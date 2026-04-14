皮秒雷射要做幾次才有效？恢復期多久、會痛嗎？

2026-04-14 11:04 潮健康

　

近年來，皮秒雷射成為不少人改善斑點、毛孔與膚色不均的熱門選擇。不過，許多人在療程前仍有疑問：「需要打幾次才有效？」、「會不會很痛？」、「術後多久能恢復？」

　

針對以上問題，本篇文章四季皮膚科整理，為大家揭開皮秒雷射的神秘面紗，從原理、次數到術後保養一次打包，讓你在追求美麗的路上不踩雷；但也要提醒，皮秒雷射屬於非侵入式能量療程，效果與療程規劃、膚況條件密切相關，建議在治療前充分了解原理與適應族群，才能達到理想改善效果。

　

　

皮秒雷射與傳統雷射的特點比較

傳統雷射多以「奈秒（nanosecond）」為單位，透過熱能作用於黑色素；而皮秒雷射則進一步將脈衝時間縮短至「皮秒（picosecond）」，可利用光震波效應將色素擊碎成更細小顆粒，有助於後續代謝；相較於以熱效應為主的傳統雷射，皮秒雷射在能量傳遞方式上不同，因此在處理色素問題時，可作為其中一種治療選項。

　

哪些人適合皮秒雷射？

常見適用族群包括：

　

  • 膚色不均、暗沉困擾

  • 淺層或部分色素斑點（如雀斑、曬斑）

  • 毛孔粗大或痘疤問題

  • 想改善膚質細緻度者

　

不過，若處於皮膚發炎期、懷孕期間或對光敏感者，建議先由醫師評估是否適合進行療程。

　

皮秒雷射要打幾次？並沒有固定答案

關於療程次數，並沒有標準公式，需依個人膚況與治療目標調整：

　

  • 輕度膚質改善：可能1～2次即可感受變化

  • 色素或痘疤問題：通常需3～5次以上療程

  • 維持保養：可依膚況間隔數月進行

一般而言，療程效果會在術後數週逐漸顯現，後續維持仍與防曬與日常保養習慣有關。

　

　

皮秒雷射會痛嗎？實際感受因人而異

不少人對雷射療程的疼痛感有所顧慮。皮秒雷射因脈衝時間短，多數人感受為輕微刺感或類似橡皮筋彈皮膚的感覺；療程前通常會進行表面麻醉，以降低不適感。實際感受仍因個人耐受度與施作部位而有所不同。

　

恢復期多久？多數情況可快速回復日常

皮秒雷射常被認為恢復期相對短，但仍可能出現暫時性反應：

　

  • 術後當天：輕微泛紅、溫熱感

  • 術後數天：局部可能出現細微結痂

  • 一週內：可能有乾燥或輕微脫屑

　

大多數情況下，日常活動不受明顯影響，但實際恢復狀況仍需依個人體質與治療強度而定。

　

結語

皮秒雷射雖為常見療程之一，但效果與安全性仍取決於個人膚況、儀器選擇與操作經驗。建議於治療前由專業醫師評估，制定適合的療程計畫；若有斑點、毛孔或膚質困擾，建議可就近諮詢皮膚科專科醫師，透過完整評估選擇適合的治療方式。

　

免責聲明：本文僅供健康資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。療程效果依個人膚況、年齡及生活習慣而異，建議諮詢專業醫師評估。

　

　

　

延伸閱讀：

四季診所

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參考資料:

雷射治療

DermNet

原文出處：皮秒雷射要做幾次才有效？恢復期多久、會痛嗎？ 

潮健康

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#皮秒雷射

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朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

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2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
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近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

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朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
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很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

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保養品推薦2026必買清單 8款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜

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2026-04-07 14:45 女子漾／編輯張念慈
保養品推薦2026必買清單 7款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜。圖片來源：品牌提供
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2026年保養市場出現關鍵轉向。從過去強調單一功效，到現在更重視「肌膚整體運作」，保養邏輯正在升級。尤其外泌體技術、補脂養膚與夜間修護概念的崛起，讓產品不再只是短效改善，而是回到肌膚根本。

