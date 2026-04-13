聞過就回不去的溫柔香✨The Body Shop花漾白茶身體保養系列開箱

聞

過

有時候真的會發現，長大之後跨過某個年紀後，追求的是「身體的平衡」





連「送禮」這件事都變得有點講究了。就

回

不再只是找一個好看或熱門的東西，而是會開始想這份禮物，能不能讓對方在某個平凡的日子裡，也有一點被好好照顧的感覺。

不

尤其是母親節，好像也慢慢變成一個，讓我們重新去表達心意的時刻。去

的

最近剛好遇到The Body Shop推出的花漾白茶身體保養系列，第一眼其實是被那種很乾淨、很溫柔的氣質吸引。

溫

不是那種張揚的香味，而是一種淡淡的白茶香，像剛洗完澡的那種清新，很舒服，也很耐聞。柔

香

我自己在用的時候，其實有點意外，原來身體保養也可以變成一種「放鬆儀式」。✨

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每天洗完澡，慢慢把乳液推開，那個香氣會很自然地留在肌膚上，不會太重，但會讓人忍不住多聞幾下。e

也突然覺得，或許母親節的禮物，不一定要很華麗。B

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有時候，這種每天都用得到、卻又能悄悄療癒生活的小東西，反而更剛好。d

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這是The Body Shop花漾白茶身體保養系列

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我主要分享的是這系列的四個產品，一個個一一介紹給大家分享給大家知道使用的心的感想，

花

畢竟是新產品，大家一定也很好其它的味道，我覺得The Body Shop最大特色是每個系列產品的味道都很不相同，

漾

但它的味道永遠獨一無二，且芳香宜人，這是它最大的特色，因為我本身很愛用草莓系列的，跟什麼玫瑰系列的，這兩的系列是我使用過的，

白

我特別愛草莓系列的香氣，超級無敵好聞，用過會一直重買使用，它是身體乳液擦在身上就可以當作香水使用了，非常的方便，

茶

好了，今天就來正式介紹主角們，新品The Body Shop花漾白茶身體保養系列!!

身

不知道香氣會怎麼樣，我超級好奇~~

體

我先讓身體都洗香香再來塗乳液跟保濕讓身體更舒服更放鬆!保

養

花漾白茶沐浴膠-250ML系

列

開

箱

墨西哥蘆薈精粹及甘油等多重保濕成分，揉合白茶、接骨木花純淨淡雅的香氣，綿密的泡沫能溫和潔淨肌膚，洗去一日疲憊，讓肌膚在沐浴後倍感水嫩細緻。





用 法：取適量直接抹於全身肌膚或搭配沐浴球沾水搓揉起泡後洗淨全身。

對 象：所有膚質。





那種打開瓶蓋的瞬間，其實就已經有一點「進入自己時間」的感覺了。

























一罐拿起來約我手掌的大小 ，然後蓋子是綠色的可以自己給它打開，

再按壓罐身，就會擠出沐浴膠，沐浴膠質地是凝膠類型的，不會加太多水那種，起出來是透明無色的，但是有淡淡的清香味，

花漾白茶沐浴膠擠出來是很乾淨的透明質地，滑順不厚重，加水之後很快就能打出細緻又綿密的泡沫，整個很像在幫自己做一場溫柔的泡泡SPA。





它的香氣我真的蠻喜歡的，不是那種甜膩的果香，而是帶一點像淡香水的精緻感。

前調會先聞到微微清新的柑橘氣息，有點像剛剝開的橘子皮那種乾淨又帶點苦甜的味道，接著慢慢會轉成白茶的柔和香氣，輕輕的、很有氣質，像是剛洗完澡走在微風裡，身上帶著一點若有似無的香。

























