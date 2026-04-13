聞過就回不去的溫柔香✨The Body Shop花漾白茶身體保養系列開箱

2026-04-13 23:14 cookie餅乾小姐

有時候真的會發現，長大之後跨過某個年紀後，追求的是「身體的平衡」



連「送禮」這件事都變得有點講究了。就

不再只是找一個好看或熱門的東西，而是會開始想這份禮物，能不能讓對方在某個平凡的日子裡，也有一點被好好照顧的感覺。

尤其是母親節，好像也慢慢變成一個，讓我們重新去表達心意的時刻。去

最近剛好遇到The Body Shop推出的花漾白茶身體保養系列，第一眼其實是被那種很乾淨、很溫柔的氣質吸引。

不是那種張揚的香味，而是一種淡淡的白茶香，像剛洗完澡的那種清新，很舒服，也很耐聞。柔

我自己在用的時候，其實有點意外，原來身體保養也可以變成一種「放鬆儀式」。✨

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每天洗完澡，慢慢把乳液推開，那個香氣會很自然地留在肌膚上，不會太重，但會讓人忍不住多聞幾下。e

也突然覺得，或許母親節的禮物，不一定要很華麗。B

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有時候，這種每天都用得到、卻又能悄悄療癒生活的小東西，反而更剛好。d

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這是The Body Shop花漾白茶身體保養系列


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我主要分享的是這系列的四個產品，一個個一一介紹給大家分享給大家知道使用的心的感想，

畢竟是新產品，大家一定也很好其它的味道，我覺得The Body Shop最大特色是每個系列產品的味道都很不相同，

但它的味道永遠獨一無二，且芳香宜人，這是它最大的特色，因為我本身很愛用草莓系列的，跟什麼玫瑰系列的，這兩的系列是我使用過的，

我特別愛草莓系列的香氣，超級無敵好聞，用過會一直重買使用，它是身體乳液擦在身上就可以當作香水使用了，非常的方便，

好了，今天就來正式介紹主角們，新品The Body Shop花漾白茶身體保養系列!!

不知道香氣會怎麼樣，我超級好奇~~

我先讓身體都洗香香再來塗乳液跟保濕讓身體更舒服更放鬆!保

花漾白茶沐浴膠-250ML



墨西哥蘆薈精粹及甘油等多重保濕成分，揉合白茶、接骨木花純淨淡雅的香氣，綿密的泡沫能溫和潔淨肌膚，洗去一日疲憊，讓肌膚在沐浴後倍感水嫩細緻。



用 法：取適量直接抹於全身肌膚或搭配沐浴球沾水搓揉起泡後洗淨全身。


對 象：所有膚質。



那種打開瓶蓋的瞬間，其實就已經有一點「進入自己時間」的感覺了。










一罐拿起來約我手掌的大小 ，然後蓋子是綠色的可以自己給它打開，


再按壓罐身，就會擠出沐浴膠，沐浴膠質地是凝膠類型的，不會加太多水那種，起出來是透明無色的，但是有淡淡的清香味， 


花漾白茶沐浴膠擠出來是很乾淨的透明質地，滑順不厚重，加水之後很快就能打出細緻又綿密的泡沫，整個很像在幫自己做一場溫柔的泡泡SPA。



它的香氣我真的蠻喜歡的，不是那種甜膩的果香，而是帶一點像淡香水的精緻感。


前調會先聞到微微清新的柑橘氣息，有點像剛剝開的橘子皮那種乾淨又帶點苦甜的味道，接著慢慢會轉成白茶的柔和香氣，輕輕的、很有氣質，像是剛洗完澡走在微風裡，身上帶著一點若有似無的香。









整個洗澡的過程會不自覺放慢下來，泡沫在肌膚上滑開的時候，很療癒，那種感覺不是只是「洗乾淨」，而是把一整天的疲憊一起帶走。








非常好沖洗 ，全身的泡泡用水沖一下就清洗乾淨，而且清洗過後完全不會有滑溜的油膩感，


是洗得乾淨摸起來有點估溜的觸感，全身還散發出淡淡的香水味道，氣味算是持久型，這味道讓人覺得很放鬆，不算濃郁也不算沒有香氣，我很喜歡，



沖掉之後肌膚是清爽但不乾的狀態，還留著一點淡淡的香氣，不會太張揚，但會讓人忍不住多聞幾下。



肌膚會呈現中性的，把原本的臭味也都洗乾淨了，還蠻不錯的，




有時候真的覺得，這種小小的儀式感，就是忙碌生活裡最剛好的奢侈。





花漾白茶護手霜-30ML








迦納乳油木果油、甜杏仁油與甘油等多重保濕成分，能深層滋養並修護乾燥的雙手，並揉合了白茶與接骨木花純淨淡雅的香氣，為雙手注入清新舒心的氣息，舉手投足間散發優雅迷人的魅力。



