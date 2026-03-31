Chrome Hearts 克羅心入門指南！為何紅遍全球？5 款經典單品一次看。圖片來源：IG @chromeheartsofficial

在時尚潮流圈中，克羅心「Chrome Hearts」從來不只是銀飾品牌那麼簡單，它是態度、是信仰，更是地位的象徵。從 Drake、Rihanna 到 G-Dragon、木村拓哉，這些橫跨東西方的時尚巨星，都對它愛不釋手。這個來自美國西岸、以純手工銀器起家的品牌，究竟有什麼魅力，能讓全球潮人趨之若鶩？今天就帶你一起深入解析 Chrome Hearts 的獨到魅力，再加碼 5 款最熱門的經典單品。不管你是剛入門還是骨灰級玩家，都值得收藏！

Chrome Hearts 從何而來？

Chrome Hearts 誕生於 1988 年的洛杉磯，最初並不是一個以「時尚」為目標的品牌，而是一個從地下文化自然成長出的生活方式。品牌由 Richard Stark、John Bowman 與 Leonard Kamhout 共同創立，起點來自一個極其單純的動機——他們找不到真正符合自己需求的重機皮革服裝與配件，於是決定親手製作。從手工皮衣、銀飾扣件到後來標誌性的十字、匕首與哥德圖騰，Chrome Hearts 從一開始就建立在「耐用、工藝與態度優先於流行」的原則之上。

左：John Bowman / 中：Leonard Kamhout / 右： Richard Stark。圖片來源：INSTAGRAM

品牌早期透過搖滾與龐克音樂圈擴散，被 Sex Pistols、Guns N’ Roses、Mötley Crüe 等音樂人視為舞台與生活中的日常裝備，也逐漸奠定其強烈的文化屬性。即使後來進入奢侈品與高端時尚領域，Chrome Hearts 依然堅持不量產、不外包、不迎合市場的經營方式，讓它成為一個橫跨重機、搖滾、街頭與奢侈領域的獨特存在——不是被打造為奢侈品牌，而是在拒絕妥協的過程中，被時代推上奢侈的位置。品牌設計大量運用十字架、匕首、骷髏、火焰與哥德式英文字體，並堅持每一件商品都由工匠純手工製作，這樣近乎偏執的堅持，讓 Chrome Hearts 成為潮流圈中「有錢也不一定買得到」的神級存在。

Richard Stark。圖片來源：Chrome Hearts Magazine

時至今日，Chrome Hearts 依舊維持著獨立運作的姿態，更難能可貴的是，它從未交給資本主義市場，而是一步步由家族接手經營，至今仍是一間徹底的家族企業。創辦人 Richard Stark 已將品牌的未來交由三位子女接棒。大女兒 Jesse Jo Stark 是一名活躍於音樂圈的歌手，私下更與 Bella Hadid、G-Dragon 等明星的交情深厚，早就是品牌最自然的延伸。

Jesse Jo Stark

而二女兒 Frankie Belle Stark 則以模特與 KOL 身分活躍在社群，日常生活幾乎就是一場 Chrome Hearts 的行走展示。而被視為真正接班人的則是小兒子 Kristian Stark，憑藉著他對時尚的敏銳與在娛樂圈的廣泛人脈，成功讓品牌持續年輕化，也進一步鞏固了 Chrome Hearts 在潮流產業的影響力。

Frankie Belle Stark

Kristian Stark

Richard Stark 曾公開表示，他的夢想是讓 Chrome Hearts 成為一個能夠延續百年的品牌，如同歐洲那些歷史悠久的奢侈品巨擘。如今，隨著新世代接班者的布局逐漸成形，這個看似狂野不羈的銀飾品牌，正一步步踏上進化為「美式奢侈工藝殿堂」的道路，而這場傳承，也比我們想像的更穩、更遙遠。

Bella Hadid

Jay-Z / Beyoncé

Virgil Abloh / Richard Stark

周杰倫也頻繁著用克羅心

Chrome Hearts 於近期也是有不少成為時尚潮流圈話題的事件發生，例如不久前的 Chrome Hearts x Nike NOCTA 樹枝迷彩聯名，以及近日亞洲天王周杰倫頻繁上身，例如於林書豪球衣退休典禮中穿著全套 Chrome Hearts，在與阿信、言承旭、周渝民、吳建豪等人合唱的〈永恆不忘 Forever Forever〉MV 中，也著用了 Chrome Hearts 單品，而這樣的加持之下，當然更加帶動 Chrome Hearts 在亞洲的熱度。

Chrome Hearts x NOCTA

周杰倫 Chrome Hearts。圖片來源：永恆不忘 MV

周杰倫著用 Chrome Hearts 出席林書豪球衣退休典禮。圖片來源：新北國王

Chrome Hearts 五款熱門經典單品！

1. Forever Ring 永恆戒指

作為品牌經典之作，Forever Ring 採用象徵「永恆」的圓形結構，外圈刻上經典哥德體字樣。雖然造型簡約，卻極具力量感，無論單戴或作為情侶對戒都極具意義，也是不少玩家入門首選。

圖片來源：chromeworld.jp

2. Cemetery Ring 墓葬戒指

如果你問老玩家哪款最具代表性，十個裡有九個會說 Cemetery Ring。厚實戒身加上鏤空十字設計，是 G-Dragon、宮脇咲良等明星的愛用款，也常被稱為 T0 級的神物。戴上它，就像是正式踏入 Chrome Hearts 世界的一道門票。

圖片來源：Pinterest

圖片來源：IG @39saku_chan

3. Dice Bracelet 骰子手鍊

Chrome Hearts 近年最火紅的手鍊之一。設計上將經典十字元素融入骰子中，讓原本玩味感十足的骰子變得更具重量與風格。採用 925 純銀打造，質感沉穩又不失個性，不論休閒或正式穿搭都能輕鬆駕馭。

圖片來源：chromeworld.jp

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4. Dagger Pendant 匕首墜飾項鍊

匕首象徵著叛逆、鋒利與堅定，也是品牌美學的核心之一。這款墜飾輪廓流暢、細節滿載，非常適合工裝、街頭風或搖滾穿搭族群。搭配皮革鍊或銀鍊皆有不同氛圍，是潮男潮女都想收入的經典款。

圖片來源：chromeworld.jp

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5. Tiny E With Babyfat 小十字項鍊

這款被稱作「萬年爆款」的 Tiny E ，可說是玩家必收單品之一。細緻的小十字造型結合 Babyfat 元素，鏈身比例完美、配重適中，不僅上身舒適、視覺上也非常精緻，無論單戴還是層疊搭配都能瞬間提升整體穿搭的高級感與個性，是近年來不少明星與資深玩家推崇的夢幻組合之一！

圖片來源：chromeworld.jp

圖片來源：chromeworld.jp

在這個「穿搭看細節、配件見品味」的年代，Chrome Hearts 無疑是一筆值得的投資。因為它不只是好看、百搭，本身也具備一定的保值性。選購之前不妨多做點功課，或請教懂行的朋友，無論是日常佩戴還是作為收藏，Chrome Hearts 絕對值得你擁有一件！

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