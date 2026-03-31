粉刺清除推薦【MUWA幼肌堂 黑頭掰掰貼】卡粉救星不靠新粉底，要從毛孔開始改善底妝。潔淨緊緻二合一，去除粉刺輕輕鬆鬆不擠不痛，20分鐘找回服貼膚質!

沒想到小孩都已經要升國中了，媽媽我居然還會為了鼻頭粉刺而煩惱。

雖然有定期做臉清粉刺的習慣，但粉刺這種東西，

就像不定時炸彈一樣，

隨著季節、食物、作息，會突然冒出來。

明明用的是貴婦粉底，上妝卻還是卡卡的，鼻頭一顆一顆不服貼。

原來重點不完全在粉底，是毛孔的問題。

當鼻頭粉刺堆積、角質沒有清乾淨，

再好的底妝都貼不上去。

少女時期自己亂擠粉刺，或是使用粉刺相關產品的經驗，

老實說都不是太好。

最近找到一個讓我改觀的東西，

幼肌堂的黑頭掰掰貼，

才發現，原來清粉刺可以不用痛、也不用撕耶!

幼肌堂 品牌簡介

MUWA 幼肌堂是一個很新的台灣製造品牌，

源自一個簡單的信念：「少即是多，回歸簡樸。」

創辦人在決定做這個品牌之前，捨棄了維持10幾年的生活模式，

產品從研發到設計，全部都是由創辦人親手打造。

幼肌堂 黑頭掰掰貼 開箱

黑頭掰掰貼是幼肌堂的第一個產品，

我第一眼看到時，就覺得也太可愛了吧!

帶著橘色帽子的小學生，不知是不是創辦人本人的卡通自畫像?

哈哈!

打開商品，裡面東西很簡單，

五片貼布以及棉棒。

我有多一個心形美妝刮片，是現在限量的優惠贈品，

只要下單就可以擁有，只送不賣喔!

幼肌堂 黑頭掰掰貼 實際使用

直接使用給大家看吧!

溫馨提醒，以下有素顏無濾鏡的照片，請小心服用XDD

先來看看我囂張的黑頭粉刺，沒化妝的狀態之下，就是這麼猖狂。

即使有化妝，也會因為粉刺而讓肌膚表面變得不平整，

底妝自然容易卡粉，浮粉的感覺很重。

先把臉清洗乾淨擦乾以後，

撕開包裝，將生物纖維膜布包著的貼布取出。

移除外層的膜布，將中間的鼻膜貼合於鼻部。

等待20分鐘以後，就可以使用附贈的棉棒、刮棒，

將浮出的粉刺與角質刮除。

而且黑頭掰掰貼是跟面膜一樣的材質，

撕下來完全不會痛，沒有拉扯感。

我自己是覺得用刮棒比較好用，也更有感，

可以明顯看到角質與髒污被刮出來。

如果你本身就有粉刺刮棒，用原有的也沒問題，

這個環節主要是好刮除就好，沒有限定使用什麼樣的工具。

幼肌堂 黑頭掰掰貼 使用前後

20分鐘見真章，對比我前面被黑頭布滿的鼻子，是不是乾淨很多?

其實第一次使用時，我沒有敷到20分鐘，

偷懶之下，只大概敷了10分鐘左右，

急著想看成果，效果就沒有這麼好。

隔了一週，第二次再使用，

確實等待20分鐘以後，刮除下來的角質與粉刺，明顯就多了很多。

再來比較上妝前後的感覺，

這張是我還沒使用黑頭掰掰貼以前的照片。

雖然有化妝，

鼻子部分明顯容易脫妝卡粉，有黑黑的髒髒感。

用完隔天，上妝真的有差，這點我覺得很關鍵。

鼻頭摸起來變平滑，沒有顆粒感，

粉底更貼，卡粉狀況減少。

原來覺得粉底不好用，真的應該先試試看把毛孔清潔乾淨。

幼肌堂 黑頭掰掰貼 推薦原因

整理一下推薦黑頭掰掰貼的原因，

個人覺得最厲害的是，它能同時做到清潔與緊緻。

加上是生物纖維膜的材質， 不會變硬、不會緊繃，

敷上去之後，可以正常活動。

我自己實測，敷著同時做其他事情，基本上沒有太大問題。

大家也知道媽媽的時間非常寶貴，

20分鐘去粉刺，還能拿來彈鋼琴、做家事，真的很OK，

這點真的比傳統鼻貼好太多。

市面上很少看到，將清粉刺與毛孔管理二合一的產品。

成分也很有料:包含水楊酸(在安全核可濃度範圍之內)、金縷梅萃取，積雪草與洋甘菊，

清潔的同時，又能兼顧膚況。

然後使用完全不需要任何技巧，

只要你洗好臉、擦乾，

貼上中間的生物纖維膜 ，等20分鐘。

這時間拿去追劇、做家事，甚至做瑜珈也好。

沒有撕拉、沒有痛感，粉刺就會自己浮出來，

適合怕痛，以及像我一樣，連保養都要重視效率的人。

幼肌堂 黑頭掰掰貼 購買連結

很多人會一直換粉底、換妝前，

但或許最根本的問題在於毛孔乾淨，底妝才會漂亮。

所以真的不要再怪粉底難用了，

你缺的， 可能真的只是這 20分鐘的毛孔清潔喔!

現在還有免運優惠，下單加碼送韓系美妝刮片，

如果下單備註透過鍾小殷介紹，還可以多送一片黑頭掰掰貼喲!

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以上內容為本人實際使用後的個人體驗分享，僅供參考，並非醫療行為或專業醫療建議。

每個人的膚質與狀況不同，實際效果可能因人而異。

如有肌膚敏感、過敏體質，或有相關皮膚問題，

建議使用前先諮詢專業皮膚科醫師，並自行評估是否適合使用喔!