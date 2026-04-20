2026春夏最紅蕾絲鞋！Grace Gift、D+AF到Onitsuka Tiger通通入榜

2026-04-20 12:13 女子漾／編輯周意軒
2026春夏最紅蕾絲鞋！Grace Gift、D+AF到Onitsuka Tiger通通入榜圖片來源：官方和女子漾編輯拍攝
2026春夏最紅蕾絲鞋！Grace Gift、D+AF到Onitsuka Tiger通通入榜圖片來源：官方和女子漾編輯拍攝

當氣溫開始飆升、濕氣黏在皮膚上的那一刻，其實很多女生早就默默在換鞋了。2026春夏，「蕾絲鞋、網紗鞋」不只是流行，而是直接變成一種「救命單品」。它解決的不只是悶熱問題，還順便把穿搭質感一起拉滿，難怪從通勤族到約會穿搭，全都被這一波攻陷。如果你還在猶豫要不要入手，先看完今年三大關鍵趨勢，再決定也不遲。

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為什麼2026一定要有一雙蕾絲鞋？

1. 透氣感直接升級，夏天不再悶腳崩潰

台灣的夏天不是熱，是又熱又濕。傳統包鞋再美，一穿就是悶到不行。蕾絲與網紗材質的最大優勢，就是「讓空氣流動」，不只減少腳汗，連視覺都自帶降溫效果，看起來就更輕盈。

2. 一雙鞋撐起整套穿搭的層次感

今年最紅關鍵字就是「透視＋疊穿」。蕾絲鞋可以單穿走清新路線，也可以搭配彩色襪、蕾絲襪，甚至混搭運動襪，風格從甜美到個性都能駕馭，變化度超高。

3. Coquette浪漫美學全面升級

從芭蕾風（Balletcore）到靜奢風，今年鞋款細節變得更精緻。蝴蝶結、刺繡、金屬扣件、立體花紋全上，讓「原本很日常的平底鞋」，瞬間變成穿搭主角。

圖片來源：gracegift
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2026春夏必收「平價蕾絲鞋」推薦清單

Grace Gift花園蝴蝶結網紗瑪莉珍鞋 1,280元

這雙完全就是「看到會尖叫那種美」。以法式蕾絲為靈感，鞋面刺繡細節精緻到不行，穿上去是那種若隱若現的優雅感。更厲害的是它偷偷藏了3cm內增高，小隻女孩直接比例升級，但外觀看起來完全不厚重。再加上不露趾設計，既優雅又實穿，是日常通勤＋約會都能穿的萬用款。

圖片來源：gracegift
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圖片來源：gracegift
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D+AF 法式點點網紗蝴蝶結瑪莉珍鞋 1,280元

如果你走的是甜感少女路線，這雙真的會失守。透膚網紗加上點點元素，讓整體看起來更輕盈、也更有層次。最關鍵的是它自帶「芭蕾風濾鏡」，搭裙子直接仙氣拉滿，搭牛仔褲又會多一點隨性感，是那種不費力就很好看的鞋。

圖片來源:D+AF
圖片來源:D+AF

圖片來源:D+AF
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Onitsuka Tiger MEXICO 66 蕾絲系列4,480元

如果你覺得蕾絲＝太甜，那這雙就是你的解答。把經典復古跑鞋結構，直接換上半透明緹花蕾絲，甜與帥的平衡抓得剛剛好。鞋面還加入毛巾織虎爪標誌與異材質拼接，走路時會有層次變化，完全不是普通運動鞋。附的烏干紗鞋帶更是加分細節，一換上去整體直接變仙。

圖片來源:Onitsuka Tiger
圖片來源:Onitsuka Tiger

圖片來源:Onitsuka Tiger
圖片來源:Onitsuka Tiger

圖片來源:Onitsuka Tiger
圖片來源:Onitsuka Tiger

VIVAIA Margot Mary Jane 藝術聯名款4,780元

VIVAIA 攜手以大膽筆觸以及鮮明色彩描繪女性主義與自然意象的法國藝術家 Léa Morichon ，推出 2026 春夏「Healing Garden 療癒花境」系列，將那抹溫暖的南法陽光與充滿生命力的盎然花園融入品牌經典鞋履。把運動鞋的舒適＋芭蕾鞋的優雅融合在一起。大面積刺繡搭配透膚蕾絲，看起來輕盈但又有設計感。重點是超輕量結構，真的可以一整天穿著走，是實用派女孩會愛的那種時髦。

