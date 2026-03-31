粉刺清除推薦【MUWA幼肌堂 黑頭掰掰貼】卡粉救星不靠新粉底，要從毛孔開始改善底妝。潔淨緊緻二合一，去除粉刺輕輕鬆鬆不擠不痛，20分鐘找回服貼膚質!

2026-03-31 13:51 鍾小殷的幸福玩樂趣

沒想到小孩都已經要升國中了，媽媽我居然還會為了鼻頭粉刺而煩惱。

雖然有定期做臉清粉刺的習慣，但粉刺這種東西，

就像不定時炸彈一樣，

隨著季節、食物、作息，會突然冒出來。

明明用的是貴婦粉底，上妝卻還是卡卡的，鼻頭一顆一顆不服貼。

原來重點不完全在粉底，是毛孔的問題。

當鼻頭粉刺堆積、角質沒有清乾淨，

再好的底妝都貼不上去。

少女時期自己亂擠粉刺，或是使用粉刺相關產品的經驗，

老實說都不是太好。

最近找到一個讓我改觀的東西，

幼肌堂的黑頭掰掰貼，

才發現，原來清粉刺可以不用痛、也不用撕耶!

幼肌堂 品牌簡介

MUWA 幼肌堂是一個很新的台灣製造品牌，

源自一個簡單的信念：「少即是多，回歸簡樸。」

創辦人在決定做這個品牌之前，捨棄了維持10幾年的生活模式，

產品從研發到設計，全部都是由創辦人親手打造。

幼肌堂 黑頭掰掰貼 開箱

黑頭掰掰貼是幼肌堂的第一個產品，

我第一眼看到時，就覺得也太可愛了吧!

帶著橘色帽子的小學生，不知是不是創辦人本人的卡通自畫像?

哈哈!

打開商品，裡面東西很簡單，

五片貼布以及棉棒。

我有多一個心形美妝刮片，是現在限量的優惠贈品，

只要下單就可以擁有，只送不賣喔!

幼肌堂 黑頭掰掰貼 實際使用

直接使用給大家看吧!

溫馨提醒，以下有素顏無濾鏡的照片，請小心服用XDD

先來看看我囂張的黑頭粉刺，沒化妝的狀態之下，就是這麼猖狂。

即使有化妝，也會因為粉刺而讓肌膚表面變得不平整，

底妝自然容易卡粉，浮粉的感覺很重。

先把臉清洗乾淨擦乾以後，

撕開包裝，將生物纖維膜布包著的貼布取出。

移除外層的膜布，將中間的鼻膜貼合於鼻部。

等待20分鐘以後，就可以使用附贈的棉棒、刮棒，

將浮出的粉刺與角質刮除。

而且黑頭掰掰貼是跟面膜一樣的材質，

撕下來完全不會痛，沒有拉扯感。

我自己是覺得用刮棒比較好用，也更有感，

可以明顯看到角質與髒污被刮出來。

如果你本身就有粉刺刮棒，用原有的也沒問題，

這個環節主要是好刮除就好，沒有限定使用什麼樣的工具。

幼肌堂 黑頭掰掰貼 使用前後

20分鐘見真章，對比我前面被黑頭布滿的鼻子，是不是乾淨很多?

