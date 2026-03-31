me ISSEY MIYAKE霓虹快閃店登台！超Ｑ便利貼摺疊包、巨型扭蛋機必打卡亮點一次看

2026-03-31 18:21 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：品牌提供
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厭倦了衣櫃裡一成不變的黑白灰嗎？2026春季，準備好讓高飽和度的多巴胺色彩點亮你的日常！以輕盈、實穿又充滿玩心著稱的「me ISSEY MIYAKE」，帶著全新限定系列「NEON POP」登陸台灣！這次品牌以極具視覺衝擊的鮮明霓虹色重新詮釋熟悉的日常物件，從超吸睛的巨型扭蛋機，到宛如主題樂園般的幾何快閃空間，這座充滿能量的「色彩場域」絕對是本季時尚迷不可錯過的打卡聖地！

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把「便利貼」穿在身上？出遊必備的縮小魔法！

這回「NEON POP」系列的靈感，正是來自我們辦公桌上的便利貼、彩色標記筆，以及點亮城市夜色的霓虹招牌，設計團隊發揮極致創意，將衣服的設計輪廓與色彩，轉化為如同便利貼般搶眼又俐落的存在。

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最讓人心動的，莫過於兼具顏值與實用性的包款配件！無論是托特包還是手袋，都運用了品牌標誌性的設計，不僅背起來輕盈無負擔，最神奇的是，所有包款竟然都能輕鬆收納、摺疊成「宛如一張便利貼大小」的迷你造型！ 對於喜歡四處旅遊、重視行李空間的女孩來說，這簡直是出遊最完美的 OOTD 神隊友，隨身攜帶完全不佔空間。

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快閃店三大亮點：走進霓虹，點亮生活！

這次的「NEON POP UP」快閃空間，完美體現了品牌輕盈、活力且貼近日常的 DNA。走進展覽場域，你一定會忍不住直呼「太可愛了吧！」：

NEON 快閃店限定商品：

螢光粉、霓虹黃、鮮綠色的限定服飾與便利貼摺疊包款齊聚一堂，高辨識度的色彩絕對讓你陷入選色障礙。

NEON 巨型扭蛋機出沒：

現場特別設置了超巨大的霓虹扭蛋機，充滿童趣的互動體驗，讓你一秒找回愉悅童心。

超可愛霓虹色系幾何空間：

運用搶眼的螢光色結合大型幾何圖形道具，打造出極高辨識度的打卡場域，彷彿來到了 me 專屬的主題樂園，將活力與愉悅的氛圍無限渲染。

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關於入門首選：me ISSEY MIYAKE

「me = 我。」 無論服裝如何變化，風格始終源於穿著者的自我意識，三宅一生於 2000 年創立了這個以上衣設計為核心的品牌，期望在突破身形限制的前提下，製作出每個人都能穿出獨一無二風格的 me ISSEY MIYAKE。

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從最經典的 STRETCH PLEATS 彈力皺褶上衣，一路發展出 FINE KNIT PLEATS、SEE THROUGH CREPE、CAULIFLOWER 等顧客們都熟悉且貼近日常的系列，快趁假日連假來快閃店逛逛吧！

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me ISSEY MIYAKE NEON POP 台灣快閃店資訊
活動日期： 2026 年 4 月 1 日 — 4 月 29 日
活動地點： GIVEN SPACE（台中市西區中興街 247 號）

同步推薦

呼叫所有熱愛印花穿搭的時髦精！芬蘭質感生活品牌Marimekko 2026年真的太燒啦～今年以「Art of Printmaking 印花藝術」貫穿全年，春夏更是推出超夢幻的主題「Art of Pattern」，把品牌引以為傲的印花工藝玩出全新高度！這季巧妙地讓浪漫花卉與動感條紋進行了一場詩意對話，不僅保留了女孩們最愛的柔美氣質，更揉合了實穿機能，輕鬆打造出充滿歡樂活力的春夏OOTD！

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說到春夏，絕對少不了夢幻色系！本季以絕美的牡丹粉、櫻花粉為基調，搭配清爽的藍藻綠與繡球花藍，再點綴上開心果綠、蜜桃粉與清新檸檬黃。整體色調粉嫩明亮又帶點藍綠調的沁涼，就像把春夏的生機盎然直接穿在身上，層次豐富又活潑！

