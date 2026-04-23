2026 春夏美甲趨勢：除了初戀粉，還有這 3 大顯白色系正悄悄爆紅。 圖片來源：Pinterest

今年的美甲趨勢告別了高調的螢光色，轉向一種帶有「呼吸感」的療癒系色調，除了每年必備的春季初戀粉，還有奶油黃、鼠尾草綠與柔和蜜桃這三大顯白色系，成為了今年春夏你必須嘗試的美甲造型！

奶油黃：兼具溫柔與淘氣

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2026 年黃色不再是難駕馭的代名詞，這種帶有大量乳白調的「奶油黃」，是今年最具代表性的春夏必備色彩之一。

而奶油黃的顯白關鍵則在於它能有效修飾亞洲人皮膚的暗沉，比起正黃色更具備提亮效果。在穿搭上則非常適合搭配極簡穿搭或韓系風格，不論短甲或長甲都能呈現乾淨俐落的質感。

鼠尾草綠：低調自然的療癒色系

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延續永續與自然的主題，鼠尾草綠與春天的自然氛圍完美呼應，同時又不會像鮮綠色那樣難以駕馭。它是一種帶有灰調的綠色，視覺上極度舒壓，更是具備一種「冷淡風」的高級感。

鼠尾草綠美甲非常適合搭配亞麻、天絲材質的服裝，營造出一種文藝且知性的氣息。

蜜桃色：比粉色更有層次的顯白選擇

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作為 2026 年的「人氣王」，蜜桃色在今年加入了更多果凍質感，它介於粉色與橘色之間，完美模擬了初夏蜜桃的清甜感。

建議選擇帶有透明度的蜜桃色，透過層層疊加創造漸層，能讓指尖看起來通透且紅潤，更是顯白關鍵。