彩妝控必看！2026春夏最強新品：YSL煙霧裸唇、3CE果凍唇蜜、PRADA暈染腮紅、TOM FORD 太陽親吻彩妝

彩妝控必看！2026春夏最強新品。張念慈/攝影

今年彩妝新品真的很有感，不再只是換包裝，而是整體妝感直接升級。從PRADA「融膚腮紅」、3CE水光唇，到YSL煙霧裸唇，再到TOM FORD整套光影彩妝，全部都在走同一條路：讓妝看起來更自然，但質感更高級。這篇直接幫你整理現在最值得入手的話題新品，直接看懂怎麼買最不踩雷。

2026彩妝新品：PRADA 輕霧暈染腮紅

PRADA 輕霧暈染腮紅。張念慈/攝影

走過路過真的不能錯過！PRADA這波搭配「春市集」活動，把新品熱度直接拉滿。《PRADA 輕霧暈染腮紅》（NTD1,550／8色）主打一拍融膚的霧感質地，上臉幾乎沒有粉感，就像肌膚自然透出來的紅潤感。

PRADA 輕霧暈染腮紅。圖片來源：品牌提供

最加分的是一盤多用，可以當頰彩、眼影甚至唇彩，超適合現在流行的乾淨妝。色號推薦#75冷甜粉是甜妹命定色，#71降噪棕則是溫柔乾燥玫瑰色，一抹直接顯嫩，不挑膚色誰用都好看。

PRADA 輕霧暈染腮紅。圖片來源：品牌提供

2026彩妝新品：3CE 果凍護唇蜜＋果露水唇釉

3CE彩妝新品。張念慈/攝影

韓系水光唇直接被3CE承包！這次主打《3CE 果凍護唇蜜》（NTD410／10色），一擦就是QQ果凍水光感，質地輕盈不黏，還能修飾唇紋，嘴唇看起來更澎潤。再搭配《3CE 果露水唇釉》（NTD565），走水霧光路線、顯色度更高，兩種質地可以自由疊擦。熱門色號像#04無花果凍是韓妞最愛紅棕色，#13蘇打果凍帶藍色細閃，疊擦會有透明人魚光，日常或約會都很加分。

除了唇彩，這次也同步推出《單色腮紅》，粉質細膩好暈染，可以多層堆疊也不顯髒，輕鬆打造乾淨的淡顏氛圍。其中限量色「#UNUSUAL DAY寶寶藍」更是話題焦點，能提亮整體妝容、增加透明感，讓妝感看起來更輕盈有空氣感。

3CE彩妝新品。張念慈/攝影

2026彩妝新品：YSL 情挑裸吻煙霧唇膏＋情挑裸吻柔霧唇線筆

YSL 情挑裸吻煙霧唇膏。圖片來源：品牌提供

霧面控這次真的會回鍋！YSL全新《情挑裸吻煙霧唇膏》（NTD1,650／10色）主打煙霧柔霧感，上唇像一層薄霧貼在唇上，不厚重、不顯唇紋，反而讓唇形看起來更精緻。搭配《情挑裸吻柔霧唇線筆》（NTD990）可以畫出現在最流行的暈染唇邊。色號幾乎零雷，#07私密裸是日常奶茶色首選，#04偷心紅則是氣色玫瑰色，一擦整個人會亮起來，加上內含保濕修護成分，上妝同時養唇，完全顛覆霧面會乾的印象

YSL 情挑裸吻煙霧唇膏。圖片來源：品牌提供

2026彩妝新品：TOM FORD 太陽親吻彩妝系列

想要一整套直接升級妝感，TOM FORD這系列真的很值得看。全新《太陽親吻彩妝系列》以「日落黃金時刻」為靈感，把夕陽光影做進彩妝裡。

像《太陽親吻高級訂製四格眼影盤》（NTD3,750／5色）用細緻珠光打造立體眼妝，《太陽親吻燦金腮紅霜》（NTD1,700／6色）是絲絨慕斯質地，上臉像被陽光輕吻的自然紅潤；唇彩《太陽親吻潤色光感唇釉》（NTD1,400／10色）則是水潤光澤＋染唇效果，從裸色到莓果色都很實用。整體妝感不是浮誇亮，而是那種像度假曬過太陽的高級光澤肌

2026彩妝新品：Bobbi Brown 極致鑽石水感眼影棒

Bobbi Brown 極致鑽石水感眼影棒。張念慈/攝影

忙碌女孩一定要收！Bobbi Brown《極致鑽石水感眼影棒》主打一筆完成眼妝，質地滑順到用手就能暈開，完全不需要刷具。光澤是細緻水光感，不會過度閃亮，反而讓眼睛看起來更乾淨、有精神。

Bobbi Brown 極致鑽石水感眼影棒。張念慈/攝影

五款色選從低調裸色到帶細閃的光澤色都有，無論上班淡妝或約會微光妝都能駕馭。最大優點在於「快速完成度高」，特別適合早上趕時間或不擅長眼影的人使用，輕鬆打造乾淨又有精神的眼神。

Bobbi Brown 極致鑽石水感眼影棒。張念慈/攝影

2026彩妝新品：FreshO2 × 春水堂聯名彩妝系列

FreshO2 X 春水堂 聯名彩妝。圖片來源：品牌提供

最後這波最有記憶點！FreshO2聯名春水堂，把珍奶元素變成彩妝，最核心單品就是「珍珠奶茶小方糖」（售價NTD450），延續品牌方糖系列設計，主打潤唇與光澤感。

FreshO2 X 春水堂 聯名彩妝。圖片來源：品牌提供

質地以可可籽脂、荷荷芭油與玻尿酸為基底，觸感像奶霜一樣細緻，能在上唇瞬間融開，同時達到保濕與鎖水效果。擦上後呈現的是帶有水潤感的光澤唇，就像吸飽茶湯的珍珠一樣，呈現Q彈透亮的唇況。

FreshO2 X 春水堂 聯名彩妝。圖片來源：品牌提供

「經典紅茶小麥棒」是品牌原本就很熱門的氣色棒，這次換上紅茶版本「經典紅茶小麥棒」，主打一支多用，可以用在眼、唇、頰，質地是滑順的奶油感，上臉很好推開。配方中加入燕麥仁與綠豆萃取，讓妝感更貼膚，同時帶出像紅茶一樣溫潤自然的氣色。（售價NTD430）