整個洗澡的過程會不自覺放慢下來，泡沫在肌膚上滑開的時候，很療癒，那種感覺不是只是「洗乾淨」，而是把一整天的疲憊一起帶走。





















非常好沖洗 ，全身的泡泡用水沖一下就清洗乾淨，而且清洗過後完全不會有滑溜的油膩感，

是洗得乾淨摸起來有點估溜的觸感，全身還散發出淡淡的香水味道，氣味算是持久型，這味道讓人覺得很放鬆，不算濃郁也不算沒有香氣，我很喜歡，





沖掉之後肌膚是清爽但不乾的狀態，還留著一點淡淡的香氣，不會太張揚，但會讓人忍不住多聞幾下。





肌膚會呈現中性的，把原本的臭味也都洗乾淨了，還蠻不錯的，









有時候真的覺得，這種小小的儀式感，就是忙碌生活裡最剛好的奢侈。













花漾白茶護手霜-30ML













迦納乳油木果油、甜杏仁油與甘油等多重保濕成分，能深層滋養並修護乾燥的雙手，並揉合了白茶與接骨木花純淨淡雅的香氣，為雙手注入清新舒心的氣息，舉手投足間散發優雅迷人的魅力。





※ 護手霜包裝為鋁管材質，運送過程中若有撞傷凹痕屬正常現象，請可接受者再購買

用 法：取適量按摩雙手肌膚及指緣。

對 象：所有膚質。





第一次拿到的時候，其實就被它的質感小小打動了一下。

那種帶點霧感的鋁管包裝，不是浮誇路線，而是很剛好的簡約優雅，拿在手上會有一種「啊，這應該是我這個階段會喜歡的東西」的感覺。

他的蓋子是同款都是深綠色為主，管身是鐵鋁質感，顏色是白色花圖騰的圖案，看起來很精美好，

30ML的尺寸也很剛好，放進小包完全不佔空間，但又不會讓人捨不得用。

放進我包包每天使用很OK的，大小很適合女生使用，

擠出來的瞬間，是很柔和的白色，質地比想像中輕盈，介於乳液跟乳霜之間。

















推開的時候其實會有一點點水潤感，像是在手上慢慢化開，然後很自然地被吸收。

顏色從白色逐漸推開均勻推勻變成透明無色的，此時香味四處漫溢出來，

那個過程很舒服，不會厚、不會悶，也不會有那種明顯的油膜感。

等它吸收之後，手是柔軟的，但表面是乾爽的，摸手機也不會留下尷尬的指紋，這點真的很加分。





香味的變化，是我覺得它最迷人的地方。

























一開始擦上的時候，其實不是直接白茶，而是先跑出一點點清新的果香，帶一點微微的清爽感，有點像剛打開窗的那種空氣。

過了一下子，白茶的味道才慢慢浮上來，變得很溫柔，很乾淨，像剛洗完澡、頭髮還帶點水氣的那種舒服氣味。

再過一陣子，會留下很淡很淡的木質調，有一點點溫暖的感覺，不是那種會搶戲的香，而是你靠近才會發現的氣質。

護手霜的吸收度算適中，可能是我一次塗太多，剛開始是有點油可是後來會逐漸地吸收，慢慢地吸收乾淨後，肌膚會變得估溜估溜滑滑的觸感柔軟，蠻保濕的咧!

而且香氣和保濕的持久度很棒，真不愧是The Body Shop的護手霜，就是不一樣!!

我自己用了幾天之後，很明顯會發現手的狀態變得比較穩定，尤其是指緣那種容易乾乾翹翹的地方，會比較柔軟。

手背的細紋也不會那麼明顯，有一種被好好照顧的感覺。

而且它很適合隨時補擦，因為不會有堆疊的厚重感，反而每擦一次，都像在幫自己補一點小小的儀式感。





慢慢會發現，用這條護手霜，好像不只是保養而已，而是讓日常多了一點精緻感。









那種感覺很微妙，就是你可能只是坐在咖啡廳、或是滑手機的空檔，擦一下，聞到那個淡淡的香氣，就會覺得「今天的自己，好像有被好好對待」。





















































花漾白茶保水美肌優格-200ML





迦納乳油木果油、甜杏仁油及玻尿酸等保濕成分，輕潤的質地能迅速潤澤肌膚，有效拂去乾燥粗糙，並揉合白茶、接骨木花純淨淡雅的香氣，使用後肌膚水嫩彈潤，散發舒心迷人的氣息。