※ 護手霜包裝為鋁管材質，運送過程中若有撞傷凹痕屬正常現象，請可接受者再購買


用 法：取適量按摩雙手肌膚及指緣。


對 象：所有膚質。



第一次拿到的時候，其實就被它的質感小小打動了一下。


那種帶點霧感的鋁管包裝，不是浮誇路線，而是很剛好的簡約優雅，拿在手上會有一種「啊，這應該是我這個階段會喜歡的東西」的感覺。


他的蓋子是同款都是深綠色為主，管身是鐵鋁質感，顏色是白色花圖騰的圖案，看起來很精美好，


30ML的尺寸也很剛好，放進小包完全不佔空間，但又不會讓人捨不得用。


放進我包包每天使用很OK的，大小很適合女生使用，  


擠出來的瞬間，是很柔和的白色，質地比想像中輕盈，介於乳液跟乳霜之間。






推開的時候其實會有一點點水潤感，像是在手上慢慢化開，然後很自然地被吸收。


顏色從白色逐漸推開均勻推勻變成透明無色的，此時香味四處漫溢出來，


那個過程很舒服，不會厚、不會悶，也不會有那種明顯的油膜感。


等它吸收之後，手是柔軟的，但表面是乾爽的，摸手機也不會留下尷尬的指紋，這點真的很加分。



香味的變化，是我覺得它最迷人的地方。












一開始擦上的時候，其實不是直接白茶，而是先跑出一點點清新的果香，帶一點微微的清爽感，有點像剛打開窗的那種空氣。


過了一下子，白茶的味道才慢慢浮上來，變得很溫柔，很乾淨，像剛洗完澡、頭髮還帶點水氣的那種舒服氣味。


再過一陣子，會留下很淡很淡的木質調，有一點點溫暖的感覺，不是那種會搶戲的香，而是你靠近才會發現的氣質。


護手霜的吸收度算適中，可能是我一次塗太多，剛開始是有點油可是後來會逐漸地吸收，慢慢地吸收乾淨後，肌膚會變得估溜估溜滑滑的觸感柔軟，蠻保濕的咧! 


而且香氣和保濕的持久度很棒，真不愧是The Body Shop的護手霜，就是不一樣!!


我自己用了幾天之後，很明顯會發現手的狀態變得比較穩定，尤其是指緣那種容易乾乾翹翹的地方，會比較柔軟。


手背的細紋也不會那麼明顯，有一種被好好照顧的感覺。


而且它很適合隨時補擦，因為不會有堆疊的厚重感，反而每擦一次，都像在幫自己補一點小小的儀式感。



慢慢會發現，用這條護手霜，好像不只是保養而已，而是讓日常多了一點精緻感。




那種感覺很微妙，就是你可能只是坐在咖啡廳、或是滑手機的空檔，擦一下，聞到那個淡淡的香氣，就會覺得「今天的自己，好像有被好好對待」。















花漾白茶保水美肌優格-200ML



迦納乳油木果油、甜杏仁油及玻尿酸等保濕成分，輕潤的質地能迅速潤澤肌膚，有效拂去乾燥粗糙，並揉合白茶、接骨木花純淨淡雅的香氣，使用後肌膚水嫩彈潤，散發舒心迷人的氣息。







用 法：取適量輕柔按摩身體肌膚至吸收。


對 象：所有膚質。








一打開的瞬間，我其實先被它的質地吸引住。

不是傳統那種厚重的乳霜，而是有點像優格、又帶點水感的凝乳質地，輕輕一挖就能感覺到那種柔軟滑順的延展性。

顏色是很乾淨的乳白色，看起來就很清爽，沒有負擔感。

抹開的時候更明顯，它幾乎是「一碰肌膚就化開」，那種水潤感很快滲進去，不需要來回按摩很久。














吸收速度真的偏快，擦完不會有一層膜在皮膚上的感覺，也不會黏黏的，這點我自己很在意，它完全過關。

從原本的白色水凝膠狀塗抹後輕輕推開變成透明無色，



香味的部分我覺得很有層次。


剛擦上的時候，是比較明亮的白茶清香，帶一點點淡淡的花香感，但不是甜膩路線。


過一陣子之後，味道會慢慢變得比較柔和、貼近肌膚，有點像自帶的乾淨體香，很舒服，是那種你靠近自己都會覺得心情變好的味道。



擦完之後的肌膚狀態我還滿喜歡的，不是那種油亮的潤，而是摸起來滑滑嫩嫩的，有一點點水感光澤，但看起來還是清爽的。


使用後肌膚部會黏黏的不舒服，變季得時候使用剛剛好，


尤其現在天氣開始悶熱，用這種質地真的剛剛好，不會有負擔，卻又有被好好照顧到的感覺。


它算是比較保濕，比護手霜來的更保濕一點，但推開好吸收，等吸收後肌膚完全不會乾，肌膚呈現中性的，重點是香味有森林的味道帶點甜甜的味道，


這系列的香味都好特別喔，都有木頭香帶點甜花香，非常有質感的味道，蠻中性的香味，  




有時候其實不是缺保養，而是缺一種「願意每天用」的產品。


這罐對我來說，就是那種會默默用到見底，然後某天才發現原來最近的肌膚狀態，好像真的比較穩一點。













花漾白茶身體滋養霜-200ML










迦納乳油木果油、芝麻籽油、葵花籽油、可可脂等保濕成分，並揉合白茶、接骨木花純淨淡雅的香氣，搭配豐潤的乳霜質地，可深層潤澤肌膚，拂去乾燥粗糙，為肌膚留下水嫩彈潤與舒心迷人的氣息。


