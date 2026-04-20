2026 去韓國旅遊前必看！Olive Young 唇彩熱銷榜出爐，清單內這幾支絕對是今年的「斷貨王」

2026 年韓國旅遊的熱度依舊不減，而作為時尚美妝迷，行程中絕對少不了在 Olive Young 盡情穿梭，隨著夏季流行趨勢的更迭，又有新的唇彩值得入手，如果你正計畫前往首爾，這份剛出爐的 Olive Young 唇彩熱銷榜單 Top 5 絕對是你清單上的重點。在這些「斷貨王」消失在架上前，請務必精準入手！

Top 1 Fwee 玫瑰迷戀持久唇釉

提及今年最有神祕氣息的開架黑馬，絕對不能錯過這款靈感源自玫瑰多變姿態的 Fwee 玫瑰迷戀持久唇釉，這款產品最令人驚艷之處，在於其獨特的「粉狀水感」技術，蘊含濕潤的粉末顆粒，讓雙唇表面維持如花瓣般的粉霧質感，內部卻始終保持滋潤。透過絲滑的凝膠成分，它能悄悄撫平惱人的唇紋，帶來猶如高允貞般的千金高級感，18 種色號蒐集了玫瑰從初晨綻放到日落暮色的每一個絕美瞬間，結合專為暈染設計的扁平霧面刷頭，讓你輕鬆打造出層次分明的細緻妝效，且色彩持久一整天始終如新。

Top 2 Hera 裸感光澤唇蜜

如果你追求的是一種毫不費力的優雅，Hera 裸感光澤唇蜜絕對是你化妝包裡的命定款，這款唇蜜透過輕盈的質地賦予雙唇柔和光澤，打造出如琉璃般飽滿透亮的妝感，為了徹底告別唇蜜常見的黏膩困擾，這款產品採用了零厚重的凝露質地，一抹貼唇且不拉絲，特別加入的月見草油與植物固醇等滋養成分，能在美妝的同時深層保濕。最迷人的是其細微的 3D 光感折射粒子與薄荷沁涼觸感，能瞬間為雙唇降溫，帶來視覺上的自然豐唇效果，展現出知性而豐盈的裸妝魅力。

Top 3 rom&nd 果汁水潤唇釉

即便在競爭激烈的韓系唇彩中，rom&nd 的果汁唇釉依然是傳奇般的地位，今年這款明星商品換上了超萌的米飛兔經典聯名包裝，再度引發收藏熱潮，除了討喜的外型，配方更全面升級至 8 重玻尿酸深層鎖水系統，結合芒果籽油與莓果萃取，為雙唇提供精華液等級的長效滋養，標誌性的「糖衣膜」技術，讓色彩在抹開後如水果般清爽，擦完後會呈現剔透的玻璃光澤，即便表層的光澤因進食而稍微減退，其特殊的色素包覆技術依然能讓底色維持自然紅潤，告別尷尬的斑駁感。

Top 4 Alternative Stereo 焦糖琉璃唇釉

對於偏好高顯色度與亮澤感並存的你來說，Alternative Stereo 的焦糖琉璃系列是今夏的時髦選擇。這款唇釉擁有如焦糖般濃郁飽滿的色彩，質地能在觸碰雙唇的瞬間融化定型，帶來不黏膩且持久的精緻妝效。品牌在保養成份上同樣下足苦心，添加了可可脂與 CICA PDRN 等修護配方，能深層滋養並改善乾燥。無論是薄擦顯現清透活力，還是疊擦打造飽滿豐盈的華麗氣場，它那種如釉料般的閃耀光澤，都能讓雙唇散發出健康且自信的光彩，是一款兼具保養與強大妝效的寶藏單品。

Top 5 fwee 3D 立體玻璃唇蜜

想要追求極致的視覺張力，fwee 的 3D 立體玻璃唇蜜將唇彩帶入了第三代的全新境界。這款唇蜜主打即時提亮與 3D 豐唇效果，透過高分子聚合物在唇部形成一道如凝膠般的透明保護膜，能反射光線並形成強大的鎖水網。其蘊含的亮澤精油複合物能讓雙唇顯得格外豐盈，卻完全沒有厚重的負擔感。它不僅是唇彩，更像是為雙唇穿上了一層立體的玻璃外衣，無論在任何光線下，都能展現出令人心動的彈潤閃耀。