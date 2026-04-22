Jennie 入選 2026《TIME》百大影響力人物！葛萊美歌手 Gracie Abrams 親撰文告白：「她強大卻溫柔，我就是愛她！」 圖片來源：IG@jennierubyjane

2026 年韓流再度寫下里程碑，BLACKPINK 成員 Jennie 入選《TIME》公布的「TIME100」全球最具影響力人物名單，更是由葛萊美歌手 Gracie Abrams 親自撰文推薦。這不僅是對她個人成就的肯定，也再次證明 K-pop 與亞洲文化在全球影響力的持續擴張。

Jennie 為何能登上 TIME 100？

圖片來源：IG@jennierubyjane

TIME100 每年評選標準不只看人氣，而是著重「影響力」，包括文化、產業、社會話題等層面。Jennie 能入選，關鍵在於她早已超越「偶像」定位，成為結合音樂、時尚與個人品牌的全球代表人物。

在音樂方面，作為 BLACKPINK 成員，她持續在國際市場創下紀錄，而在個人發展上，Jennie 近年積極拓展個人作品與跨界合作，使影響力更加多元。

為她撰文的 Gracie Abrams 更表示：「即使不在舞台上的 Jennie，也能讓人深深感受到她無可否認的存在感。她總是帶著善良與溫暖，我就是愛她！」

從偶像到時尚指標：Jennie 的風格影響力

圖片來源：IG@jennierubyjane

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Jennie 的另一大關鍵影響力來自「時尚」。她被公認為當代最具代表性的韓國時尚 icon 之一，身為「人間香奈兒」的她，不論是精品品牌合作、街拍造型或舞台穿搭，都能迅速帶動全球模仿風潮，也讓她成為各大品牌爭相合作的對象。

個人特色與 Z 世代共鳴

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Jennie 的成功，還來自於她與 Z 世代之間的高度連結。她在社群媒體上的形象自然、不過度包裝，展現出真實與自我風格，這正是年輕世代最重視的特質。

此外，她積極參與創意與品牌合作，從音樂製作到聯名企劃，都能看到她的個人審美與想法，使她的影響力不只是「被塑造」，更是「主動創造」。