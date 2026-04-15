不只是包，是一種節奏感生活！BLANK SPACE攜手鄭宜農，寫下專屬「折序美學」

2026-04-15 16:44 就賀日常
鄭宜農演繹BLANK SPACE全新「風格人物」企劃，以音樂與日常交織出專屬於「折序」的靜謐節奏。
鄭宜農演繹BLANK SPACE全新「風格人物」企劃，以音樂與日常交織出專屬於「折序」的靜謐節奏。

有些風格，不需要張揚，就能被看見。

以「留白美學」為核心的新銳品牌BLANK SPACE，這次迎來品牌的重要轉折，首度跨界攜手音樂創作人鄭宜農，推出全新「風格人物」企劃，從設計走向更深層的感受連結。

首發篇章「折序 Chapter 1」，不只是系列名稱，更像是一段關於節奏、層次與情緒的日常練習。

柔軟皮革與摺線細節交織，讓包不只是配件，更像貼近日常情緒的存在。
柔軟皮革與摺線細節交織，讓包不只是配件，更像貼近日常情緒的存在。

音樂與設計之間，那些剛剛好的留白

「折序」的靈感，其實很浪漫。

它來自於音樂裡的轉調與節拍——那些看不見、卻能被感覺的變化，被轉化成包款與鞋履上的摺線與弧度。

摺，不只是造型，而是一種流動的過程；序，則像呼吸一樣，讓節奏自然發生。

當皮革在光影下形成柔和摺痕，就像旋律在時間中慢慢延伸，讓每一件單品，都帶著一點點靜與動之間的曖昧。

「折序」系列包款以柔和弧線與自然摺痕為主軸，在隨性與秩序之間，找到剛剛好的日常平衡。
「折序」系列包款以柔和弧線與自然摺痕為主軸，在隨性與秩序之間，找到剛剛好的日常平衡。

三款包，三種日常節奏

這一系列最迷人的，是它不刻意強調功能，卻剛剛好貼近日常。

  • Note1 半月斜挎包 圓潤線條像旋律一樣流暢，適合喜歡輕盈感的日常穿搭。
  • Note2 打摺流浪包 帶點隨性的垂墜感，容量與線條兼具，適合行動感強的女孩。
  • Note3 雲朵束口兩用包 柔軟抓皺設計，像把情緒收進包裡，在鬆與緊之間找到平衡。

每一款，都在說同一件事

「風格，不需要用力，也可以很有存在感。」

BLANK 3箱折方頭休閒鞋以箱摺工藝打造立體層次，低調卻細節滿滿，是日常穿搭中的質感亮點。
BLANK 3箱折方頭休閒鞋以箱摺工藝打造立體層次，低調卻細節滿滿，是日常穿搭中的質感亮點。

連鞋履，也藏著節奏細節

除了包款，BLANK SPACE這次也推出「BLANK 3箱折方頭休閒鞋」。

靈感來自服裝中的箱摺設計，將層次轉化為立體結構，讓鞋面線條像音軌一樣流動。

低調霧感皮革，加上首次出現的LOGO凸印細節，讓整體更顯精緻卻不張揚——很適合那種「懂的人自然會懂」的風格女孩。

在留白裡，找到自己的樣子

BLANK SPACE一直在做的，其實不是設計單品，而是創造一種「可以被容納的風格」。

這次與鄭宜農的合作，更像是一種延伸：生活不需要填滿，有些留白，反而更清楚自己是誰。

而「折序」，或許就是那種

在忙碌與柔軟之間，剛剛好的節奏感。

產品頁面： https://lihi1.me/rneG7
就賀日常

就賀日常

Johoua就賀，把日子拆開來看，吃過的、穿過的、留下來的，分享那些讓生活變得更好的日常。

#包包 #大包 #鄭宜農 #肩背包 #流行穿搭 #2026

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

網評陸劇「最帥將軍」TOP6！《逐玉》張凌赫、《折腰》劉宇寧再次上榜、這一位結局竟超慘
hotNews__list__item--img

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取
往下滑看更多精彩文章
朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

編輯推薦

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#朴信惠

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

網評陸劇「最帥將軍」TOP6！《逐玉》張凌赫、《折腰》劉宇寧再次上榜、這一位結局竟超慘
hotNews__list__item--img

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取
hotNews__list__item--img

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字
往下滑看更多精彩文章
保養品推薦2026必買清單 8款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜

保養品推薦2026必買清單 8款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜

2026-04-07 14:45 女子漾／編輯張念慈
保養品推薦2026必買清單 7款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜。圖片來源：品牌提供
保養品推薦2026必買清單 7款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜。圖片來源：品牌提供