如果你正在找保養品推薦2026必買清單，以下8款高評價新品，從精華液、乳霜到美容油與面膜，完整解析今年最值得關注的保養趨勢。

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CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
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在夜間保養領域，CHANTECAILLE 香緹卡推出的雪牡丹臻白透亮水潤面膜，則進一步將「亮白」與「修護」整合進睡眠時段。

這款面膜以雪牡丹植萃為核心，搭配專利淡斑成分Thiamidol®與菸鹼醯胺，強調在夜間肌膚修護最活躍的時段，同步進行淡斑、提亮與保濕。透過在肌膚表層形成水潤鎖護層，讓有效成分在睡眠期間持續作用，放大整體修護效果。

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

實際使用上，質地偏水潤型面膜，延展性佳，不會有厚重悶感，適合作為夜間最後一道保養程序。隔天醒來後，膚色均勻度與光澤感會更明顯，整體膚況呈現穩定狀態。

特別適合有斑點、暗沉困擾，或想強化夜間修護效率的人。對於生活作息不規律、膚況容易疲憊的族群，也能作為密集修護選擇。

ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

2026年另一個關鍵趨勢是「補脂養膚」，ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油正好體現這個概念。透過多重Omega脂肪酸，補充肌膚屏障所需脂質，讓保養不再只停留在補水層面。

使用時能感受到油體細緻輕盈，不厚重也不悶，延展性佳，甚至可與底妝混合使用。使用後呈現自然光澤，而非油亮感，整體膚況看起來更健康。特別適合乾肌與敏感肌族群，或長期覺得保養吸收不完全的人，能從根本改善乾燥問題。

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華

在美白保養領域，DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華代表新一波升級趨勢。透過外泌體概念導入，不只著重亮白效果，同時強調膚況穩定與修護。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

質地清爽、吸收快速，適合日夜使用。長期使用後，膚色均勻度提升，整體透亮感更加自然，而不是短暫的表面提亮。適合有暗沉、膚色不均困擾，同時又擔心刺激性的族群。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜

在抗老乳霜領域，台塑生醫FORTE全新升級的「10%胎盤素肌活精質乳霜」則從肌膚結構層次切入，回應隨年齡增長所出現的鬆弛與輪廓下移問題。品牌以胎盤肌活系列為基礎，透過提升胎盤與臍帶活性萃取至10%高濃度，結合多重生長因子與玻尿酸，打造更完整的結構型抗老保養策略。

配方中進一步加入「星芒杉紅藻萃取」作為重力反轉因子，搭配雙重胜肽系統，從支撐結構與膠原排列著手，提升肌膚緊緻度與立體感。整體作用不僅停留在表層滋潤，而是延伸至肌底，協助改善因老化導致的輪廓鬆動與彈力流失問題。

實際使用時，乳霜質地細緻柔滑，延展性佳且吸收迅速，兼具滋潤與輕盈感，不會帶來厚重負擔。持續使用後，肌膚會呈現更飽滿緊實的觸感與光澤，特別適合初老至熟齡肌，或開始在意輪廓線條與彈性的族群。

Natura Bissé 無齡肌泌精華

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供

今年最受矚目的精華液之一，Natura Bissé 無齡肌泌精華將保養從「補充成分」提升到「調節機制」。透過外泌體概念延伸的肌膚訊息傳遞技術，讓細胞維持穩定運作，進一步優化膠原生成環境。

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP
Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP

實際使用時，質地輕盈且延展性高，吸收後不殘留黏膩感，反而帶出細緻滑順的膚觸。持續使用後，膚況穩定度明顯提升，尤其在換季或壓力期間，肌膚更不容易出現粗糙與不適。適合初老族群與膚況不穩定者，若你開始感受到單純保濕不夠，這類型產品會是升級保養的重要關鍵。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜延續品牌蘭花科研，強調提升肌膚修護與抗老能力。透過高濃度蘭花萃取，讓肌膚在面對環境壓力時仍能維持穩定狀態。

與傳統抗老乳霜不同，這款以清爽質地為主軸，推開後快速吸收，不會產生厚重悶感。使用後肌膚呈現柔潤細緻的光澤，同時維持清爽觸感。特別適合混合肌與油肌族群，或是對乳霜質地有抗拒感的人，能兼顧抗老效果與舒適度。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜主打高實用性，此次限量版則進一步強化日常使用情境。一瓶即可應對臉部、雙手與局部乾燥問題，讓保養更簡化。

