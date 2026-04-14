Justin Bieber穿搭進化史曝光！10套鬆弛感私服解析＋Coachella同款一次看懂

2026-04-14 15:31 女子漾／編輯王廷羽
Justin Bieber穿搭進化史曝光！10套鬆弛感私服解析＋Coachella同款一次看懂。圖片來源：IG @lilbieber
Justin Bieber穿搭進化史曝光！10套鬆弛感私服解析＋Coachella同款一次看懂。圖片來源：IG @lilbieber

隨著 Justin Bieber 站上 Coachella 舞台，「Bieberchella」的熱度也在演出結束後持續延燒。這場表演不只是一場音樂演出，更像是一場回顧他整個音樂生涯的縮影：從青少年時期的代表作一路唱回現在，情緒堆疊得相當完整，也讓不少觀眾在螢幕前都被拉回過去。

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但如果把焦點從音樂稍微移開，你會發現，小賈這幾年的「穿搭語言」其實也同樣進入一個更成熟、甚至更鬆弛的階段。他不再只是單純追逐潮流，而是開始建立一種屬於自己的風格系統，寬鬆、隨性、有點不修邊幅，這些都是他所喜愛的感覺，而這樣的調性也可以在他的品牌 SKYLRK 之中清楚見到，且發揮的非常精準。今天，我們就帶來 Justin Bieber 小賈的鬆弛感穿搭盤點，來看看小賈的穿搭功力有哪些值得參考的吧！

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Justin Bieber 如何把「鬆弛感」穿成一種風格語言？

在這次 Coachella 演出與近年的私服造型中，可以明顯看到 Justin Bieber 的穿搭已經不再是單一方向，而是逐漸發展出多種風格分支。以下就從幾個關鍵造型切入，拆解他如何把「看似隨便」穿出層次。

01｜淡粉連帽＋七分短褲：Coachella 搭配

這次 Coachella 上最具代表性的造型之一，絕對是那套未發售的淡粉色連帽上衣搭配黑色七分短褲的組合。短褲來自越南設計師品牌 LỰU ĐẠN，本身就帶有一點解構與街頭感，最後穿上 Loewe 長靴，營造獨有氣場。此套搭配整體輪廓非常簡單，但上身寬鬆、下身也不收的穿法，讓整體線條偏向「垂墜」而不是「貼身」。這種穿法如果放在一般人身上很容易顯得邋遢，但小賈透過顏色（淡粉）去中和份量感，反而讓整體看起來更輕。

圖片來源：Coachella
圖片來源：Coachella

02｜圖像上衣：用單一亮點打破整體單調

這套的重點在那件可愛的貓咪圖像上衣。整體版型維持一貫的寬鬆設定，確保輪廓穩定，但透過帶有童趣感的圖案去製造視覺焦點。這種做法其實很常見於街頭風格——讓版型維持一致，再用圖案或印花去創造變化，既安全又不無聊。

圖片來源：Justin Bieber
圖片來源：Justin Bieber

03｜灰色運動套裝：將「舒適感」轉化為風格語言

整套灰色運動服看似隨意，但其實是近年街頭與時裝融合後很重要的一種穿搭邏輯：把居家服飾直接帶進日常。關鍵在於版型夠寬鬆、材質夠柔軟，整體呈現出一種「沒有刻意打扮，但依然很有氣場」的狀態，也反映他個人風格從過去的造型感，逐漸轉向生活感。

圖片來源：Justin Bieber
圖片來源：Justin Bieber

04｜完全的對比顏色帶出視覺亮點

小賈此套造型利用亮紅色長袖襯衫做為視覺上的主軸，他利用捲起的袖子、扣子沒有扣全部的方式，替上身造型營造了一些立體的細節敢；至於下身則是著用了丹寧短褲，做出顏色上的跳脫與強烈對比感。而腳踝與鞋款則是以白色呈現，足部的淺色選擇，也讓上衣與褲裝能夠順利的跳脫出來。

圖片來源：Justin Bieber
圖片來源：Justin Bieber

05｜寬羅紋立領外套：把視線全部拉到上半身

這套的重點其實就是那件橘紅色的立領外套，本身帶一點光澤的材質，加上領子處的整圈寬羅紋設計，讓上半身的線條很集中，也自然把視覺往肩膀跟頸部帶。領口拉高之後，整個人會看起來更俐落一點，且短版的下擺搭配著下身的寬鬆牛仔褲，也把整體腿部不會過短的比例帶出。至於毛帽與墨鏡等等配件，也幾乎是小賈現在很固定的組合，一方面增加造型完整度，一方面也讓整個上半身的氛圍被收在同一個調性裡。（毛茸茸的毛帽很搶眼）