2026年保養市場出現關鍵轉向。從過去強調單一功效，到現在更重視「肌膚整體運作」，保養邏輯正在升級。尤其外泌體技術、補脂養膚與夜間修護概念的崛起，讓產品不再只是短效改善，而是回到肌膚根本。

如果你正在找保養品推薦2026必買清單，以下8款高評價新品，從精華液、乳霜到美容油與面膜，完整解析今年最值得關注的保養趨勢。

文章目錄

編輯推薦

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

在夜間保養領域，CHANTECAILLE 香緹卡推出的雪牡丹臻白透亮水潤面膜，則進一步將「亮白」與「修護」整合進睡眠時段。

這款面膜以雪牡丹植萃為核心，搭配專利淡斑成分Thiamidol®與菸鹼醯胺，強調在夜間肌膚修護最活躍的時段，同步進行淡斑、提亮與保濕。透過在肌膚表層形成水潤鎖護層，讓有效成分在睡眠期間持續作用，放大整體修護效果。

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

實際使用上，質地偏水潤型面膜，延展性佳，不會有厚重悶感，適合作為夜間最後一道保養程序。隔天醒來後，膚色均勻度與光澤感會更明顯，整體膚況呈現穩定狀態。

特別適合有斑點、暗沉困擾，或想強化夜間修護效率的人。對於生活作息不規律、膚況容易疲憊的族群，也能作為密集修護選擇。

ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

2026年另一個關鍵趨勢是「補脂養膚」，ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油正好體現這個概念。透過多重Omega脂肪酸，補充肌膚屏障所需脂質，讓保養不再只停留在補水層面。

使用時能感受到油體細緻輕盈，不厚重也不悶，延展性佳，甚至可與底妝混合使用。使用後呈現自然光澤，而非油亮感，整體膚況看起來更健康。特別適合乾肌與敏感肌族群，或長期覺得保養吸收不完全的人，能從根本改善乾燥問題。

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華

在美白保養領域，DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華代表新一波升級趨勢。透過外泌體概念導入，不只著重亮白效果，同時強調膚況穩定與修護。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

質地清爽、吸收快速，適合日夜使用。長期使用後，膚色均勻度提升，整體透亮感更加自然，而不是短暫的表面提亮。適合有暗沉、膚色不均困擾，同時又擔心刺激性的族群。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜

在抗老乳霜領域，台塑生醫FORTE全新升級的「10%胎盤素肌活精質乳霜」則從肌膚結構層次切入，回應隨年齡增長所出現的鬆弛與輪廓下移問題。品牌以胎盤肌活系列為基礎，透過提升胎盤與臍帶活性萃取至10%高濃度，結合多重生長因子與玻尿酸，打造更完整的結構型抗老保養策略。

配方中進一步加入「星芒杉紅藻萃取」作為重力反轉因子，搭配雙重胜肽系統，從支撐結構與膠原排列著手，提升肌膚緊緻度與立體感。整體作用不僅停留在表層滋潤，而是延伸至肌底，協助改善因老化導致的輪廓鬆動與彈力流失問題。

實際使用時，乳霜質地細緻柔滑，延展性佳且吸收迅速，兼具滋潤與輕盈感，不會帶來厚重負擔。持續使用後，肌膚會呈現更飽滿緊實的觸感與光澤，特別適合初老至熟齡肌，或開始在意輪廓線條與彈性的族群。

Natura Bissé 無齡肌泌精華

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供

今年最受矚目的精華液之一，Natura Bissé 無齡肌泌精華將保養從「補充成分」提升到「調節機制」。透過外泌體概念延伸的肌膚訊息傳遞技術，讓細胞維持穩定運作，進一步優化膠原生成環境。

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP

實際使用時，質地輕盈且延展性高，吸收後不殘留黏膩感，反而帶出細緻滑順的膚觸。持續使用後，膚況穩定度明顯提升，尤其在換季或壓力期間，肌膚更不容易出現粗糙與不適。適合初老族群與膚況不穩定者，若你開始感受到單純保濕不夠，這類型產品會是升級保養的重要關鍵。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜延續品牌蘭花科研，強調提升肌膚修護與抗老能力。透過高濃度蘭花萃取，讓肌膚在面對環境壓力時仍能維持穩定狀態。

