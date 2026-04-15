不只是包，是一種節奏感生活！BLANK SPACE攜手鄭宜農，寫下專屬「折序美學」

鄭宜農演繹BLANK SPACE全新「風格人物」企劃，以音樂與日常交織出專屬於「折序」的靜謐節奏。

有些風格，不需要張揚，就能被看見。

以「留白美學」為核心的新銳品牌BLANK SPACE，這次迎來品牌的重要轉折，首度跨界攜手音樂創作人鄭宜農，推出全新「風格人物」企劃，從設計走向更深層的感受連結。

首發篇章「折序 Chapter 1」，不只是系列名稱，更像是一段關於節奏、層次與情緒的日常練習。

柔軟皮革與摺線細節交織，讓包不只是配件，更像貼近日常情緒的存在。

音樂與設計之間，那些剛剛好的留白

「折序」的靈感，其實很浪漫。

它來自於音樂裡的轉調與節拍——那些看不見、卻能被感覺的變化，被轉化成包款與鞋履上的摺線與弧度。

摺，不只是造型，而是一種流動的過程；序，則像呼吸一樣，讓節奏自然發生。

當皮革在光影下形成柔和摺痕，就像旋律在時間中慢慢延伸，讓每一件單品，都帶著一點點靜與動之間的曖昧。

「折序」系列包款以柔和弧線與自然摺痕為主軸，在隨性與秩序之間，找到剛剛好的日常平衡。

三款包，三種日常節奏

這一系列最迷人的，是它不刻意強調功能，卻剛剛好貼近日常。

Note1 半月斜挎包 圓潤線條像旋律一樣流暢，適合喜歡輕盈感的日常穿搭。

圓潤線條像旋律一樣流暢，適合喜歡輕盈感的日常穿搭。 Note2 打摺流浪包 帶點隨性的垂墜感，容量與線條兼具，適合行動感強的女孩。

帶點隨性的垂墜感，容量與線條兼具，適合行動感強的女孩。 Note3 雲朵束口兩用包 柔軟抓皺設計，像把情緒收進包裡，在鬆與緊之間找到平衡。

每一款，都在說同一件事

「風格，不需要用力，也可以很有存在感。」

BLANK 3箱折方頭休閒鞋以箱摺工藝打造立體層次，低調卻細節滿滿，是日常穿搭中的質感亮點。

連鞋履，也藏著節奏細節

除了包款，BLANK SPACE這次也推出「BLANK 3箱折方頭休閒鞋」。

靈感來自服裝中的箱摺設計，將層次轉化為立體結構，讓鞋面線條像音軌一樣流動。

低調霧感皮革，加上首次出現的LOGO凸印細節，讓整體更顯精緻卻不張揚——很適合那種「懂的人自然會懂」的風格女孩。

在留白裡，找到自己的樣子

BLANK SPACE一直在做的，其實不是設計單品，而是創造一種「可以被容納的風格」。

這次與鄭宜農的合作，更像是一種延伸：生活不需要填滿，有些留白，反而更清楚自己是誰。

而「折序」，或許就是那種

在忙碌與柔軟之間，剛剛好的節奏感。