用 法：取適量輕柔按摩身體肌膚至吸收。

對 象：所有膚質。

















一打開的瞬間，我其實先被它的質地吸引住。

不是傳統那種厚重的乳霜，而是有點像優格、又帶點水感的凝乳質地，輕輕一挖就能感覺到那種柔軟滑順的延展性。

顏色是很乾淨的乳白色，看起來就很清爽，沒有負擔感。

抹開的時候更明顯，它幾乎是「一碰肌膚就化開」，那種水潤感很快滲進去，不需要來回按摩很久。

































吸收速度真的偏快，擦完不會有一層膜在皮膚上的感覺，也不會黏黏的，這點我自己很在意，它完全過關。

從原本的白色水凝膠狀塗抹後輕輕推開變成透明無色，





香味的部分我覺得很有層次。

剛擦上的時候，是比較明亮的白茶清香，帶一點點淡淡的花香感，但不是甜膩路線。

過一陣子之後，味道會慢慢變得比較柔和、貼近肌膚，有點像自帶的乾淨體香，很舒服，是那種你靠近自己都會覺得心情變好的味道。





擦完之後的肌膚狀態我還滿喜歡的，不是那種油亮的潤，而是摸起來滑滑嫩嫩的，有一點點水感光澤，但看起來還是清爽的。

使用後肌膚部會黏黏的不舒服，變季得時候使用剛剛好，

尤其現在天氣開始悶熱，用這種質地真的剛剛好，不會有負擔，卻又有被好好照顧到的感覺。

它算是比較保濕，比護手霜來的更保濕一點，但推開好吸收，等吸收後肌膚完全不會乾，肌膚呈現中性的，重點是香味有森林的味道帶點甜甜的味道，

這系列的香味都好特別喔，都有木頭香帶點甜花香，非常有質感的味道，蠻中性的香味，









有時候其實不是缺保養，而是缺一種「願意每天用」的產品。

這罐對我來說，就是那種會默默用到見底，然後某天才發現原來最近的肌膚狀態，好像真的比較穩一點。













































花漾白茶身體滋養霜-200ML





















迦納乳油木果油、芝麻籽油、葵花籽油、可可脂等保濕成分，並揉合白茶、接骨木花純淨淡雅的香氣，搭配豐潤的乳霜質地，可深層潤澤肌膚，拂去乾燥粗糙，為肌膚留下水嫩彈潤與舒心迷人的氣息。

用 法：取適量輕柔按摩身體肌膚至吸收。

對 象：所有膚質。





其實就能感覺到它跟一般清爽型乳液不太一樣。

質地是偏濃潤的霜狀，帶一點厚度，但不是那種硬硬不好推的，是柔軟、滑順的那種乳霜。

顏色是很溫柔的乳白色，看起來就很有滋養感，會讓人有點期待擦上去的效果。





抹在肌膚上的時候，第一個感覺是「被包覆住」。













它不像清爽型產品那樣一下就消失，而是會有一點存在感，但延展性很好，慢慢推開之後，會變得比較細緻，貼在皮膚上。

需要一點點時間吸收，但不會悶，就是一種很安心的潤感。





我自己滿喜歡它吸收後的狀態，不會油亮，也不會黏膩，摸起來是柔滑的，有一點點細緻的潤度在，但外觀看起來還是乾淨的。

























那種感覺很像肌膚被整理過一樣，變得比較細緻、有光澤但不厚重。

它抹起來會比較滑，滋潤的持久度很高，還有香味非常持久， 很中性的香味，森林帶點花香，

香味的部分是它讓人很放鬆的一點。剛擦上去的時候，白茶香會比較明顯，帶一點淡淡的花香調，聞起來是偏溫柔、帶點成熟感的氣息。

過一陣子之後，香味會慢慢沉下來，變得比較貼近肌膚，不會一直很張揚，但偶爾動作的時候還是會淡淡飄出來，很耐聞。

















用一陣子之後會發現，肌膚摸起來比較柔軟，也比較不容易乾。

尤其是洗完澡那種容易乾緊的感覺，會被安撫下來。





如果說清爽型是「快速完成保養」，那這罐比較像是在一天結束的時候，給自己一點比較溫柔、慢一點的照顧。

其實我一開始也以為只是「一個比較濃、一個比較清爽」，但實際用起來，那種差別是很有感的。

說滋潤霜和優格的差別是什麼?





