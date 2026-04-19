2026養膚新品推薦！張凌赫、金智媛、張鈞甯都在用的4款神級精華，穩膚亮肌一次搞定。圖片來源：品牌提供

2026養膚保養正式進入「高效修護時代」，不只是補水，而是從肌底啟動修護力。從外泌體、NAD能量到活氧膠原科技，今年的關鍵字就是「讓肌膚自己變好」。更狂的是，這波新品直接由男神女神親自背書，從張凌赫、張鈞甯到金智媛，每一款都是實際在高壓工作下撐住膚況的真愛清單。

以下精選4大話題養膚新品，從成分到使用感一次解析，幫你找出真正能讓肌膚穩、亮、彈的關鍵選擇。

1. 蘭蔻《超極限肌因賦活露》：張凌赫同款，穩膚速度真的有差

張凌赫是蘭蔻速PRO小黑瓶《超極限肌因賦活露》愛用者。圖片來源：品牌提供

小黑瓶本來就已經是經典，但這次升級版的重點不是「更滋潤」，而是「更快讓肌膚回到穩定狀態」。

核心的β-肌因再生修護科技，加上高濃度醫學級β-葡聚醣，等於是在肌膚出狀況時，直接幫你「降躁、修復、穩定」。這點對於現代人來說很關鍵，因為真正的肌膚問題，大多不是缺水，而是失去平衡。

張凌赫是蘭蔻速PRO小黑瓶《超極限肌因賦活露》愛用者。圖片來源：品牌提供

張凌赫在高強度拍攝下，最常遇到的就是膚況忽好忽壞，他分享這瓶最有感的地方，就是「不管今天膚況多亂，隔天都能拉回正常」。

實際使用會發現，它不是厚重滋養型，而是偏清爽水感，但吸收後會有一種肌膚被「整理好」的感覺。長期使用會感覺毛孔比較細、膚色更均勻，特別適合熬夜族或壓力型膚況。

2. THE WHOO后「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」：金智媛同款，把抗老變成「快充模式」

金智媛是THE WHOO后 全球品牌代言人，全新「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」。圖片來源：品牌提供

這瓶的關鍵字只有一個：「速度」。

THE WHOO后這次鎖定現代人最常見的問題，不是老而是「提早看起來累」。像是熬夜、壓力、換季造成的暗沉與鬆弛，其實都是「衰老時差」。

這款安瓶主打NAD Power24™科技，一滴含550億NAD+脂質體，直接補充肌膚能量，讓修護變成「快充模式」。

金智媛是THE WHOO后 全球品牌代言人，全新「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」。圖片來源：品牌提供

質地是水感凝露，很好吸收，不會有傳統安瓶那種厚重感。用完最明顯的是「膚況變穩」，尤其是那種忽乾忽油、容易泛紅的肌膚，會慢慢回到平衡。

另外一個很加分的點是妝前效果。因為它有微量AHA，會讓肌膚表面更平滑，底妝服貼度會明顯提升。

3. RÈXOS外泌體精華液：張鈞甯愛用，小泌瓶的「慢養膚」哲學

張鈞甯透露，RÈXOS 是她收工後最期待的「肌膚 SPA」。圖片來源：品牌提供

如果你是那種「用很多保養但膚況還是不穩」的人，RÈXOS的核心是「外泌體」，簡單講就是能傳遞修護訊號，讓肌膚自己啟動修復機制，而不是外部硬補。張鈞甯的保養觀念其實很代表現在的趨勢，她強調不要過度保養，而是選擇真正有效、成分單純的產品。

張鈞甯特別推薦話題款商品「外泌體精華液」，其質地舒適不黏稠且吸收極快，能有感提升膚質彈潤。

這款外泌體精華液（小泌瓶）主打奈米級吸收，滲透力非常快，使用後不會有負擔感，但肌膚會慢慢變得更彈、更亮。最有感的族群是長時間上妝、經常出差或作息不穩的人。它不像急救型產品那麼立即，但屬於「越用越穩」型，特別適合敏感或容易泛紅的肌膚。

4. 迪奧《逆時活氧奇肌露》：讓肌膚從「暗」變「亮」的關鍵第一步

迪奧《逆時活氧奇肌露》。張念慈/攝影

這瓶比較特別，它不是典型精華，而是「保養第一步」的關鍵角色。迪奧這次把重點放在「肌膚能量」，透過活氧膠原調控科技，搭配錦葵活酵因子，去解決肌膚變暗、變乾、變薄的根本問題。

使用感是非常輕盈的水狀質地，但比一般化妝水更有存在感。擦上去會有一種肌膚被喚醒的感覺，後續保養吸收也會變更好。它最適合的族群是「膚況不差，但看起來沒精神」的人。長期使用會發現肌膚光澤變自然，不是油亮，而是那種健康的膠原光。

一擦：迪奧逆時活氧奇肌露。圖片來源：品牌提供

另外，搭配「一擦、二拍、三濕敷」的使用方式，可以在短時間內做出急救效果，很適合重要場合前使用。