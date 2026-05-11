隨著生活步調加快與環境變化頻繁，許多民眾開始發現，過度疊加保養反而讓肌膚負擔加重，出現乾燥、敏感、泛紅等情形。健康管理師張恆恩分享：近年來保養觀念逐漸轉向以簡單保養為主，成為市場關注的新趨勢。回歸基礎護膚、減少複雜步驟，並選擇成分單純的保養方式，有助於維持肌膚的日常狀態

皮膚覆蓋全身，由表皮、真皮與皮下組織組成，是人體最大的器官。表皮最外層的角質層，由角質細胞與富含神經醯胺、膽固醇、脂肪酸的“磚與泥”結構形成皮膚屏障，猶如城牆抵禦外界刺激，亦如水壩鎖住肌膚水分。

當屏障受損，水分流失、外界刺激易入侵，輕微會造成乾燥、脫屑與發紅，嚴重則可能引發異位性皮膚炎、乾癬或接觸性皮膚炎。維持健康屏障對肌膚穩定至關重要。

在修護觀念帶動下，簡單保養也逐漸成為日常趨勢。常見的極簡保養方式，著重於清潔、修護與鎖水三個基本步驟，減少不必要的產品疊加，讓肌膚維持穩定節奏。

這樣的保養模式不僅適合忙碌族群，也特別適用於換季或肌膚敏感時期，有助於降低外在刺激，讓肌膚慢慢恢復健康狀態。

隨著極簡護膚風潮興起，主打單一成分、配方精簡的「原液」與「精萃」產品逐漸受到關注。這類保養品因成分單純，能精準針對肌膚需求進行修護，如補水、舒緩或調理膚況，非常適合作為簡單保養的核心步驟。

當肌膚狀態不穩定時，可在清潔後先使用原液，補充肌膚所需養分，再搭配乳液或精油鎖水，即可完成基礎修護程序。這種方式既能強化肌膚屏障，也避免因過多產品疊加而增加負擔，讓肌膚在簡單、精準的護理下逐步恢復穩定與健康。

在選擇保養品時，台灣專業保養品牌 FARMELL法媚兒提醒，切勿貪圖便宜或購買來源不明的產品，因為成分與製程不透明，可能造成肌膚刺激或長期傷害。

建議優先選擇具備完整產品資訊與品質管理的保養品，例如確認是否建立產品資訊檔案（PIF）以及符合優良製造規範（GMP）。PIF可完整記錄產品配方、安全評估及品質檢驗資料，而GMP則確保產品在製造過程中符合嚴格的品質控制標準，保障肌膚使用安全。

總結而言，保養的重點不在步驟多寡，而在於依照肌膚狀態調整，選擇穩定、安全、有效的產品。透過回歸基礎護膚、注重修護與簡單保養，在肌膚狀況穩定後，可以循序漸進地使用加強、功能型保養品，才能建立長期且穩定的護膚習慣，讓肌膚維持健康、自然光澤，展現最佳狀態。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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法媚兒Farmell

參考資料：

醫學報導

原文出處：回歸基礎護膚：簡單保養成為新趨勢