如果先說花漾白茶身體滋養霜，它一打開就是那種很經典的乳霜質地，比較厚實一點，顏色是偏柔潤的乳白，看起來就很有「滋養感」。手指挖起來的時候會有一點存在感，不是會流動的那種。





抹上去的瞬間，其實會有一點「被包住」的感覺，很像幫肌膚蓋了一層柔軟的保護膜，但不是悶，是那種安心的潤。

需要稍微推一下，但延展性不錯，慢慢會融進皮膚裡。

吸收速度不算飛快，可是吸收完之後的觸感很細緻，摸起來是滑嫩、帶一點點潤度的那種。





香味剛擦的時候會比較明顯，白茶香裡面帶一點溫柔的花香，偏成熟一點點。

過一陣子會慢慢沉下來，變成很貼膚、很有質感的氣味，像是自帶的體香，會讓人覺得「今天狀態很好」。





反過來說，花漾白茶保水美肌優格真的完全是另一種個性。





它的質地比較像優格＋凝露的感覺，輕盈到你會懷疑它夠不夠保濕。

顏色一樣是乳白，但視覺上更清透。抹開的時候幾乎是瞬間化開，很水、很滑，幾秒內就吸收掉，完全不需要等。





擦完的皮膚是那種乾爽帶點水嫩的觸感，不會有任何油感，也不會有膜感，真的很適合天氣熱或是洗完澡不想黏的時候。





香味一開始比較清新，白茶的清爽感會更明顯，帶一點輕輕的花香，但比較偏「乾淨系」。

過一下就會變得很淡、很貼近肌膚，是那種若有似無、自己聞得到的小確幸。





如果用很生活化的方式講，我會這樣分：





滋養霜比較像是那種「今天想好好被照顧一下」，適合乾燥、冷氣房待整天，或是想讓肌膚有一點潤澤存在感的時候。





優格則是「今天只想清爽舒服，但還是要有保養」，很適合夏天、懶人保養，或是洗完澡想立刻躺床的那種夜晚。

滋潤霜真的會比優格來的更加持久的保濕，比較適合在睡前擦身體做保養用的，而優格適合洗完澡後身體護理用，我都喜歡各有各的特色!









使用完這個系列過後，

像沐浴膠，在一天結束的時候，把身上的疲累洗掉，泡沫細緻、香味乾淨，洗完不是那種很香很張揚，而是剛剛好的清爽感，讓人會忍不住多停留一下。

接著擦護手霜，是那種很順手的小習慣，滋潤但不黏，手會變得柔軟，連打字都覺得比較輕鬆。

身體優格跟滋養霜，我反而會看當天的狀態去選。

如果天氣比較悶、或是只是想快速保養，我就會用優格，那種輕盈又快吸收的感覺，很適合不想有負擔的時候。

但如果那天比較累，或是待在冷氣房一整天，肌膚有點乾，我就會選滋養霜，慢慢擦、慢慢吸收，那種被好好照顧的感覺，其實滿療癒的。

整個系列最讓我喜歡的，還是它的香味。

不是甜膩的香，也不是很濃的香水味，而是那種乾淨、帶點溫柔花香的白茶氣息。

剛開始會比較清新，過一陣子會慢慢變得很貼膚，有點像自己的體香一樣，很自然、很耐聞。

用了一段時間之後，你不會覺得「哇我變很多」，但會發現自己開始更喜歡洗澡後的那段時間，也更願意好好擦身體保養。









整個相當享受就好像在幫身體做SPAU 一樣感覺，真的很舒服，還香香的，這系列的香味我覺得相當的特別，沒有用過的一定要來體驗一下，我最愛是滋潤霜，真的超滋潤，以上分享到這，希望下次還有機會分享The Body Shop給你~感謝閱讀!



























































