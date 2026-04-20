2026最萌聯名一次看！吉伊卡哇防曬、珍奶彩妝到小兔眼線 5大可愛爆擊新品全收

今年美妝市場很明顯進入一個新趨勢：光可愛已經不夠，「可愛＋功能」才是王道。從防曬、眼妝到唇彩與定妝，每個品牌都在把每天一定會用的東西，變成讓人想帶出門、甚至想收藏的存在。

這一波最值得關注的5大聯名與話題新品，不只是外型討喜，更在實用度上全面升級，直接改寫日常上妝體驗。

1. ALLIE × 吉伊卡哇：把防曬變成每天都期待的療癒儀式

ALLIE精選三款品牌人氣防曬商品，結合不同角色與生活情境換上超萌新裝。圖片來源：台灣鐘紡

當防曬不再只是「不得不做」，而是變成一件會讓人開心的事，這波ALLIE聯名就成功了。

2026年ALLIE攜手高人氣IP吉伊卡哇，將品牌三款熱銷防曬全面換上限定包裝，讓吉伊卡哇、小八與烏薩奇化身「軟萌抗曬小隊」，直接把日常防曬變成療癒陪伴。

除了外型吸睛，產品本身也維持高規格表現。明星款「持采UV高效防曬水凝乳」具備SPF50+ PA++++防護力，同時結合抗汗、防水與抗摩擦機能，即使長時間通勤或戶外活動也能維持穩定防護。質地走清爽水感路線，不黏膩、不泛白，日常使用負擔極低。

另外兩款調色型防曬更直接打中現代人需求。「木質調勻妍」主打自然潤色，一抹就能修飾膚色不均；「紫陽明妍」則針對蠟黃暗沉，帶來提亮效果。等於把防曬、潤色、底妝三件事合併，讓「養膚底妝」真正落地。

ALLIE精選三款品牌人氣防曬商品，結合不同角色與生活情境換上超萌新裝。圖片來源：台灣鐘紡

ALLIE精選三款品牌人氣防曬商品，結合不同角色與生活情境換上超萌新裝。圖片來源：台灣鐘紡

2. Love Liner × 艾絲樂小兔：把眼線變成精緻度關鍵的一筆

Love Liner隨心所慾超防水超激細眼線液筆。圖片來源：品牌提供

在強調細節感的妝容趨勢下，眼線早就不只是補輪廓，而是影響整體精緻度的關鍵。

Love Liner這次推出升級版「隨心所慾超防水極細眼線液筆」，並同步帶來品牌史上最細0.01mm「超激細版本」，讓眼頭、睫毛間隙都能精準描繪，打造更乾淨俐落的眼妝線條。

Love Liner隨心所慾超防水超激細眼線液筆。圖片來源：品牌提供

產品在配方與結構上全面進化，墨水流量提升至1.1倍，顯色更飽滿且穩定出墨，加上防水、防暈雙重機制，可長時間維持乾淨線條，不易暈染。鋁製筆身設計則增加手感穩定度，降低手震問題，對新手也更加友善。

這次更與艾絲樂小兔推出聯名包裝，將原本偏專業取向的產品轉化為兼具可愛與收藏價值的單品。再加上可替換式筆芯設計，也讓這支眼線筆從消耗品升級為長期陪伴的化妝包成員。

Love Liner隨心所慾超防水超激細眼線液筆。圖片來源：品牌提供

Love Liner隨心所慾超防水超激細眼線液筆。圖片來源：品牌提供

3. 媚比琳 × Converse：水光唇與街頭風的最強混血

媚比琳超持久水光鎖吻唇釉。圖片來源：品牌提供

當彩妝開始與潮流文化融合，妝容不再只是精緻，而是態度的延伸。媚比琳與Converse跨界合作，推出超持久水光鎖吻唇釉「#加速心動紅」，用紅色調詮釋街頭風格的速度感與能量。

這款唇釉最大特色在於「水光但不沾杯」，透過品牌首創的水光彈力鎖色科技，形成一層柔韌薄膜，在保有光澤的同時達到長效鎖色效果，顛覆過去水光唇容易掉色的印象。搭配高顯色配方，一抹即可呈現飽滿色彩，不需反覆疊擦。

色號設計也非常貼近日常需求，像#270極速玫紅走清新裸玫路線，#245肉桂紅則帶點甜感顯白，而#290琥珀紅則偏成熟質感，從日常到約會都能駕馭。即日起於 Converse 指定門市單筆消費滿 NT$2500，即有機會獲得媚比琳與Converse 共同推出的限量加速心動組合，包含鞋扣、鞋帶，以及隨機色號鎖吻棒一支，輕鬆打造從頭到腳都充滿態度的心動造型。

媚比琳超持久水光鎖吻唇釉。圖片來源：品牌提供

媚比琳超持久水光鎖吻唇釉。圖片來源：品牌提供

4. FreshO2 × 春水堂：把珍珠奶茶變成氣色，台味美妝直接爆紅

FreshO2X春水堂_珍珠奶茶小方糖、經典紅茶小麥棒。圖片來源：品牌提供

這次聯名最特別的地方，在於它不只是可愛，而是把文化變成產品。

FreshO2攜手春水堂，將珍珠奶茶與紅茶轉化為彩妝靈感，推出「珍珠奶茶小方糖」與「經典紅茶小麥棒」，讓台灣人最熟悉的味道，變成每天上妝的氣色來源。

FreshO2X春水堂_珍珠奶茶小方糖、經典紅茶小麥棒。圖片來源：品牌提供

「珍珠奶茶小方糖」主打潤唇與自然氣色，加入玻尿酸、荷荷芭油與可可籽脂，質地輕盈卻具備保濕修護效果，呈現奶棕色自然唇感；而「經典紅茶小麥棒」則是一支多用途產品，可用於眼、唇、頰，快速完成全臉妝容，特別適合通勤與外出補妝。

整體設計延續品牌「To-Go彩妝」概念，小巧好攜帶，讓上妝變得更直覺快速。這系列不只是彩妝，更像是一種生活風格的延伸，把「台灣感性」具體化。

FreshO2X春水堂_珍珠奶茶小方糖、經典紅茶小麥棒。圖片來源：品牌提供

FreshO2X春水堂_珍珠奶茶小方糖。圖片來源：品牌提供

FreshO2X春水堂_經典紅茶小麥棒。圖片來源：品牌提供

5. PRAMY柏瑞美：攜手KIRE 凱爾，定妝科技直接拉滿

PRAMY柏瑞美化妝師持久定妝噴霧。圖片來源：品牌提供

PRAMY柏瑞美攜手全新代言人KIRE 凱爾，以KIRE 凱爾在鏡頭前始終維持高標準狀態的專業形象，完美展現強大「定力」穩住關鍵時刻。

PRAMY柏瑞美推出「化妝師持久定妝噴霧」，主打鎖妝PRO雙層成膜科技，透過內層固定底妝、外層防水抗汗的結構，打造長達36小時的持妝效果。

這款產品特別針對高溫潮濕環境設計，加入微米級吸油粉末，有效控制油光，同時透過玻尿酸、泛醇與依克多因維持肌膚保濕度，避免長時間持妝造成乾燥不適。

實測表現更是主打極端情境，包括40°C高溫與長時間拍攝環境，仍能維持妝面完整不斑駁。搭配細緻噴霧設計，能均勻覆蓋不破壞底妝，讓定妝不再只是收尾，而是影響整體妝感精緻度的關鍵。