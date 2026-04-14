船井burner黑極纖推薦｜讓運動更有感！ 黑極纖，維持精實線條、事半功倍的聰明選擇

2026-04-14 18:26 cookie餅乾小姐




跨過某個年紀後，追求的是「身體的平衡」，



不知道是不是過了某個年紀之後，會開始對「體態」這件事有不一樣的感覺。


以前其實沒有特別在意，吃東西開心最重要，偶爾熬夜、作息亂一點，似乎也沒什麼影響。但這兩年明顯發現，整個人的狀態卻慢慢不太一樣了。


不是變胖那麼簡單，而是那種線條的鬆、代謝變慢的感覺，有時候照鏡子會覺得好像少了一點以前那種俐落感。



也因為這樣，我開始不再走那種極端節食的路線，反而更在意的是「怎麼讓身體回到比較平衡的狀態」。

 

畢竟生活已經夠忙了，真的很難再逼自己去做太辛苦的控制。



也是在這樣的心境下，我才開始接觸到船井生醫的黑極纖。



一開始其實沒有抱太多誇張的期待，比較像是給自己一個新的嘗試在原本的生活裡，多一個能幫助體態調整的小習慣。


遇見船井生醫黑極纖：不只是輔助，更是生活質感的延伸在這樣的心境下，我開始接觸到船井生醫的黑極纖。  


而且像我平常外食多、作息又不算太規律，這種可以隨身帶著、吃起來方便的保健品，反而比較有機會真的融入生活，而不是三天熱度。



說真的，現在的我，比起「快速變苗條」，更在意的是那種慢慢找回狀態的感覺。



而黑極纖，對我來說，就是一個這樣的開始。




 


船井生醫黑極纖


 




其實一開始會認真看這類體態管理的產品，是因為我慢慢發現，光靠少吃好像已經不太夠了。



現在比較在意的是那種「讓身體自己動起來」的感覺，而不是單純控制熱量。

 

所以像船井生醫黑極纖這種主打「輕運動搭配循環調整」的，我就會特別留意。



它給我的感覺不是那種很激進的瘦身產品，而是比較偏向幫助身體把整體狀態慢慢拉回來，讓體脂的變化更自然。

 

像現在大家很在意的內臟脂肪、皮下脂肪，其實它都有一起幫忙顧到，不是只看體重數字而已。



而且它裡面有一個我自己蠻有感的成分是「菸鹼酸鉻」，主打吸收利用率比較高，對於平常外食、容易吃精緻澱粉的人來說，在身體對醣類的運用上會比較順一點，這點我自己是蠻在意的。

 

保存日期也寫得很清楚

  



再來它的配方也不是只有單一成分，而是有點像幫身體開一個「溫和運作模式」的感覺像是綠瑪黛幫助身體打好基礎、藤黃果做日常調整，再加上L-肉酸補充活動時的能量，其實蠻適合像我這種沒有每天高強度運動，但還是想維持狀態的人。


我自己也會稍微看一下產品背景，畢竟現在保健品真的很多。

 

像黑極纖是有做完整實驗、也有國家健康食品認證，安全性檢驗也都有通過，吃起來會比較安心一點。



而且像它還有一些像是SNQ國家品質標章、韓國KFDA核准這些，其實都算是讓人多一點信任感的細節。



另外我覺得蠻貼心的是，它連運動族群也有顧到，有通過不含運動禁用物質的檢驗，這點對有在運動的人來說會更放心。

 

 



整體來說，我會開始用黑極纖，不是因為想要快速變瘦，而是比較像在現在這個生活節奏裡，幫自己多加一點「讓身體維持順順運作」的選擇，而且對於身體狀態變慢、需要運動的人來說，可以提升我的運動有感度，讓我更能維持好習慣。


搭配運動，找回「慢慢變好」的輕盈感



慢慢吃一段時間之後，最有感的不是那種很誇張的改變，而是一種身體狀態變


得比較輕盈、舒服的感覺。





 

 