用 法：取適量輕柔按摩身體肌膚至吸收。


對 象：所有膚質。



其實就能感覺到它跟一般清爽型乳液不太一樣。


質地是偏濃潤的霜狀，帶一點厚度，但不是那種硬硬不好推的，是柔軟、滑順的那種乳霜。


顏色是很溫柔的乳白色，看起來就很有滋養感，會讓人有點期待擦上去的效果。



抹在肌膚上的時候，第一個感覺是「被包覆住」。






它不像清爽型產品那樣一下就消失，而是會有一點存在感，但延展性很好，慢慢推開之後，會變得比較細緻，貼在皮膚上。


需要一點點時間吸收，但不會悶，就是一種很安心的潤感。



我自己滿喜歡它吸收後的狀態，不會油亮，也不會黏膩，摸起來是柔滑的，有一點點細緻的潤度在，但外觀看起來還是乾淨的。










那種感覺很像肌膚被整理過一樣，變得比較細緻、有光澤但不厚重。


它抹起來會比較滑，滋潤的持久度很高，還有香味非常持久， 很中性的香味，森林帶點花香，  


香味的部分是它讓人很放鬆的一點。剛擦上去的時候，白茶香會比較明顯，帶一點淡淡的花香調，聞起來是偏溫柔、帶點成熟感的氣息。


過一陣子之後，香味會慢慢沉下來，變得比較貼近肌膚，不會一直很張揚，但偶爾動作的時候還是會淡淡飄出來，很耐聞。



 





用一陣子之後會發現，肌膚摸起來比較柔軟，也比較不容易乾。


尤其是洗完澡那種容易乾緊的感覺，會被安撫下來。



如果說清爽型是「快速完成保養」，那這罐比較像是在一天結束的時候，給自己一點比較溫柔、慢一點的照顧。


其實我一開始也以為只是「一個比較濃、一個比較清爽」，但實際用起來，那種差別是很有感的。



說滋潤霜和優格的差別是什麼?



如果先說花漾白茶身體滋養霜，它一打開就是那種很經典的乳霜質地，比較厚實一點，顏色是偏柔潤的乳白，看起來就很有「滋養感」。手指挖起來的時候會有一點存在感，不是會流動的那種。



抹上去的瞬間，其實會有一點「被包住」的感覺，很像幫肌膚蓋了一層柔軟的保護膜，但不是悶，是那種安心的潤。


需要稍微推一下，但延展性不錯，慢慢會融進皮膚裡。


吸收速度不算飛快，可是吸收完之後的觸感很細緻，摸起來是滑嫩、帶一點點潤度的那種。



香味剛擦的時候會比較明顯，白茶香裡面帶一點溫柔的花香，偏成熟一點點。


過一陣子會慢慢沉下來，變成很貼膚、很有質感的氣味，像是自帶的體香，會讓人覺得「今天狀態很好」。



反過來說，花漾白茶保水美肌優格真的完全是另一種個性。



它的質地比較像優格＋凝露的感覺，輕盈到你會懷疑它夠不夠保濕。


顏色一樣是乳白，但視覺上更清透。抹開的時候幾乎是瞬間化開，很水、很滑，幾秒內就吸收掉，完全不需要等。



擦完的皮膚是那種乾爽帶點水嫩的觸感，不會有任何油感，也不會有膜感，真的很適合天氣熱或是洗完澡不想黏的時候。



香味一開始比較清新，白茶的清爽感會更明顯，帶一點輕輕的花香，但比較偏「乾淨系」。


過一下就會變得很淡、很貼近肌膚，是那種若有似無、自己聞得到的小確幸。



如果用很生活化的方式講，我會這樣分：



滋養霜比較像是那種「今天想好好被照顧一下」，適合乾燥、冷氣房待整天，或是想讓肌膚有一點潤澤存在感的時候。



優格則是「今天只想清爽舒服，但還是要有保養」，很適合夏天、懶人保養，或是洗完澡想立刻躺床的那種夜晚。


滋潤霜真的會比優格來的更加持久的保濕，比較適合在睡前擦身體做保養用的，而優格適合洗完澡後身體護理用，我都喜歡各有各的特色!