圖片來源：Justin Bieber
圖片來源：Justin Bieber

06｜格紋外套＋帽T：標準 layering 的安全解法

這套屬於非常典型的 layering。格紋外套提供結構，帽T提供休閒感，再透過亮色內層增加層次。下身用寬褲統一風格，讓整體不會過於複雜。這種搭法穩定、清楚，也容易被複製。

圖片來源：Justin Bieber
圖片來源：Justin Bieber

07｜毛絨外套＋紅帽T：建立單一視覺焦點

這套第一眼其實就會被上半身吸住。黑色毛絨外套本身就很有份量，整件偏短、偏寬，直接把上半身的輪廓撐開。裡面那件紅色帽T是關鍵，顏色很亮，剛好從領口露出來，讓視線自然集中在臉跟肩膀的位置。下半身的寬版卡其褲褲頭抓得比較高、摺線也比較明顯，讓整體看起來不只是鬆，還多了一點結構感。褲腳堆在鞋面上，把重心穩穩壓在下半身。鞋子選的是偏厚底、編織感的鞋款，跟毛絨外套在材質上有一種呼應，整體不會只有上半身在「重」，而是上下都有份量，只是分配得不一樣。帽子跟手拿的配件也有在加分，讓整體不會只停在街頭感，反而多了一點造型完整度。

圖片來源：Justin Bieber
圖片來源：Justin Bieber

08｜螢光帽T＋寬短褲：用亮色當核心，把比例往下壓

這套的重點其實很直接，就是裡面那件螢光綠帽T。外面雖然套了一件深色外套，但領口刻意露出亮色，視線自然會先被抓到上半身。外套本身偏寬、偏短，沒有太多結構，讓整體維持一個鬆的狀態，不會把帽T的顏色壓掉。這種「外面低調、裡面亮」的搭法，是他很常用的一種層次做法。下半身一樣走他很熟的路線——寬版長短褲（落在小腿中段），直接把身體比例往下拉。這種長度會讓整體看起來更穩，也讓上半身的顏色不會太浮。鞋子跟襪子其實是關鍵細節。粉色襪子加上撞色球鞋，讓下半身不會太無聊，同時也呼應上半身的亮色，整體形成一個「上下都有重點」的平衡。

圖片來源：Justin Bieber
圖片來源：Justin Bieber

09｜皮衣＋長版內搭：用層次把簡單穿出比例

這套看起來很簡單，但其實重點都在比例控制。外面是一件偏挺的黑色皮衣，線條乾淨、沒有多餘設計，本身就有一定份量感。裡面刻意搭一件長版白色上衣，讓下擺露出來，直接把身體比例往下延伸，視覺上會更有層次。下半身則是寬版黑褲，跟皮衣形成一個完整的深色輪廓，讓整體看起來很穩，不會被上半身的層次打亂。褲長稍微堆在鞋面上，也讓整體更有鬆度，不會太俐落到變成正裝感。配件的部分，格紋帽其實是一個小亮點。因為整套幾乎都是黑白基礎色，這種低調的花紋剛好可以打破單調，但又不會搶走整體重心。

圖片來源：Justin Bieber
圖片來源：Justin Bieber

10｜奶油色帽T＋工裝褲：低調但很狠的配色控制

這套看起來很簡單，但其實很吃配色。奶油色帽T搭配米白工裝褲，整體幾乎是「同色系延伸」，再用內層一點點綠色做出層次。重點在於色差非常細，但不會無聊，加上寬褲與軟質鞋款，整體有種很放鬆但其實很精準的日常感。

垮褲、寬鬆感、帽T，是近期的小賈代表單品！

Bieber 這幾年的穿搭，有一些很明顯的共通點，就是他基本上已經以舒適為主要訴求了，很常會著用毛帽、帽T，並且搭配寬褲，也穿的有點垮，但整體也會抓住那個「剛剛好」的狀態。雖然衣服都偏鬆，但不會鬆到沒有精神；造型看起來很隨意，但細節其實都有顧到。你會覺得他好像沒有特別在搭，但整體就是成立。這也是為什麼看起來很簡單，卻很難真的學起來。因為重點不在單品，而是在他怎麼把比例、狀態跟感覺放在同一個平衡點上。從 Coachella 舞台到平常私下被拍到的樣子，其實都差不多這個邏輯。現在的他，比起在追什麼流行，更像是已經找到一套自己穿得最順的方式，而那種「鬆但不亂」的感覺，也慢慢變成他的標誌。