收到船井生醫黑極纖的時候，其實我第一眼是被它的顏色吸引到。



它不是那種很亮、很跳的色系，反而是偏深色調一點，有點接近低飽和的黑金感。那種顏色給人的感覺就是很穩、很內斂，不會過度張揚，但又默默有存在感。



我自己會覺得這種配色很加分，因為看起來不會有那種太「保健品」的既定印象，反而更像是偏質感路線的生活選物。



而且黑色系本身就會有一種成熟感，加上一點金色或細節點綴，又不會顯得沉重，反而多了一點精緻感。



就是那種放在包包裡，或是桌上，都不會覺得突兀，甚至還有一點好看的存在。



對我來說，這種顏色搭配不是走可愛路線，而是比較偏向「耐看、看久不膩」，也蠻符合現在自己的喜好。

 

整體設計相當的精緻，文字印刷也很細緻，黑色搭配金色，還有一些認證標是在上面，產地是台灣，吃起來特別安心，

 

背面是採日文的設計，而成分在側邊包裝上寫得很仔細營養標示等都有寫上去，另外一邊則是有的得獎認證等，特別人讓省心，

 


 


 

 

打開的設計也很聰明，有一個按壓口，壓下去就可以把蓋子打開來，這設計很棒很人性化，也相當的環保，

 

人性化的設計細節：


 獨立包裝： 一盒 15 包，兩兩連在一起的黑色小包，撕開即食，非常適


合外食族隨身攜帶。


 好吞、無異味： 錠劑大小適中，一口水就能輕鬆吞下，完全沒有人工藥


味。


 


 


一日不要超過四顆，多食無益，它屬於慢慢變好型的，不是一吃馬上就會改變那種類型的，

 

需要點耐心和時間來看看我們身體的變化與改變，

 

拿出來是有很多包，都是兩包黑色的連在一起，撕開來一天一包吃就可以了，


 

把碇拿出來，顏色是灰綠色的，上面有點顆粒的顏色，聞起來無味道，沒有特殊的氣味，


為什麼選擇它？專業配方的安心感


市面上體態管理產品眾多，但我特別看重黑極纖的背景。它不走激進路線，而


是主打「輕運動搭配循環調整」，讓身體的變化更自然，也讓運動的後燃效果


更有感。


 國家級守護： 擁有 SNQ 國家品質標章、國家健康食品核准，並通過不


含運動禁用物質檢驗，連運動族群都能放心使用。


 關鍵成分菸鹼酸鉻： 這是我最在意的成分，能提升吸收利用率，對於常


吃精緻澱粉的外食族來說，能幫助醣類運用更順暢。


 黃金三重E.F.T： 結合綠瑪黛、藤黃果與 L-肉酸，就像幫身體開啟了「溫


和運作模式」，不管是內臟脂肪還是皮下脂肪，都一起默默守護。




 


 

打小剛剛好不會太大，一口水就可以吞入口中了，吃這個的時間是在吃飯前吃喔，這點要記得，

 


 


 

吞一口喝一口水，就可以完成保養身體的步驟了，一天四顆，

 

保養身材就是從細節開始，像這種包裝，出門時放在包包不佔空間，也可以隨時帶出門吃，





 

其實一開始沒有抱太大期待，畢竟這類用過不少，多少會有點「嗯…真的有差嗎？」的懷疑。



但它吃起來的感覺，先說第一印象，是蠻順口的，不會有那種很人工的甜或奇怪的藥味。

 

每天固定時間吃，反而變成一種很日常的小儀式，有點像在照顧自己的一個小習慣。



慢慢吃一段時間之後，最有感的不是那種很誇張的改變，而是一種身體狀態變得比較輕盈、舒服的感覺。

 

以前有時候吃完東西會覺得卡卡的、悶悶的，但後來會覺得整體比較順，整個人也比較不容易有那種沈重感。



再來就是生活上的小細節會開始有差。

 

像是早上起來的狀態、或是整天的精神感，會覺得比較穩定，不會忽高忽低。

 

那種感覺其實很微妙，但你會知道「嗯，好像有在慢慢變好」。



我自己是覺得，這種東西真的不是吃一兩天就會有什麼戲劇化效果，而是長期下來，身體給你的回饋會很誠實。

 

你會發現，自己開始更在意飲食、作息，也更願意維持這種狀態，現在我也繼續為了身體的緊實線條努力！






 






cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#身體 #保健食品 #保健品推薦

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朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

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2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
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近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

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朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
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很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

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保養品推薦2026必買清單 8款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜

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2026-04-07 14:45 女子漾／編輯張念慈
保養品推薦2026必買清單 7款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜。圖片來源：品牌提供
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2026年保養市場出現關鍵轉向。從過去強調單一功效，到現在更重視「肌膚整體運作」，保養邏輯正在升級。尤其外泌體技術、補脂養膚與夜間修護概念的崛起，讓產品不再只是短效改善，而是回到肌膚根本。

如果你正在找保養品推薦2026必買清單，以下8款高評價新品，從精華液、乳霜到美容油與面膜，完整解析今年最值得關注的保養趨勢。

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CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
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在夜間保養領域，CHANTECAILLE 香緹卡推出的雪牡丹臻白透亮水潤面膜，則進一步將「亮白」與「修護」整合進睡眠時段。

這款面膜以雪牡丹植萃為核心，搭配專利淡斑成分Thiamidol®與菸鹼醯胺，強調在夜間肌膚修護最活躍的時段，同步進行淡斑、提亮與保濕。透過在肌膚表層形成水潤鎖護層，讓有效成分在睡眠期間持續作用，放大整體修護效果。

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

實際使用上，質地偏水潤型面膜，延展性佳，不會有厚重悶感，適合作為夜間最後一道保養程序。隔天醒來後，膚色均勻度與光澤感會更明顯，整體膚況呈現穩定狀態。

特別適合有斑點、暗沉困擾，或想強化夜間修護效率的人。對於生活作息不規律、膚況容易疲憊的族群，也能作為密集修護選擇。

ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

2026年另一個關鍵趨勢是「補脂養膚」，ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油正好體現這個概念。透過多重Omega脂肪酸，補充肌膚屏障所需脂質，讓保養不再只停留在補水層面。

使用時能感受到油體細緻輕盈，不厚重也不悶，延展性佳，甚至可與底妝混合使用。使用後呈現自然光澤，而非油亮感，整體膚況看起來更健康。特別適合乾肌與敏感肌族群，或長期覺得保養吸收不完全的人，能從根本改善乾燥問題。

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華

在美白保養領域，DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華代表新一波升級趨勢。透過外泌體概念導入，不只著重亮白效果，同時強調膚況穩定與修護。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

質地清爽、吸收快速，適合日夜使用。長期使用後，膚色均勻度提升，整體透亮感更加自然，而不是短暫的表面提亮。適合有暗沉、膚色不均困擾，同時又擔心刺激性的族群。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜

在抗老乳霜領域，台塑生醫FORTE全新升級的「10%胎盤素肌活精質乳霜」則從肌膚結構層次切入，回應隨年齡增長所出現的鬆弛與輪廓下移問題。品牌以胎盤肌活系列為基礎，透過提升胎盤與臍帶活性萃取至10%高濃度，結合多重生長因子與玻尿酸，打造更完整的結構型抗老保養策略。

配方中進一步加入「星芒杉紅藻萃取」作為重力反轉因子，搭配雙重胜肽系統，從支撐結構與膠原排列著手，提升肌膚緊緻度與立體感。整體作用不僅停留在表層滋潤，而是延伸至肌底，協助改善因老化導致的輪廓鬆動與彈力流失問題。

實際使用時，乳霜質地細緻柔滑，延展性佳且吸收迅速，兼具滋潤與輕盈感，不會帶來厚重負擔。持續使用後，肌膚會呈現更飽滿緊實的觸感與光澤，特別適合初老至熟齡肌，或開始在意輪廓線條與彈性的族群。

Natura Bissé 無齡肌泌精華

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供

今年最受矚目的精華液之一，Natura Bissé 無齡肌泌精華將保養從「補充成分」提升到「調節機制」。透過外泌體概念延伸的肌膚訊息傳遞技術，讓細胞維持穩定運作，進一步優化膠原生成環境。

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP

實際使用時，質地輕盈且延展性高，吸收後不殘留黏膩感，反而帶出細緻滑順的膚觸。持續使用後，膚況穩定度明顯提升，尤其在換季或壓力期間，肌膚更不容易出現粗糙與不適。適合初老族群與膚況不穩定者，若你開始感受到單純保濕不夠，這類型產品會是升級保養的重要關鍵。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜延續品牌蘭花科研，強調提升肌膚修護與抗老能力。透過高濃度蘭花萃取，讓肌膚在面對環境壓力時仍能維持穩定狀態。