使用完這個系列過後，

像沐浴膠，在一天結束的時候，把身上的疲累洗掉，泡沫細緻、香味乾淨，洗完不是那種很香很張揚，而是剛剛好的清爽感，讓人會忍不住多停留一下。


接著擦護手霜，是那種很順手的小習慣，滋潤但不黏，手會變得柔軟，連打字都覺得比較輕鬆。

身體優格跟滋養霜，我反而會看當天的狀態去選。


如果天氣比較悶、或是只是想快速保養，我就會用優格，那種輕盈又快吸收的感覺，很適合不想有負擔的時候。


但如果那天比較累，或是待在冷氣房一整天，肌膚有點乾，我就會選滋養霜，慢慢擦、慢慢吸收，那種被好好照顧的感覺，其實滿療癒的。

整個系列最讓我喜歡的，還是它的香味。


不是甜膩的香，也不是很濃的香水味，而是那種乾淨、帶點溫柔花香的白茶氣息。

剛開始會比較清新，過一陣子會慢慢變得很貼膚，有點像自己的體香一樣，很自然、很耐聞。

用了一段時間之後，你不會覺得「哇我變很多」，但會發現自己開始更喜歡洗澡後的那段時間，也更願意好好擦身體保養。




整個相當享受就好像在幫身體做SPAU 一樣感覺，真的很舒服，還香香的，這系列的香味我覺得相當的特別，沒有用過的一定要來體驗一下，我最愛是滋潤霜，真的超滋潤，以上分享到這，希望下次還有機會分享The Body Shop給你~感謝閱讀!

















cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#身體 #夏季保養 #2026 #保養品推薦

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在夜間保養領域，CHANTECAILLE 香緹卡推出的雪牡丹臻白透亮水潤面膜，則進一步將「亮白」與「修護」整合進睡眠時段。

這款面膜以雪牡丹植萃為核心，搭配專利淡斑成分Thiamidol®與菸鹼醯胺，強調在夜間肌膚修護最活躍的時段，同步進行淡斑、提亮與保濕。透過在肌膚表層形成水潤鎖護層，讓有效成分在睡眠期間持續作用，放大整體修護效果。

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
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實際使用上，質地偏水潤型面膜，延展性佳，不會有厚重悶感，適合作為夜間最後一道保養程序。隔天醒來後，膚色均勻度與光澤感會更明顯，整體膚況呈現穩定狀態。

特別適合有斑點、暗沉困擾，或想強化夜間修護效率的人。對於生活作息不規律、膚況容易疲憊的族群，也能作為密集修護選擇。

ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
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2026年另一個關鍵趨勢是「補脂養膚」，ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油正好體現這個概念。透過多重Omega脂肪酸，補充肌膚屏障所需脂質，讓保養不再只停留在補水層面。

使用時能感受到油體細緻輕盈，不厚重也不悶，延展性佳，甚至可與底妝混合使用。使用後呈現自然光澤，而非油亮感，整體膚況看起來更健康。特別適合乾肌與敏感肌族群，或長期覺得保養吸收不完全的人，能從根本改善乾燥問題。

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DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華

在美白保養領域，DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華代表新一波升級趨勢。透過外泌體概念導入，不只著重亮白效果，同時強調膚況穩定與修護。

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質地清爽、吸收快速，適合日夜使用。長期使用後，膚色均勻度提升，整體透亮感更加自然，而不是短暫的表面提亮。適合有暗沉、膚色不均困擾，同時又擔心刺激性的族群。

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FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜

在抗老乳霜領域，台塑生醫FORTE全新升級的「10%胎盤素肌活精質乳霜」則從肌膚結構層次切入，回應隨年齡增長所出現的鬆弛與輪廓下移問題。品牌以胎盤肌活系列為基礎，透過提升胎盤與臍帶活性萃取至10%高濃度，結合多重生長因子與玻尿酸，打造更完整的結構型抗老保養策略。

配方中進一步加入「星芒杉紅藻萃取」作為重力反轉因子，搭配雙重胜肽系統，從支撐結構與膠原排列著手，提升肌膚緊緻度與立體感。整體作用不僅停留在表層滋潤，而是延伸至肌底，協助改善因老化導致的輪廓鬆動與彈力流失問題。

實際使用時，乳霜質地細緻柔滑，延展性佳且吸收迅速，兼具滋潤與輕盈感，不會帶來厚重負擔。持續使用後，肌膚會呈現更飽滿緊實的觸感與光澤，特別適合初老至熟齡肌，或開始在意輪廓線條與彈性的族群。

Natura Bissé 無齡肌泌精華

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供
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今年最受矚目的精華液之一，Natura Bissé 無齡肌泌精華將保養從「補充成分」提升到「調節機制」。透過外泌體概念延伸的肌膚訊息傳遞技術，讓細胞維持穩定運作，進一步優化膠原生成環境。

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP
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實際使用時，質地輕盈且延展性高，吸收後不殘留黏膩感，反而帶出細緻滑順的膚觸。持續使用後，膚況穩定度明顯提升，尤其在換季或壓力期間，肌膚更不容易出現粗糙與不適。適合初老族群與膚況不穩定者，若你開始感受到單純保濕不夠，這類型產品會是升級保養的重要關鍵。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
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嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜延續品牌蘭花科研，強調提升肌膚修護與抗老能力。透過高濃度蘭花萃取，讓肌膚在面對環境壓力時仍能維持穩定狀態。

與傳統抗老乳霜不同，這款以清爽質地為主軸，推開後快速吸收，不會產生厚重悶感。使用後肌膚呈現柔潤細緻的光澤，同時維持清爽觸感。特別適合混合肌與油肌族群，或是對乳霜質地有抗拒感的人，能兼顧抗老效果與舒適度。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
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迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
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迪奧緹花全能修護霜主打高實用性，此次限量版則進一步強化日常使用情境。一瓶即可應對臉部、雙手與局部乾燥問題，讓保養更簡化。

