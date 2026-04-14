Justin Bieber穿搭進化史曝光！10套鬆弛感私服解析＋Coachella同款一次看懂。圖片來源：IG @lilbieber

隨著 Justin Bieber 站上 Coachella 舞台，「Bieberchella」的熱度也在演出結束後持續延燒。這場表演不只是一場音樂演出，更像是一場回顧他整個音樂生涯的縮影：從青少年時期的代表作一路唱回現在，情緒堆疊得相當完整，也讓不少觀眾在螢幕前都被拉回過去。

但如果把焦點從音樂稍微移開，你會發現，小賈這幾年的「穿搭語言」其實也同樣進入一個更成熟、甚至更鬆弛的階段。他不再只是單純追逐潮流，而是開始建立一種屬於自己的風格系統，寬鬆、隨性、有點不修邊幅，這些都是他所喜愛的感覺，而這樣的調性也可以在他的品牌 SKYLRK 之中清楚見到，且發揮的非常精準。今天，我們就帶來 Justin Bieber 小賈的鬆弛感穿搭盤點，來看看小賈的穿搭功力有哪些值得參考的吧！

Justin Bieber 如何把「鬆弛感」穿成一種風格語言？

在這次 Coachella 演出與近年的私服造型中，可以明顯看到 Justin Bieber 的穿搭已經不再是單一方向，而是逐漸發展出多種風格分支。以下就從幾個關鍵造型切入，拆解他如何把「看似隨便」穿出層次。

01｜淡粉連帽＋七分短褲：Coachella 搭配

這次 Coachella 上最具代表性的造型之一，絕對是那套未發售的淡粉色連帽上衣搭配黑色七分短褲的組合。短褲來自越南設計師品牌 LỰU ĐẠN，本身就帶有一點解構與街頭感，最後穿上 Loewe 長靴，營造獨有氣場。此套搭配整體輪廓非常簡單，但上身寬鬆、下身也不收的穿法，讓整體線條偏向「垂墜」而不是「貼身」。這種穿法如果放在一般人身上很容易顯得邋遢，但小賈透過顏色（淡粉）去中和份量感，反而讓整體看起來更輕。

圖片來源：Coachella

02｜圖像上衣：用單一亮點打破整體單調

這套的重點在那件可愛的貓咪圖像上衣。整體版型維持一貫的寬鬆設定，確保輪廓穩定，但透過帶有童趣感的圖案去製造視覺焦點。這種做法其實很常見於街頭風格——讓版型維持一致，再用圖案或印花去創造變化，既安全又不無聊。

圖片來源：Justin Bieber

03｜灰色運動套裝：將「舒適感」轉化為風格語言

整套灰色運動服看似隨意，但其實是近年街頭與時裝融合後很重要的一種穿搭邏輯：把居家服飾直接帶進日常。關鍵在於版型夠寬鬆、材質夠柔軟，整體呈現出一種「沒有刻意打扮，但依然很有氣場」的狀態，也反映他個人風格從過去的造型感，逐漸轉向生活感。

圖片來源：Justin Bieber

04｜完全的對比顏色帶出視覺亮點

小賈此套造型利用亮紅色長袖襯衫做為視覺上的主軸，他利用捲起的袖子、扣子沒有扣全部的方式，替上身造型營造了一些立體的細節敢；至於下身則是著用了丹寧短褲，做出顏色上的跳脫與強烈對比感。而腳踝與鞋款則是以白色呈現，足部的淺色選擇，也讓上衣與褲裝能夠順利的跳脫出來。

圖片來源：Justin Bieber

05｜寬羅紋立領外套：把視線全部拉到上半身

這套的重點其實就是那件橘紅色的立領外套，本身帶一點光澤的材質，加上領子處的整圈寬羅紋設計，讓上半身的線條很集中，也自然把視覺往肩膀跟頸部帶。領口拉高之後，整個人會看起來更俐落一點，且短版的下擺搭配著下身的寬鬆牛仔褲，也把整體腿部不會過短的比例帶出。至於毛帽與墨鏡等等配件，也幾乎是小賈現在很固定的組合，一方面增加造型完整度，一方面也讓整個上半身的氛圍被收在同一個調性裡。（毛茸茸的毛帽很搶眼）