與傳統抗老乳霜不同，這款以清爽質地為主軸，推開後快速吸收，不會產生厚重悶感。使用後肌膚呈現柔潤細緻的光澤，同時維持清爽觸感。特別適合混合肌與油肌族群，或是對乳霜質地有抗拒感的人，能兼顧抗老效果與舒適度。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜主打高實用性，此次限量版則進一步強化日常使用情境。一瓶即可應對臉部、雙手與局部乾燥問題，讓保養更簡化。

質地介於乳霜與軟膏之間，延展性佳，吸收後形成柔潤保護層，但不會過度厚重。對於長時間待在冷氣房或頻繁清潔雙手的人來說，補擦時特別有感。適合生活忙碌、希望減少保養步驟的人，是兼顧功能與便利性的代表產品。

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
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2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南

2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南

2026-04-05 20:32 女子漾／編輯桑泥
2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南。 圖片來源：IG@1017kk
2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南。 圖片來源：IG@1017kk

春夏換季不知道該買什麼？與其盲目跟隨流行購物，不如先建立一份清楚的春夏換季清單。小編整理了這篇 2026 春夏衣櫃必備單品清單及時尚趨勢關鍵，今年強調實穿與長期使用，因此選擇能夠反覆搭配的單品，比追逐短期流行更重要。

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薄針織與開襟衫：應對溫差的必備單品

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

圖片來源：IG@1017kk
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春季氣溫變化大，一件輕薄針織上衣或開襟衫能大幅提升穿搭彈性。近年流行的 Ｖ 領口針織與柔軟材質，不僅穿著舒適，也更容易與高腰下身搭配，打造修長比例。

薄針織既能單穿，也能在早晚偏涼時作為外層，是春季衣櫃中不可或缺的過渡單品。


直筒牛仔褲：比緊身褲更符合 2026 趨勢

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

牛仔褲依然是日常穿搭中出場率最高的單品，而 2026 年最受歡迎的版型是直筒與微寬鬆剪裁。這類版型比緊身褲更修飾腿型，也更符合目前偏向放鬆與自然的時尚輪廓。

經典藍與淺色刷色在春夏季特別受歡迎，能與淺色上衣與外套形成輕盈的季節感。


白色襯衫：打造高級感與多層次穿搭的核心

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

白色襯衫是膠囊衣櫃中最不可或缺的單品之一。2026 春季流行的襯衫版型以寬鬆、落肩與略長下擺為主，既可以單穿，也能作為疊穿中層。

它可以搭配西裝褲呈現俐落職場風格，也能與牛仔褲或短裙組合，打造休閒又清新的造型，是實穿度極高的投資單品。

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SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包

SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包

2026-04-03 09:00 女子漾／編輯周意軒
SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包 圖片來源 :官方
SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包 圖片來源 :官方

春天才剛開始，New Balance已經把話題直接拉滿。從IU張員瑛搶先上腳的春季鞋款，到攜手全球經典漫畫《PEANUTS》推出SNOOPY限定聯名，再加上華山期間限定的音樂派對《NB BOY 樂遊季》，這一波不只是新品上市，更像是一場從穿搭延伸到生活風格的春日盛典。這次不管是想找好看又好搭的春鞋，還是想衝一波拍照打卡＋音樂現場的週末行程，全部都可以一次解鎖。

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SNOOPY聯名太可愛！NB BOY系列直接變春日穿搭主角

這一季NB BOY系列主打春遊風格，把戶外野餐、草地、陽光元素全部放進設計裡，整體氛圍比以往更輕鬆也更療癒。最大亮點就是與SNOOPY聯名推出限定布章，把SNOOPY、Charlie Brown與Woodstock通通收進細節設計中，分成「春日出遊」「好友日常」「多元運動」三大主題。這些布章可以自由燙印在衣服或包包上，等於每個人都能客製自己的春日風格。

圖片來源 :官方
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活動期間只要購買指定服飾，就有機會拿到隨機SNOOPY刺繡布章，直接讓穿搭多一點「可愛但不幼稚」的小巧思。

IU同款204L、740爆紅！春季必收鞋款鎖定這兩雙

如果最近在找春天好搭的鞋，這波真的可以直接鎖定204L跟740。204L走的是復古跑鞋路線，靈感來自70年代，但用現代材質重新設計，整體更輕盈也更有質感。本季推出像「漿果紅」「霧湖藍」「奶油白」這種低飽和色系，搭洋裝或牛仔褲都很好駕馭。740則偏向Y2K復古潮流風，鞋面用透氣網布加上層次設計，穿起來更有街頭感，也比較適合日常走動或小旅行。