圖片來源:VIVAIA
圖片來源:VIVAIA

圖片來源:VIVAIA
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#蕾絲 #穿搭 #D+AF #VIVAIA #gracegift #Onitsuka Tiger

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朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
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近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

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朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
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很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

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#朴信惠

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極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

2026-04-14 05:00 女子漾／編輯桑泥
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest

最近打算為指尖換季但在苦惱該選什麼造型嗎？根據最新的時尚趨勢報告，今年春季呈現出兩種風格的的審美競爭，一個是追求純淨質感的「靜奢極簡風」，另一個則是象徵生命力爆發的「花卉風」，到底哪一種風格才適合妳？小編這篇 2026 春季美甲風格解析，幫妳找出命定款式，顯白又百搭。

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極簡風：2026 的關鍵字是「空氣感」

圖片來源：Pinterest
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2026 的極簡主義除了單色的裸色系，還加了技術進化為濾鏡美甲，這種風格強調如同皮膚穿上薄紗般的半透明感，是許多職場女性與極簡穿搭愛好者的首選。

・微珍珠光： 不同於厚重的鏡面，今年流行極其細微的珍珠粉，在光線下若隱若現
・法式進化：極細的邊緣雙線條，比單一線條更有設計感

如果妳平時多穿著中性色系（灰色、米色、白色），極簡風能提升整體的「高級感」，讓雙手看起來乾淨又修長。


花卉風：3D 立體與浮雕設計

圖片來源：Pinterest
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不同於往年的平面彩繪，2026 的春季花卉風格更多了 3D 立體花朵與浮雕成爲了熱門選項。

・立體花朵： 用立體花朵與珍珠做出粉嫩指尖造型，呈現如藝術品般的層次感
・花瓣＋細鑽造型： 利用透明建構膠捏塑出花瓣輪廓，配上細鑽點綴，展現清新高貴感

若計畫參加音樂節、野餐或外拍，花卉風是絕佳的拍照利器，能讓指尖在自然光下成為最吸睛的存在。

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#造型 #穿搭 #趨勢 #春天美甲 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #美甲美睫 #2026春夏

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2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026-04-13 06:39 女子漾／編輯桑泥
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest

春天的到來，美甲趨勢也逐漸轉向更柔和、輕盈的色調，小編綜合了 2026 國際時尚與美妝媒體觀察，今年春季美甲流行色最明顯的關鍵字就是低飽和、奶霧感與大地色系。這股風潮與近年流行的「quiet luxury」與自然系美學息息相關，也讓指甲顏色從過去的高存在感，變成更講究氣質與質感的配角。

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2026 春季美甲流行色一：裸粉色系

圖片來源：Pinterest
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首先最受歡迎的就是裸粉色系。不同於過去偏亮的粉色，2026 的裸粉更接近膚色或帶一點灰調，看起來自然又顯手白。這種顏色不僅適合日常與上班族，也非常符合亞洲女生喜歡的溫柔系風格。搭配短甲或自然圓形指甲，能營造出乾淨、精緻又不過度打扮的印象。


2026 春季美甲流行色二：奶霧色

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第二個春季主流色是奶霧色。所謂奶霧感，就是在原本的顏色中加入白或灰，讓整體呈現半透明、霧面或柔焦效果。像是奶茶色、燕麥色、淡杏色與藕紫色，都屬於這個範圍。這類色調最大的優點是耐看、不容易膩，而且即使長出新甲也不會顯得突兀，因此成為許多上班族與學生族群的首選。


2026 春季美甲流行色三：大地色系美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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第三個不能忽略的是大地色系美甲。國外媒體近年將這股風格稱為「earthy nails」，主打泥土、苔蘚、石灰與沙色等自然色調。這些顏色在春天特別受歡迎，因為它們比冬季的深咖啡與墨綠更輕盈，但又比粉嫩色更有個性。對喜歡低調又想有設計感的人來說，大地色可以說是最平衡的選擇。

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保養品推薦2026必買清單 8款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜

保養品推薦2026必買清單 8款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜

2026-04-07 14:45 女子漾／編輯張念慈
保養品推薦2026必買清單 7款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜。圖片來源：品牌提供
保養品推薦2026必買清單 7款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜。圖片來源：品牌提供

2026年保養市場出現關鍵轉向。從過去強調單一功效，到現在更重視「肌膚整體運作」，保養邏輯正在升級。尤其外泌體技術、補脂養膚與夜間修護概念的崛起，讓產品不再只是短效改善，而是回到肌膚根本。

如果你正在找保養品推薦2026必買清單，以下8款高評價新品，從精華液、乳霜到美容油與面膜，完整解析今年最值得關注的保養趨勢。

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CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

