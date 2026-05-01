在現代社會中，許多男性年紀輕輕就面臨落髮困擾。然而，多數人對自身落髮狀況往往缺乏警覺，直到頭皮明顯外露才驚覺事態嚴重。林士棋醫師特別提醒，雄性禿的發展是漸進式的，醫學上通常分為七個階段。為了讓民眾把握自身變化，林醫師公開「一分鐘自我檢測法」，教導髮友快速判斷自己的雄性禿期數，並針對不同階段提出精準治療策略。

林士棋醫師說明，雄性禿初期的徵兆極易被忽視。當你照鏡子時，發現兩側額角的髮際線開始出現「三角形後退」，這便是典型的雄性禿第1期與第2期症狀；林醫師強調，當髮際線出現變化時，常被視為初期表現。此階段部分人會考慮以藥物或其他方式進行管理，實際選擇仍需經醫師評估後決定。

圖說：MyHair生髮植鬍診所-林士棋院長：男性雄性禿的7個過程，第1、2期屬防守黃金期，吃藥擦藥還來得及

若初期未及時介入，落髮狀況將持續惡化。林士棋院長指出，進入雄性禿第3期開始，兩側額角的三角禿髮會有明顯影響，前額中間髮際線也往後退，此時「瀏海已經不太容易覆蓋住額頭」。

發展至第4期，前額髮際線後退現象會越來越明顯。到了第5期，前區與後區的落髮範圍會比第4期逐漸加大，頭頂的落髮會越來越明顯。一旦惡化至第6期，已屬相當嚴重的程度，頭頂落髮區與前額的禿髮區會徹底相連起來。

隨著落髮範圍變化，部分人可能會考慮不同的處理方式，包括藥物或植髮等選項。實際是否適合相關療程，需依個別狀況由專業醫師評估。

許多人抱持「等全禿了再植髮」的錯誤迷思，林士棋醫師嚴正警告，當雄性禿發展到最末的第7期後，由於落髮範圍過大，後枕部可以供應的健康毛髮數量已經極度有限。當落髮範圍較大時，部分治療方式的適用性可能受到限制，因此更需要由醫師進行完整評估，並討論合適的外觀調整方式；林醫師最後表示：若有落髮相關困擾，建議可及早諮詢專業醫師，了解自身狀況並評估適合的處理方式。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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原文出處：雄性禿分期如何判斷？醫師解析常見落髮階段與評估重點