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IU用白色NB BOY上衣搭740，加橘色短褲就能輕鬆完成春日野餐穿搭；張員瑛則用204L配花苞裙，走一個甜感滿分的春季約會風，兩種風格完全不同，但都很有記憶點。

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李沐三套穿搭示範：從日常到約會全部搞定

這次李沐直接示範三種不同情境穿搭，也讓NB BOY系列變得更好理解。整體來看，這系列的關鍵其實不是單品多厲害，而是「怎麼搭都不會出錯」，這也是為什麼會在社群上快速被討論的原因。

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第一套走清新活潑路線，用SNOOPY布章點綴白色上衣，加上204L奶油色系，整體乾淨又有細節

第二套偏向咖啡廳約會風，湖藍T-shirt搭花苞裙，再配740奶油松綠色，剛好介於甜與街頭之間

第三套則是最簡單的白T＋牛仔短褲，小男孩風格輕鬆又不費力，適合戶外活動或旅行

華山《NB BOY 樂遊季》登場！邊逛邊聽現場直接變春日最Chill行程

除了穿搭話題，New Balance這次也直接把活動做到線下。4月16日到4月19日在華山文創園區打造《NB BOY 樂遊季》，現場會有草地場景、拍照裝置、互動遊戲，整體就是一個放大版春日戶外生活。重點是音樂舞台《春日大聲唱》，直接找來瘦子E.SO、高爾宣OSN、Marz23、蛋堡、熊仔等10組藝人輪番演出，4/18與4/19還有DJ接力，氣氛基本上就是戶外音樂祭等級。

圖片來源 :官方
圖片來源 :官方

入場方式＋活動優惠一次整理

想進音樂活動，需要先完成指定條件
1 在4/8–4/12期間至指定門市消費滿1000元
2 使用100元購物金
3 登記抽獎資格
4 中獎後才能入場

門市活動也同步開跑
1 服飾任2件折500、3件折800
2 消費指定服飾送SNOOPY布章組
3 滿3800元還能體驗布章DIY
#穿搭 #IU #張員瑛 #SNOOPY #PEANUTS #NewBalance

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2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026-04-13 06:39 女子漾／編輯桑泥
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest

春天的到來，美甲趨勢也逐漸轉向更柔和、輕盈的色調，小編綜合了 2026 國際時尚與美妝媒體觀察，今年春季美甲流行色最明顯的關鍵字就是低飽和、奶霧感與大地色系。這股風潮與近年流行的「quiet luxury」與自然系美學息息相關，也讓指甲顏色從過去的高存在感，變成更講究氣質與質感的配角。

編輯推薦

2026 春季美甲流行色一：裸粉色系

圖片來源：Pinterest
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首先最受歡迎的就是裸粉色系。不同於過去偏亮的粉色，2026 的裸粉更接近膚色或帶一點灰調，看起來自然又顯手白。這種顏色不僅適合日常與上班族，也非常符合亞洲女生喜歡的溫柔系風格。搭配短甲或自然圓形指甲，能營造出乾淨、精緻又不過度打扮的印象。


2026 春季美甲流行色二：奶霧色

圖片來源：Pinterest
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第二個春季主流色是奶霧色。所謂奶霧感，就是在原本的顏色中加入白或灰，讓整體呈現半透明、霧面或柔焦效果。像是奶茶色、燕麥色、淡杏色與藕紫色，都屬於這個範圍。這類色調最大的優點是耐看、不容易膩，而且即使長出新甲也不會顯得突兀，因此成為許多上班族與學生族群的首選。


2026 春季美甲流行色三：大地色系美甲

圖片來源：Pinterest
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第三個不能忽略的是大地色系美甲。國外媒體近年將這股風格稱為「earthy nails」，主打泥土、苔蘚、石灰與沙色等自然色調。這些顏色在春天特別受歡迎，因為它們比冬季的深咖啡與墨綠更輕盈，但又比粉嫩色更有個性。對喜歡低調又想有設計感的人來說，大地色可以說是最平衡的選擇。

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