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創意總監Rebekka Bay這次的設計巧思也讓人驚艷！她將熟悉的經典輪廓重新解構，例如把1960年代超經典的Marimini洋裝「一分為二」，變成俏皮感十足的上下身套裝！最神奇的是，透過色彩的變換，原本的花卉圖騰竟然能化身為一片清新的檸檬園。整個系列充滿了「對比」的趣味：迷你版型呼應長款設計、輕盈層次疊加實用機能，花卉與條紋的混搭更是貫穿全場，每一套都讓人好想直接打包帶走。

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最後一定要認識本季壓軸的全新代表作「Kukasta kukkaan 花間漫舞」！這款自帶生命力的印花，是芬蘭設計師Erja Hirvi在夏日度假時捕捉到的靈感。在芬蘭語中，它的意思是「從花到花」，寓意著小蜜蜂在繁花叢中輕盈飛舞的可愛模樣。這款亮麗印花完美綻放在洋裝、短裙與上衣上，無論是日常約會還是海島度假，穿上它絕對能讓你成為最亮眼的焦點！今年春夏，就跟著Marimekko一起在花間漫舞吧！

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#台中 #快閃店 #NEON POP #Marimekko #me ISSEY MIYAKE

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迪卡儂跑者必買單品推薦！3款高CP值跑鞋一次看

迪卡儂跑者必買單品推薦！3款高CP值跑鞋一次看

2026-03-06 21:09 女子漾／編輯周意軒

跑步近年已成為最受歡迎的全民運動之一，而說到高CP值跑步裝備，許多跑者第一個想到的品牌就是來自法國的運動品牌 Decathlon 迪卡儂。不同於許多運動品牌把預算花在明星代言，迪卡儂長年主打「把成本用在產品本身」，從設計、測試到生產都由品牌內部完成，打造出價格親民但性能不俗的運動裝備。

近年迪卡儂更積極布局跑鞋市場，推出專為跑者打造的 KIPRUN 系列跑鞋，從入門慢跑到速度訓練都有完整產品線。不少內行跑者甚至認為，迪卡儂跑鞋在穩定度、耐用度與價格之間取得了相當好的平衡。如果你正在找一雙高CP值跑鞋，以下這幾款絕對值得列入清單。

1. KIPCORE PREMIUM：入門跑者最友善的穩定型跑鞋

對剛開始培養跑步習慣的人來說，一雙穩定又舒適的跑鞋非常重要。KIPCORE PREMIUM 就是迪卡儂專為入門跑者打造的鞋款。KIPCORE 系列隸屬於 KIPRUN 跑鞋架構下，延續過往 KD 系列設計概念，並在足弓支撐與穩定性上進行進一步優化。中底結構加強穩定支撐，可以降低跑步時足部晃動帶來的不適感，對於剛建立跑步習慣的人特別友善。此外，KIPCORE 的產品分級相當清楚，跑者可以依照自己的訓練里程與跑步頻率選擇適合鞋款，不必在大量跑鞋中盲目挑選。整體腳感穩定、價格親民，是許多入門跑者踏入跑步世界的第一雙跑鞋。

KIPCORE PREMIUM 售價：約 NT$2,499

2. KIPRIDE MAX：長距離跑者的舒適緩震代表

如果平時跑量較高，或是習慣長距離訓練，那麼舒適度與緩震能力就會變得非常重要。迪卡儂推出的 KIPRIDE MAX，正是為日常訓練跑者設計的主力鞋款。鞋款採用 360°鞋領包覆設計，搭配 3D 針織鞋舌與品牌 Fitting Sniper 技術，讓腳部在跑動過程中保持貼合但不壓迫的包覆感。中底則搭載 SOFTECH+ 混合泡棉，透過多密度配置有效分散落地衝擊，同時保持穩定回彈。根據品牌測試數據，KIPRIDE MAX 的緩震效果比前一代提升約 34%，對於長時間跑步或長距離訓練來說，可以有效減少腳部負擔。單腳重量約 270 克，在緩震與輕量之間取得平衡，是許多長距離跑者的熱門選擇。

