從情緒灰到薄荷綠：2026 春夏流行色，低調與清新並存的時尚關鍵。 圖片來源：Pinterest

隨著 2026 春夏時裝週落下帷幕，全球時尚搜尋引擎 Lyst 與 Pantone 紛紛釋出了最具權威的色彩報告。不同於過往追求多巴胺的高彩度，2026 春夏穿搭趨勢轉向了一種「情緒療癒」與「都市理性」的平衡。

無論妳是喜愛法式簡約的極簡主義者，還是熱衷於撞色穿搭的時尚玩家，小編爲大家整理的這篇 2026 春夏流行色指南將為妳解析今年最火的顏色、穿搭技巧，以及必須入手的單品推薦！

2026 春夏流行色一｜重新定義的「智慧灰」

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在 Lyst 的最新報告中，灰色不再是配角。2026 年春夏的灰色帶有一種「知性、冷靜」的都市質感。可以在 Prada、miu miu 等品牌的秀場上感受到：灰色是應對動盪時代的穩定力量。

穿搭技巧

嘗試 Tone-on-Tone 全灰穿搭，利用不同材質（如雪紡、羊毛、皮革）堆疊層次感。

2026 春夏流行色二｜千禧粉的優雅回歸

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別擔心，這不是那種甜膩的粉色！2026 年的粉色加入了更多灰調與霧面感，呈現出清新的「無威脅感」優雅。

穿搭技巧

搭配丹寧褲或米白色系，平衡粉色的柔弱，營造出毫不費力的時尚感。

2026 春夏流行色三｜巧克力棕色：溫柔的重色

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巧克力棕是 2026 春夏最重要的「重色」，它是黑色的完美替代品，比黑色更溫暖又具備濃厚的工藝感。

穿搭技巧

巧克力棕配上天空藍是今年最火的撞色組合，這種「冰與火」的搭配在 Instagram 上極具吸睛度。

2026 春夏流行色四｜薄荷綠

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薄荷綠象徵著自然的顏色，它帶有一種「果凍質感」，給人清新的視覺感，是春夏降溫系穿搭首選色。推薦單品包含薄荷綠絲質長裙、透明感襯衫等。