質地介於乳霜與軟膏之間，延展性佳，吸收後形成柔潤保護層，但不會過度厚重。對於長時間待在冷氣房或頻繁清潔雙手的人來說，補擦時特別有感。適合生活忙碌、希望減少保養步驟的人，是兼顧功能與便利性的代表產品。

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

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#精華液 #彩妝保養 #乳霜推薦 #面膜推薦 #美容油推薦

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2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南

2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南

2026-04-05 20:32 女子漾／編輯桑泥
2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南。 圖片來源：IG@1017kk
2026 春夏換季不盲買！一定要入手的必備單品與實穿搭配指南。 圖片來源：IG@1017kk

春夏換季不知道該買什麼？與其盲目跟隨流行購物，不如先建立一份清楚的春夏換季清單。小編整理了這篇 2026 春夏衣櫃必備單品清單及時尚趨勢關鍵，今年強調實穿與長期使用，因此選擇能夠反覆搭配的單品，比追逐短期流行更重要。

編輯推薦

薄針織與開襟衫：應對溫差的必備單品

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

圖片來源：IG@1017kk
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春季氣溫變化大，一件輕薄針織上衣或開襟衫能大幅提升穿搭彈性。近年流行的 Ｖ 領口針織與柔軟材質，不僅穿著舒適，也更容易與高腰下身搭配，打造修長比例。

薄針織既能單穿，也能在早晚偏涼時作為外層，是春季衣櫃中不可或缺的過渡單品。


直筒牛仔褲：比緊身褲更符合 2026 趨勢

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

牛仔褲依然是日常穿搭中出場率最高的單品，而 2026 年最受歡迎的版型是直筒與微寬鬆剪裁。這類版型比緊身褲更修飾腿型，也更符合目前偏向放鬆與自然的時尚輪廓。

經典藍與淺色刷色在春夏季特別受歡迎，能與淺色上衣與外套形成輕盈的季節感。


白色襯衫：打造高級感與多層次穿搭的核心

圖片來源：IG@1017kk
圖片來源：IG@1017kk

白色襯衫是膠囊衣櫃中最不可或缺的單品之一。2026 春季流行的襯衫版型以寬鬆、落肩與略長下擺為主，既可以單穿，也能作為疊穿中層。

它可以搭配西裝褲呈現俐落職場風格，也能與牛仔褲或短裙組合，打造休閒又清新的造型，是實穿度極高的投資單品。

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#穿搭 #襯衫 #造型 #單品 #牛仔褲 #春夏穿搭 #流行穿搭 #春天穿搭 #2026春夏

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SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包

SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包

2026-04-03 09:00 女子漾／編輯周意軒
SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包 圖片來源 :官方
SNOOPY粉暴動！New Balance聯名＋IU同款鞋開賣 NB樂遊季華山開唱懶人包 圖片來源 :官方

春天才剛開始，New Balance已經把話題直接拉滿。從IU張員瑛搶先上腳的春季鞋款，到攜手全球經典漫畫《PEANUTS》推出SNOOPY限定聯名，再加上華山期間限定的音樂派對《NB BOY 樂遊季》，這一波不只是新品上市，更像是一場從穿搭延伸到生活風格的春日盛典。這次不管是想找好看又好搭的春鞋，還是想衝一波拍照打卡＋音樂現場的週末行程，全部都可以一次解鎖。

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SNOOPY聯名太可愛！NB BOY系列直接變春日穿搭主角

這一季NB BOY系列主打春遊風格，把戶外野餐、草地、陽光元素全部放進設計裡，整體氛圍比以往更輕鬆也更療癒。最大亮點就是與SNOOPY聯名推出限定布章，把SNOOPY、Charlie Brown與Woodstock通通收進細節設計中，分成「春日出遊」「好友日常」「多元運動」三大主題。這些布章可以自由燙印在衣服或包包上，等於每個人都能客製自己的春日風格。

圖片來源 :官方
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活動期間只要購買指定服飾，就有機會拿到隨機SNOOPY刺繡布章，直接讓穿搭多一點「可愛但不幼稚」的小巧思。