在夜間保養領域，CHANTECAILLE 香緹卡推出的雪牡丹臻白透亮水潤面膜，則進一步將「亮白」與「修護」整合進睡眠時段。

這款面膜以雪牡丹植萃為核心，搭配專利淡斑成分Thiamidol®與菸鹼醯胺，強調在夜間肌膚修護最活躍的時段，同步進行淡斑、提亮與保濕。透過在肌膚表層形成水潤鎖護層，讓有效成分在睡眠期間持續作用，放大整體修護效果。

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

實際使用上，質地偏水潤型面膜，延展性佳，不會有厚重悶感，適合作為夜間最後一道保養程序。隔天醒來後，膚色均勻度與光澤感會更明顯，整體膚況呈現穩定狀態。

特別適合有斑點、暗沉困擾，或想強化夜間修護效率的人。對於生活作息不規律、膚況容易疲憊的族群，也能作為密集修護選擇。

ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

2026年另一個關鍵趨勢是「補脂養膚」，ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油正好體現這個概念。透過多重Omega脂肪酸，補充肌膚屏障所需脂質，讓保養不再只停留在補水層面。

使用時能感受到油體細緻輕盈，不厚重也不悶，延展性佳，甚至可與底妝混合使用。使用後呈現自然光澤，而非油亮感，整體膚況看起來更健康。特別適合乾肌與敏感肌族群，或長期覺得保養吸收不完全的人，能從根本改善乾燥問題。

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華

在美白保養領域，DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華代表新一波升級趨勢。透過外泌體概念導入，不只著重亮白效果，同時強調膚況穩定與修護。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

質地清爽、吸收快速，適合日夜使用。長期使用後，膚色均勻度提升，整體透亮感更加自然，而不是短暫的表面提亮。適合有暗沉、膚色不均困擾，同時又擔心刺激性的族群。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜

在抗老乳霜領域，台塑生醫FORTE全新升級的「10%胎盤素肌活精質乳霜」則從肌膚結構層次切入，回應隨年齡增長所出現的鬆弛與輪廓下移問題。品牌以胎盤肌活系列為基礎，透過提升胎盤與臍帶活性萃取至10%高濃度，結合多重生長因子與玻尿酸，打造更完整的結構型抗老保養策略。

配方中進一步加入「星芒杉紅藻萃取」作為重力反轉因子，搭配雙重胜肽系統，從支撐結構與膠原排列著手，提升肌膚緊緻度與立體感。整體作用不僅停留在表層滋潤，而是延伸至肌底，協助改善因老化導致的輪廓鬆動與彈力流失問題。

實際使用時，乳霜質地細緻柔滑，延展性佳且吸收迅速，兼具滋潤與輕盈感，不會帶來厚重負擔。持續使用後，肌膚會呈現更飽滿緊實的觸感與光澤，特別適合初老至熟齡肌，或開始在意輪廓線條與彈性的族群。

Natura Bissé 無齡肌泌精華

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供

今年最受矚目的精華液之一，Natura Bissé 無齡肌泌精華將保養從「補充成分」提升到「調節機制」。透過外泌體概念延伸的肌膚訊息傳遞技術，讓細胞維持穩定運作，進一步優化膠原生成環境。

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP

實際使用時，質地輕盈且延展性高，吸收後不殘留黏膩感，反而帶出細緻滑順的膚觸。持續使用後，膚況穩定度明顯提升，尤其在換季或壓力期間，肌膚更不容易出現粗糙與不適。適合初老族群與膚況不穩定者，若你開始感受到單純保濕不夠，這類型產品會是升級保養的重要關鍵。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜延續品牌蘭花科研，強調提升肌膚修護與抗老能力。透過高濃度蘭花萃取，讓肌膚在面對環境壓力時仍能維持穩定狀態。

與傳統抗老乳霜不同，這款以清爽質地為主軸，推開後快速吸收，不會產生厚重悶感。使用後肌膚呈現柔潤細緻的光澤，同時維持清爽觸感。特別適合混合肌與油肌族群，或是對乳霜質地有抗拒感的人，能兼顧抗老效果與舒適度。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜主打高實用性，此次限量版則進一步強化日常使用情境。一瓶即可應對臉部、雙手與局部乾燥問題，讓保養更簡化。

質地介於乳霜與軟膏之間，延展性佳，吸收後形成柔潤保護層，但不會過度厚重。對於長時間待在冷氣房或頻繁清潔雙手的人來說，補擦時特別有感。適合生活忙碌、希望減少保養步驟的人，是兼顧功能與便利性的代表產品。