與傳統抗老乳霜不同，這款以清爽質地為主軸，推開後快速吸收，不會產生厚重悶感。使用後肌膚呈現柔潤細緻的光澤，同時維持清爽觸感。特別適合混合肌與油肌族群，或是對乳霜質地有抗拒感的人，能兼顧抗老效果與舒適度。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜主打高實用性，此次限量版則進一步強化日常使用情境。一瓶即可應對臉部、雙手與局部乾燥問題，讓保養更簡化。

質地介於乳霜與軟膏之間，延展性佳，吸收後形成柔潤保護層，但不會過度厚重。對於長時間待在冷氣房或頻繁清潔雙手的人來說，補擦時特別有感。適合生活忙碌、希望減少保養步驟的人，是兼顧功能與便利性的代表產品。

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#精華液 #彩妝保養 #乳霜推薦 #面膜推薦 #美容油推薦

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

網評陸劇「最帥將軍」TOP6！《逐玉》張凌赫、《折腰》劉宇寧再次上榜、這一位結局竟超慘
hotNews__list__item--img

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取
hotNews__list__item--img

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字
往下滑看更多精彩文章
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026-04-13 06:39 女子漾／編輯桑泥
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest

春天的到來，美甲趨勢也逐漸轉向更柔和、輕盈的色調，小編綜合了 2026 國際時尚與美妝媒體觀察，今年春季美甲流行色最明顯的關鍵字就是低飽和、奶霧感與大地色系。這股風潮與近年流行的「quiet luxury」與自然系美學息息相關，也讓指甲顏色從過去的高存在感，變成更講究氣質與質感的配角。

編輯推薦

2026 春季美甲流行色一：裸粉色系

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

首先最受歡迎的就是裸粉色系。不同於過去偏亮的粉色，2026 的裸粉更接近膚色或帶一點灰調，看起來自然又顯手白。這種顏色不僅適合日常與上班族，也非常符合亞洲女生喜歡的溫柔系風格。搭配短甲或自然圓形指甲，能營造出乾淨、精緻又不過度打扮的印象。


2026 春季美甲流行色二：奶霧色

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

第二個春季主流色是奶霧色。所謂奶霧感，就是在原本的顏色中加入白或灰，讓整體呈現半透明、霧面或柔焦效果。像是奶茶色、燕麥色、淡杏色與藕紫色，都屬於這個範圍。這類色調最大的優點是耐看、不容易膩，而且即使長出新甲也不會顯得突兀，因此成為許多上班族與學生族群的首選。


2026 春季美甲流行色三：大地色系美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

第三個不能忽略的是大地色系美甲。國外媒體近年將這股風格稱為「earthy nails」，主打泥土、苔蘚、石灰與沙色等自然色調。這些顏色在春天特別受歡迎，因為它們比冬季的深咖啡與墨綠更輕盈，但又比粉嫩色更有個性。對喜歡低調又想有設計感的人來說，大地色可以說是最平衡的選擇。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#美甲 #穿搭 #春天美甲 #指彩推薦 #流行時尚 #指彩範本

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

網評陸劇「最帥將軍」TOP6！《逐玉》張凌赫、《折腰》劉宇寧再次上榜、這一位結局竟超慘
hotNews__list__item--img

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取
hotNews__list__item--img

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字
往下滑看更多精彩文章
2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南

2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南

2026-04-05 20:32 女子漾／編輯桑泥
2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南。 圖片來源：IG@1017kk
2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南。 圖片來源：IG@1017kk

春夏換季不知道該買什麼？與其盲目跟隨流行購物，不如先建立一份清楚的春夏換季清單。小編整理了這篇 2026 春夏衣櫃必備單品清單及時尚趨勢關鍵，今年強調實穿與長期使用，因此選擇能夠反覆搭配的單品，比追逐短期流行更重要。

編輯推薦

薄針織與開襟衫：應對溫差的必備單品

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

春季氣溫變化大，一件輕薄針織上衣或開襟衫能大幅提升穿搭彈性。近年流行的 Ｖ 領口針織與柔軟材質，不僅穿著舒適，也更容易與高腰下身搭配，打造修長比例。

薄針織既能單穿，也能在早晚偏涼時作為外層，是春季衣櫃中不可或缺的過渡單品。


直筒牛仔褲：比緊身褲更符合 2026 趨勢

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

牛仔褲依然是日常穿搭中出場率最高的單品，而 2026 年最受歡迎的版型是直筒與微寬鬆剪裁。這類版型比緊身褲更修飾腿型，也更符合目前偏向放鬆與自然的時尚輪廓。

經典藍與淺色刷色在春夏季特別受歡迎，能與淺色上衣與外套形成輕盈的季節感。


白色襯衫：打造高級感與多層次穿搭的核心

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

白色襯衫是膠囊衣櫃中最不可或缺的單品之一。2026 春季流行的襯衫版型以寬鬆、落肩與略長下擺為主，既可以單穿，也能作為疊穿中層。

它可以搭配西裝褲呈現俐落職場風格，也能與牛仔褲或短裙組合，打造休閒又清新的造型，是實穿度極高的投資單品。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #襯衫 #造型 #單品 #牛仔褲 #春夏穿搭 #流行穿搭 #春天穿搭 #2026春夏