IU同款204L、740爆紅！春季必收鞋款鎖定這兩雙

如果最近在找春天好搭的鞋，這波真的可以直接鎖定204L跟740。204L走的是復古跑鞋路線，靈感來自70年代，但用現代材質重新設計，整體更輕盈也更有質感。本季推出像「漿果紅」「霧湖藍」「奶油白」這種低飽和色系，搭洋裝或牛仔褲都很好駕馭。740則偏向Y2K復古潮流風，鞋面用透氣網布加上層次設計，穿起來更有街頭感，也比較適合日常走動或小旅行。

圖片來源 :官方
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IU用白色NB BOY上衣搭740，加橘色短褲就能輕鬆完成春日野餐穿搭；張員瑛則用204L配花苞裙，走一個甜感滿分的春季約會風，兩種風格完全不同，但都很有記憶點。

圖片來源 :官方
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李沐三套穿搭示範：從日常到約會全部搞定

這次李沐直接示範三種不同情境穿搭，也讓NB BOY系列變得更好理解。整體來看，這系列的關鍵其實不是單品多厲害，而是「怎麼搭都不會出錯」，這也是為什麼會在社群上快速被討論的原因。

圖片來源 :官方
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圖片來源 :官方
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第一套走清新活潑路線，用SNOOPY布章點綴白色上衣，加上204L奶油色系，整體乾淨又有細節

第二套偏向咖啡廳約會風，湖藍T-shirt搭花苞裙，再配740奶油松綠色，剛好介於甜與街頭之間

第三套則是最簡單的白T＋牛仔短褲，小男孩風格輕鬆又不費力，適合戶外活動或旅行

華山《NB BOY 樂遊季》登場！邊逛邊聽現場直接變春日最Chill行程

除了穿搭話題，New Balance這次也直接把活動做到線下。4月16日到4月19日在華山文創園區打造《NB BOY 樂遊季》，現場會有草地場景、拍照裝置、互動遊戲，整體就是一個放大版春日戶外生活。重點是音樂舞台《春日大聲唱》，直接找來瘦子E.SO、高爾宣OSN、Marz23、蛋堡、熊仔等10組藝人輪番演出，4/18與4/19還有DJ接力，氣氛基本上就是戶外音樂祭等級。

圖片來源 :官方
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入場方式＋活動優惠一次整理

想進音樂活動，需要先完成指定條件
1 在4/8–4/12期間至指定門市消費滿1000元
2 使用100元購物金
3 登記抽獎資格
4 中獎後才能入場

門市活動也同步開跑
1 服飾任2件折500、3件折800
2 消費指定服飾送SNOOPY布章組
3 滿3800元還能體驗布章DIY
#穿搭 #IU #張員瑛 #SNOOPY #PEANUTS #NewBalance

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DHC、安耐曬、ALLIE誰是冠軍？千元有找十大防曬乳品牌一次看 這款清爽度被脆友推爆

DHC、安耐曬、ALLIE誰是冠軍？千元有找十大防曬乳品牌一次看 這款清爽度被脆友推爆

2026-03-28 09:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Shutterstock
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紫外線天天都在！防曬乳怎麼挑才對？

豔陽高照時，多數人都會記得補擦防曬，但其實就算是陰天、甚至只是坐在窗邊滑手機，紫外線依然無所不在。紫外線中的UVA能穿透雲層與玻璃，長時間累積容易讓肌膚加速老化；UVB則是造成曬紅、曬傷的主要元兇。

因此在挑選防曬產品時，SPF與PA就成為重要指標：SPF（Sun Protection Factor）主要對抗UVB，數值越高代表延長曬傷時間的能力越強；PA（Protection Grade of UVA）則是抵禦UVA的等級，通常以「+」號表示，從PA+到PA++++，加號越多代表防護力越高。

面對市面上琳瑯滿目的防曬乳品牌，究竟哪些最受網友討論、又最值得回購？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點Threads上網友們熱烈討論、千元以下就能入手的十大防曬乳品牌。從長年穩坐人氣榜的ANESSA安耐曬、ALLIE，到近年討論度飆升的DHC、La Roche-Posay理膚寶水，一起來看看誰才是網友心中的防曬神隊友吧！

