近期國際局勢變化頻繁，從能源、金融到市場波動，都讓不少民眾感受到無形壓力。當生活中的不確定性增加，除了情緒與睡眠受到影響，也有不少人開始發現—掉髮量似乎悄悄變多了…。

洗頭時排水孔卡著一撮頭髮、吹頭時髮絲不斷掉落，甚至分線逐漸明顯，這些變化往往讓人直覺聯想到壓力或作息問題。然而，掉髮其實是多重因素交織的結果，除了營養、荷爾蒙與生活型態外，「頭皮環境是否穩定」往往是被忽略的重要關鍵。

對此，富康活力藥局藥師吳思杰表示，頭髮的生長來自毛囊，而毛囊的健康與頭皮狀態息息相關。若頭皮長期處於出油、悶濕或不穩定狀態，加上清潔與吹整習慣不當，都可能影響毛囊運作，使髮絲更容易脫落。想要改善掉髮問題，除了關注壓力來源，更應從日常的頭皮養護開始著手，打造穩定的生長環境。

吳思杰藥師指出，頭髮本來就有自己的生長週期，包括生長期、退化期與休止期，因此每天掉落約50至100根頭髮，多半仍屬正常範圍。真正需要提高警覺的是，當掉髮明顯增加、髮質變細、頭皮容易出油發癢，或髮量看起來越來越稀疏時，就代表毛囊生長環境可能已經受到影響。

造成掉髮的原因很多，像是壓力、產後荷爾蒙變化、快速減重、染燙過度、頭皮感染，甚至長期營養攝取不足，都可能讓更多毛囊提早進入休止期。

除了外在保養，吳思杰藥師提醒，頭髮的主要成分其實是角蛋白，因此想維持髮絲健康，日常飲食中的營養基礎不能忽略。

蛋白質

頭髮結構最重要的原料之一。若攝取不足，髮絲可能變細、脆弱，甚至增加掉髮風險。日常可從雞蛋、魚類、豆製品、乳品與瘦肉中攝取。

鋅

參與蛋白質合成與細胞分裂，與毛囊正常運作密切相關。若缺乏鋅，可能影響頭髮生長與髮根穩定度。常見來源包括牡蠣、海鮮、紅肉、南瓜子與堅果。

生物素(維生素B7)

常被提到與頭髮、皮膚、指甲健康有關，雖然不是所有人都需要額外補充，但若本身攝取不足，確實可能影響頭髮健康。

鐵

和氧氣運送有關，若鐵質不足，毛囊可能無法獲得足夠養分，特別是女性族群更應留意。飲食上可從紅肉、內臟、貝類，或搭配維生素C提升植物性鐵質吸收。

維生素D

近年也常被討論與毛囊調節有關，若長期不足，可能和多種類型掉髮有相關性。除了飲食補充外，適度日曬也是重要來源。

吳思杰藥師表示，頭皮是毛囊生長的土壤，養髮不能只顧髮尾修護，更要把重點放回頭皮。

重點一、正確洗頭

建議用溫水充分沖濕頭髮後，先將洗髮產品在手中起泡，再以指腹輕柔按摩頭皮，避免直接把洗髮精倒在頭皮上，也不要用指甲大力抓洗。

重點二、洗後要把頭皮吹乾

頭皮若長時間潮濕悶熱，容易讓頭皮環境失衡，增加頭皮屑、搔癢或不適感。吹整時建議先吹頭皮、再吹髮尾，減少毛囊長時間處於濕悶狀態。

重點三、依需求搭配頭皮保養品

像頭皮化妝水或頭皮精華，可在洗髮後、吹髮前使用，幫助維持頭皮油水平衡與舒適度。不過若本身已有明顯紅腫、脫屑或發炎，仍應先尋求專業評估。

掉髮問題往往需要時間觀察與調整。吳思杰藥師強調，養髮不是短期急救，而是從頭皮清潔、吹整習慣到飲食營養的長期累積。當頭皮環境穩定、營養供應充足，毛囊才更有機會維持正常運作，讓髮絲狀態慢慢回到較理想的平衡。

如果近期掉髮量明顯增加，合併局部禿髮、頭皮發炎或髮線快速後退，仍建議進一步尋求皮膚科醫師評估，找出真正原因，才能更有方向地處理。

免責聲明：本文為健康資訊分享與衛教內容，非作為醫療診斷或替代治療依據。若有慢性病、用藥或特殊體質需求，建議諮詢醫師、營養師或藥師進行個別評估。

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原文出處：國際局勢動盪壓力爆表？掉髮悄悄找上門 藥師：關鍵在「維護頭皮環境」