延伸閱讀：小賈斯汀 Justin Bieber Coachella 重現〈Baby〉！與大螢幕童年自己對唱，全場聽哭

【本文為JUSKY街星授權提供】

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#穿搭 #小賈斯汀 #Justin Bieber

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2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
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近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

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朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
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很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

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#朴信惠

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保養品推薦2026必買清單 8款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜

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2026-04-07 14:45 女子漾／編輯張念慈
保養品推薦2026必買清單 7款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜。圖片來源：品牌提供
保養品推薦2026必買清單 7款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜。圖片來源：品牌提供

2026年保養市場出現關鍵轉向。從過去強調單一功效，到現在更重視「肌膚整體運作」，保養邏輯正在升級。尤其外泌體技術、補脂養膚與夜間修護概念的崛起，讓產品不再只是短效改善，而是回到肌膚根本。

如果你正在找保養品推薦2026必買清單，以下8款高評價新品，從精華液、乳霜到美容油與面膜，完整解析今年最值得關注的保養趨勢。

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CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

在夜間保養領域，CHANTECAILLE 香緹卡推出的雪牡丹臻白透亮水潤面膜，則進一步將「亮白」與「修護」整合進睡眠時段。

這款面膜以雪牡丹植萃為核心，搭配專利淡斑成分Thiamidol®與菸鹼醯胺，強調在夜間肌膚修護最活躍的時段，同步進行淡斑、提亮與保濕。透過在肌膚表層形成水潤鎖護層，讓有效成分在睡眠期間持續作用，放大整體修護效果。

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

實際使用上，質地偏水潤型面膜，延展性佳，不會有厚重悶感，適合作為夜間最後一道保養程序。隔天醒來後，膚色均勻度與光澤感會更明顯，整體膚況呈現穩定狀態。

特別適合有斑點、暗沉困擾，或想強化夜間修護效率的人。對於生活作息不規律、膚況容易疲憊的族群，也能作為密集修護選擇。

ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

2026年另一個關鍵趨勢是「補脂養膚」，ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油正好體現這個概念。透過多重Omega脂肪酸，補充肌膚屏障所需脂質，讓保養不再只停留在補水層面。

使用時能感受到油體細緻輕盈，不厚重也不悶，延展性佳，甚至可與底妝混合使用。使用後呈現自然光澤，而非油亮感，整體膚況看起來更健康。特別適合乾肌與敏感肌族群，或長期覺得保養吸收不完全的人，能從根本改善乾燥問題。

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華

在美白保養領域，DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華代表新一波升級趨勢。透過外泌體概念導入，不只著重亮白效果，同時強調膚況穩定與修護。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

質地清爽、吸收快速，適合日夜使用。長期使用後，膚色均勻度提升，整體透亮感更加自然，而不是短暫的表面提亮。適合有暗沉、膚色不均困擾，同時又擔心刺激性的族群。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜

在抗老乳霜領域，台塑生醫FORTE全新升級的「10%胎盤素肌活精質乳霜」則從肌膚結構層次切入，回應隨年齡增長所出現的鬆弛與輪廓下移問題。品牌以胎盤肌活系列為基礎，透過提升胎盤與臍帶活性萃取至10%高濃度，結合多重生長因子與玻尿酸，打造更完整的結構型抗老保養策略。

配方中進一步加入「星芒杉紅藻萃取」作為重力反轉因子，搭配雙重胜肽系統，從支撐結構與膠原排列著手，提升肌膚緊緻度與立體感。整體作用不僅停留在表層滋潤，而是延伸至肌底，協助改善因老化導致的輪廓鬆動與彈力流失問題。

實際使用時，乳霜質地細緻柔滑，延展性佳且吸收迅速，兼具滋潤與輕盈感，不會帶來厚重負擔。持續使用後，肌膚會呈現更飽滿緊實的觸感與光澤，特別適合初老至熟齡肌，或開始在意輪廓線條與彈性的族群。

Natura Bissé 無齡肌泌精華

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供

今年最受矚目的精華液之一，Natura Bissé 無齡肌泌精華將保養從「補充成分」提升到「調節機制」。透過外泌體概念延伸的肌膚訊息傳遞技術，讓細胞維持穩定運作，進一步優化膠原生成環境。