No.1 DHC

翻攝官網／DHC

翻攝官網／DHC

近一年在Threads上討論度奪冠的防曬乳品牌就是DHC！DHC推出的「金靚白水感防曬乳」更被網友視為回購率極高的神品。產品採用日本最高防曬標準SPF50+、PA++++，並擁有防水與耐磨特性，有效阻隔紫外線傷害。

另外結合保養概念，添加玻尿酸、膠原蛋白、輔酶Q10、橄欖精華油、黃金海草、地榆根、鹵蟲萃取共7種美容保濕成分，幫助預防黑斑生成，打造彈潤透亮的光澤肌。配方溫和，不含香料、色素、酒精與防腐劑，質地清爽輕盈。素顏薄擦即可呈現細緻光澤，也可作為妝前乳使用，提升底妝服貼度。

在使用感受上，金靚白水感防曬乳融合清爽粉體與護膚成分，延展性佳還能補充水分，帶來水潤卻不黏膩的舒適膚觸。使用後僅需以皂類或沐浴產品輕鬆清潔，且不添加可能對環境造成污染的微粒粉末，讓日常防曬同時兼顧護膚與環保理念。

不少網友一試成主顧，「目前清爽度最滿意的防曬乳是DHC的金靚白水感防曬，真的擦了跟沒擦一樣，超神奇」、「DHC真的超好用，成膜之後真的很舒服，像沒擦一樣不黏膩」、「我也超愛DHC！試過好幾個品牌最後還是會回歸」。

翻攝官網／DHC

翻攝官網／DHC

此外，全新推出的「金靚白水感潤色防曬乳」，主打日間美肌濾鏡效果，一抹即可修飾暗沉、提亮膚色，同樣具備SPF50+、PA++++高防曬係數，並能有效阻擋藍光等日常光害，即使流汗或遇水也不易脫落。

配方也特別升級，添加2種玻尿酸與2種膠原蛋白，搭配輔酶Q10、橄欖精華油，以及鹵蟲、地榆根、黃金海藻、葛棗獼猴桃果實精華等美肌成分，在防曬同時兼顧保濕與彈力養膚需求，從手臂到身體各處皆能使用，輕鬆打造自然透亮的均勻膚色。

No.2 La Roche-Posay 理膚寶水

翻攝官網／理膚寶水

理膚寶水是許多愛美人士信賴的保養品牌，其中全護臉部清爽防曬系列長期受到網友青睞。例如全新升級的「全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO（SPF50+、PA++++）」，也被粉絲暱稱為「新瑰蜜霜」。產品採用8大防曬濾劑，提供長達16小時的高效防護，防曬係數從舊版PPD 21提升至新版PPD 29，有效抵禦不同波段紫外線對肌膚的傷害。

該款隔離乳也添加維他命CG與維他命E等抗氧成分、LHA辛醯水楊酸等煥膚成分，幫助抵禦暗沉、紫外線傷害，促進肌膚代謝更新並改善粗糙問題。同時能校正亞洲偏黃膚色，打造自然粉嫩水光感。質地輕盈滑順、延展性佳，不易起屑，清潔也方便；配方不含香精、Paraben類防腐劑，是敏感肌族群也能安心使用的妝前防曬產品。

網友表示：「改版後的瑰蜜霜更水潤好推，上臉完全不黏，校色自然有日系透明光澤感，防曬力卻是歐系的高規，抵禦長波UVA真的很重要」。

No.3 SHILLS 舒兒絲

翻攝官網／舒兒絲SHILLS

SHILLS舒兒絲防曬乳近期因Threads網友實測分享而掀起熱烈討論。在《小明星大跟班》等綜藝節目中曾被推薦的「很耐曬超清爽美白超能長效防曬凝乳（SPF50★★★★）」中，主打添加肉眼可見的防曬粒子，結合物理性與化學性防曬優點，能有效阻擋並減少紫外線對肌膚的傷害，提供最長可達8小時的防護力。塗抹時，乾爽微粒可迅速延展，使防曬成分不易與汗水混合，同時加快汗水蒸發，降低因流汗導致的防曬成分脫落問題。

