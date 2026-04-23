很多人頭髮看起來乾淨滑順，但梳完頭後，梳針上會留下很多的髒汙。你曾經注意過梳針上的卡住的那些屑塊、毛絮嗎？那些東西究竟是怎麼來的呢？

健康管理師張恆恩分享：頭髮屬於較為密集的部位，髮絲與頭皮之間容易累積日常接觸到的物質。當使用梳子梳理頭髮時，梳針可能會帶出部分附著在髮絲上的物質，例如皮屑、皮脂，以及環境中的灰塵等。這些物質在長時間使用後，可能會附著在梳具上，影響整體清潔度。

其實出油和頭皮屑，都是正常的頭皮代謝現象，頭皮是肌膚的構造，出油很正常。而頭皮屑是頭皮的角質細胞因代謝而脫落，正常情況下幾乎無法用肉眼看見，若是大塊又明顯，那才是異常的頭皮屑。因此無論是頭皮多健康的人，也多少會掉屑、出油。

再加上，台灣人的體質多為油頭，加上天氣炎熱、經常戴安全帽騎車，在密閉悶熱的帽子裡，更容易出油和掉屑。而密集的髮絲本身就像一張網，一整天奔波下來，會卡住不少空氣中飄浮的灰塵，加上頭皮產生的皮屑和油脂。才會在梳子上留下這麼多汙垢。久而久之會堆積在梳面上。

梳下來的除了髒污，還有斷裂的髮絲，久而久之會堆積在梳面、梳針上，壓縮到梳子可梳理的面積。因此梳子要定期清垢，以延長使用的壽命。而清垢的方式，依照梳子的材質，又有不同的做法。

1. 扁梳/寬齒梳

塑膠扁梳的梳針容易斷裂，若纏繞太多頭髮，可用剪刀先剪斷髮絲，再動手取下。髒污的部分可用牙刷清理。若梳子是塑膠材質，也可沾一點水，再慢慢將污垢刷下。

2. 圓梳/排骨梳

圓梳因是圓柱型，清理上較為困難，建議可以先泡在肥皂水中，待梳面死角的汙垢鬆脫或軟化後，再用牙刷和清水去清潔梳針。整理完後再晾乾即可。（若是木頭材質，不建議泡水）

3. 氣墊梳

氣墊梳的梳面有氣墊結構，若要用水清洗，不可浸泡太久，使用適量清水浸泡一會，再慢慢擠壓出氣墊中的水，然後用牙刷洗淨、晾乾。（若是木頭材質，不建議泡水）

雖然少量皮屑為頭皮正常代謝現象，但若量過大，不但會讓清潔變得麻煩，還會縮短梳子的使用壽命。針對頭皮狀況來減少皮屑、油脂的產生，才是真正的治本。

油性頭皮、長期頭皮搔癢、易掉屑的體質，可以使用海藻頭皮淨化液，讓頭皮的油水與菌叢保持平衡，每週使用一次，使用時機在使用洗髮精之前，先將頭皮和頭髮沖濕，再適量塗抹到頭上，用指腹按摩頭皮，接著再沖洗乾淨，就能銜接使用洗髮精。

保持頭皮健康，不但能讓外型衛生、美觀，還能延長梳子的使用壽命，減少清潔的頻率。從頭皮的小問題開始注意，會讓生活變得更方便。若有一天你發現梳子上的污垢變多，就得注意清潔囉！

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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原文出處：頭皮清潔怎麼做？梳子汙垢的清理方式一次了解