其實第一次使用時，我沒有敷到20分鐘，

偷懶之下，只大概敷了10分鐘左右，

急著想看成果，效果就沒有這麼好。

隔了一週，第二次再使用，

確實等待20分鐘以後，刮除下來的角質與粉刺，明顯就多了很多。

再來比較上妝前後的感覺，

這張是我還沒使用黑頭掰掰貼以前的照片。

雖然有化妝，

鼻子部分明顯容易脫妝卡粉，有黑黑的髒髒感。

用完隔天，上妝真的有差，這點我覺得很關鍵。

鼻頭摸起來變平滑，沒有顆粒感，

粉底更貼，卡粉狀況減少。

原來覺得粉底不好用，真的應該先試試看把毛孔清潔乾淨。

幼肌堂 黑頭掰掰貼 推薦原因

整理一下推薦黑頭掰掰貼的原因，

個人覺得最厲害的是，它能同時做到清潔與緊緻。

加上是生物纖維膜的材質， 不會變硬、不會緊繃，

敷上去之後，可以正常活動。

我自己實測，敷著同時做其他事情，基本上沒有太大問題。

大家也知道媽媽的時間非常寶貴，

20分鐘去粉刺，還能拿來彈鋼琴、做家事，真的很OK，

這點真的比傳統鼻貼好太多。

市面上很少看到，將清粉刺與毛孔管理二合一的產品。

成分也很有料:包含水楊酸(在安全核可濃度範圍之內)、金縷梅萃取，積雪草與洋甘菊，

清潔的同時，又能兼顧膚況。

然後使用完全不需要任何技巧，

只要你洗好臉、擦乾，

貼上中間的生物纖維膜 ，等20分鐘。

這時間拿去追劇、做家事，甚至做瑜珈也好。

沒有撕拉、沒有痛感，粉刺就會自己浮出來，

適合怕痛，以及像我一樣，連保養都要重視效率的人。

幼肌堂 黑頭掰掰貼 購買連結

很多人會一直換粉底、換妝前，

但或許最根本的問題在於毛孔乾淨，底妝才會漂亮。

所以真的不要再怪粉底難用了，

你缺的， 可能真的只是這 20分鐘的毛孔清潔喔!

現在還有免運優惠，下單加碼送韓系美妝刮片，

如果下單備註透過鍾小殷介紹，還可以多送一片黑頭掰掰貼喲!

 

下單購買網址  https://myship.7-11.com.tw/cart/confirm/GM2603276470418

幼肌堂 官網:https://weimay.my.canva.site/

以上內容為本人實際使用後的個人體驗分享，僅供參考，並非醫療行為或專業醫療建議。

每個人的膚質與狀況不同，實際效果可能因人而異。

如有肌膚敏感、過敏體質，或有相關皮膚問題，

建議使用前先諮詢專業皮膚科醫師，並自行評估是否適合使用喔!

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#粉刺 #品牌 #肌膚 #彩妝保養 #怎麼清粉刺

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迪卡儂跑者必買單品推薦！3款高CP值跑鞋一次看

迪卡儂跑者必買單品推薦！3款高CP值跑鞋一次看

2026-03-06 21:09 女子漾／編輯周意軒

跑步近年已成為最受歡迎的全民運動之一，而說到高CP值跑步裝備，許多跑者第一個想到的品牌就是來自法國的運動品牌 Decathlon 迪卡儂。不同於許多運動品牌把預算花在明星代言，迪卡儂長年主打「把成本用在產品本身」，從設計、測試到生產都由品牌內部完成，打造出價格親民但性能不俗的運動裝備。

近年迪卡儂更積極布局跑鞋市場，推出專為跑者打造的 KIPRUN 系列跑鞋，從入門慢跑到速度訓練都有完整產品線。不少內行跑者甚至認為，迪卡儂跑鞋在穩定度、耐用度與價格之間取得了相當好的平衡。如果你正在找一雙高CP值跑鞋，以下這幾款絕對值得列入清單。

1. KIPCORE PREMIUM：入門跑者最友善的穩定型跑鞋

對剛開始培養跑步習慣的人來說，一雙穩定又舒適的跑鞋非常重要。KIPCORE PREMIUM 就是迪卡儂專為入門跑者打造的鞋款。KIPCORE 系列隸屬於 KIPRUN 跑鞋架構下，延續過往 KD 系列設計概念，並在足弓支撐與穩定性上進行進一步優化。中底結構加強穩定支撐，可以降低跑步時足部晃動帶來的不適感，對於剛建立跑步習慣的人特別友善。此外，KIPCORE 的產品分級相當清楚，跑者可以依照自己的訓練里程與跑步頻率選擇適合鞋款，不必在大量跑鞋中盲目挑選。整體腳感穩定、價格親民，是許多入門跑者踏入跑步世界的第一雙跑鞋。