在使用感受上，整體質地清爽不黏膩、不泛白，兼具保水效果，特別適合油性肌與一般膚質族群日常使用。

此外，同系列亦推出針對不同膚質需求的款式，如適合暗沉肌的美肌防曬凝乳，以及為敏感肌設計的出水防曬凝乳，提供消費者更多元的選擇。

No.4 KUAN YUAN LIAN 廣源良

翻攝FB／台灣保養品-廣源良

提到廣源良，許多人第一個想到的可能是經典的絲瓜水，但其實品牌推出的防曬產品同樣受到不少脆友迴響！秘肌水潤防曬乳（SPF50+★★★）採純物理性防曬設計，透過啞光膜技術，在塗抹後於肌膚表層形成一層霧面透明的防禦薄膜，幫助阻隔紫外線。同時搭配乳轉化科技，乳狀質地接觸肌膚溫度後，會轉化為清爽的水感質地，更容易吸收，兼具防曬、控油與保濕效果，也可作為妝前乳打底使用。

成分方面，產品添加物理性防曬劑氧化鋅，具舒緩嫩白效果的刺莓果、滋養肌膚的蘆薈萃取，以及有助於調理油脂分泌的寬葉糖海帶等多種植萃成分。此外，配方標榜不添加酒精、Paraben防腐劑等可能對海洋環境造成負擔的成分，6歲以上兒童也能安心使用。

有網友購買後在官網上分享，「單擦不容易推開，混合絲瓜保濕活膚霜後非常好推開，而且皮膚透亮效果大大提升」。

No.5 ANESSA 安耐曬

翻攝官網／watashi+ by Shiseido Taiwan

說到防曬乳，不少網友可能會聯想到知名品牌ANESSA安耐曬！有網友在Threads上指出，「安耐曬真的很頂...油肌用防曬露、乾肌用凝膠，敏感肌他也有出敏感肌專用的」。

除了許多人推薦的金鑽高效防曬露之外，品牌近期也推出「美肌潤色防曬水凝乳」與「膠原保濕防曬水凝乳」（SPF50+、PA++++）兩款新選擇。

其中，美肌潤色款添加三效珍珠光、m-傳明酸與雙重茶萃淨透精華等成分，主打修飾膚色、提升肌膚光澤感；膠原保濕款則添加超級玻尿酸與膠原蛋白，號稱24小時長效保濕，同時結合海藻糖、D-谷氨酸與牡丹萃取物等多種保養級護膚成分，讓防曬同時兼顧肌膚保養，另搭載自動水平衡科技，可依外在濕度調節肌膚含水量。

兩款皆為輕盈水感質地，延展性佳、清爽不黏膩，並具備防水、防汗與抗摩擦特性，使用海洋友善配方，成為日常生活中實用的防曬小幫手。

No.6 ALLIE

翻攝官網／Kanebo佳麗寶

Kanebo佳麗寶旗下品牌ALLIE推出的防曬產品，一直深受不少消費者的喜愛。像是「持采UV高效防曬水凝乳EX（SPF50+、PA++++）」主打臉部與身體兩用配方，添加高亮度綻光粒子與玻尿酸鈉等成分，質地水潤清爽、不黏膩。

產品同時具備抗汗、抗水與抗摩擦的特性，並可減少塵埃、PM2.5及花粉等空氣懸浮微粒附著於肌膚表面。日常清潔時，只需使用洗面產品或沐浴乳，即可輕鬆洗淨卸除。

此外，該款防曬水凝乳無香料、無著色的海洋友善配方，外包裝特別選用環境友善材料，兼顧肌膚與環境永續。在Threads上也引發不少網友熱烈討論，「超好用，一生推！用不知道多少支了，夏天用也不黏膩，沒有怪味道」，也有人表示，「防曬力很夠，質地的話可以自己親自去試試」。

No.7 Bioré 蜜妮

翻攝官網／花王Kirei生活銷售館

Bioré蜜妮是許多網友耳熟能詳的防曬品牌，從價格親民的高防曬乳液、海洋友善的超輕感高防曬乳液，到專為孩童設計的兒童溫和防曬乳液，產品選擇相當多元。

近期受到不少好評的「含水防曬保濕水凝乳（SPF50+、PA++++）」，主打清爽水感質地，配方中的超微米防曬粒子能均勻填補肌膚縫隙，有效阻擋紫外線侵襲；同時添加UV水凝體、玻尿酸、蜂王乳萃取及BG保濕成分等，幫助鎖水、維持肌膚水潤感。產品不添加色素，並通過敏感與粉刺測試，整體使用感更加清爽無負擔。

