典復古跑鞋結構，直接換上半透明緹花蕾絲，甜與帥的平衡抓得剛剛好。鞋面還加入毛巾織虎爪標誌與異材質拼接，走路時會有層次變化，完全不是普通運動鞋。附的烏干紗鞋帶更是加分細節，一換上去整體直接變仙。

圖片來源:Onitsuka Tiger

圖片來源:Onitsuka Tiger

圖片來源:Onitsuka Tiger

VIVAIA Margot Mary Jane 藝術聯名款4,780元

VIVAIA 攜手以大膽筆觸以及鮮明色彩描繪女性主義與自然意象的法國藝術家 Léa Morichon ，推出 2026 春夏「Healing Garden 療癒花境」系列，將那抹溫暖的南法陽光與充滿生命力的盎然花園融入品牌經典鞋履。把運動鞋的舒適＋芭蕾鞋的優雅融合在一起。大面積刺繡搭配透膚蕾絲，看起來輕盈但又有設計感。重點是超輕量結構，真的可以一整天穿著走，是實用派女孩會愛的那種時髦。

圖片來源:VIVAIA