KIPCORE PREMIUM 售價：約 NT$2,499

2. KIPRIDE MAX：長距離跑者的舒適緩震代表

如果平時跑量較高，或是習慣長距離訓練，那麼舒適度與緩震能力就會變得非常重要。迪卡儂推出的 KIPRIDE MAX，正是為日常訓練跑者設計的主力鞋款。鞋款採用 360°鞋領包覆設計，搭配 3D 針織鞋舌與品牌 Fitting Sniper 技術，讓腳部在跑動過程中保持貼合但不壓迫的包覆感。中底則搭載 SOFTECH+ 混合泡棉，透過多密度配置有效分散落地衝擊，同時保持穩定回彈。根據品牌測試數據，KIPRIDE MAX 的緩震效果比前一代提升約 34%，對於長時間跑步或長距離訓練來說，可以有效減少腳部負擔。單腳重量約 270 克，在緩震與輕量之間取得平衡，是許多長距離跑者的熱門選擇。

KIPRIDE MAX 售價：約 NT$3,999

3. KIPSTROM TEMPO：速度訓練與比賽專用跑鞋

如果你已經不只是慢跑，而是開始進行節奏跑或配速訓練，那麼更輕量、更具推進力的跑鞋會更適合。KIPSTROM TEMPO 就是迪卡儂為速度型跑者打造的鞋款。中底採用 Fastech+ 泡棉，能在落地瞬間提供明顯的能量回饋，幫助跑者維持流暢步伐。鞋底結構結合 ATPU腳踏層與CMEVA材料，形成類似碳板的推進效果，在速度與靈活度之間取得平衡。整體設計相當輕量，單腳重量僅約 225 克，搭配襪套式無鞋舌設計，提升包覆與透氣度。無論是間歇訓練、節奏跑，甚至是比賽日使用，都能提供不錯的速度感。

KIPSTROM TEMPO 售價：約 NT$3,499

為什麼跑者越來越愛迪卡儂？

許多跑者之所以開始關注迪卡儂跑鞋，除了價格優勢，更重要的是品牌長期堅持的產品策略。不同於大量投入明星代言與行銷，迪卡儂將資源集中在材料研發、結構設計與測試系統，透過完整的設計與生產體系，打造出性能與價格兼具的跑步裝備。也因此，越來越多跑者開始把迪卡儂視為「高CP值跑鞋寶庫」，從入門到進階跑者都能找到適合自己的鞋款。如果你最近正打算開始跑步，或想找一雙價格合理又性能穩定的跑鞋，不妨到迪卡儂實際試穿看看，也許下一雙讓你愛上的跑鞋，就在這裡。

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2026春季內衣新品推薦！EASY SHOP、思薇爾、Calvin Klein三大品牌新作登場

2026春季內衣新品推薦！EASY SHOP、思薇爾、Calvin Klein三大品牌新作登場

2026-03-09 22:23 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

春天不只是換季，也是女孩們重新整理衣櫃與內在美的最佳時機。2026春季，各大內衣品牌紛紛推出全新系列，不論是主打甜美蕾絲的浪漫風格、結合運動機能的時尚設計，或是極簡風格的經典款式，都讓內衣不再只是貼身單品，而是展現女性自信與個性的時尚語言。今年春天，從台灣國民內衣品牌 EASY SHOP、迎來40週年的 思薇爾SWEAR，到國際品牌 Calvin Klein，三大品牌同步推出春季新品，透過不同設計語言詮釋女性的多元魅力。以下整理2026春季最受矚目的內衣新品，無論是日常穿搭、約會造型或運動訓練，都能找到最適合自己的款式。

1. EASY SHOP「Miss Audrey戀戀花開系列」

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）熱潮延燒，EASY SHOP宣布與中職啦啦隊人氣女神短今再度合作，推出春季主打系列「Miss Audrey戀戀花開」。系列以春日花朵為靈感，結合細緻蕾絲與輕盈機能設計，打造甜美又舒適的春季內衣提案。此次推出兩種罩杯結構，其中「無鋼圈強力波波杯」採上薄下厚杯型設計，即使無鋼圈也能自然集中托高胸型，搭配3D透氣棉杯提升舒適度；另一款「無感輕薄杯軟鋼圈」則透過三段式軟鋼圈提供溫和支撐，在舒適與集中效果之間取得平衡。

圖片來源：品牌提供
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圖片來源：品牌提供
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商品資訊