KIPRIDE MAX 售價：約 NT$3,999

3. KIPSTROM TEMPO：速度訓練與比賽專用跑鞋

如果你已經不只是慢跑，而是開始進行節奏跑或配速訓練，那麼更輕量、更具推進力的跑鞋會更適合。KIPSTROM TEMPO 就是迪卡儂為速度型跑者打造的鞋款。中底採用 Fastech+ 泡棉，能在落地瞬間提供明顯的能量回饋，幫助跑者維持流暢步伐。鞋底結構結合 ATPU腳踏層與CMEVA材料，形成類似碳板的推進效果，在速度與靈活度之間取得平衡。整體設計相當輕量，單腳重量僅約 225 克，搭配襪套式無鞋舌設計，提升包覆與透氣度。無論是間歇訓練、節奏跑，甚至是比賽日使用，都能提供不錯的速度感。

KIPSTROM TEMPO 售價：約 NT$3,499

為什麼跑者越來越愛迪卡儂？

許多跑者之所以開始關注迪卡儂跑鞋，除了價格優勢，更重要的是品牌長期堅持的產品策略。不同於大量投入明星代言與行銷，迪卡儂將資源集中在材料研發、結構設計與測試系統，透過完整的設計與生產體系，打造出性能與價格兼具的跑步裝備。也因此，越來越多跑者開始把迪卡儂視為「高CP值跑鞋寶庫」，從入門到進階跑者都能找到適合自己的鞋款。如果你最近正打算開始跑步，或想找一雙價格合理又性能穩定的跑鞋，不妨到迪卡儂實際試穿看看，也許下一雙讓你愛上的跑鞋，就在這裡。

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2026春季內衣新品推薦！EASY SHOP、思薇爾、Calvin Klein三大品牌新作登場

2026春季內衣新品推薦！EASY SHOP、思薇爾、Calvin Klein三大品牌新作登場

2026-03-09 22:23 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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春天不只是換季，也是女孩們重新整理衣櫃與內在美的最佳時機。2026春季，各大內衣品牌紛紛推出全新系列，不論是主打甜美蕾絲的浪漫風格、結合運動機能的時尚設計，或是極簡風格的經典款式，都讓內衣不再只是貼身單品，而是展現女性自信與個性的時尚語言。今年春天，從台灣國民內衣品牌 EASY SHOP、迎來40週年的 思薇爾SWEAR，到國際品牌 Calvin Klein，三大品牌同步推出春季新品，透過不同設計語言詮釋女性的多元魅力。以下整理2026春季最受矚目的內衣新品，無論是日常穿搭、約會造型或運動訓練，都能找到最適合自己的款式。

1. EASY SHOP「Miss Audrey戀戀花開系列」

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）熱潮延燒，EASY SHOP宣布與中職啦啦隊人氣女神短今再度合作，推出春季主打系列「Miss Audrey戀戀花開」。系列以春日花朵為靈感，結合細緻蕾絲與輕盈機能設計，打造甜美又舒適的春季內衣提案。此次推出兩種罩杯結構，其中「無鋼圈強力波波杯」採上薄下厚杯型設計，即使無鋼圈也能自然集中托高胸型，搭配3D透氣棉杯提升舒適度；另一款「無感輕薄杯軟鋼圈」則透過三段式軟鋼圈提供溫和支撐，在舒適與集中效果之間取得平衡。

圖片來源：品牌提供
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商品資訊


Miss Audrey戀戀花開 無鋼圈強力波波杯內衣
價格：1080元
尺寸：S–3L

Miss Audrey戀戀花開 無感輕薄杯軟鋼圈內衣
價格：1080元
尺寸：BC70–85、DE70–90

目前系列於 3/9–3/31推出早鳥8折優惠，4月1日起將於EASY SHOP全台門市正式上市。

EASY SHOP「RUN動感美型瑜珈系列」

運動內衣也能穿出時尚曲線，除了浪漫內衣系列，EASY SHOP今年春天也推出結合運動與時尚的 「RUN動感美型瑜珈系列」。整個系列以「運動機能 × 美型剪裁」為設計核心，從BRA TOP、運動內衣到外套與運動褲，完整打造一套運動穿搭。設計特別強調包覆支撐與彈性延展，讓女性在瑜珈、皮拉提斯或日常訓練中都能保持穩定與舒適。此外系列還推出短袖運動上衣、連帽外套、五分褲與九分褲等單品，從內搭到外層完整搭配，讓運動服也能成為日常時尚穿搭的一部分。

