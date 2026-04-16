25歲後必看！膠原保養怎麼選？2026最強5款膠原保養品推薦 變澎、變亮、變有精神

25歲之後膠原蛋白慢慢流失，肌膚的支撐力也跟著變弱。當「撐住臉的東西」變少，臉自然就會看起來比較扁、比較累。這時候的保養重點，已經不是單純補水，而是要透過膠原保養，讓肌膚重新回到「澎、彈、有光」的狀態。

這篇幫你挑5款近期最有話題的膠原保養新品，讓你輕鬆找回肌膚的膨、彈、潤。

膠原保養品怎麼選？先搞懂3種作用方式

很多人會覺得膠原產品擦起來差不多，但其實差很大。現在主流可以分成三種邏輯：

1. 結構支撐型

這類產品會著重在「撐住輪廓」，讓臉看起來比較緊實、有線條感，適合已經開始鬆弛的人。

2. 啟動修護型

不是直接補膠原，而是讓肌膚自己運作，改善暗沉、粗糙，讓整體膚況變好。

3. 彈力補給型

重點在讓肌膚變澎、變Q，適合臉開始乾扁、沒有彈性的人。

2026膠原保養推薦：5款不同需求一次整理

膠原保養品推薦1. 迪奧《逆時活氧奇肌露》

迪奧《逆時活氧奇肌露》。張念慈/攝影

DIOR全新《迪奧逆時活氧奇肌露》透過經典「活氧膠原調控科技™」X全新「錦葵活酵因子」，為肌膚10大澎潤指標注入膠原新生能量，一抹「水、嫩、亮」，「氧」出澎潤膠原光！

如同肌膚喝的膠原飲《迪奧逆時活氧奇肌露》觸膚化為輕盈水感質地，特別適合搭配 LED 面膜儀、微電流按摩儀與各式按摩工具使用，進一步提升保養效能。

更可搭配 《迪奧逆時活氧膠原精華》，透過5分鐘的【一擦、二拍、三濕敷】儀式，讓雙效活氧能量，幫助肌膚加倍澎彈，輕鬆「氧」出澎潤膠原光。

一擦：迪奧逆時活氧奇肌露。圖片來源：品牌提供

二拍：迪奧逆時活氧奇肌露。圖片來源：品牌提供

三濕敷：迪奧逆時活氧精華。張念慈/攝影

膠原保養品推薦2. 德卡《Pro膠原彈潤水凝霜》

Pro膠原彈潤水凝霜。圖片來源：品牌提供

多數人長期聚焦補充膠原，卻忽略撐起肌膚回彈韌性的另一個核心支撐「彈力」。德卡保養品全新「Pro膠原彈潤水凝霜」以「膠原與彈力雙效協同」的保養邏輯，搭載極致清爽的爆水封存科技，提早為肌膚傾注並守住原生肌底的澎、亮、彈。

Pro膠原彈潤水凝霜。圖片來源：品牌提供

「Pro膠原彈潤水凝霜」完美打破「抗老乳霜豐潤黏膩」的刻板印象，結合「清爽水感」與「精華級的高效能」，以獨家「爆水封存科技」，在觸及肌膚瞬間轉化為細緻水珠，極速釋放富含礦物質的海洋泉源水與高效多重胜肽。

膠原保養品推薦3. 蘭蔻《極塑緊緻膠原霜》

蘭蔻LANCOME_極塑緊緻膠原霜。圖片來源：品牌提供

面對蘋果肌下滑、下顎線失守，蘭蔻全新 #線雕膠原霜《極塑緊緻膠原霜》藉突破性「線雕膠原科技™」，以無針、無痛、非侵入方式達成全方位結構性抗老，協同藍銅胜肽、膠原胜肽、膠原網絡三大核心成分，從生成、阻斷、修護到拉提層層強化。

《極塑緊緻膠原霜》以尖端醫美線雕為研發靈感，讓肌膚緊緊「鎖」在年輕原位，不再隨地心引力鬆弛走山。讓肌膚在撐起輪廓、緊緻上揚的同時，找回滑嫩Q彈的澎潤膠原彈力。

膠原保養品推薦3. 未來美「NAD+膠原逆齡精華」

未來美攜手金雲，推出「NAD+膠原系列」。圖片來源：品牌提供

針對25歲後肌膚NAD濃度斷崖式流失導致的乾燥、暗沉與老化感，未來美「NAD+膠原逆齡精華」標榜擦一份精華相當於體驗三種韓國美容課程，從能量、支撐到滲透全面到位，為疲憊肌膚注入宛「快速復原力」，也邀請入圍第60屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人金雲，擔任品牌大使。

未來美攜手金雲，推出「NAD+膠原系列」。圖片來源：品牌提供

金雲特別推崇「快充紅膠原精華」，獨特的針管造型設計，體現精準修護的專業感；當肌膚因疲勞流失彈性時，他會搭配「NAD+膠原逆齡面膜」進行15分鐘的「極速快充」，迅速填補能量，找回上鏡必備的緊緻澎彈。

膠原保養品推薦5. Cellcosmet 瑞士瑞妍 肌光白精粹膠原濃縮液

【CELLCOSMET 瑞士瑞妍】肌光白精粹膠原濃縮液。圖片來源：品牌提供

這款來自瑞士頂級科技研發的高濃縮精粹，主打即刻可見光澤轉變。瑞妍全系列產品遵循製藥級標準，堅持零動物實驗、無防腐劑、無矽靈、無揮發性酒精、無塑膠微粒與化學染料，以純淨為前提的高效科學，讓亮白不只是效果，而是永續存在的高光力量。

【CELLCOSMET 瑞士瑞妍】肌光白精粹膠原濃縮液。圖片來源：品牌提供

「肌光白精粹膠原濃縮液」以專利胜肽精粹 CytoPep™ 為核心，結合95%天然來源成分與多重亮白活性因子，層層滲透、協同作用，從斑印修護、膚色勻亮到彈潤緊實，全面啟動肌膚的光感機制，同步注入深度保濕能量，能為肌膚帶來最高級的細緻飽滿與高彈光澤。