Miss Audrey戀戀花開 無鋼圈強力波波杯內衣
價格：1080元
尺寸：S–3L

Miss Audrey戀戀花開 無感輕薄杯軟鋼圈內衣
價格：1080元
尺寸：BC70–85、DE70–90

目前系列於 3/9–3/31推出早鳥8折優惠，4月1日起將於EASY SHOP全台門市正式上市。

EASY SHOP「RUN動感美型瑜珈系列」

運動內衣也能穿出時尚曲線，除了浪漫內衣系列，EASY SHOP今年春天也推出結合運動與時尚的 「RUN動感美型瑜珈系列」。整個系列以「運動機能 × 美型剪裁」為設計核心，從BRA TOP、運動內衣到外套與運動褲，完整打造一套運動穿搭。設計特別強調包覆支撐與彈性延展，讓女性在瑜珈、皮拉提斯或日常訓練中都能保持穩定與舒適。此外系列還推出短袖運動上衣、連帽外套、五分褲與九分褲等單品，從內搭到外層完整搭配，讓運動服也能成為日常時尚穿搭的一部分。

圖片來源：品牌提供
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2. 思薇爾「撩波 巴黎之春系列」

台灣內衣品牌 思薇爾SWEAR 今年迎來品牌創立40週年，並邀請新生代混血女星 鄭芯恩 擔任品牌代言人，遠赴巴黎拍攝全新形象廣告。2026春夏主打系列 「撩波 巴黎之春」 以法式浪漫為靈感，透過柔和奶油色、雪酪粉與優雅鈷藍色調，打造輕盈且優雅的女性氣質。設計重點在於舒適貼膚的面料與細緻蕾絲剪裁，不強調過度性感，而是透過自然線條與柔軟材質，呈現女性自在、自信的美感。思薇爾表示，品牌40年來始終專注為亞洲女性打造最貼身的內在美，希望透過不同系列設計，展現女性在不同年齡與生活階段的多元魅力。

圖片來源：品牌提供
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3. Calvin Klein 2026春季內衣

國際品牌 Calvin Klein 2026春季內衣系列則延續品牌經典的極簡主義風格，並邀請泰國人氣女星 鄺玲玲 演繹全新亞洲宣傳活動。本季主打 CK Graphic 無鋼圈內衣，搭配低腰內褲與90年代寬鬆丹寧單品，呈現率性又自信的時尚態度。另一套造型則以 Cherry Blossom三角內衣與比基尼內褲 為核心，搭配花卉圖案與針刺丹寧材質，透過材質與比例混搭，展現柔美與力量並存的女性魅力，CK透過簡約剪裁與舒適布料，讓內衣不只是貼身單品，更是一種生活風格的延伸。

圖片來源：品牌提供
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#內衣 #思薇爾 #EASY SHOP #Calvin Klein

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穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

2026-03-01 20:45 女子漾／編輯Sydney

橫條紋元素在時尚裡始終佔有一席之地，它不僅是法式優雅的代名詞，更是衣櫥裡最忠誠的陪伴者，每當季節交替、氣溫陰晴不定時，一件質地精良的條紋上衣總能平衡穿搭的視覺重心，條紋的迷人之處在於其多變的間隔與配色，透過寬窄與深淺的排列組合，它能輕易游走於學院風、中性率性與都會俐落之間。這種不費力的時髦，來自於它對各類單品的高度包容性，無論是厚實的針織還是輕盈的棉質，都能在換季時節為造型注入一抹乾淨而有力的靈魂。

Outfit 1

當我們將傳統的黑白條紋換成清新透明的水藍與深色交織，整體的視覺氛圍便多了一分清爽感，這套穿搭利用寬鬆的剪裁與長袖設計，營造出一種不經意的慵懶，下半身選擇帶有分量感的白色闊腿長褲，不僅延續了上衣的清爽色調，更透過紮進褲頭的動作與皮帶點綴，精準地勾勒出腰身比例。這種「上寬下寬」的穿法，關鍵在於一雙俐落的尖頭黑色皮鞋，將整體的休閒感收束成精緻的街頭品味。

