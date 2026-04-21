每年春天，隨著太陽高度角上升，台灣的紫外線指數便悄悄攀升到「過量」甚至「危險」等級。很多人以為這是炎炎夏日才要煩惱的事，卻不知道三月到五月這段時間，肌膚其實已承受著相當強度的紫外線衝擊。更關鍵的是，多數人對防曬的認識仍停留在「外擦防曬乳」這個層次，卻忽略了這只守住了第一道防線。真正決定肌膚能否抵抗光老化的，是你身體內部是否擁有足夠的「抗氧化力」。

當紫外線穿透皮膚，會在細胞層面誘發大量活性氧自由基（Reactive Oxygen Species，ROS）的產生。這些自由基會攻擊肌膚中的膠原蛋白與彈力纖維，甚至對細胞 DNA 造成直接損傷，是導致肌膚暗沉、鬆弛與光老化的核心元凶。光靠外擦防曬阻擋部分紫外線，並無法完全消除這些已進入皮膚的自由基所帶來的連鎖破壞。這也正是為什麼，皮膚科學領域近年來愈來愈重視「體內抗氧化補充」在保護肌膚上的角色。

目前在肌膚科學研究中備受關注的兩種天然抗氧化成分，分別是 OPC（Oligomeric Proanthocyanidins，葡萄籽萃取物）與維生素 C。這兩種成分從不同面向強化了肌膚應對自由基的能力，也有越來越多科學文獻為其背書。

OPC 是從葡萄籽中萃取的多酚類化合物，能深入皮膚細胞，有效清除紫外線誘發的活性氧自由基，抑制 UVB 引起的脂質過氧化與蛋白質氧化損傷，並保護皮膚細胞的抗氧化酵素系統（包含超氧化物歧化酶、過氧化氫酶等）不受紫外線破壞。研究同時指出，OPC 對 UVB 誘導的黑色素生成也有明顯的抑制效果，口服補充後有助於改善因紫外線曝曬引起的膚色不均。

維生素 C 則是肌膚中最重要的水溶性抗氧化劑之一，在抵禦光老化方面扮演雙重角色：一方面直接捕捉並中和自由基，減少氧化傷害對細胞的累積破壞；另一方面則作為膠原蛋白合成必需的輔助因子，促進脯胺醯羥化酶的活性，幫助膠原蛋白纖維正常交聯，維持肌膚的緊實度與厚度。根據 2025 年發表的研究，維生素 C 不只保護肌膚免於紫外線誘導的免疫抑制，還能在改善黑色素合成、對抗光老化引起的色素沉澱上發揮效果。

針對體內抗氧化成分如何在細胞層面延緩肌膚老化這個議題，彭湛歡醫師表示，他特別關注到今年（2026年）2月甫發表於 Molecules 期刊的一篇最新研究，主題是探討抗氧化物質如何透過清除活性氧自由基、同時啟動溶酶體與粒線體的修復功能，來系統性地對抗肌膚老化，研究結論顯示這些細胞層面的機制環環相扣，為「從體內補充抗氧化成分可有效延緩肌膚老化」的觀念提供了更紮實的科學支撐。

值得一提的是，2025 年底一項臨床研究進一步印證了飲食性維生素 C 對肌膚的實際影響：受試者在提高維生素 C 的飲食攝取後，皮膚中的維生素 C 濃度明顯上升，同時伴隨肌膚厚度增加（膠原蛋白增生的量測指標）以及表皮細胞更新速率加快的現象，顯示維生素 C 的補充能在肌膚結構層面帶來可量測的正面改變，而非僅停留在理論層次。

了解自由基的危害、以及 OPC 與維生素 C 的科學機制之後，不難發現，現代護膚的核心邏輯正在轉變：外擦產品守住肌表，而身體內部的抗氧化儲備，才是決定肌膚長期抗老能力的根本基礎。

在春夏紫外線最旺盛的時節，若能建立「外用防曬加上內在抗氧化」的雙管齊下策略，對肌膚的保護才算相對完整。市面上有許多針對忙碌女性肌膚保養需求所設計的複合型功能性膠原蛋白，如科醫美學，在配方上整合了 OPC（葡萄籽萃取物）與維生素 C 等多種抗氧化成分，為想要由內而外照顧肌膚的女性提供更多元的選擇。

春天的陽光雖然溫暖迷人，但紫外線的威力已悄悄啟動。趁著換季之際，重新審視自己的保養習慣，從內在打好抗氧化的基礎，讓肌膚在每個春天都依然明亮、有彈性。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

延伸閱讀：

・科醫美學官網

參考資料：

・維生素C在肌膚健康中的角色：從調節上皮細胞分化到抗氧化的多面向作用

・飲食攝取奇異果（高維生素C食物）後對人體皮膚維生素C濃度及肌膚功能改善之研究

・膠原胜肽抗老化機制新探索：聚焦溶酶體與粒線體功能調控

原文出處：春季紫外線不可忽視：除了防曬，日常肌膚保養同樣重要