質地介於乳霜與軟膏之間，延展性佳，吸收後形成柔潤保護層，但不會過度厚重。對於長時間待在冷氣房或頻繁清潔雙手的人來說，補擦時特別有感。適合生活忙碌、希望減少保養步驟的人，是兼顧功能與便利性的代表產品。

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
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2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南

2026-04-05 20:32 女子漾／編輯桑泥
2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南。 圖片來源：IG@1017kk
2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南。 圖片來源：IG@1017kk

春夏換季不知道該買什麼？與其盲目跟隨流行購物，不如先建立一份清楚的春夏換季清單。小編整理了這篇 2026 春夏衣櫃必備單品清單及時尚趨勢關鍵，今年強調實穿與長期使用，因此選擇能夠反覆搭配的單品，比追逐短期流行更重要。

編輯推薦

薄針織與開襟衫：應對溫差的必備單品

圖片來源：IG@1017kk
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春季氣溫變化大，一件輕薄針織上衣或開襟衫能大幅提升穿搭彈性。近年流行的 Ｖ 領口針織與柔軟材質，不僅穿著舒適，也更容易與高腰下身搭配，打造修長比例。

薄針織既能單穿，也能在早晚偏涼時作為外層，是春季衣櫃中不可或缺的過渡單品。


直筒牛仔褲：比緊身褲更符合 2026 趨勢

圖片來源：IG@1017kk
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牛仔褲依然是日常穿搭中出場率最高的單品，而 2026 年最受歡迎的版型是直筒與微寬鬆剪裁。這類版型比緊身褲更修飾腿型，也更符合目前偏向放鬆與自然的時尚輪廓。

經典藍與淺色刷色在春夏季特別受歡迎，能與淺色上衣與外套形成輕盈的季節感。


白色襯衫：打造高級感與多層次穿搭的核心

圖片來源：IG@1017kk
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白色襯衫是膠囊衣櫃中最不可或缺的單品之一。2026 春季流行的襯衫版型以寬鬆、落肩與略長下擺為主，既可以單穿，也能作為疊穿中層。

它可以搭配西裝褲呈現俐落職場風格，也能與牛仔褲或短裙組合，打造休閒又清新的造型，是實穿度極高的投資單品。

編輯推薦

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SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包

SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包

2026-04-03 09:00 女子漾／編輯周意軒
SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包 圖片來源 :官方
SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包 圖片來源 :官方

春天才剛開始，New Balance已經把話題直接拉滿。從IU張員瑛搶先上腳的春季鞋款，到攜手全球經典漫畫《PEANUTS》推出SNOOPY限定聯名，再加上華山期間限定的音樂派對《NB BOY 樂遊季》，這一波不只是新品上市，更像是一場從穿搭延伸到生活風格的春日盛典。這次不管是想找好看又好搭的春鞋，還是想衝一波拍照打卡＋音樂現場的週末行程，全部都可以一次解鎖。

文章目錄

SNOOPY聯名太可愛！NB BOY系列直接變春日穿搭主角

這一季NB BOY系列主打春遊風格，把戶外野餐、草地、陽光元素全部放進設計裡，整體氛圍比以往更輕鬆也更療癒。最大亮點就是與SNOOPY聯名推出限定布章，把SNOOPY、Charlie Brown與Woodstock通通收進細節設計中，分成「春日出遊」「好友日常」「多元運動」三大主題。這些布章可以自由燙印在衣服或包包上，等於每個人都能客製自己的春日風格。

圖片來源 :官方
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活動期間只要購買指定服飾，就有機會拿到隨機SNOOPY刺繡布章，直接讓穿搭多一點「可愛但不幼稚」的小巧思。

IU同款204L、740爆紅！春季必收鞋款鎖定這兩雙

如果最近在找春天好搭的鞋，這波真的可以直接鎖定204L跟740。204L走的是復古跑鞋路線，靈感來自70年代，但用現代材質重新設計，整體更輕盈也更有質感。本季推出像「漿果紅」「霧湖藍」「奶油白」這種低飽和色系，搭洋裝或牛仔褲都很好駕馭。740則偏向Y2K復古潮流風，鞋面用透氣網布加上層次設計，穿起來更有街頭感，也比較適合日常走動或小旅行。

圖片來源 :官方
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IU用白色NB BOY上衣搭740，加橘色短褲就能輕鬆完成春日野餐穿搭；張員瑛則用204L配花苞裙，走一個甜感滿分的春季約會風，兩種風格完全不同，但都很有記憶點。

圖片來源 :官方
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李沐三套穿搭示範：從日常到約會全部搞定

這次李沐直接示範三種不同情境穿搭，也讓NB BOY系列變得更好理解。整體來看，這系列的關鍵其實不是單品多厲害，而是「怎麼搭都不會出錯」，這也是為什麼會在社群上快速被討論的原因。

圖片來源 :官方
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圖片來源 :官方
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第一套走清新活潑路線，用SNOOPY布章點綴白色上衣，加上204L奶油色系，整體乾淨又有細節