Outfit 2

條紋上衣在換季時最亮眼的表現莫過於作為「中間層」，選擇一件深灰底色搭配細白條紋的 Polo 領上衣，內搭淺藍色襯衫並刻意露出領片與下襬，能瞬間增加造型的豐富度。這種洋蔥式的疊穿法，不僅應對室內外的溫差，更展現了卓越的配色邏輯，搭配深灰色百褶裙與灰色堆堆襪，再穿上撞色樂福鞋，完美詮釋了極富知性美感的 Preppy Style，這不僅是穿搭，更像是一種對經典學院風的摩登致敬。

Outfit 3

條紋也能展現出截然不同的火辣張力，如 Hailey Bieber 所示範的紅黑白粗條紋 Polo 衫。這類色彩對比強烈的單品，天生自帶美式復古的律動感。為了平衡上半身較厚實的視覺感，下半身選擇極短的黑色皮質迷你裙，大方展露雙腿曲線，打破了條紋可能帶來的沉悶，白襪與瑪莉珍鞋的組合則在性感中揉合了一絲純真，這種衝突美學讓條紋上衣不再只是「安全牌」，而是極具辨識度的時髦風格。

Outfit 4

這款帶有抽鬚邊緣與長袖設計的條紋上衣，透過異材質的拼接細節，賦予了條紋新的生命力，內搭高領襯衫的細節處理，讓視覺層次更加細膩，下半身搭配焦糖色高腰繫帶長裙，溫潤的色澤中和了冷色調條紋的硬朗，繫帶蝴蝶結則在俐落中點綴了女性柔美。這是一套非常適合都會女性的換季範本，在繁瑣的工作日常中，依舊能保有極高的造型完成度。

Outfit 5

在亮眼的藍黑條紋上衣外，罩上一件寬鬆的 V 領白色馬海毛毛衣，讓條紋僅在領口與袖口若隱若現，這種層次的穿法反而更能抓人眼球，搭配復古的黑色燈芯絨寬褲與色彩大膽的針織包包，整個人散發出一種藝術家般的古著氣息，這種穿法打破了條紋必須是主角的框架，將其轉化為增加穿搭細節的關鍵元素，展現出高度的個人風格。

條紋上衣之所以經典，是因為它從不試圖討好潮流，卻能在每個時代找到最合適的風格，它可以是率性自如的、也可以是嚴謹知性的，甚至能在層次疊加中展現出豐富的趣味性，在這個換季時節，不妨重新檢視衣櫥裡的那件條紋，試著給予它新的穿法，你會發現，這份最不費力的時髦，其實一直都在你身邊。

編輯推薦

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2026-03-26 11:43 造咖
圖片來源：官方提供
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隨著春天的來臨，街頭也悄悄換上了最浪漫的顏色。今年球鞋圈流行那種像草莓牛奶般的柔霧粉、或是帶點透明感的櫻花色，不只百搭，穿上腳整個人都溫柔了起來！我們特別盤點了本季最值得入手的「粉嫩系球鞋」，不只實穿，每一雙都美到讓人想原地收藏！

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粉嫩系球鞋推薦1：New Balance

New Balance T500，NTD3,480 圖片來源：New Balance
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最早於 1982 年發表的T500，其實是一款頂級又多用途的專業網球鞋。全新登場的 T500 定位更偏向日常鞋款，但仍保留當年的頂級網球鞋元素，包含鞋面拼接麂皮與磨砂革，鞋頭裝飾網孔，配備聚氨酯中底，低調重現 1980 年代技術風潮。

粉嫩系球鞋推薦2： adidas Originals

V-DAY X SUPERSTAR II 運動休閒鞋，NTD3,890 圖片來源： adidas Originals
V-DAY X SUPERSTAR II 運動休閒鞋，NTD3,890 圖片來源： adidas Originals

adidas Originals 在情人節期間特別將Superstar II 運動鞋換上可愛的設計！除了維持該鞋款經典高品質皮革鞋面、合成材質內裡、經典橡膠大底，鞋身的愛心壓紋及鞋舌、鞋跟處的圖騰設計也格外吸睛。

粉嫩系球鞋推薦3：Autry

Medalist 低筒運動鞋，NTD3,980 圖片來源：Autry
Medalist 低筒運動鞋，NTD3,980 圖片來源：Autry

這款低筒運動鞋靈感來自 20 世紀 80 年代的網球鞋，更新了比例和材質，採用柔軟的皮革製成，粉色與白色的色彩組合穿上腳，不僅瞬間提亮膚色，更散發出一股復古又甜美的清爽氣息。