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2. 思薇爾「撩波 巴黎之春系列」

台灣內衣品牌 思薇爾SWEAR 今年迎來品牌創立40週年，並邀請新生代混血女星 鄭芯恩 擔任品牌代言人，遠赴巴黎拍攝全新形象廣告。2026春夏主打系列 「撩波 巴黎之春」 以法式浪漫為靈感，透過柔和奶油色、雪酪粉與優雅鈷藍色調，打造輕盈且優雅的女性氣質。設計重點在於舒適貼膚的面料與細緻蕾絲剪裁，不強調過度性感，而是透過自然線條與柔軟材質，呈現女性自在、自信的美感。思薇爾表示，品牌40年來始終專注為亞洲女性打造最貼身的內在美，希望透過不同系列設計，展現女性在不同年齡與生活階段的多元魅力。

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3. Calvin Klein 2026春季內衣

國際品牌 Calvin Klein 2026春季內衣系列則延續品牌經典的極簡主義風格，並邀請泰國人氣女星 鄺玲玲 演繹全新亞洲宣傳活動。本季主打 CK Graphic 無鋼圈內衣，搭配低腰內褲與90年代寬鬆丹寧單品，呈現率性又自信的時尚態度。另一套造型則以 Cherry Blossom三角內衣與比基尼內褲 為核心，搭配花卉圖案與針刺丹寧材質，透過材質與比例混搭，展現柔美與力量並存的女性魅力，CK透過簡約剪裁與舒適布料，讓內衣不只是貼身單品，更是一種生活風格的延伸。

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#內衣 #思薇爾 #EASY SHOP #Calvin Klein

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穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

2026-03-01 20:45 女子漾／編輯Sydney

橫條紋元素在時尚裡始終佔有一席之地，它不僅是法式優雅的代名詞，更是衣櫥裡最忠誠的陪伴者，每當季節交替、氣溫陰晴不定時，一件質地精良的條紋上衣總能平衡穿搭的視覺重心，條紋的迷人之處在於其多變的間隔與配色，透過寬窄與深淺的排列組合，它能輕易游走於學院風、中性率性與都會俐落之間。這種不費力的時髦，來自於它對各類單品的高度包容性，無論是厚實的針織還是輕盈的棉質，都能在換季時節為造型注入一抹乾淨而有力的靈魂。

Outfit 1

當我們將傳統的黑白條紋換成清新透明的水藍與深色交織，整體的視覺氛圍便多了一分清爽感，這套穿搭利用寬鬆的剪裁與長袖設計，營造出一種不經意的慵懶，下半身選擇帶有分量感的白色闊腿長褲，不僅延續了上衣的清爽色調，更透過紮進褲頭的動作與皮帶點綴，精準地勾勒出腰身比例。這種「上寬下寬」的穿法，關鍵在於一雙俐落的尖頭黑色皮鞋，將整體的休閒感收束成精緻的街頭品味。

Outfit 2

條紋上衣在換季時最亮眼的表現莫過於作為「中間層」，選擇一件深灰底色搭配細白條紋的 Polo 領上衣，內搭淺藍色襯衫並刻意露出領片與下襬，能瞬間增加造型的豐富度。這種洋蔥式的疊穿法，不僅應對室內外的溫差，更展現了卓越的配色邏輯，搭配深灰色百褶裙與灰色堆堆襪，再穿上撞色樂福鞋，完美詮釋了極富知性美感的 Preppy Style，這不僅是穿搭，更像是一種對經典學院風的摩登致敬。

