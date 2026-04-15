童年回憶全面回歸！《樂一通》聯名洗版時尚圈，AIR SPACE LADY、BONNY&READ同步出招 圖片來源：官方

小時候的回憶直接湧上來！你可能對「樂一通」這個名字不太熟，但兔八哥、崔弟、傻大貓、達菲鴨、大嘴怪這些角色，一定都有看過。幾乎可以說是陪著大家長大的經典卡通。現在這些角色不再只是動畫裡的回憶，而是直接變成穿搭跟配件的一部分，重新回到大家生活中。

1.AIR SPACE LADY聯名《樂一通》崔弟：甜辣街頭風直接封神

AIR SPACE LADY這次選擇以崔弟為主角，推出「CUTE ATTACK」系列，最大亮點就是徹底翻轉過去的可愛形象。設計上融入街頭風格，透過滿版印花、復古橘棕色調、灰階搭配與動物紋元素，把崔弟變成帶點叛逆感的潮流角色。

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不只如此，像是「WHO ARE YOU CALLING NICE?」這類帶有態度的標語，也讓整體風格從單純可愛，升級成甜辣兼具的個性穿搭。單品從圖案T恤、比基尼到包款與配件一應俱全，只要搭配丹寧帽或托特包，就能快速完成一套美式街頭造型，完全就是現在最流行的女生穿搭關鍵字。

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「CUTE ATTACK」崔弟聯名系列將於4月13日正式開賣，於全台 AIR SPACE LADY 與 PLUS 門市及官網同步上架。活動期間同步推出限量加價購與滿額贈優惠，話題感十足。凡購買樂一通聯名系列商品，即可以590元加購「崔弟款變裝絨毛娃娃收納購物袋吊飾」，推出兔巴哥款與大嘴怪款兩種造型；另外也可用390元加購「崔弟款變裝刺繡造型筆」，同樣有兩款角色可選。若單筆消費滿3,200元，則可直接獲得市值690元的「崔弟款變裝刺繡造型筆」乙支，等於把人氣聯名小物免費帶回家。

2.BONNY&READ聯名《樂一通》崔弟：把可愛變成日常精緻細節

相較於AIR SPACE LADY的強烈風格，BONNY&READ則走更細膩的路線，同樣以崔弟為核心，延伸出戒指、耳環等飾品設計，讓角色以更低調的方式融入日常。材質上選用銅鍍銀，並加入施華洛世奇水鑽點綴，在可愛之中多了一點精緻光澤感。整體設計偏向小巧、好搭，不論是日常上班或約會穿搭，都能輕鬆融入。再加上專屬包裝盒設計，也讓這系列不只是配件，更帶有收藏價值與儀式感。

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當兩個品牌用不同方式詮釋同一個童年IP，一個走高調街頭、一個走精緻日常，也剛好對應現在女生對「風格」與「質感」的雙重需求。《樂一通》不只是回憶，而是再次成為當代時尚的一部分。