第二套偏向咖啡廳約會風，湖藍T-shirt搭花苞裙，再配740奶油松綠色，剛好介於甜與街頭之間

第三套則是最簡單的白T＋牛仔短褲，小男孩風格輕鬆又不費力，適合戶外活動或旅行

華山《NB BOY 樂遊季》登場！邊逛邊聽現場直接變春日最Chill行程

除了穿搭話題，New Balance這次也直接把活動做到線下。4月16日到4月19日在華山文創園區打造《NB BOY 樂遊季》，現場會有草地場景、拍照裝置、互動遊戲，整體就是一個放大版春日戶外生活。重點是音樂舞台《春日大聲唱》，直接找來瘦子E.SO、高爾宣OSN、Marz23、蛋堡、熊仔等10組藝人輪番演出，4/18與4/19還有DJ接力，氣氛基本上就是戶外音樂祭等級。

圖片來源 :官方
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入場方式＋活動優惠一次整理

想進音樂活動，需要先完成指定條件
1 在4/8–4/12期間至指定門市消費滿1000元
2 使用100元購物金
3 登記抽獎資格
4 中獎後才能入場

門市活動也同步開跑
1 服飾任2件折500、3件折800
2 消費指定服飾送SNOOPY布章組
3 滿3800元還能體驗布章DIY
#穿搭 #IU #張員瑛 #SNOOPY #PEANUTS #NewBalance

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DHC、安耐曬、ALLIE誰是冠軍？千元有找十大防曬乳品牌一次看 這款清爽度被脆友推爆

DHC、安耐曬、ALLIE誰是冠軍？千元有找十大防曬乳品牌一次看 這款清爽度被脆友推爆

2026-03-28 09:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Shutterstock
示意圖／Shutterstock

紫外線天天都在！防曬乳怎麼挑才對？

豔陽高照時，多數人都會記得補擦防曬，但其實就算是陰天、甚至只是坐在窗邊滑手機，紫外線依然無所不在。紫外線中的UVA能穿透雲層與玻璃，長時間累積容易讓肌膚加速老化；UVB則是造成曬紅、曬傷的主要元兇。

因此在挑選防曬產品時，SPF與PA就成為重要指標：SPF（Sun Protection Factor）主要對抗UVB，數值越高代表延長曬傷時間的能力越強；PA（Protection Grade of UVA）則是抵禦UVA的等級，通常以「+」號表示，從PA+到PA++++，加號越多代表防護力越高。

面對市面上琳瑯滿目的防曬乳品牌，究竟哪些最受網友討論、又最值得回購？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點Threads上網友們熱烈討論、千元以下就能入手的十大防曬乳品牌。從長年穩坐人氣榜的ANESSA安耐曬、ALLIE，到近年討論度飆升的DHC、La Roche-Posay理膚寶水，一起來看看誰才是網友心中的防曬神隊友吧！

No.1 DHC

翻攝官網／DHC

翻攝官網／DHC

近一年在Threads上討論度奪冠的防曬乳品牌就是DHC！DHC推出的「金靚白水感防曬乳」更被網友視為回購率極高的神品。產品採用日本最高防曬標準SPF50+、PA++++，並擁有防水與耐磨特性，有效阻隔紫外線傷害。

另外結合保養概念，添加玻尿酸、膠原蛋白、輔酶Q10、橄欖精華油、黃金海草、地榆根、鹵蟲萃取共7種美容保濕成分，幫助預防黑斑生成，打造彈潤透亮的光澤肌。配方溫和，不含香料、色素、酒精與防腐劑，質地清爽輕盈。素顏薄擦即可呈現細緻光澤，也可作為妝前乳使用，提升底妝服貼度。

在使用感受上，金靚白水感防曬乳融合清爽粉體與護膚成分，延展性佳還能補充水分，帶來水潤卻不黏膩的舒適膚觸。使用後僅需以皂類或沐浴產品輕鬆清潔，且不添加可能對環境造成污染的微粒粉末，讓日常防曬同時兼顧護膚與環保理念。

不少網友一試成主顧，「目前清爽度最滿意的防曬乳是DHC的金靚白水感防曬，真的擦了跟沒擦一樣，超神奇」、「DHC真的超好用，成膜之後真的很舒服，像沒擦一樣不黏膩」、「我也超愛DHC！試過好幾個品牌最後還是會回歸」。

翻攝官網／DHC

翻攝官網／DHC

此外，全新推出的「金靚白水感潤色防曬乳」，主打日間美肌濾鏡效果，一抹即可修飾暗沉、提亮膚色，同樣具備SPF50+、PA++++高防曬係數，並能有效阻擋藍光等日常光害，即使流汗或遇水也不易脫落。

配方也特別升級，添加2種玻尿酸與2種膠原蛋白，搭配輔酶Q10、橄欖精華油，以及鹵蟲、地榆根、黃金海藻、葛棗獼猴桃果實精華等美肌成分，在防曬同時兼顧保濕與彈力養膚需求，從手臂到身體各處皆能使用，輕鬆打造自然透亮的均勻膚色。

