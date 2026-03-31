2026-03-31 19:08 summer
瑞絲朗「女神季」4月登場 年度限定活動全台合作院所展開
隨著醫學美容市場持續發展，消費者對於醫美療程與專業醫療服務的關注度逐年提升。近年消費者不再盲目追求單一部位的改變，而是更重視整體比例的「自然感」與「客製化評估」。為推廣全臉協調的美學觀念，來自瑞典的玻尿酸品牌瑞絲朗（Restylane）宣布推出年度活動「瑞絲朗女神季」，活動將於2026年4月1日至6月30日展開，並於全台參與活動之合法醫療院所同步推出期間限定活動方案。
瑞絲朗表示，此次「瑞絲朗女神季」活動主要希望透過年度活動機制，讓有相關需求的民眾能在合法醫療院所中，透過專業醫師評估與諮詢，了解適合自身需求的醫療選擇。活動期間內，合作院所將依活動機制提供相關產品組合方案，實際療程規劃與使用方式仍須由醫師依個別狀況評估後建議。
品牌方指出，醫學美容屬於專業醫療行為，相關療程須由合格醫師評估後進行，消費者在考慮相關醫療服務時，也應充分了解產品資訊與醫療院所專業背景，並與醫師充分溝通，選擇適合自身需求的療程安排。
瑞絲朗女神季 活動資訊活動名稱： 瑞絲朗女神季
活動期間： 2026年4月1日 至 2026年6月30日
活動方式： 活動期間於合作之合法醫療院所，由醫師評估後提供相關產品組合活動方案。
參與院所： 依官方公告之合作院所名單為準。
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