圖片來源：Justin Bieber

06｜格紋外套＋帽T：標準 layering 的安全解法

這套屬於非常典型的 layering。格紋外套提供結構，帽T提供休閒感，再透過亮色內層增加層次。下身用寬褲統一風格，讓整體不會過於複雜。這種搭法穩定、清楚，也容易被複製。

圖片來源：Justin Bieber

07｜毛絨外套＋紅帽T：建立單一視覺焦點

這套第一眼其實就會被上半身吸住。黑色毛絨外套本身就很有份量，整件偏短、偏寬，直接把上半身的輪廓撐開。裡面那件紅色帽T是關鍵，顏色很亮，剛好從領口露出來，讓視線自然集中在臉跟肩膀的位置。下半身的寬版卡其褲褲頭抓得比較高、摺線也比較明顯，讓整體看起來不只是鬆，還多了一點結構感。褲腳堆在鞋面上，把重心穩穩壓在下半身。鞋子選的是偏厚底、編織感的鞋款，跟毛絨外套在材質上有一種呼應，整體不會只有上半身在「重」，而是上下都有份量，只是分配得不一樣。帽子跟手拿的配件也有在加分，讓整體不會只停在街頭感，反而多了一點造型完整度。

圖片來源：Justin Bieber

08｜螢光帽T＋寬短褲：用亮色當核心，把比例往下壓

這套的重點其實很直接，就是裡面那件螢光綠帽T。外面雖然套了一件深色外套，但領口刻意露出亮色，視線自然會先被抓到上半身。外套本身偏寬、偏短，沒有太多結構，讓整體維持一個鬆的狀態，不會把帽T的顏色壓掉。這種「外面低調、裡面亮」的搭法，是他很常用的一種層次做法。下半身一樣走他很熟的路線——寬版長短褲（落在小腿中段），直接把身體比例往下拉。這種長度會讓整體看起來更穩，也讓上半身的顏色不會太浮。鞋子跟襪子其實是關鍵細節。粉色襪子加上撞色球鞋，讓下半身不會太無聊，同時也呼應上半身的亮色，整體形成一個「上下都有重點」的平衡。

圖片來源：Justin Bieber

09｜皮衣＋長版內搭：用層次把簡單穿出比例

這套看起來很簡單，但其實重點都在比例控制。外面是一件偏挺的黑色皮衣，線條乾淨、沒有多餘設計，本身就有一定份量感。裡面刻意搭一件長版白色上衣，讓下擺露出來，直接把身體比例往下延伸，視覺上會更有層次。下半身則是寬版黑褲，跟皮衣形成一個完整的深色輪廓，讓整體看起來很穩，不會被上半身的層次打亂。褲長稍微堆在鞋面上，也讓整體更有鬆度，不會太俐落到變成正裝感。配件的部分，格紋帽其實是一個小亮點。因為整套幾乎都是黑白基礎色，這種低調的花紋剛好可以打破單調，但又不會搶走整體重心。

圖片來源：Justin Bieber

10｜奶油色帽T＋工裝褲：低調但很狠的配色控制

這套看起來很簡單，但其實很吃配色。奶油色帽T搭配米白工裝褲，整體幾乎是「同色系延伸」，再用內層一點點綠色做出層次。重點在於色差非常細，但不會無聊，加上寬褲與軟質鞋款，整體有種很放鬆但其實很精準的日常感。

垮褲、寬鬆感、帽T，是近期的小賈代表單品！

Bieber 這幾年的穿搭，有一些很明顯的共通點，就是他基本上已經以舒適為主要訴求了，很常會著用毛帽、帽T，並且搭配寬褲，也穿的有點垮，但整體也會抓住那個「剛剛好」的狀態。雖然衣服都偏鬆，但不會鬆到沒有精神；造型看起來很隨意，但細節其實都有顧到。你會覺得他好像沒有特別在搭，但整體就是成立。這也是為什麼看起來很簡單，卻很難真的學起來。因為重點不在單品，而是在他怎麼把比例、狀態跟感覺放在同一個平衡點上。從 Coachella 舞台到平常私下被拍到的樣子，其實都差不多這個邏輯。現在的他，比起在追什麼流行，更像是已經找到一套自己穿得最順的方式，而那種「鬆但不亂」的感覺，也慢慢變成他的標誌。

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