Outfit 3

條紋也能展現出截然不同的火辣張力，如 Hailey Bieber 所示範的紅黑白粗條紋 Polo 衫。這類色彩對比強烈的單品，天生自帶美式復古的律動感。為了平衡上半身較厚實的視覺感，下半身選擇極短的黑色皮質迷你裙，大方展露雙腿曲線，打破了條紋可能帶來的沉悶，白襪與瑪莉珍鞋的組合則在性感中揉合了一絲純真，這種衝突美學讓條紋上衣不再只是「安全牌」，而是極具辨識度的時髦風格。

Outfit 4

這款帶有抽鬚邊緣與長袖設計的條紋上衣，透過異材質的拼接細節，賦予了條紋新的生命力，內搭高領襯衫的細節處理，讓視覺層次更加細膩，下半身搭配焦糖色高腰繫帶長裙，溫潤的色澤中和了冷色調條紋的硬朗，繫帶蝴蝶結則在俐落中點綴了女性柔美。這是一套非常適合都會女性的換季範本，在繁瑣的工作日常中，依舊能保有極高的造型完成度。

Outfit 5

在亮眼的藍黑條紋上衣外，罩上一件寬鬆的 V 領白色馬海毛毛衣，讓條紋僅在領口與袖口若隱若現，這種層次的穿法反而更能抓人眼球，搭配復古的黑色燈芯絨寬褲與色彩大膽的針織包包，整個人散發出一種藝術家般的古著氣息，這種穿法打破了條紋必須是主角的框架，將其轉化為增加穿搭細節的關鍵元素，展現出高度的個人風格。

條紋上衣之所以經典，是因為它從不試圖討好潮流，卻能在每個時代找到最合適的風格，它可以是率性自如的、也可以是嚴謹知性的，甚至能在層次疊加中展現出豐富的趣味性，在這個換季時節，不妨重新檢視衣櫥裡的那件條紋，試著給予它新的穿法，你會發現，這份最不費力的時髦，其實一直都在你身邊。

編輯推薦

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#穿搭 #時髦 #造型 #灰色 #經典 #流行穿搭

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2026精品香水送禮指南！嬌蘭、香奈兒、Diptyque夢幻清單公開 從春日花香到巴黎夜色，一次選對高級香氣

2026精品香水送禮指南！嬌蘭、香奈兒、Diptyque夢幻清單公開 從春日花香到巴黎夜色，一次選對高級香氣

2026-03-25 16:04 女子漾／編輯許智捷
2026精品香水送禮指南！嬌蘭、香奈兒、Diptyque夢幻清單公開　從春日花香到巴黎夜色，一次選對高級香氣。圖片來源：Diptyque、嬌蘭
2026精品香水送禮指南！嬌蘭、香奈兒、Diptyque夢幻清單公開　從春日花香到巴黎夜色，一次選對高級香氣。圖片來源：Diptyque、嬌蘭

送禮難選，不如直接從「香氛」下手。2026年的香水早已從單純氣味，進化為結合工藝、文化與情緒的感官作品。從限量收藏款到經典重塑，每一瓶都不只是香水，而是一種可以被記住的風格。

如果還在煩惱送什麼才不失手，這份2026精品香水送禮指南，直接幫你從「氣味性格」及香調結構出發，幫你精準挑選最合適的一款。

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1. 溫柔清新感：嬌蘭「幸福永駐鈴蘭淡香水」

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

嬌蘭2026鈴蘭限定款，把幸運與春日意象具象化，綠色絲質蝴蝶結搭配刺繡鈴蘭，整體像一束精緻花束。光瓶身就已經很有儀式感。

圖片來源：嬌蘭
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香調上，前段呈現鮮明的綠意氣息，帶有清晨植物的透明感；中段由茉莉與玫瑰構築柔和花心，增加層次與圓潤度；尾韻則微微帶出乾淨的皂感與輕盈粉質感，使整體更顯純粹。

圖片來源：嬌蘭
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瓶身設計同樣具有收藏價值，採用經典蜂印瓶，搭配ATELIERS VERMONT手工刺繡鈴蘭與絲質塔夫綢蝴蝶結，將高訂工藝轉化為香氛視覺語言。全球限量3,433瓶，台灣僅20瓶，定位為藝術收藏級香氛。