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP

實際使用時，質地輕盈且延展性高，吸收後不殘留黏膩感，反而帶出細緻滑順的膚觸。持續使用後，膚況穩定度明顯提升，尤其在換季或壓力期間，肌膚更不容易出現粗糙與不適。適合初老族群與膚況不穩定者，若你開始感受到單純保濕不夠，這類型產品會是升級保養的重要關鍵。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜延續品牌蘭花科研，強調提升肌膚修護與抗老能力。透過高濃度蘭花萃取，讓肌膚在面對環境壓力時仍能維持穩定狀態。

與傳統抗老乳霜不同，這款以清爽質地為主軸，推開後快速吸收，不會產生厚重悶感。使用後肌膚呈現柔潤細緻的光澤，同時維持清爽觸感。特別適合混合肌與油肌族群，或是對乳霜質地有抗拒感的人，能兼顧抗老效果與舒適度。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜主打高實用性，此次限量版則進一步強化日常使用情境。一瓶即可應對臉部、雙手與局部乾燥問題，讓保養更簡化。

質地介於乳霜與軟膏之間，延展性佳，吸收後形成柔潤保護層，但不會過度厚重。對於長時間待在冷氣房或頻繁清潔雙手的人來說，補擦時特別有感。適合生活忙碌、希望減少保養步驟的人，是兼顧功能與便利性的代表產品。

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

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2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南

2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南

2026-04-05 20:32 女子漾／編輯桑泥
2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南。 圖片來源：IG@1017kk
2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南。 圖片來源：IG@1017kk

春夏換季不知道該買什麼？與其盲目跟隨流行購物，不如先建立一份清楚的春夏換季清單。小編整理了這篇 2026 春夏衣櫃必備單品清單及時尚趨勢關鍵，今年強調實穿與長期使用，因此選擇能夠反覆搭配的單品，比追逐短期流行更重要。

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薄針織與開襟衫：應對溫差的必備單品

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

圖片來源：IG@1017kk
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春季氣溫變化大，一件輕薄針織上衣或開襟衫能大幅提升穿搭彈性。近年流行的 Ｖ 領口針織與柔軟材質，不僅穿著舒適，也更容易與高腰下身搭配，打造修長比例。

薄針織既能單穿，也能在早晚偏涼時作為外層，是春季衣櫃中不可或缺的過渡單品。


直筒牛仔褲：比緊身褲更符合 2026 趨勢

圖片來源：IG@1017kk
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牛仔褲依然是日常穿搭中出場率最高的單品，而 2026 年最受歡迎的版型是直筒與微寬鬆剪裁。這類版型比緊身褲更修飾腿型，也更符合目前偏向放鬆與自然的時尚輪廓。

經典藍與淺色刷色在春夏季特別受歡迎，能與淺色上衣與外套形成輕盈的季節感。


白色襯衫：打造高級感與多層次穿搭的核心

圖片來源：IG@1017kk
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白色襯衫是膠囊衣櫃中最不可或缺的單品之一。2026 春季流行的襯衫版型以寬鬆、落肩與略長下擺為主，既可以單穿，也能作為疊穿中層。

它可以搭配西裝褲呈現俐落職場風格，也能與牛仔褲或短裙組合，打造休閒又清新的造型，是實穿度極高的投資單品。

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SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包

SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包

2026-04-03 09:00 女子漾／編輯周意軒
SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包 圖片來源 :官方
SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包 圖片來源 :官方

春天才剛開始，New Balance已經把話題直接拉滿。從IU張員瑛搶先上腳的春季鞋款，到攜手全球經典漫畫《PEANUTS》推出SNOOPY限定聯名，再加上華山期間限定的音樂派對《NB BOY 樂遊季》，這一波不只是新品上市，更像是一場從穿搭延伸到生活風格的春日盛典。這次不管是想找好看又好搭的春鞋，還是想衝一波拍照打卡＋音樂現場的週末行程，全部都可以一次解鎖。

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SNOOPY聯名太可愛！NB BOY系列直接變春日穿搭主角

這一季NB BOY系列主打春遊風格，把戶外野餐、草地、陽光元素全部放進設計裡，整體氛圍比以往更輕鬆也更療癒。最大亮點就是與SNOOPY聯名推出限定布章，把SNOOPY、Charlie Brown與Woodstock通通收進細節設計中，分成「春日出遊」「好友日常」「多元運動」三大主題。這些布章可以自由燙印在衣服或包包上，等於每個人都能客製自己的春日風格。

圖片來源 :官方
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活動期間只要購買指定服飾，就有機會拿到隨機SNOOPY刺繡布章，直接讓穿搭多一點「可愛但不幼稚」的小巧思。