粉嫩系球鞋推薦4：Nike

Air Force 1 '07，NTD3,800 圖片來源：Nike
Air Force 1 '07，NTD3,800 圖片來源：Nike

這款 Nike Air Force 1 '07 是針對 2026 年情人節推出的限定設計，以柔和的珍珠粉皮革拼接深色標誌，層次感十足。鞋帶點綴精緻的金屬愛心飾片，搭配標誌性 Air 緩震底，將 80 年代經典籃球鞋化作浪漫代名詞。

粉嫩系球鞋推薦5：Puma

Speedcat OG 賽車運動鞋，NTD3,280 圖片來源：Puma
Speedcat OG 賽車運動鞋，NTD3,280 圖片來源：Puma

這款 PUMA Speedcat OG 將經典賽車靈魂注入甜美色調，採用柔軟的高級麂皮打造洗鍊的薄底輪廓，標誌性的流線型鞋身與鞋頭的跳豹電繡，在柔和紫色與白色線條的交織下，不僅保留了率性的街頭感，更增添了優雅的視覺層次。

粉嫩系球鞋推薦6：Charles & Keith

Louise 蕾絲運動鞋，NTD2,390 圖片來源：：Charles & Keith
Louise 蕾絲運動鞋，NTD2,390 圖片來源：：Charles & Keith

這款運動鞋以低調的粉色緞面為基調，搭配蕾絲線條勾勒出溫柔氣質。鞋型保留運動鞋的舒適輪廓，卻多了幾分細膩感，無論搭配裙裝或休閒褲，都能讓整體造型顯得輕快不刻意。

粉嫩系球鞋推薦7：Onitsuka Tiger

淡紫底白虎爪紋 Mexico 66 Delegation，NTD5,580 圖片來源：Onitsuka Tiger
淡紫底白虎爪紋 Mexico 66 Delegation，NTD5,580 圖片來源：Onitsuka Tiger

Mexico 66 Delegatio 結合了復古風格的麂皮鞋面與輕量鞋底，以日本隊在 1968 年墨西哥奧運會上所穿的鞋子為基礎，進行了重新詮釋，鞋面側面印有標誌性的“MEXICO”標誌，內部開發的鞋墊提供柔軟的腳跟緩衝，外底採用耐用且輕盈的 United Sole 複合材料，搭配粉嫩色系，讓這雙充滿歷史底蘊的運動鞋多了一份柔和美感。

粉嫩系球鞋推薦8：Clarks

Craft Lite Soft女款真皮鬆緊帶抓折設計厚底德訓鞋，NTD4,680 圖片來源：Clarks
Craft Lite Soft女款真皮鬆緊帶抓折設計厚底德訓鞋，NTD4,680 圖片來源：Clarks

Clarks 這款厚底德訓鞋專為亞洲消費者腳型開發獨家楦型，徹底解決了常見的擠腳問題，搭配獨家高密度緩震軟墊科技，提供極佳的支撐與輕盈回彈感。經典的復古 T 型鞋頭與潮流拼接鞋面，視覺上能有效延伸腿部線條；最特別的莫過於後跟鬆緊帶抓皺設計，能溫柔包覆雙腳，解決磨腳困擾。輕盈靈活的熱塑橡膠大底，讓這抹清新粉色成為穿搭亮點！

【本文為造咖授權提供】

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2026精品香水送禮指南！嬌蘭、香奈兒、Diptyque夢幻清單公開 從春日花香到巴黎夜色，一次選對高級香氣

2026-03-25 16:04 女子漾／編輯許智捷
2026精品香水送禮指南！嬌蘭、香奈兒、Diptyque夢幻清單公開　從春日花香到巴黎夜色，一次選對高級香氣。圖片來源：Diptyque、嬌蘭
2026精品香水送禮指南！嬌蘭、香奈兒、Diptyque夢幻清單公開　從春日花香到巴黎夜色，一次選對高級香氣。圖片來源：Diptyque、嬌蘭