No.2 La Roche-Posay 理膚寶水

翻攝官網／理膚寶水

理膚寶水是許多愛美人士信賴的保養品牌，其中全護臉部清爽防曬系列長期受到網友青睞。例如全新升級的「全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO（SPF50+、PA++++）」，也被粉絲暱稱為「新瑰蜜霜」。產品採用8大防曬濾劑，提供長達16小時的高效防護，防曬係數從舊版PPD 21提升至新版PPD 29，有效抵禦不同波段紫外線對肌膚的傷害。

該款隔離乳也添加維他命CG與維他命E等抗氧成分、LHA辛醯水楊酸等煥膚成分，幫助抵禦暗沉、紫外線傷害，促進肌膚代謝更新並改善粗糙問題。同時能校正亞洲偏黃膚色，打造自然粉嫩水光感。質地輕盈滑順、延展性佳，不易起屑，清潔也方便；配方不含香精、Paraben類防腐劑，是敏感肌族群也能安心使用的妝前防曬產品。

網友表示：「改版後的瑰蜜霜更水潤好推，上臉完全不黏，校色自然有日系透明光澤感，防曬力卻是歐系的高規，抵禦長波UVA真的很重要」。

No.3 SHILLS 舒兒絲

翻攝官網／舒兒絲SHILLS

SHILLS舒兒絲防曬乳近期因Threads網友實測分享而掀起熱烈討論。在《小明星大跟班》等綜藝節目中曾被推薦的「很耐曬超清爽美白超能長效防曬凝乳（SPF50★★★★）」中，主打添加肉眼可見的防曬粒子，結合物理性與化學性防曬優點，能有效阻擋並減少紫外線對肌膚的傷害，提供最長可達8小時的防護力。塗抹時，乾爽微粒可迅速延展，使防曬成分不易與汗水混合，同時加快汗水蒸發，降低因流汗導致的防曬成分脫落問題。

在使用感受上，整體質地清爽不黏膩、不泛白，兼具保水效果，特別適合油性肌與一般膚質族群日常使用。

此外，同系列亦推出針對不同膚質需求的款式，如適合暗沉肌的美肌防曬凝乳，以及為敏感肌設計的出水防曬凝乳，提供消費者更多元的選擇。

No.4 KUAN YUAN LIAN 廣源良

翻攝FB／台灣保養品-廣源良

提到廣源良，許多人第一個想到的可能是經典的絲瓜水，但其實品牌推出的防曬產品同樣受到不少脆友迴響！秘肌水潤防曬乳（SPF50+★★★）採純物理性防曬設計，透過啞光膜技術，在塗抹後於肌膚表層形成一層霧面透明的防禦薄膜，幫助阻隔紫外線。同時搭配乳轉化科技，乳狀質地接觸肌膚溫度後，會轉化為清爽的水感質地，更容易吸收，兼具防曬、控油與保濕效果，也可作為妝前乳打底使用。

成分方面，產品添加物理性防曬劑氧化鋅，具舒緩嫩白效果的刺莓果、滋養肌膚的蘆薈萃取，以及有助於調理油脂分泌的寬葉糖海帶等多種植萃成分。此外，配方標榜不添加酒精、Paraben防腐劑等可能對海洋環境造成負擔的成分，6歲以上兒童也能安心使用。

有網友購買後在官網上分享，「單擦不容易推開，混合絲瓜保濕活膚霜後非常好推開，而且皮膚透亮效果大大提升」。

No.5 ANESSA 安耐曬

翻攝官網／watashi+ by Shiseido Taiwan

說到防曬乳，不少網友可能會聯想到知名品牌ANESSA安耐曬！有網友在Threads上指出，「安耐曬真的很頂...油肌用防曬露、乾肌用凝膠，敏感肌他也有出敏感肌專用的」。

除了許多人推薦的金鑽高效防曬露之外，品牌近期也推出「美肌潤色防曬水凝乳」與「膠原保濕防曬水凝乳」（SPF50+、PA++++）兩款新選擇。

其中，美肌潤色款添加三效珍珠光、m-傳明酸與雙重茶萃淨透精華等成分，主打修飾膚色、提升肌膚光澤感；膠原保濕款則添加超級玻尿酸與膠原蛋白，號稱24小時長效保濕，同時結合海藻糖、D-谷氨酸與牡丹萃取物等多種保養級護膚成分，讓防曬同時兼顧肌膚保養，另搭載自動水平衡科技，可依外在濕度調節肌膚含水量。

兩款皆為輕盈水感質地，延展性佳、清爽不黏膩，並具備防水、防汗與抗摩擦特性，使用海洋友善配方，成為日常生活中實用的防曬小幫手。

No.6 ALLIE

翻攝官網／Kanebo佳麗寶

Kanebo佳麗寶旗下品牌ALLIE推出的防曬產品，一直深受不少消費者的喜愛。像是「持采UV高效防曬水凝乳EX（SPF50+、PA++++）」主打臉部與身體兩用配方，添加高亮度綻光粒子與玻尿酸鈉等成分，質地水潤清爽、不黏膩。

