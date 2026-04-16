隨著「酸類保養品」在護膚市場上的熱度持續攀升，越來越多人將果酸、BHA、水楊酸等成分視為肌膚亮白與去角質的神奇利器。然而，酸類雖有高效功效，如果使用不當，反而可能對肌膚造成傷害。掌握正確使用方法，才能安全享受酸類帶來的肌膚改善效果

對於乾性肌膚、易泛紅、敏感肌或酒糟性皮膚炎患者來說，使用酸類保養品時，「沒有明顯刺痛感」其實才是理想狀態。若不慎使用刺激性較高的果酸，容易引起肌膚敏感、刺痛或搔癢，因此建議選擇溫和配方並採漸進式使用。

此外，市面上許多綜合酸類產品除了果酸外，還可能添加A醇（A酸衍生物）以提升效果。然而，孕婦若接觸到A醇，可能增加致畸胎的風險，因此在挑選保養品時務必格外小心，避免使用含A醇的酸類產品。

酸類保養品可依其化學結構與作用方式分為多種類型，每種酸對肌膚的效果各有不同。

果酸（AHA） ：最常見的包括乳酸、甘醇酸，能溫和剝離老廢角質，促進肌膚新陳代謝。對乾性或暗沉肌膚尤為適合，能改善膚色不均、細紋及粗糙感，讓肌膚看起來更平滑亮澤。

：最常見的包括乳酸、甘醇酸，能溫和剝離老廢角質，促進肌膚新陳代謝。對乾性或暗沉肌膚尤為適合，能改善膚色不均、細紋及粗糙感，讓肌膚看起來更平滑亮澤。 水楊酸（BHA） ：脂溶性成分，能深入毛孔分解多餘油脂與髒污，特別適合油性肌膚、易長粉刺或黑頭的人群使用。

：脂溶性成分，能深入毛孔分解多餘油脂與髒污，特別適合油性肌膚、易長粉刺或黑頭的人群使用。 聚羥酸（PHA）：分子較大、刺激性低，除了具溫和去角質效果外，還兼具保濕功能，是敏感肌或初次使用酸類者的安全選擇。

酸類成分雖然有效，但每種酸對肌膚的作用不同，消費者應先了解自己的膚質、膚況及需求，再選擇適合的產品，避免盲目跟風使用。

酸類保養品的效果雖然明顯，但過度使用或濃度過高，都可能造成肌膚角質屏障受損。台灣專業保養品牌FARMELL法媚兒建議：初次使用建議每週1～2次，觀察肌膚反應後再逐漸增加使用頻率。若出現不適或敏感症狀，應立即暫停使用並加強保濕與修護，待肌膚恢復穩定後再評估是否繼續使用。

健康管理師張恆恩最後提醒：敏感肌、乾性肌或易泛紅肌膚的人，更需特別謹慎選擇低刺激配方，並採取「少量、慢慢增加」的漸進式使用策略。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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法媚兒Farmell

參考資料：

藥物食品安全周報

原文出處：酸類保養怎麼用？5大重點幫助了解使用方式與注意事項