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

網評陸劇「最帥將軍」TOP6！《逐玉》張凌赫、《折腰》劉宇寧再次上榜、這一位結局竟超慘
hotNews__list__item--img

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取
hotNews__list__item--img

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字
往下滑看更多精彩文章
SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包

SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包

2026-04-03 09:00 女子漾／編輯周意軒
SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包 圖片來源 :官方
SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包 圖片來源 :官方

春天才剛開始，New Balance已經把話題直接拉滿。從IU張員瑛搶先上腳的春季鞋款，到攜手全球經典漫畫《PEANUTS》推出SNOOPY限定聯名，再加上華山期間限定的音樂派對《NB BOY 樂遊季》，這一波不只是新品上市，更像是一場從穿搭延伸到生活風格的春日盛典。這次不管是想找好看又好搭的春鞋，還是想衝一波拍照打卡＋音樂現場的週末行程，全部都可以一次解鎖。

文章目錄

SNOOPY聯名太可愛！NB BOY系列直接變春日穿搭主角

這一季NB BOY系列主打春遊風格，把戶外野餐、草地、陽光元素全部放進設計裡，整體氛圍比以往更輕鬆也更療癒。最大亮點就是與SNOOPY聯名推出限定布章，把SNOOPY、Charlie Brown與Woodstock通通收進細節設計中，分成「春日出遊」「好友日常」「多元運動」三大主題。這些布章可以自由燙印在衣服或包包上，等於每個人都能客製自己的春日風格。

圖片來源 :官方
圖片來源 :官方

圖片來源 :官方
圖片來源 :官方

活動期間只要購買指定服飾，就有機會拿到隨機SNOOPY刺繡布章，直接讓穿搭多一點「可愛但不幼稚」的小巧思。

IU同款204L、740爆紅！春季必收鞋款鎖定這兩雙

如果最近在找春天好搭的鞋，這波真的可以直接鎖定204L跟740。204L走的是復古跑鞋路線，靈感來自70年代，但用現代材質重新設計，整體更輕盈也更有質感。本季推出像「漿果紅」「霧湖藍」「奶油白」這種低飽和色系，搭洋裝或牛仔褲都很好駕馭。740則偏向Y2K復古潮流風，鞋面用透氣網布加上層次設計，穿起來更有街頭感，也比較適合日常走動或小旅行。

圖片來源 :官方
圖片來源 :官方

圖片來源 :官方
圖片來源 :官方

IU用白色NB BOY上衣搭740，加橘色短褲就能輕鬆完成春日野餐穿搭；張員瑛則用204L配花苞裙，走一個甜感滿分的春季約會風，兩種風格完全不同，但都很有記憶點。

圖片來源 :官方
圖片來源 :官方

圖片來源 :官方
圖片來源 :官方

李沐三套穿搭示範：從日常到約會全部搞定

這次李沐直接示範三種不同情境穿搭，也讓NB BOY系列變得更好理解。整體來看，這系列的關鍵其實不是單品多厲害，而是「怎麼搭都不會出錯」，這也是為什麼會在社群上快速被討論的原因。

圖片來源 :官方
圖片來源 :官方

圖片來源 :官方
圖片來源 :官方

第一套走清新活潑路線，用SNOOPY布章點綴白色上衣，加上204L奶油色系，整體乾淨又有細節

第二套偏向咖啡廳約會風，湖藍T-shirt搭花苞裙，再配740奶油松綠色，剛好介於甜與街頭之間

第三套則是最簡單的白T＋牛仔短褲，小男孩風格輕鬆又不費力，適合戶外活動或旅行

華山《NB BOY 樂遊季》登場！邊逛邊聽現場直接變春日最Chill行程

除了穿搭話題，New Balance這次也直接把活動做到線下。4月16日到4月19日在華山文創園區打造《NB BOY 樂遊季》，現場會有草地場景、拍照裝置、互動遊戲，整體就是一個放大版春日戶外生活。重點是音樂舞台《春日大聲唱》，直接找來瘦子E.SO、高爾宣OSN、Marz23、蛋堡、熊仔等10組藝人輪番演出，4/18與4/19還有DJ接力，氣氛基本上就是戶外音樂祭等級。

