2026-03-31 18:31 女子漾／編輯王廷羽
Chrome Hearts 克羅心入門指南！為何紅遍全球？5 款經典單品一次看
在時尚潮流圈中，克羅心「Chrome Hearts」從來不只是銀飾品牌那麼簡單，它是態度、是信仰，更是地位的象徵。從 Drake、Rihanna 到 G-Dragon、木村拓哉，這些橫跨東西方的時尚巨星，都對它愛不釋手。這個來自美國西岸、以純手工銀器起家的品牌，究竟有什麼魅力，能讓全球潮人趨之若鶩？今天就帶你一起深入解析 Chrome Hearts 的獨到魅力，再加碼 5 款最熱門的經典單品。不管你是剛入門還是骨灰級玩家，都值得收藏！
文章目錄
Chrome Hearts 從何而來？
Chrome Hearts 從何而來？
Chrome Hearts 誕生於 1988 年的洛杉磯，最初並不是一個以「時尚」為目標的品牌，而是一個從地下文化自然成長出的生活方式。品牌由 Richard Stark、John Bowman 與 Leonard Kamhout 共同創立，起點來自一個極其單純的動機——他們找不到真正符合自己需求的重機皮革服裝與配件，於是決定親手製作。從手工皮衣、銀飾扣件到後來標誌性的十字、匕首與哥德圖騰，Chrome Hearts 從一開始就建立在「耐用、工藝與態度優先於流行」的原則之上。
品牌早期透過搖滾與龐克音樂圈擴散，被 Sex Pistols、Guns N’ Roses、Mötley Crüe 等音樂人視為舞台與生活中的日常裝備，也逐漸奠定其強烈的文化屬性。即使後來進入奢侈品與高端時尚領域，Chrome Hearts 依然堅持不量產、不外包、不迎合市場的經營方式，讓它成為一個橫跨重機、搖滾、街頭與奢侈領域的獨特存在——不是被打造為奢侈品牌，而是在拒絕妥協的過程中，被時代推上奢侈的位置。品牌設計大量運用十字架、匕首、骷髏、火焰與哥德式英文字體，並堅持每一件商品都由工匠純手工製作，這樣近乎偏執的堅持，讓 Chrome Hearts 成為潮流圈中「有錢也不一定買得到」的神級存在。
時至今日，Chrome Hearts 依舊維持著獨立運作的姿態，更難能可貴的是，它從未交給資本主義市場，而是一步步由家族接手經營，至今仍是一間徹底的家族企業。創辦人 Richard Stark 已將品牌的未來交由三位子女接棒。大女兒 Jesse Jo Stark 是一名活躍於音樂圈的歌手，私下更與 Bella Hadid、G-Dragon 等明星的交情深厚，早就是品牌最自然的延伸。
而二女兒 Frankie Belle Stark 則以模特與 KOL 身分活躍在社群，日常生活幾乎就是一場 Chrome Hearts 的行走展示。而被視為真正接班人的則是小兒子 Kristian Stark，憑藉著他對時尚的敏銳與在娛樂圈的廣泛人脈，成功讓品牌持續年輕化，也進一步鞏固了 Chrome Hearts 在潮流產業的影響力。
Richard Stark 曾公開表示，他的夢想是讓 Chrome Hearts 成為一個能夠延續百年的品牌，如同歐洲那些歷史悠久的奢侈品巨擘。如今，隨著新世代接班者的布局逐漸成形，這個看似狂野不羈的銀飾品牌，正一步步踏上進化為「美式奢侈工藝殿堂」的道路，而這場傳承，也比我們想像的更穩、更遙遠。
周杰倫也頻繁著用克羅心
周杰倫也頻繁著用克羅心
Chrome Hearts 於近期也是有不少成為時尚潮流圈話題的事件發生，例如不久前的 Chrome Hearts x Nike NOCTA 樹枝迷彩聯名，以及近日亞洲天王周杰倫頻繁上身，例如於林書豪球衣退休典禮中穿著全套 Chrome Hearts，在與阿信、言承旭、周渝民、吳建豪等人合唱的〈永恆不忘 Forever Forever〉MV 中，也著用了 Chrome Hearts 單品，而這樣的加持之下，當然更加帶動 Chrome Hearts 在亞洲的熱度。
Chrome Hearts 五款熱門經典單品！
Chrome Hearts 五款熱門經典單品！
1. Forever Ring 永恆戒指
作為品牌經典之作，Forever Ring 採用象徵「永恆」的圓形結構，外圈刻上經典哥德體字樣。雖然造型簡約，卻極具力量感，無論單戴或作為情侶對戒都極具意義，也是不少玩家入門首選。
2. Cemetery Ring 墓葬戒指
如果你問老玩家哪款最具代表性，十個裡有九個會說 Cemetery Ring。厚實戒身加上鏤空十字設計，是 G-Dragon、宮脇咲良等明星的愛用款，也常被稱為 T0 級的神物。戴上它，就像是正式踏入 Chrome Hearts 世界的一道門票。
3. Dice Bracelet 骰子手鍊
Chrome Hearts 近年最火紅的手鍊之一。設計上將經典十字元素融入骰子中，讓原本玩味感十足的骰子變得更具重量與風格。採用 925 純銀打造，質感沉穩又不失個性，不論休閒或正式穿搭都能輕鬆駕馭。
4. Dagger Pendant 匕首墜飾項鍊
匕首象徵著叛逆、鋒利與堅定，也是品牌美學的核心之一。這款墜飾輪廓流暢、細節滿載，非常適合工裝、街頭風或搖滾穿搭族群。搭配皮革鍊或銀鍊皆有不同氛圍，是潮男潮女都想收入的經典款。
5. Tiny E With Babyfat 小十字項鍊
這款被稱作「萬年爆款」的 Tiny E ，可說是玩家必收單品之一。細緻的小十字造型結合 Babyfat 元素，鏈身比例完美、配重適中，不僅上身舒適、視覺上也非常精緻，無論單戴還是層疊搭配都能瞬間提升整體穿搭的高級感與個性，是近年來不少明星與資深玩家推崇的夢幻組合之一！
在這個「穿搭看細節、配件見品味」的年代，Chrome Hearts 無疑是一筆值得的投資。因為它不只是好看、百搭，本身也具備一定的保值性。選購之前不妨多做點功課，或請教懂行的朋友，無論是日常佩戴還是作為收藏，Chrome Hearts 絕對值得你擁有一件！
延伸閱讀：周杰倫驚喜現身林書豪退休儀式，身穿「限定克羅心牛仔褲」超狂金額曝光引爆討論！
【本文為JUSKY街星授權提供】
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower