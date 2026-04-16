迪麗熱巴《白日提燈》掀討論！一年730片面膜＋自律生活曝光，維持高光狀態全靠這幾招

近期迪麗熱巴主演新劇《白日提燈》熱播中，話題持續延燒，不只劇情設定掀起討論，她在劇中的狀態與氣場更成為焦點。無論是鏡頭前的細膩表現，還是鏡頭外被網友挖出的日常習慣，都讓人忍不住好奇，她是如何長時間維持這樣穩定又高水準的狀態。

圖片來源：《白日提燈》官方微博

從保養、美妝到生活節奏與內在心態，迪麗熱巴的每一個選擇都不是偶然，而是一種長期累積的自律結果。這次就帶大家一起看看，這位始終維持「高光狀態」的女演員，私下到底是如何過生活的。

早起護膚｜一年730片面膜的極致保養

迪麗熱巴對保養的投入程度，一直被認為是女明星中的「高標準代表」。她曾分享，自己幾乎每天早晚各敷一片面膜，一年累積下來大約730片，這樣的頻率聽起來驚人，但對她來說，其實只是日常。

長時間拍戲、頻繁上妝，讓肌膚更容易乾燥與疲憊，因此「補水」成為她保養裡最核心的一步。在使用面膜前，她會先上一層化妝水打底，讓肌膚先進入吸收狀態，再敷上面膜約15分鐘，最後會將臉洗淨，避免多餘成分殘留造成負擔。

日常妝容｜一筆唇妝拉出氣場

迪麗熱巴的妝容體看似輕盈乾淨，但其實每一個細節都經過精準拿捏，讓五官在不過度修飾的情況下，依然保有立體與存在感。她也曾分享，自己的妝容靈感有一部分來自國外美妝部落客。她並不是直接照著畫，而是根據自己的五官條件去調整，慢慢找到最適合自己的方式。

以唇妝為例，她習慣從唇峰開始描繪弧線，再順著唇型向外延伸，讓整體線條自然展開。這樣的畫法不僅能放大唇形的立體度，也能讓妝感更柔和、不銳利，看起來更自然耐看。

運動習慣｜維持狀態的關鍵不是拼命

比起高強度、短時間見效的訓練方式，迪麗熱巴更傾向一種可以長期維持的運動節奏。她沒有刻意追求爆發力或快速改變，而是選擇讓身體保持在穩定運作的狀態。

日常以簡單拉伸、暖身為基礎，有時間就進行慢跑，透過這些看似基礎的動作，慢慢累積身體的耐力與循環。這樣的方式雖然不劇烈，卻能降低負擔，也更容易成為生活的一部分。

生活習慣｜更享受一個人的節奏

在訪談（來源：《上城士》雜誌片段）中，迪麗熱巴曾坦言，比起熱鬧結伴，她其實更偏好一個人旅行。

對她而言，和朋友同行雖然開心，但也意味著需要在行程與情緒上彼此配合；而當只剩下自己時，反而能真正放鬆，回到最自然的節奏。想走就走、想停就停，不需要迎合，也不需要解釋。

心態管理｜相信每一步選擇

面對外界不斷湧入的評價，迪麗熱巴始終維持一種清醒的距離感。她不會完全隔絕聲音，但也不讓所有意見都進入自己的內心，而是選擇性地留下那些對自己有幫助的部分。甚至在低潮時，她會告訴自己：「再撐一下，我想知道最後會怎樣。」

她也曾分享，自己幾乎沒有後悔過任何一個決定。因為每一次選擇，都是在當下狀態下做出的最好判斷，也正是這些選擇，慢慢累積成現在的自己。

比起回頭檢視，她更在意的是活在當下。把理性與感性放在第一位，努力與幸運放在其後，專注在自己能掌握的事情上，盡力把每一件事做好。