產品同時具備抗汗、抗水與抗摩擦的特性，並可減少塵埃、PM2.5及花粉等空氣懸浮微粒附著於肌膚表面。日常清潔時，只需使用洗面產品或沐浴乳，即可輕鬆洗淨卸除。

此外，該款防曬水凝乳無香料、無著色的海洋友善配方，外包裝特別選用環境友善材料，兼顧肌膚與環境永續。在Threads上也引發不少網友熱烈討論，「超好用，一生推！用不知道多少支了，夏天用也不黏膩，沒有怪味道」，也有人表示，「防曬力很夠，質地的話可以自己親自去試試」。

No.7 Bioré 蜜妮

翻攝官網／花王Kirei生活銷售館

Bioré蜜妮是許多網友耳熟能詳的防曬品牌，從價格親民的高防曬乳液、海洋友善的超輕感高防曬乳液，到專為孩童設計的兒童溫和防曬乳液，產品選擇相當多元。

近期受到不少好評的「含水防曬保濕水凝乳（SPF50+、PA++++）」，主打清爽水感質地，配方中的超微米防曬粒子能均勻填補肌膚縫隙，有效阻擋紫外線侵襲；同時添加UV水凝體、玻尿酸、蜂王乳萃取及BG保濕成分等，幫助鎖水、維持肌膚水潤感。產品不添加色素，並通過敏感與粉刺測試，整體使用感更加清爽無負擔。

此外，這款防曬乳具備防水耐汗效果，日常活動或戶外使用都能安心防護，清潔時只需一般肥皂即可洗淨。

有網友透露，「我回購最多次的防曬乳，好推也不會黏膩，長時間在外有補擦也不容易曬黑」、「是我唯一回購的防曬，和我手邊的底妝都不會打架」。

No.8 Senka 專科

翻攝FB／專科 Taiwan

專科推出全效防曬水凝乳、抗汗防曬乳、海洋友善防曬乳等多款防曬產品，滿足不同情境與需求。以「全效海洋友善防曬乳」為例，產品擁有最高防曬係數SPF50+、PA++++，不僅能有效抵禦紫外線，配方中還添加雙重玻尿酸、玄米油等成分，防曬也能同步讓肌膚補水保濕。

商品主打防水抗汗且耐磨擦，特別適合戶外活動或海邊戲水時使用，同時未添加夏威夷法規認定會危害珊瑚的成分，並採用環境友善包裝設計，兼顧肌膚防護與海洋永續。此外，配方不含香料、色素與Paraben防腐劑，降低粉刺與阻塞毛孔的機率，敏感肌族群也能安心使用。

先前有網友詢問海洋友善、曬不黑的防曬品牌，一名網友表示，「專科的防曬很讚～但記得3～4小時要再補一次唷！」

No.9 NIVEA 妮維雅

翻攝官網／NIVEA

妮維雅是不少網友心中的平價防曬口袋名單之一！品牌推出的防曬乳液系列主打為肌膚補充水分，同時減緩陽光帶來的刺激感，在具備防水效果之餘，也能有效抵禦UVA與UVB傷害。

其中「三重防護清透防曬凝乳（SPF50+）」標榜三重防禦科技，能同時對抗紫外線、室內外光氧化及空氣髒污，產品專為亞洲肌膚設計，透明質地不不影響底妝，上臉清爽水潤、不黏膩。此外，產品不添加Paraben防腐劑及Oxybenzone、Octinoxate等化學防曬劑，不僅對環境更友善，也適合敏感肌與乾燥肌族群使用。

「彈潤保水」配方中添加黃金海藻萃取，可滋潤肌膚並幫助淡化細紋，同系列還有適合全膚質的「自然透亮」款，以及針對油性、混合肌設計的「控油不致痘」款，提供不同膚質族群更多選擇。網友實測後分享：「NIVEA控油不致痘款，混合肌／油肌夏天必收！痘痘肌友善」。

No.10 Dr.May 美博士

翻攝官網／Dr.May 美博士

Dr.May美博士推出潤色型、清爽型和高效型三種防曬乳，強調在抵禦紫外線傷害的同時，也能舒緩泛紅並強化肌膚屏障力。

其中潤色型添加CICA積雪草萃取、EGF修復因子與Q13等修護成分，並結合EGT麥角硫因與FRSAB®法莎酚等光防護成分，搭配獨家礦物色修粒子，具備防曬、潤色效果，擦起來清爽不悶痘，特別適合肌膚修復期想淡化泛紅，或偏好素顏妝感的油肌與混合肌族群使用。此外，產品不含夏威夷、泰國海洋公園禁用的危害珊瑚成分，對海洋環境更友善。

清爽型則在Threads上受到不少網友討論，主打無酒精、無類固醇、無人工色素、無人工香精，4歲以上孩童也能安心使用。配方同樣含有FRSAB®法莎酚、EGT麥角硫因，以及有助提升肌膚修護力的EGF修復因子與玻尿酸，適合雷射、皮秒療程後或日常通勤防護。有網友分享，「美博士清爽防曬乳，用掉三支了，每次用完妝都很服貼，絕對不會跟妝打架」、「防曬力很不錯，去外島玩都沒有曬黑，已經加入我的回購清單」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月9日至2026年3月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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