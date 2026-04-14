2026-04-14 11:21 林燃
【落入凡間的彩虹】《碧璽，收藏自然界的斑斕與靈魂》by林燃
碧璽，被譽為「落入凡間的彩虹」。它不僅是珠寶界的色彩之王，更因其特殊的物理性，在科學界佔有一席之地。
一、 什麼是碧璽？
碧璽的礦物學名稱為電氣石。它是一種複雜的硼矽酸鹽結晶體，莫氏硬度介於 7 到 7.5 之間。
特點在於它的壓電性與熱電性。當碧璽受熱或受壓時，表面會帶電荷，容易吸附灰塵，這也是「電氣石」名稱的由來。
以外觀來說，從不同角度觀察同一顆碧璽，常會看到不同的顏色深度或色調濃淡。
也因此，它是自然界顏色跨度最大的寶石，幾乎涵蓋了光譜上的所有顏色。
碧璽的常見分類
碧璽的分類依照顏色與特殊效應來界定，這也是決定它市場價值的關鍵。
1. 依顏色分類
紅碧璽 (Rubellite)： 頂級的紅碧璽呈現如紅寶石般的深粉紅至鮮紅色。若帶有棕色調，價值通常較低。
綠碧璽 (Verdelite)： 顏色從淺綠、薄荷綠到深邃的森林綠都有，還有黃綠共生的色系；其中最受歡迎的，是如祖母綠般的鉻碧璽。
藍碧璽 (Indicolite)： 極為罕見，顏色從淺藍色到深海藍色都有。還有藍綠共生的碧璽，深淺不一！
黃碧璽 (Canary Tourmaline)： 鮮艷的檸檬黃，產量稀少，非常亮眼。
黑碧璽 (Schorl)： 富含鐵質，呈不透明黑色，常被用於飾品或能量療癒。
2. 依特殊色彩分佈分類
西瓜碧璽 (Watermelon Tourmaline)： 一顆晶體中同時具備粉紅與綠色，像極了西瓜的果肉與果皮，是許多藏家的心頭好。
雙色/多色碧璽 (Bi-color/Multi-color)： 在單一晶體上呈現兩種或多種截然不同的顏色界線。像是上述所說的共生，但也有些碧璽的顏色，像是被調和過的水彩。
三、 傳奇品種：帕拉伊巴 (Paraiba)
若要論碧璽之王，非帕拉伊巴莫屬。
特徵： 含有大量的銅 (Cu) 和 錳 (Mn) 元素。
外觀： 呈現出一種極其罕見、帶有電光感的「霓虹藍」或「土耳其藍」。（類綠松石）
其稀有度遠超鑽石，頂級帕拉伊巴的克拉單價往往是普通碧璽的數十倍。
如何評價碧璽的品質？
挑選碧璽時，可以參考以下四項：
顏色 (Color) 顏色越鮮豔、飽和度越高，價值越高。
淨度 (Clarity) 紅色系碧璽通常內含物較多；藍、綠色系則要求較高的透明度。
切工 (Cut) 優良的切工能展現碧璽的多色性，並減少因吸附灰塵導致的光澤黯淡。
大小 (Size) 大克拉且高品質的碧璽（超過 5 克拉以上）具有極高的保值性。
如何保養
避免超音波清洗： 碧璽內部常有微小裂隙，超音波震動可能導致碎裂，建議使用中性肥皂水與軟毛刷清潔。
單獨存放： 雖然硬度尚可，但為了避免刮傷其他珠寶（或被鑽石刮傷），建議分開包裝。
遠離高溫： 劇烈的溫度變化可能導致顏色改變或晶體受損。
碧璽那變幻莫測的色彩，讓每一顆都像是大自然的獨特畫作，市面上也難找完全一模一樣的。大多是同色系的混搭，但細看，每顆石頭（珠子）都是不一樣的！
另外，碧璽在寶石能量學中，一直扮演著相當重要的角色。
由於它具備物理上的「電氣性」（微弱電流），許多愛好者認為，它能對人體磁場產生正面影響。
一、 平衡與淨化
其獨特性，碧璽一直被認為是可「避邪」與「化解負能量」的強力寶石。
清理磁場：幫助排除身體與心靈的濁氣，平衡脈輪。
舒緩壓力：其穩定的能量有助於平撫焦慮與情緒波動，帶來平靜。
物理共振：雖然科學上主要界定為壓電性，但在能量說法中，認為其釋放的負離子能幫助人體放鬆。
二、 依顏色分類的特定功效
不同顏色的碧璽對應不同的能量中心（脈輪），功效也各異：
1. 黑色碧璽 (Black Tourmaline) —— 最強避邪
避邪擋煞：被公認為防禦負能量最強的寶石，常被用於擋小人、防巫術（下咒、降頭……等）或阻隔環境干擾。
落地能量：幫助思緒過於發散的人回到當下，增加穩定感。（專心、安全感）
2. 紅/粉紅碧璽 (Rubellite/Pink Tourmaline) ——情感導師
招人緣與桃花：增添個人魅力，讓配戴者顯得平易近人。
療癒心輪：幫助緩解過去的情感創傷，學會愛自己並接納他人。
3. 綠碧璽 (Verdelite) —— 事業與財富
正財能量：綠色對應心輪，亦象徵生機。常被視為能吸引事業上的好運與財富。
創意激發：幫助打開思路，讓配戴者在面對工作難關時能有更多靈感。
4. 藍碧璽 (Indicolite) —— 清晰溝通
冷靜思緒：對應喉輪與第三眼，有助於邏輯思考與冷靜判斷。
表達能力：提升溝通技巧，適合需要演講、寫作或談判的人士。
5. 黃碧璽 (Yellow Tourmaline) —— 自信與偏財
增強意志：對應太陽神經叢（胃輪），能提升自信心與行動力。
招偏財：帶來意外的機會與好運。
6. 西瓜碧璽 (Watermelon Tourmaline) —— 關係和諧
矛盾協調：結合了紅綠雙色，能平衡理智與情感，化解內在矛盾，對於修復受損的關係非常有幫助。
建議配戴方式，左手還是右手？
左手：依照「左進右出」的原則，想吸引人緣、能量、財運時建議戴左手。
右手：黑色碧璽或想排除體內濁氣、防小人時，戴在右手效果較佳。
淨化頻率：由於碧璽具有吸附性（物理吸灰塵、能量吸負面感），建議每隔兩週到一個月進行一次淨化。使用消磁石、月光照射或清水短暫沖洗皆可。
碧璽豐富的色彩對應著多元的心靈層面，但挑選配戴時，最重要的還是第一眼的眼緣喔！
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林燃委任律師為吳仲立，83臺檢證字第2660號。
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