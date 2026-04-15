永續也能很時髦！FILA×CAMA咖啡渣聯名開賣、melple東京快閃登台，2026春夏穿搭趨勢一次看。圖片來源：FILA、MULTiPLAY提供

當環保開始變成一件很時髦的事、當「舒服」成為我們挑選單品的首要條件，2026春夏的穿搭趨勢，正在悄悄迎來一場質感變革。從咖啡渣再製的機能服飾，到東京設計師帶來的鬆弛系風格，這兩波看似截然不同的話題潮流，其實都在訴說著同一個理念：真正的時尚，是回到生活的本質！

穿上身的義式香氣！FILA × CAMA 讓永續成為日常

在永續議題持續升溫的當下，懂穿搭的你一定發現了，環保早就不是無趣的代名詞！FILA 這次攜手 CAMA CAFE 推出驚喜聯名系列，以「Espresso Yourself」為主軸，將大家熟悉的咖啡文化，巧妙轉化為可穿搭的風格語言。

FILA x CAMA聯名把永續變成最潮日常(FILA風格形象大使Rina & Travis)。圖片來源：FILA提供

FILA X CAMA聯名潮帽-滾邊棒球帽。圖片來源：FILA提供

這次聯名的最大亮點，絕對是採用咖啡渣回收再製的 S.Café® OCEAN 環保機能紗線，不僅具備春夏必備的透氣、快乾與除臭機能，更讓環保從空泛的概念，走進妳我的衣櫃裡。設計上延續了 FILA 經典的義式美學，推出男女T恤、側背包與滾邊棒球帽等百搭單品，整體風格低調卻極具耐看度，完美切中當代「毫不費力」的時髦趨勢。

FILA x CAMA聯名Espresso Yourself。圖片來源：FILA提供

FILA x CAMA聯名 把永續玩得更有風格。圖片來源：FILA提供

FILA × CAMA 聯名活動資訊

FILA 門市活動

4月1日至5月15日，於全台 FILA、FILA 1911 專櫃門市與官網購買聯名服飾，即可獲得 CAMA 經典濾掛咖啡乙包。

CAMA 聯名基地

4月1日至4月10日，於 CAMA CAFE 新生南店，可品嚐限定義式咖啡並享專屬優惠。

FILA x CAMA聯名期間限量杯身_Espresso Yourself。圖片來源：FILA提供

東京質感選物melple × MULTiPLAY ，演繹極致「鬆弛感」

如果說 FILA 教我們如何把永續穿得好看，那麼來自東京的 melple 則是帶來了另一種層次的美學震撼！melple 這次與 MULTiPLAY 合作推出期間限定快閃，將「Essentials to Relax」的概念正式帶進台北 Dream Plaza。

圖片來源：MULTiPLAY提供

在當代的潮流語境裡，「Relax」已經不僅僅是一種生活態度，而是一種被精準計算過的設計風格，melple 的品牌名稱源自「mellow people」，主打讓人放鬆的狀態，將日本的細膩工藝與加州的慵懶生活靈感完美揉合。設計師小野寺武人出身空手道名校，他將武術的紀律與身體感轉化為服裝剪裁，讓這裡的「鬆弛感」絕非隨便，而是一種經過控制後的自然流露。

圖片來源：MULTiPLAY提供

作為合作平台的 MULTiPLAY 同樣充滿看點！以 Outdoor、Military、Vintage 為核心，特別在 Dream Plaza 打造了「Cinema」概念店。走進店裡，不同風格的陳列就像電影場景般自在切換，讓逛街本身就成為一場充滿品味的風格旅程～

圖片來源：MULTiPLAY提供

圖片來源：MULTiPLAY提供

melple 聯名系列於4月11日限量開賣。