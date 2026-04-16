夏天最強神單品回歸！UNIQLO BRATOP升級 一件搞定所有場合。圖片來源：官方提供

當氣溫動不動飆破30度，夏天早就不是「怎麼穿好看」，而是「怎麼穿得輕鬆又不狼狽」。在這樣的日常裡，「一件完成穿搭」逐漸成為關鍵趨勢，也讓結合內衣與上衣的BRATOP，從實用單品升級成夏季衣櫃主角。

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UNIQLO看準這波需求，宣布2026春夏再度升級 BRATOP 罩杯式上衣系列，不只帶來 AIRism 系列新款設計，也同步擴充多種版型與新色選擇，從背心、挖背款到能單穿撐場的美型版型通通到位，讓 BRATOP 不再只是內搭，而是直接升級成夏天衣櫃裡的主角。

為什麼BRATOP會成為回購神單品？

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從UNIQLO的消費者回饋可以發現，台灣女性之所以愛上BRATOP，關鍵在於「穿過就回不去」的舒適體驗。清爽透氣的膚觸，搭配穩定支撐的內建罩杯設計，不僅能自然修飾胸型與副乳線條，也減少穿搭層數帶來的悶熱與束縛感，再加上耐穿又百搭的特性，讓BRATOP成為日常最常被拿出來穿的一件。

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AIRism機能升級 夏天真的可以一件撐整天

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迎接2026夏季，UNIQLO將BRATOP再進化，導入AIRism機能科技，主打透氣、快乾、防悶不黏膚，同時維持360度包覆支撐，讓長時間穿著依然輕盈自在。

對不少人來說，BRATOP的吸引力從來不只是少穿一件，而是「從早到晚一件就夠」的安心感。這一季討論度最高的AIRism棉質BRATOP坦克背心，結合棉質親膚與機能布料，在修飾身形的同時維持清爽穿著體驗，加上多款明亮配色，成為夏天最不費力的搭配選擇。

不只是內搭 BRATOP正式變穿搭主角

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隨著極簡與機能風格成為主流，BRATOP的角色也悄悄改變。UNIQLO本季推出超過10種以上版型，從細肩帶、削肩、挖背到短版設計，甚至延伸至洋裝款式，讓BRATOP不再只是內搭，而是可以直接單穿出門的主角單品。

像是新推出的挖背背心，採用棉質羅紋布料，單穿就能自然修飾身形，也能搭配襯衫、西裝外套或針織外搭，從通勤到假日都能輕鬆切換風格。

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分享穿搭還能免費拿 活動同步開跑

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除了新品上市，UNIQLO也同步推出體驗活動，即日起至4月29日，只要在官方Threads指定貼文分享春夏BRATOP穿搭心得並上傳照片，就有機會獲得價值790元的AIRism棉質BRATOP坦克背心。對已經習慣BRATOP生活的人來說，這不只是單品升級，更像是一種讓日常穿搭變得更輕盈的生活方式。