送禮難選，不如直接從「香氛」下手。2026年的香水早已從單純氣味，進化為結合工藝、文化與情緒的感官作品。從限量收藏款到經典重塑，每一瓶都不只是香水，而是一種可以被記住的風格。

如果還在煩惱送什麼才不失手，這份2026精品香水送禮指南，直接幫你從「氣味性格」及香調結構出發，幫你精準挑選最合適的一款。

編輯推薦

1. 溫柔清新感：嬌蘭「幸福永駐鈴蘭淡香水」

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

嬌蘭2026鈴蘭限定款，把幸運與春日意象具象化，綠色絲質蝴蝶結搭配刺繡鈴蘭，整體像一束精緻花束。光瓶身就已經很有儀式感。

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

香調上，前段呈現鮮明的綠意氣息，帶有清晨植物的透明感；中段由茉莉與玫瑰構築柔和花心，增加層次與圓潤度；尾韻則微微帶出乾淨的皂感與輕盈粉質感，使整體更顯純粹。

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

瓶身設計同樣具有收藏價值，採用經典蜂印瓶，搭配ATELIERS VERMONT手工刺繡鈴蘭與絲質塔夫綢蝴蝶結，將高訂工藝轉化為香氛視覺語言。全球限量3,433瓶，台灣僅20瓶，定位為藝術收藏級香氛。

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

2. 高級氣場感：嬌蘭「金色時光淡香精」

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

「金色時光淡香精」以節慶為靈感，在香調設計上更強調層次堆疊與情緒轉換。前調以小豆蔻開場，帶有溫暖辛香與微甜氣息，瞬間提升嗅覺亮度；中調轉入玫瑰，呈現飽滿而不甜膩的花香核心；基調則由檀香、沉香與麝香組成，營造出柔滑且深邃的木質結構。

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

整體香氣從明亮到溫潤，有明顯的「光影轉換感」，適合喜歡有存在感且持香力佳的香氛類型。

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

瓶身延續蜂印瓶設計，並由ATELIERS VERMONT以珍珠與水晶打造瀑布式裝飾，強調立體與流動感。此次推出兩種版本：1公升EXCEPTIONAL ART PIECE全球限量50件，屬藝術收藏層級；125ml珠繡琉光版本全球限量2,300瓶，台灣配額20瓶，兼具收藏與日常使用。

圖片來源：嬌蘭
圖片來源：嬌蘭

3. 經典不出錯：香奈兒 N°5

圖片來源：CHANEL 香奈兒
圖片來源：CHANEL 香奈兒

N°5之所以能跨越百年，關鍵在於其「抽象花香」概念，並非單一花材，而是透過多種花香與醛類結構組合，創造一種不存在於自然界的氣味。

圖片來源：CHANEL 香奈兒
圖片來源：CHANEL 香奈兒

前調以醛類帶出清亮感，使整體香氣更具擴散性；中調由玫瑰、茉莉與依蘭依蘭構成核心花束，呈現豐富而飽滿的花香層次；基調則由檀香與香根草收尾，增加穩定度與深度。

圖片來源：CHANEL 香奈兒
圖片來源：CHANEL 香奈兒

這種結構讓香氣在不同體溫與時間下呈現不同面貌，也因此具備高度辨識度與耐聞性。2026年以更簡約的瓶身語言與當代形象詮釋，使經典更加貼近現代使用情境。

圖片來源：CHANEL 香奈兒
圖片來源：CHANEL 香奈兒

4.有個性記憶點：Diptyque「爵夢淡香水」

圖片來源：Diptyque
圖片來源：Diptyque

Diptyque此次延續Orphéon系列精神，將巴黎夜生活轉化為嗅覺體驗，香調設計偏向「由外放轉為內斂」的結構。

前調以青橘與日本柚子開場，帶出清新且略帶苦韻的柑橘氣息；中段加入杜松子、粉紅胡椒與生薑，形成帶有酒感的辛香層次；後段則以雪松與麝香收尾，營造乾淨、溫潤且略帶煙燻感的木質基調。

圖片來源：Diptyque
圖片來源：Diptyque

整體香氣不偏甜，也不強調花香，而是以空間感與氛圍取勝，具有高度辨識度，適合偏好中性或低調香氣的人。

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