跑鞋價格不好下手？潮人到媽媽都在穿！2026機能鞋5大爆款推薦

跑鞋價格不好下手？潮人到媽媽都在穿！2026機能鞋5大爆款推薦圖片來源：官方

跑鞋不再只是「跑步用」，而是直接升級成日常穿搭必備單品。從潮人穿搭到媽媽接送小孩，一雙好走又好看的機能鞋，早就成為台灣人最實際的投資。尤其近年「Lifestyle Running」風潮崛起，品牌不只拚性能，更在意舒適、外型與日常搭配。如果你也正在猶豫跑鞋價格到底值不值得，這篇直接幫你整理2026最值得入手的5雙機能鞋，從訓練型到城市穿搭款一次看懂。

1. HOKA Mach 7：價格4,980元

從剛開始培養跑步習慣的新手，到已經有固定訓練節奏的進階跑者，Mach 7 都是一雙很容易上腳的日常訓練鞋。對於那些想開始跑、卻又擔心太累或腳感太硬的人來說，這雙鞋特別友善。它主打輕量與高回彈，中底採用超臨界發泡 EVA，帶來輕盈順暢、不拖腳的推進感，跑起來更省力，也更容易維持節奏。5mm 足跟差設定有助於步伐自然轉換，讓落地更平穩，也能減少跑動時的衝擊負擔，無論是日常慢跑、節奏跑還是間歇訓練，都能提供穩定支撐。加上單腳重量約237克，整體穿著感受相當輕巧，即使長時間著用也不容易有負擔。以性能跑鞋來看，Mach 7 的定價也相對好入手，因此成為不少跑者從入門到進階都願意持續回購的實力鞋款。

MACH 7 圖片來源：HOKA

MACH 7 圖片來源：HOKA

MACH 7 圖片來源：HOKA

2. On Cloudsoma：價格 6,580元

越野女孩會愛上的「山系機能美學」如果你是喜歡戶外感、露營風或山系穿搭的人，Cloudsoma會讓你直接入坑。最大亮點是CloudTec Connect®技術，可以感受到地形回饋，跑山路時更穩定。同時搭配Helion™ HF泡棉，兼顧回彈與舒適，不會因為越野就犧牲腳感。襪套式鞋面貼合腳型，加上Missiongrip®外底抓地力，無論是城市探險還是週末爬山，都很適合。On昂跑透過全新的CloudTec Connect®結構，讓鞋底的獨立單元能隨著步伐自然彎曲與連動，將地形變化細膩地傳遞至足底，這樣的設計不僅提升跑者的地形覺察，也帶來更穩定與流暢的越野跑步體驗。

圖片來源：瑞士On昂跑

圖片來源：瑞士On昂跑

3. adidas Adistar系列：價格 3,990

把跑鞋直接穿進日常時尚現在很多女生選跑鞋，不只是看性能，而是「好不好搭」。adidas這波Adistar系列就是完全對準這個需求。Adistar Control 5走復古＋機能風，透氣網眼搭配立體中底，日常穿也很有型；而Adistar XLG則是厚底輪廓，直接拉高比例，視覺顯腿長。這系列強調「Lifestyle Running」，也就是一雙鞋從通勤、逛街到旅行都能穿。搭配丹寧或運動風單品，幾乎不會出錯。

圖片來源：adidas

圖片來源：adidas

圖片來源：官方

4. ECCO BIOM 720：價格6,380~8,980元

如果你的日常是「通勤走很多＋天氣又難搞」，BIOM 720 會是那種穿過就回不去的存在。它搭載 ENCORE 科技與 PHORENE 材質，中底回彈穩定，不會因為長時間行走而出現疲乏或塌陷感，走一整天依然有支撐力。再加上 GORE-TEX 防水設計，面對台灣常見的下雨與濕氣，也能維持腳部乾爽，不用再擔心鞋子濕掉的不適。

圖片來源：ECCO

【BIOM 720】BREATHRU網布透氣款 圖片來源：ECCO

特別是 BOA 旋鈕設計，省去綁鞋帶的麻煩，對於每天趕時間的上班族來說非常加分。整體來說，BIOM 720 把科技真正轉化成「日常有感的舒適」，不論是早上通勤、白天移動，還是週末長時間外出，都能穩定支撐每一步節奏。在台灣這種濕熱又多變的氣候下，它不只是功能鞋，更是一雙可以長時間依賴、耐穿度極高的生活型機能鞋。

圖片來源：ECCO

5. ASICS GEL-NIMBUS 28：價格4,980元

全新升級的蹦床式大底結構，讓跑步不再只是「穩」，而是多了一點輕彈與靈活的節奏感。ASICS GEL-NIMBUS 28 以舒適緩震與輕盈腳感為核心，延續厚實中底帶來的完整保護，同時較前一代減輕約20克，從起跑第一步就能感受到那種「有支撐、卻不厚重」的輕盈感。

圖片來源：asics

後跟內嵌的 PureGEL 負責吸收落地時的衝擊力，讓每一步都更柔順；而 FF BLAST+ 中底則在推進時提供乾淨俐落的回彈，不論是暖身慢跑、日常訓練，甚至放鬆跑，都能維持穩定且順暢的腳感節奏。幾何結構中底搭配 HYBRID ASICS GRIP 大底，進一步強化支撐與抓地表現，在不同路況下都能保持穩定。