圖片來源：嬌蘭
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2. 高級氣場感：嬌蘭「金色時光淡香精」

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

「金色時光淡香精」以節慶為靈感，在香調設計上更強調層次堆疊與情緒轉換。前調以小豆蔻開場，帶有溫暖辛香與微甜氣息，瞬間提升嗅覺亮度；中調轉入玫瑰，呈現飽滿而不甜膩的花香核心；基調則由檀香、沉香與麝香組成，營造出柔滑且深邃的木質結構。

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

整體香氣從明亮到溫潤，有明顯的「光影轉換感」，適合喜歡有存在感且持香力佳的香氛類型。

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

瓶身延續蜂印瓶設計，並由ATELIERS VERMONT以珍珠與水晶打造瀑布式裝飾，強調立體與流動感。此次推出兩種版本：1公升EXCEPTIONAL ART PIECE全球限量50件，屬藝術收藏層級；125ml珠繡琉光版本全球限量2,300瓶，台灣配額20瓶，兼具收藏與日常使用。

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

3. 經典不出錯：香奈兒 N°5

圖片來源：CHANEL 香奈兒
圖片來源：CHANEL 香奈兒

N°5之所以能跨越百年，關鍵在於其「抽象花香」概念，並非單一花材，而是透過多種花香與醛類結構組合，創造一種不存在於自然界的氣味。

圖片來源：CHANEL 香奈兒
圖片來源：CHANEL 香奈兒

前調以醛類帶出清亮感，使整體香氣更具擴散性；中調由玫瑰、茉莉與依蘭依蘭構成核心花束，呈現豐富而飽滿的花香層次；基調則由檀香與香根草收尾，增加穩定度與深度。

圖片來源：CHANEL 香奈兒
圖片來源：CHANEL 香奈兒

這種結構讓香氣在不同體溫與時間下呈現不同面貌，也因此具備高度辨識度與耐聞性。2026年以更簡約的瓶身語言與當代形象詮釋，使經典更加貼近現代使用情境。

圖片來源：CHANEL 香奈兒
圖片來源：CHANEL 香奈兒

4.有個性記憶點：Diptyque「爵夢淡香水」

圖片來源：Diptyque
圖片來源：Diptyque

Diptyque此次延續Orphéon系列精神，將巴黎夜生活轉化為嗅覺體驗，香調設計偏向「由外放轉為內斂」的結構。

前調以青橘與日本柚子開場，帶出清新且略帶苦韻的柑橘氣息；中段加入杜松子、粉紅胡椒與生薑，形成帶有酒感的辛香層次；後段則以雪松與麝香收尾，營造乾淨、溫潤且略帶煙燻感的木質基調。

圖片來源：Diptyque
圖片來源：Diptyque

整體香氣不偏甜，也不強調花香，而是以空間感與氛圍取勝，具有高度辨識度，適合偏好中性或低調香氣的人。

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#香水 #香奈兒 #Diptyque

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2026-03-26 11:43 造咖
圖片來源：官方提供
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隨著春天的來臨，街頭也悄悄換上了最浪漫的顏色。今年球鞋圈流行那種像草莓牛奶般的柔霧粉、或是帶點透明感的櫻花色，不只百搭，穿上腳整個人都溫柔了起來！我們特別盤點了本季最值得入手的「粉嫩系球鞋」，不只實穿，每一雙都美到讓人想原地收藏！

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New Balance T500，NTD3,480 圖片來源：New Balance
New Balance T500，NTD3,480 圖片來源：New Balance

最早於 1982 年發表的T500，其實是一款頂級又多用途的專業網球鞋。全新登場的 T500 定位更偏向日常鞋款，但仍保留當年的頂級網球鞋元素，包含鞋面拼接麂皮與磨砂革，鞋頭裝飾網孔，配備聚氨酯中底，低調重現 1980 年代技術風潮。

