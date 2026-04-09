2026-04-09 10:35 女子漾／編輯張念慈
2026母親節美妝禮盒最強優惠！底妝＋香氛＋保養「整組帶走」價格甜到哭
母親節一年就這一檔，真正內行的都知道不是亂買，而是鎖定「整組帶走最划算」。今年各大品牌不只打折，而是直接幫妳把底妝、保養、香氛通通配好，從日常實用到送禮體面全部兼顧。
這篇直接幫妳挑出5大品牌最值得入手的母親節禮盒，每一組都整理好產品名稱、內容物、價格與推薦理由，照這份清單買就對了。
2026母親節美妝禮盒推薦1. NARS｜底妝控必收「光澤肌一次完成」
今年NARS母親節最大亮點就是把底妝直接打包成一整組，對每天需要上妝的人來說超級實用。
推薦1：亮顏底妝組
價格：NT$3,900（價值NT$5,435）
內容物：裸光肌萃粉底精華 30ml、裸光亮顏妝前凝乳 30ml、迷你炫色腮紅 ORGASM 2.5g、迷你妝前凝乳 9ml
推薦理由：這組幾乎是「乾肌救星」，粉底主打保濕光澤，妝前可提亮膚色，還送明星ORGASM腮紅，整體妝感是現在最流行的乾淨水光肌。
適合誰：乾肌、混合偏乾、喜歡自然光澤妝感的人
推薦2：水光高調彩妝組
優惠價$ 2,600 價值$3,505
內容物：激情過後水光唇膏 1.5g、高調炫色眼頰棒 8g、贈迷你炫色腮紅 BEHAVE 2.5g
2026母親節美妝禮盒推薦2. MAKE UP FOR EVER｜夏天不脫妝「完妝一整套」
這個品牌今年母親節就是走「實用派最大值」，不是漂亮而已，是每天真的會用。
推薦1：濾鏡美肌完妝組（預購限定）
價格：寵粉價$6,280(原價$7,850)超值 8 折 現省 $1,570
內容物：粉無痕柔霧空氣粉餅、粉無痕光圈蜜粉、玫瑰水感防曬乳、澎彈潤妝前乳、控油定妝噴霧
推薦理由：這組直接幫妳把「底妝流程」全部打包：防曬→妝前→底妝→定妝，一組就能完成一整張臉。
適合誰：油肌、混合肌、容易脫妝的人
推薦2：明星回購底妝組
價格：約定價$5,480(原價$6,850)超值8 折 現省 $1,370
內容：粉無痕光圈蜜粉餅 0.2小仙紫、粉無痕持久粉底液、粉無痕美肌修修筆、超光肌活氧定妝噴霧
推薦理由：明星粉餅新色回歸，柔焦＋控油效果強，夏天必收。
2026母親節美妝禮盒推薦3. DIOR｜精品級母親節禮盒「打開就有儀式感」
如果是送禮，DIOR今年真的很強，主打「摯愛蝶舞限量包裝」，直接把質感拉滿。
推薦1：花漾迪奧淡香水隨身香水禮盒
價格：NT$6,500
內容物：花漾迪奧淡香水 100ml、同款隨身香水 10ml
推薦理由：不只正貨，還附隨身瓶，外出補香很方便，加上限定包裝，送禮完全不失手。
適合誰：送媽媽、送另一半、送重要的人
推薦2：迪奧逆時系列
迪奧推出《迪奧逆時活氧精華組》與《迪奧逆時活氧乳霜組》，一組就能完整體驗高效活氧膠原保養程序。《迪奧逆時活氧膠原精華》以輕盈水潤質地包覆肌膚，結合「微脂囊載體技術」，有效提升33%滲透率，將高效成分迅速導入肌底；搭配同系列的《迪奧逆時能量奇肌露》、《迪奧逆時活氧膠原霜》，全面提升緊緻與修護表現，為肌膚帶來緊緻澎潤續航力。
【迪奧逆時活氧精華組】售價NT$4,800，含：迪奧逆時活氧膠原精華30ml、迪奧逆時能量奇肌露 50ml、 迪奧逆時活氧膠原霜 15ml、藤格紋化妝包
【迪奧逆時活氧乳霜組】售價NT$4,800，含迪奧逆時活氧膠原霜 50ml、逆時活氧膠原精華 10ml、逆時能量奇肌露50ml、藤格紋化妝包
全台迪奧美妍專櫃，消費滿額即可享有「迪奧摯愛蝶舞限量包裝服務」，以限量禮盒或禮物袋精心妝點每份心意，可在「迪奧摯愛蝶舞禮物卡」寫下祝福。
2026母親節美妝禮盒推薦4. GUERLAIN嬌蘭｜香氛＋保養「高級生活感」
嬌蘭這次母親節不是單品促銷，而是整體「生活儀式感」升級。
推薦1：花草水語晨霧玫瑰淡香水禮盒
優惠價4990元，價值6443元【78折優惠】
漫天繁花淡香精，帶有強烈的檀香調，流露出大膽與溫暖 ，搭配撩撥性感的晚香玉及格拉斯千葉玫瑰，激發出誘惑迷人的魅力。紫羅蘭和鳶尾帶來濃郁的脂粉調性，外加柑橘與芒果，為香氣點綴明亮柔軟、豐滿圓潤的感受。
組合內容：花草水語漫天繁花淡香精75ml /花草水語漫天繁花淡香精7.5ml/花草水語身體乳75ml。
推薦2：皇家蜂王乳蜜露大容量組
優惠價5,250元，價值9,112元【58折】
採用「雙層微脂囊科技」，將蜜露中蜂王乳的珍稀成分濃縮高達25倍，可快速滲透肌底，幫助舒緩肌膚壓力。適合所有膚質的全能型化妝水，敏感肌也適用，幫助肌膚重拾平衡澎彈，展現水潤光澤，重煥新生。
組合內容：皇家蜂王乳蜜露300ml(正品)/皇家蜂王乳蜜露 40ml/皇家蜂王乳平衡油精華 5ml*4/皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜3ml/皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜3ml
推薦3：嬌蘭幻彩流星蜜粉球組
優惠價2850元，價值4426元【64折】
嬌蘭復刻1987年首次推出的獨一無二經典之作「幻彩流星蜜粉球」，調和繽紛6色彩球，是業界第一款以色彩校訂概念打造的彩妝品，可定妝、校正膚色、柔焦毛孔、打光提亮肌膚，為不同膚調打造訂製流星光暈！
組合內容：嬌蘭幻彩流星蜜粉球 02 冷白皙(正品) /24K純金持久無瑕粉底 3ml/皇家蜂王乳平衡油精華 5ml /皇家蜂王乳蜜露 40ml /嬌蘭編織風化妝包
2026母親節禮盒推薦5. juliArt覺亞｜髮絲保養「低調但超有感」
很多人母親節都忽略頭髮，但其實髮質才是影響氣質關鍵。
推薦1：洸影玫瑰女人節限定禮盒
價格：NT$1,480（價值NT$2,320）
內容物：洗髮精 220ml、潤髮乳 220ml、魔髮精靈 30ml、護手霜 40ml
推薦理由：從洗到護一次搞定，玫瑰香氣療癒，價格親民但實用度高。
適合誰：染燙族、頭髮乾燥毛躁的人
推薦2：潤澤髮肌養髮組
價格：經典價$3,560起（價值 $4,160起)
內容物：任選 2 瓶 高階養護養髮液 115mL（極致控油 / 深層抗屑 / 健髮賦活 / 柔敏健髮 / 希沛絲乾性 / 希沛絲油性）、希沛絲賦活露 5mL x 2。
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