IU同款204L、740爆紅！春季必收鞋款鎖定這兩雙

如果最近在找春天好搭的鞋，這波真的可以直接鎖定204L跟740。204L走的是復古跑鞋路線，靈感來自70年代，但用現代材質重新設計，整體更輕盈也更有質感。本季推出像「漿果紅」「霧湖藍」「奶油白」這種低飽和色系，搭洋裝或牛仔褲都很好駕馭。740則偏向Y2K復古潮流風，鞋面用透氣網布加上層次設計，穿起來更有街頭感，也比較適合日常走動或小旅行。

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IU用白色NB BOY上衣搭740，加橘色短褲就能輕鬆完成春日野餐穿搭；張員瑛則用204L配花苞裙，走一個甜感滿分的春季約會風，兩種風格完全不同，但都很有記憶點。

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李沐三套穿搭示範：從日常到約會全部搞定

這次李沐直接示範三種不同情境穿搭，也讓NB BOY系列變得更好理解。整體來看，這系列的關鍵其實不是單品多厲害，而是「怎麼搭都不會出錯」，這也是為什麼會在社群上快速被討論的原因。

圖片來源 :官方
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第一套走清新活潑路線，用SNOOPY布章點綴白色上衣，加上204L奶油色系，整體乾淨又有細節

第二套偏向咖啡廳約會風，湖藍T-shirt搭花苞裙，再配740奶油松綠色，剛好介於甜與街頭之間

第三套則是最簡單的白T＋牛仔短褲，小男孩風格輕鬆又不費力，適合戶外活動或旅行

華山《NB BOY 樂遊季》登場！邊逛邊聽現場直接變春日最Chill行程

除了穿搭話題，New Balance這次也直接把活動做到線下。4月16日到4月19日在華山文創園區打造《NB BOY 樂遊季》，現場會有草地場景、拍照裝置、互動遊戲，整體就是一個放大版春日戶外生活。重點是音樂舞台《春日大聲唱》，直接找來瘦子E.SO、高爾宣OSN、Marz23、蛋堡、熊仔等10組藝人輪番演出，4/18與4/19還有DJ接力，氣氛基本上就是戶外音樂祭等級。

圖片來源 :官方
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入場方式＋活動優惠一次整理

想進音樂活動，需要先完成指定條件
1 在4/8–4/12期間至指定門市消費滿1000元
2 使用100元購物金
3 登記抽獎資格
4 中獎後才能入場

門市活動也同步開跑
1 服飾任2件折500、3件折800
2 消費指定服飾送SNOOPY布章組
3 滿3800元還能體驗布章DIY
#穿搭 #IU #張員瑛 #SNOOPY #PEANUTS #NewBalance

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2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026-04-13 06:39 女子漾／編輯桑泥
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest

春天的到來，美甲趨勢也逐漸轉向更柔和、輕盈的色調，小編綜合了 2026 國際時尚與美妝媒體觀察，今年春季美甲流行色最明顯的關鍵字就是低飽和、奶霧感與大地色系。這股風潮與近年流行的「quiet luxury」與自然系美學息息相關，也讓指甲顏色從過去的高存在感，變成更講究氣質與質感的配角。

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2026 春季美甲流行色一：裸粉色系

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首先最受歡迎的就是裸粉色系。不同於過去偏亮的粉色，2026 的裸粉更接近膚色或帶一點灰調，看起來自然又顯手白。這種顏色不僅適合日常與上班族，也非常符合亞洲女生喜歡的溫柔系風格。搭配短甲或自然圓形指甲，能營造出乾淨、精緻又不過度打扮的印象。


2026 春季美甲流行色二：奶霧色

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第二個春季主流色是奶霧色。所謂奶霧感，就是在原本的顏色中加入白或灰，讓整體呈現半透明、霧面或柔焦效果。像是奶茶色、燕麥色、淡杏色與藕紫色，都屬於這個範圍。這類色調最大的優點是耐看、不容易膩，而且即使長出新甲也不會顯得突兀，因此成為許多上班族與學生族群的首選。


2026 春季美甲流行色三：大地色系美甲

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第三個不能忽略的是大地色系美甲。國外媒體近年將這股風格稱為「earthy nails」，主打泥土、苔蘚、石灰與沙色等自然色調。這些顏色在春天特別受歡迎，因為它們比冬季的深咖啡與墨綠更輕盈，但又比粉嫩色更有個性。對喜歡低調又想有設計感的人來說，大地色可以說是最平衡的選擇。

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