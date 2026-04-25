2026 春季 Z 世代最愛配件公開！NewJeans 示範科技未來感與懷舊復古，一篇掌握爆紅單品。 圖片來源：IG@newjeans_official

在社群媒體主導時尚風向的時代，配件早已不只是配角，而是決定整體造型是否「有記憶點」的關鍵，特別是 Z 世代更擅長透過小細節展現個人風格。而小編觀察到今年春季配件趨勢可以用兩大方向概括：「科技未來感」與「懷舊復古」，兩種看似相反的風格，卻同時在 Z 世代的穿搭中流行！

2026 春季 Z 世代最愛配件一｜銀色系「大體積」飾品

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在 Z 世代的眼中，金色略顯成熟，而銀色則代表著 Y3K 的科幻感，2026 年春天，這類飾品不再追求精緻細小，而是強調「存在感」。熱門單品包含液態銀耳環、不規則熔岩項鍊等。

在穿搭上建議搭配簡單的短版Ｔ或素色衛衣等單品，利用銀色的冷調感瞬間提升造型的「高級度」。

2026 春季 Z 世代最愛配件二｜髮夾與髮飾回歸，甜酷風並存

圖片來源：IG@newjeans_official

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從韓國到歐美，髮飾再次成為造型焦點。2026 春季流行的包括金屬髮夾、極簡鯊魚夾或是帶鑽的髮飾，它們呈現甜美卻不過度的氛圍。這類單品不僅實用，也能快速改變整體風格。

2026 春季 Z 世代最愛配件三｜頭戴式耳機作為時尚配件

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Z 世代將耳機變成不僅是聽音樂的工具，而是穿搭的一部分，不管是直接戴著耳機或是將其掛在脖子上，都能營造出一種極致隨性的氛圍。

2026 春季 Z 世代最愛配件四｜叛逆優雅：蕾絲與絲帶的進化

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2026 充滿少女感的蝴蝶結與蕾絲依然盛行，但 Z 世代加入了更多「暗黑」或「中性」的元素，其中包含絲帶髮帶、蕾絲頸鍊、帶有鉚釘的蝴蝶結包等，讓整體風格更個性有型。