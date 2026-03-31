2026-03-31 18:21 女子漾／編輯ANDREA
me ISSEY MIYAKE霓虹快閃店登台！超Ｑ便利貼摺疊包、巨型扭蛋機必打卡亮點一次看
厭倦了衣櫃裡一成不變的黑白灰嗎？2026春季，準備好讓高飽和度的多巴胺色彩點亮你的日常！以輕盈、實穿又充滿玩心著稱的「me ISSEY MIYAKE」，帶著全新限定系列「NEON POP」登陸台灣！這次品牌以極具視覺衝擊的鮮明霓虹色重新詮釋熟悉的日常物件，從超吸睛的巨型扭蛋機，到宛如主題樂園般的幾何快閃空間，這座充滿能量的「色彩場域」絕對是本季時尚迷不可錯過的打卡聖地！
把「便利貼」穿在身上？出遊必備的縮小魔法！
這回「NEON POP」系列的靈感，正是來自我們辦公桌上的便利貼、彩色標記筆，以及點亮城市夜色的霓虹招牌，設計團隊發揮極致創意，將衣服的設計輪廓與色彩，轉化為如同便利貼般搶眼又俐落的存在。
最讓人心動的，莫過於兼具顏值與實用性的包款配件！無論是托特包還是手袋，都運用了品牌標誌性的設計，不僅背起來輕盈無負擔，最神奇的是，所有包款竟然都能輕鬆收納、摺疊成「宛如一張便利貼大小」的迷你造型！ 對於喜歡四處旅遊、重視行李空間的女孩來說，這簡直是出遊最完美的 OOTD 神隊友，隨身攜帶完全不佔空間。
快閃店三大亮點：走進霓虹，點亮生活！
這次的「NEON POP UP」快閃空間，完美體現了品牌輕盈、活力且貼近日常的 DNA。走進展覽場域，你一定會忍不住直呼「太可愛了吧！」：
NEON 快閃店限定商品：
螢光粉、霓虹黃、鮮綠色的限定服飾與便利貼摺疊包款齊聚一堂，高辨識度的色彩絕對讓你陷入選色障礙。
NEON 巨型扭蛋機出沒：
現場特別設置了超巨大的霓虹扭蛋機，充滿童趣的互動體驗，讓你一秒找回愉悅童心。
超可愛霓虹色系幾何空間：
運用搶眼的螢光色結合大型幾何圖形道具，打造出極高辨識度的打卡場域，彷彿來到了 me 專屬的主題樂園，將活力與愉悅的氛圍無限渲染。
關於入門首選：me ISSEY MIYAKE
「me = 我。」 無論服裝如何變化，風格始終源於穿著者的自我意識，三宅一生於 2000 年創立了這個以上衣設計為核心的品牌，期望在突破身形限制的前提下，製作出每個人都能穿出獨一無二風格的 me ISSEY MIYAKE。
從最經典的 STRETCH PLEATS 彈力皺褶上衣，一路發展出 FINE KNIT PLEATS、SEE THROUGH CREPE、CAULIFLOWER 等顧客們都熟悉且貼近日常的系列，快趁假日連假來快閃店逛逛吧！
me ISSEY MIYAKE NEON POP 台灣快閃店資訊
活動日期： 2026 年 4 月 1 日 — 4 月 29 日
活動地點： GIVEN SPACE（台中市西區中興街 247 號）
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呼叫所有熱愛印花穿搭的時髦精！芬蘭質感生活品牌Marimekko 2026年真的太燒啦～今年以「Art of Printmaking 印花藝術」貫穿全年，春夏更是推出超夢幻的主題「Art of Pattern」，把品牌引以為傲的印花工藝玩出全新高度！這季巧妙地讓浪漫花卉與動感條紋進行了一場詩意對話，不僅保留了女孩們最愛的柔美氣質，更揉合了實穿機能，輕鬆打造出充滿歡樂活力的春夏OOTD！
說到春夏，絕對少不了夢幻色系！本季以絕美的牡丹粉、櫻花粉為基調，搭配清爽的藍藻綠與繡球花藍，再點綴上開心果綠、蜜桃粉與清新檸檬黃。整體色調粉嫩明亮又帶點藍綠調的沁涼，就像把春夏的生機盎然直接穿在身上，層次豐富又活潑！
創意總監Rebekka Bay這次的設計巧思也讓人驚艷！她將熟悉的經典輪廓重新解構，例如把1960年代超經典的Marimini洋裝「一分為二」，變成俏皮感十足的上下身套裝！最神奇的是，透過色彩的變換，原本的花卉圖騰竟然能化身為一片清新的檸檬園。整個系列充滿了「對比」的趣味：迷你版型呼應長款設計、輕盈層次疊加實用機能，花卉與條紋的混搭更是貫穿全場，每一套都讓人好想直接打包帶走。
最後一定要認識本季壓軸的全新代表作「Kukasta kukkaan 花間漫舞」！這款自帶生命力的印花，是芬蘭設計師Erja Hirvi在夏日度假時捕捉到的靈感。在芬蘭語中，它的意思是「從花到花」，寓意著小蜜蜂在繁花叢中輕盈飛舞的可愛模樣。這款亮麗印花完美綻放在洋裝、短裙與上衣上，無論是日常約會還是海島度假，穿上它絕對能讓你成為最亮眼的焦點！今年春夏，就跟著Marimekko一起在花間漫舞吧！
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