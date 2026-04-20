2026年3月美妝趨勢出爐！防曬提前升溫、「養膚底妝」成主流 熱門排行+新品分析。圖片來源：品牌提供

隨著季節由冬轉春，消費者美妝需求出現明顯轉變。根據美妝行銷總研最新發表的美妝趨勢月報，2026年3月市場數據顯示，臉部保養關注度持續擴大，占比提升至47.3%，其中防曬、精華與清潔類產品明顯升溫；彩妝市場則由粉底液領軍，帶動「養膚底妝」成為近期主要趨勢。

整體來看，市場從過往強調情緒價值的消費模式，逐步轉向以「修護」與「防禦」為核心的務實導向，顯示換季期間消費者對肌膚穩定度與功能性的重視程度明顯提升。

臉部保養占比攀升 防曬與清潔需求同步增加

整體市場重點趨勢。圖片來源：美妝行銷總研2026年6月美妝趨勢報告

根據 CMRI 數據顯示，臉部保養類別在 3 月的關注佔比攀升至 47.3% 的高點（MoM +0.8%）。與此同時，香水香精與洗髮產品等類別則因消費者預算向「精準解決問題」傾斜而出現微幅下滑。這反映出在換季期間，消費者將「修護」與「防禦」視為首要任務，資源分配呈現顯著的向臉部集中的趨勢。

其中，「臉部防曬」成為本月成長幅度最高的屬性之一，排名上升至第9名，占比提升1.1%，顯示防曬需求已不再侷限於夏季，而是提前於春季啟動。

此外，受換季代謝影響，「洗臉」相關產品關注度同步上升，反映消費者在基礎清潔上的需求提升。相較之下，單純主打保濕的產品則受到高機能精華擠壓，關注度略為下滑。

粉底液成彩妝核心 擠壓唇彩與定妝市場

不分類關注度TOP15商品。圖片來源：美妝行銷總研2026年6月美妝趨勢報告

3 月榜單反映出「底妝不再只是遮瑕」，而是保養品延伸的核心趨勢，消費者追求的是「上妝即保養」的高效體驗。彩妝市場則呈現明顯集中現象，數據顯示，粉底液以7.7%的占比穩居類別首位，並對其他品項產生排擠效應，導致唇彩與定妝產品排名下滑。

市場觀察指出，底妝角色已從單純修飾膚色，轉向兼具保養功能的產品類型。以克蘭詩「黃金雙萃精華粉底液」為例，其將品牌核心精華技術導入底妝，成功吸引消費者關注；開架品牌方面，KATE「極輕感持久粉底液」則穩守持妝技術定位，滿足消費者對精緻妝效的剛性需求。

醫美成分普及 功能型保養成主流

適樂膚極抗痕A醇緊緻修護精華 #抗痕小紫瓶。圖片來源：品牌提供

在保養領域，具備醫學實證或高機能成分的產品持續受到青睞。適樂膚（CeraVe）在本月榜單中同時有多款產品入列，；而medicube透過PDRN安瓶將醫美級成分導入日常保養，也成功吸引市場關注。

科研成分與基礎代謝：CeraVe (適樂膚) 在 Top 15 中罕見佔據 3 席（A醇、多肽霜、全效修護乳），顯示其以「修護」為核心的產品線具備高度黏著度。同時，Melano CC 洗面乳的入榜，代表「酵素清潔」在換季代謝需求中扮演著不可或缺的「基礎功」角色。medicube 則透過 PDRN 安瓶，成功將醫美級高機能成分大眾化。

新興成分標竿：medicube PDRN 安瓶（高效能、醫美級技術落地）。

醫學實證標竿：CeraVe 適樂膚系列（穩定、皮膚科醫師背書、極高黏著度）。

換季基本功標竿：Melano CC 洗面乳（酵素清潔應對換季代謝需求）。

市場分析認為，消費者對於「成分透明」與「功效可驗證」的需求持續提高，醫美概念正逐步向日常保養市場滲透。

CeraVe 適樂膚「極抗痕修護系列」。張念慈/攝影

品牌排名洗牌 功能導向產品帶動成長

3月熱門關注品牌。圖片來源：美妝行銷總研2026年6月美妝趨勢報告

金智媛是THE WHOO后 全球品牌代言人，全新「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」。圖片來源：品牌提供

品牌表現方面，本月出現明顯變動。

保養類別：THE WHOO (后) 成為本月最強黑馬，名次大幅躍進 16 位，主要由「重生秘帖」與「拱辰享雪白膏」雙主力帶動。INNISFREE 則憑藉「A醇PDRN」安瓶精準切中功效控需求，名次提升 11 位。值得關注的是，AHC 以前進 1 名的姿態躋身前三，擠下理膚寶水，顯示其「神仙水」系列在換季期間作為「高功能補水」的集客力極強。

彩妝類別：專櫃品牌表現強勢，ELIXIR (怡麗絲爾) 推出具潤色與防曬功能的新品「膠原亮妍多效美肌乳PK」名次暴升 12 位，對 MAYBELLINE 與 CANMAKE 等傳統開架品牌產生了明顯的聲量稀釋效應，顯示具備複合功能的產品更容易吸引消費者關注。在換季期，消費者對於具備高效保養訴求的專櫃底妝展現出極高的嘗試意願。

美體美髮：AROMASE (艾瑪絲) 成長 13 名表現最劇，其「草本強健養髮精華液」成功將換季頭皮護理轉化為務實的修護與強健訴求。

相較之下，本月肌研 與 DIOR 的排名微幅下滑，釋放出重要警訊：在「務實解決問題」的風潮下，單一的「基礎保濕」訴求已不足以抗衡高機能市場的瓜分。特別是 DIOR 等頂級精品品牌，若僅停留在「情緒價值」與「品牌光環」的溝通，在目前強調「瑕疵控制與修護」的臨床功效導向市場中，競爭優勢將面臨稀釋風險。

新品集中化明顯 粉底液占比近半

黃金雙萃精華粉底液。圖片來源：品牌提供

3 月新品市場呈現極端的「高度集中化」。臉部新品前三名即佔據 15.6% 的聲量，顯示消費者在換季嘗試新品時，高度傾向選擇高效能、高濃縮的步驟。中小型品牌新品若缺乏明確技術或差異化定位，較難取得曝光。

精華液市場：DR.WU (達爾膚) 「超逆齡肌因再生精華 (PDRN升級版)」以 7.0% 的新品佔比奪冠。其戰略價值在於精準鎖定「醫美後修護」，成功將晦澀成分轉化為日常保養訴求。

底妝市場：彩妝新品前三名全數由粉底液包辦，合計佔比高達 45.9%。其中，CLARINS (克蘭詩) 「黃金雙萃精華粉底液」以 17.5% 的驚人佔比空降榜首，數據論證了換季期消費者對「妝效升級」與「精華入妝」的壓倒性需求。

黃金雙萃精華粉底液。張念慈/攝影

防禦型美妝成形 市場走向功能整合

整體而言，2026年3月美妝市場呈現三大發展方向：

一是防曬需求提前，並逐步與校色、抗敏等功能整合；

二是底妝產品養膚化，成為保養延伸的重要一環；

三是醫美成分普及，帶動消費者對產品功效與科學依據的重視。

本次報告根據 2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日期間，消費者於 @cosme 的瀏覽行為與口碑資料整理而成。市場分析認為，隨著第二季到來，長效持妝與美白需求將持續升溫，品牌若能結合「防禦」、「修護」與「多功能整合」，將更有機會在競爭中取得優勢。