此外，這款防曬乳具備防水耐汗效果，日常活動或戶外使用都能安心防護，清潔時只需一般肥皂即可洗淨。

有網友透露，「我回購最多次的防曬乳，好推也不會黏膩，長時間在外有補擦也不容易曬黑」、「是我唯一回購的防曬，和我手邊的底妝都不會打架」。

No.8 Senka 專科

翻攝FB／專科 Taiwan

專科推出全效防曬水凝乳、抗汗防曬乳、海洋友善防曬乳等多款防曬產品，滿足不同情境與需求。以「全效海洋友善防曬乳」為例，產品擁有最高防曬係數SPF50+、PA++++，不僅能有效抵禦紫外線，配方中還添加雙重玻尿酸、玄米油等成分，防曬也能同步讓肌膚補水保濕。

商品主打防水抗汗且耐磨擦，特別適合戶外活動或海邊戲水時使用，同時未添加夏威夷法規認定會危害珊瑚的成分，並採用環境友善包裝設計，兼顧肌膚防護與海洋永續。此外，配方不含香料、色素與Paraben防腐劑，降低粉刺與阻塞毛孔的機率，敏感肌族群也能安心使用。

先前有網友詢問海洋友善、曬不黑的防曬品牌，一名網友表示，「專科的防曬很讚～但記得3～4小時要再補一次唷！」

No.9 NIVEA 妮維雅

翻攝官網／NIVEA

妮維雅是不少網友心中的平價防曬口袋名單之一！品牌推出的防曬乳液系列主打為肌膚補充水分，同時減緩陽光帶來的刺激感，在具備防水效果之餘，也能有效抵禦UVA與UVB傷害。

其中「三重防護清透防曬凝乳（SPF50+）」標榜三重防禦科技，能同時對抗紫外線、室內外光氧化及空氣髒污，產品專為亞洲肌膚設計，透明質地不不影響底妝，上臉清爽水潤、不黏膩。此外，產品不添加Paraben防腐劑及Oxybenzone、Octinoxate等化學防曬劑，不僅對環境更友善，也適合敏感肌與乾燥肌族群使用。

「彈潤保水」配方中添加黃金海藻萃取，可滋潤肌膚並幫助淡化細紋，同系列還有適合全膚質的「自然透亮」款，以及針對油性、混合肌設計的「控油不致痘」款，提供不同膚質族群更多選擇。網友實測後分享：「NIVEA控油不致痘款，混合肌／油肌夏天必收！痘痘肌友善」。

No.10 Dr.May 美博士

翻攝官網／Dr.May 美博士

Dr.May美博士推出潤色型、清爽型和高效型三種防曬乳，強調在抵禦紫外線傷害的同時，也能舒緩泛紅並強化肌膚屏障力。

其中潤色型添加CICA積雪草萃取、EGF修復因子與Q13等修護成分，並結合EGT麥角硫因與FRSAB®法莎酚等光防護成分，搭配獨家礦物色修粒子，具備防曬、潤色效果，擦起來清爽不悶痘，特別適合肌膚修復期想淡化泛紅，或偏好素顏妝感的油肌與混合肌族群使用。此外，產品不含夏威夷、泰國海洋公園禁用的危害珊瑚成分，對海洋環境更友善。

清爽型則在Threads上受到不少網友討論，主打無酒精、無類固醇、無人工色素、無人工香精，4歲以上孩童也能安心使用。配方同樣含有FRSAB®法莎酚、EGT麥角硫因，以及有助提升肌膚修護力的EGF修復因子與玻尿酸，適合雷射、皮秒療程後或日常通勤防護。有網友分享，「美博士清爽防曬乳，用掉三支了，每次用完妝都很服貼，絕對不會跟妝打架」、「防曬力很不錯，去外島玩都沒有曬黑，已經加入我的回購清單」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月9日至2026年3月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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#紫外線 #膠原蛋白 #理膚寶水

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