粉嫩系球鞋推薦2： adidas Originals

V-DAY X SUPERSTAR II 運動休閒鞋，NTD3,890 圖片來源： adidas Originals
V-DAY X SUPERSTAR II 運動休閒鞋，NTD3,890 圖片來源： adidas Originals

adidas Originals 在情人節期間特別將Superstar II 運動鞋換上可愛的設計！除了維持該鞋款經典高品質皮革鞋面、合成材質內裡、經典橡膠大底，鞋身的愛心壓紋及鞋舌、鞋跟處的圖騰設計也格外吸睛。

粉嫩系球鞋推薦3：Autry

Medalist 低筒運動鞋，NTD3,980 圖片來源：Autry
Medalist 低筒運動鞋，NTD3,980 圖片來源：Autry

這款低筒運動鞋靈感來自 20 世紀 80 年代的網球鞋，更新了比例和材質，採用柔軟的皮革製成，粉色與白色的色彩組合穿上腳，不僅瞬間提亮膚色，更散發出一股復古又甜美的清爽氣息。

粉嫩系球鞋推薦4：Nike

Air Force 1 '07，NTD3,800 圖片來源：Nike
Air Force 1 '07，NTD3,800 圖片來源：Nike

這款 Nike Air Force 1 '07 是針對 2026 年情人節推出的限定設計，以柔和的珍珠粉皮革拼接深色標誌，層次感十足。鞋帶點綴精緻的金屬愛心飾片，搭配標誌性 Air 緩震底，將 80 年代經典籃球鞋化作浪漫代名詞。

粉嫩系球鞋推薦5：Puma

Speedcat OG 賽車運動鞋，NTD3,280 圖片來源：Puma
Speedcat OG 賽車運動鞋，NTD3,280 圖片來源：Puma

這款 PUMA Speedcat OG 將經典賽車靈魂注入甜美色調，採用柔軟的高級麂皮打造洗鍊的薄底輪廓，標誌性的流線型鞋身與鞋頭的跳豹電繡，在柔和紫色與白色線條的交織下，不僅保留了率性的街頭感，更增添了優雅的視覺層次。

粉嫩系球鞋推薦6：Charles & Keith

Louise 蕾絲運動鞋，NTD2,390 圖片來源：：Charles & Keith
Louise 蕾絲運動鞋，NTD2,390 圖片來源：：Charles & Keith

這款運動鞋以低調的粉色緞面為基調，搭配蕾絲線條勾勒出溫柔氣質。鞋型保留運動鞋的舒適輪廓，卻多了幾分細膩感，無論搭配裙裝或休閒褲，都能讓整體造型顯得輕快不刻意。

粉嫩系球鞋推薦7：Onitsuka Tiger

淡紫底白虎爪紋 Mexico 66 Delegation，NTD5,580 圖片來源：Onitsuka Tiger
淡紫底白虎爪紋 Mexico 66 Delegation，NTD5,580 圖片來源：Onitsuka Tiger

Mexico 66 Delegatio 結合了復古風格的麂皮鞋面與輕量鞋底，以日本隊在 1968 年墨西哥奧運會上所穿的鞋子為基礎，進行了重新詮釋，鞋面側面印有標誌性的“MEXICO”標誌，內部開發的鞋墊提供柔軟的腳跟緩衝，外底採用耐用且輕盈的 United Sole 複合材料，搭配粉嫩色系，讓這雙充滿歷史底蘊的運動鞋多了一份柔和美感。

粉嫩系球鞋推薦8：Clarks

Craft Lite Soft女款真皮鬆緊帶抓折設計厚底德訓鞋，NTD4,680 圖片來源：Clarks
Craft Lite Soft女款真皮鬆緊帶抓折設計厚底德訓鞋，NTD4,680 圖片來源：Clarks

Clarks 這款厚底德訓鞋專為亞洲消費者腳型開發獨家楦型，徹底解決了常見的擠腳問題，搭配獨家高密度緩震軟墊科技，提供極佳的支撐與輕盈回彈感。經典的復古 T 型鞋頭與潮流拼接鞋面，視覺上能有效延伸腿部線條；最特別的莫過於後跟鬆緊帶抓皺設計，能溫柔包覆雙腳，解決磨腳困擾。輕盈靈活的熱塑橡膠大底，讓這抹清新粉色成為穿搭亮點！

【本文為造咖授權提供】

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