圖片來源 :官方
圖片來源 :官方

入場方式＋活動優惠一次整理

想進音樂活動，需要先完成指定條件
1 在4/8–4/12期間至指定門市消費滿1000元
2 使用100元購物金
3 登記抽獎資格
4 中獎後才能入場

門市活動也同步開跑
1 服飾任2件折500、3件折800
2 消費指定服飾送SNOOPY布章組
3 滿3800元還能體驗布章DIY
#穿搭 #IU #張員瑛 #SNOOPY #PEANUTS #NewBalance

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去 台灣人愣：我們每天都在用
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

網評陸劇「最帥將軍」TOP6！《逐玉》張凌赫、《折腰》劉宇寧再次上榜、這一位結局竟超慘
hotNews__list__item--img

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取
hotNews__list__item--img

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

最新文章

不只是包，是一種節奏感生活！BLANK SPACE攜手鄭宜農，寫下專屬「折序美學」

不只是包，是一種節奏感生活！BLANK SPACE攜手鄭宜農，寫下專屬「折序美學」

#鄭宜農 #流行穿搭 #包包 #肩背包 #大包 #2026

就賀日常 2026.04.15 2
女性私密保養必看！益生菌選錯恐白吃：營養師提醒5大重點

女性私密保養必看！益生菌選錯恐白吃：營養師提醒5大重點

#益生菌 #私密處 #營養師

潮健康 2026.04.15 18
童年回憶全面回歸！《樂一通》聯名洗版時尚圈，AIR SPACE LADY、BONNY&READ同步出招

童年回憶全面回歸！《樂一通》聯名洗版時尚圈，AIR SPACE LADY、BONNY&READ同步出招
女子漾／編輯周意軒 2026.04.15 28
明明才 30 歲，臉卻開始垂、蠟黃：原來是糖正在偷走你的膠原蛋白

明明才 30 歲，臉卻開始垂、蠟黃：原來是糖正在偷走你的膠原蛋白

#蛋白質 #含糖飲料 #皮膚

潮健康 2026.04.15 22
2026 清透眼妝才是王道！今年春天跟著 Karina 畫出放大雙眼的韓系妝感

2026 清透眼妝才是王道！今年春天跟著 Karina 畫出放大雙眼的韓系妝感

#KARINA #aespa #眼妝 #眼影 #妝容 #化妝技巧 #韓系 #韓國 #韓妝 #彩妝保養

女子漾／編輯桑泥 2026.04.15 83
從情緒灰到薄荷綠：2026 春夏流行色，低調與清新並存的時尚關鍵

從情緒灰到薄荷綠：2026 春夏流行色，低調與清新並存的時尚關鍵

#穿搭 #時尚 #春夏穿搭 #2026春夏 #趨勢 #流行穿搭 #造型 #單品 #高級灰 #流行時尚

女子漾／編輯桑泥 2026.04.15 62
不用急著買新衣！靠著基本款單品打造高級疊穿效果，春季穿搭也能層次滿分

不用急著買新衣！靠著基本款單品打造高級疊穿效果，春季穿搭也能層次滿分

#穿搭 #造型 #外套 #疊穿法則 #西裝外套 #針織單品 #針織外套 #襯衫 #流行穿搭 #春天穿搭

女子漾／編輯桑泥 2026.04.15 31
東區 SPA 推薦｜在忙碌生活裡留一段真正放鬆的時間，芮薇荷夢幻森林 SPA 體驗分享

東區 SPA 推薦｜在忙碌生活裡留一段真正放鬆的時間，芮薇荷夢幻森林 SPA 體驗分享

#SPA #保濕 #美容

七分之二的探索 2026.04.15 35
彩妝控必看！2026春夏最強新品：YSL煙霧裸唇、3CE果凍唇蜜、PRADA暈染腮紅、TOM FORD 太陽親吻彩妝

彩妝控必看！2026春夏最強新品：YSL煙霧裸唇、3CE果凍唇蜜、PRADA暈染腮紅、TOM FORD 太陽親吻彩妝

#彩妝保養 #YSL #PRADA #3CE

女子漾／編輯張念慈 2026.04.14 131
跑鞋價格不好下手？潮人到媽媽都在穿！2026機能鞋5大爆款推薦

跑鞋價格不好下手？潮人到媽媽都在穿！2026機能鞋5大爆款推薦

#跑鞋

女子漾／編輯周意軒 2026.04.14 205
18+