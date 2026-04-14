2026-04-14 19:03 潮健康
下巴老是長痘？專家分享三大原因及護理方法
近期正值換季，氣溫忽冷忽熱，加上空氣品質不穩，長時間戴口罩，即使平時不長痘的人，也可能在下巴或嘴周圍冒出小紅點。痘痘不再只是青春期專利，成年後因壓力或荷爾蒙波動的人也常見。
《FJ豐傑生醫》研發師朱靜慧提醒，痘痘不只是外觀問題，也可能是身體發出的健康警訊。了解痘痘成因、避開NG做法，再搭配正確護理，才是真正改善肌膚。
下巴痘痘三大原因
朱靜慧研發師整理，下巴痘痘主要與以下三大因素有關：
女性月經不規律或內分泌失衡時，皮脂分泌容易增加，毛孔堵塞，形成粉刺或丘疹型痘痘。成年男性若壓力大，也可能因荷爾蒙失衡而長痘。
下巴痘痘有時與腎臟排毒功能不佳或新陳代謝異常有關。若痘痘反覆出現，且伴隨經期不順，建議及早檢查荷爾蒙與腎功能，找出根本原因。
換季氣候忽冷忽熱、空氣污染、長時間佩戴口罩，或熬夜、作息不規律，容易刺激皮膚，誘發痘痘生成。
長痘位置暗藏健康訊號！專家教你怎麼解讀
臉上不同位置長痘痘，其實可能在傳遞身體訊號。朱靜慧研發師指出，不同部位的痘痘可對應不同健康警示：
- 下巴：可能跟腎臟功能或荷爾蒙失調有關，女生常因月經不順長痘。
- 額頭：容易熬夜或壓力大的人，可能心火旺或血液循環不好。
- 左臉頰：肝功能可能有點問題，解毒或造血能力不足。
- 右臉頰：肺部或呼吸道功能不佳，也容易長痘。
朱靜慧研發師提醒，如果下巴痘痘一直反覆，而且經期也不正常，建議及早檢查荷爾蒙或腎功能，找出根本原因。
下巴痘痘分哪幾種？
很多人看到痘痘就想用手擠，或塗厚重油膏，其實容易加重問題。下巴痘痘主要分五種類型，每種護理方式略有不同：
- 粉刺型：黑頭或白頭粉刺，毛孔被油脂和角質堵住形成的。
- 丘疹型：紅腫的發炎丘疹，沒有明顯膿包，硬擠容易留疤。
- 膿皰型：表面有白或黃色膿頭，底下紅腫，自己擠容易留疤或感染。
- 結節型：會痛的深層發炎型痘痘，通常觸感較硬且無明顯膿包，建議請醫師處理。
- 囊腫型：最嚴重的深層發炎型痘痘，會痛且充滿膿液，需要醫師治療。
下巴痘痘正確護理指南＋NG雷區
朱靜慧研發師提醒，面對下巴痘痘，正確護理比盲目擠痘重要得多。以下是她建議的日常做法：
- 溫和清潔：每天早晚用溫和洗面乳洗臉，避免用力搓或使用刺激性皂，避免破壞皮膚屏障。
- 適度保濕：維持水油平衡很重要，即使油性肌膚也不要完全不保濕，選擇清爽型保濕產品即可。
- 挑對保養品：避免使用含石蠟、羊毛脂、椰子油等厚重油膏，亂擦乳霜容易堵塞毛孔。
- 規律作息：保持充足睡眠，避免熬夜追劇或工作到半夜，睡眠不足會加重痘痘。
- 飲食調整：少吃高糖、高脂、炸物與加工食品，多攝取蔬菜、深海魚，以及富含維生素A、B3、C、E與鋅的食物，有助皮膚健康。
- 必要時就醫：若出現囊腫型或反覆發炎痘痘，應由醫師評估，可能需要口服消炎藥物或A酸，切勿自行擠壓或亂用藥膏。
別只擠痘！掌握痘痘類型與生活習慣才是關鍵
痘痘不會一夜消失，需要耐心。持續正確護理，通常三到四週即可看到改善；搭配定期檢查荷爾蒙或內分泌功能，更能找到根本原因，避免反覆。掌握痘痘類型、調整作息與飲食，就能慢慢改善下巴肌膚，讓痘痘不只是困擾，而是一個提醒你照顧身體的訊號。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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