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
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#精華液 #彩妝保養 #乳霜推薦 #面膜推薦 #美容油推薦

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2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026-04-17 19:07 女子漾／編輯張念慈
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供

今年春夏防曬真的不一樣了。不再只是「防曬係數比高」，而是直接進化成「底妝的一部分」。從專櫃到開架，幾乎每個品牌都在強調：一瓶搞定防曬＋修飾＋保養。以下整理今年討論度最高的7大防曬新品，直接幫你挑出最適合自己的命定款。

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1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」：偽素顏天花板，一抹自帶玫瑰光

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

如果你追求「看起來像沒化妝但皮膚超好」，這條真的會中。嬌蘭把經典提洛可系列升級，推出這款結合防曬＋潤色＋保養的裸膚霜。最大亮點在於極高比例自然來源成分，搭配紫雛菊精萃、摩洛哥堅果油與玻尿酸，一邊防曬一邊養膚。

質地非常輕盈，能打造像陽光親吻過的玫瑰光或蜜桃光肌，毛孔與暗沉會被柔焦掉，適合日常快速出門、懶得上粉底的人。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

2. 曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」：開架高CP潤色王

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

這款可以說是開架市場的話題王。全新升級加入「鎖光UV防護膜科技」，讓防曬同時具備底妝濾鏡效果。

SPF50+/PA++++高防曬力之外，還有4款校色選擇：冰晶藍（修紅）、薰衣草紫（去黃）、玫瑰粉（補氣色）、薄荷綠（修痘疤）。而且耐汗、抗摩擦，不容易脫妝，非常適合台灣悶熱天氣，通勤族會很有感。

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

3. ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」：毛孔隱形神器，底妝直接少一步

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供

這支的重點只有一個：柔焦到像開濾鏡。透過「平滑美肌塗膜」技術，能填補毛孔與凹凸，讓肌膚表面變平滑，同時兼顧防曬與妝前打底。

奶油黃色調可以自然修飾泛紅與膚色不均，加上8小時持妝效果，非常適合油肌或毛孔明顯族群。

4. 迪奧「緹花輕透UV防曬乳＋全能UV防曬棒」：精品級隱形防護

迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供

迪奧今年直接把防曬做成「時尚單品」。「緹花輕透UV防曬乳」主打水感輕盈質地，擦上像一層隱形薄紗，完全不泛白、不黏膩，同時具備SPF50+ PA++++高防護。

另一款「全能UV防曬棒」則走隨身補擦路線，柔霧質地能順便修飾毛孔與控油，外出補防曬也能維持精緻妝感。

迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供

5. MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」：敏感肌安心首選

防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果你是敏感肌或極簡保養派，MUJI這系列會很對味。主打低刺激與簡單成分，添加植物萃取、神經醯胺與胺基酸，兼顧保濕與肌膚防護。

兩款防曬各有定位：水凝乳清爽不黏，適合日常通勤；防曬乳液則為物理防曬，通過耐水測試，適合戶外活動與長時間曝曬。

MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供
MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供

6. 巴黎萊雅：養膚級防曬全面進化，「1瓶3效」成市場主流

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅今年主打「養膚級防曬」，推出美肌小金管與控油小銀管兩款產品，強調防曬、妝前與保養三效合一，採用專利防曬科技，有效阻隔紫外線，同時添加多重保濕與抗老成分，讓防曬不再只是防護，而是肌膚管理的一環。

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

美肌小金管偏向水潤透亮妝感，適合乾肌或追求光澤底妝者；控油小銀管則主打清爽控油與毛孔修飾，鎖定油肌族群，讓夏季妝容維持長時間穩定。

7. Dr. May 美博士：醫美術後防曬升級，「校色＋修護」成關鍵新戰場

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

隨著醫美療程普及，「術後防曬」成為今年市場關注焦點。Dr. May 美博士針對雷射、皮秒後的脆弱肌膚，推出全新「紫潤白防曬」，主打高防護同時結合校色與修護機制。

產品採用SPF50+ PA++++高規格防護，並加入紫潤校色因子，可即時中和蠟黃與暗沉，讓肌膚在修復期也維持透亮氣色。成分設計同步強調「防護＋修護＋抗老」，透過植萃專利與抗氧化成分，降低光老化影響，同時維持水感清爽質地，減少術後肌膚負擔。整體定位明確鎖定「醫美後專用防曬」，也反映市場從日常防護延伸至精準護膚需求的趨勢。

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

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