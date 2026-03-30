連假後7成民眾生理節律失衡 醫：「錯誤補救」恐影響肌膚與健康

淨妍醫美診所 提供

每逢連假過後，不少民眾會明顯感覺到精神不濟、作息混亂，甚至連氣色與膚況也跟著走下坡。淨妍醫美診所王晨妤醫師指出，這並非單一問題，而是連假期間作息與飲食改變所引發的「生理節律失衡」。若在身體尚未恢復穩定前急於進行補救式調整，反而可能影響健康與肌膚狀態。

身體健康調整 規律比快速補救更重要

根據多項研究與健康專家觀察指出，約7至8成民眾在連假後出現不同程度的生理節律失衡，包括睡眠時間延後、體重上升、水腫、腸胃不適與精神疲勞等現象。王晨妤醫師表示，這類狀況多半與短時間內高熱量飲食、作息顛倒與睡眠不足有關，是身體仍在適應節後轉換的自然反應。

國際期刊《National Library of Medicine》一項臨床研究指出，作息紊亂會導致皮質醇上升、胰島素敏感度下降，影響代謝與內分泌平衡。此時若採取過度節食、密集高強度運動，或追求快速「回到狀態」，反而可能增加身體壓力，讓調整期拉得更長。王晨妤醫師建議，連續假期過後應以逐步恢復正常作息、飲食結構與溫和活動為優先，讓身體先回到穩定節律，才是後續健康管理的基礎。

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肌膚狀況不佳 修復穩定是第一步

不少民眾在連假後同時出現臉部浮腫、乾燥、暗沉或膚況不穩的情形。王晨妤醫師指出，這些變化往往並非單純老化或保養不足，而是身體節律尚未恢復時，最先反映在肌膚上的外在表現。醫學研究顯示，當睡眠不足或生理壓力升高時，皮膚表面的保護屏障變弱，水分更容易從皮膚裡蒸發、流失，進而影響修復能力與氣色表現。

在這樣的狀態下，若急於進行刺激性較高的療程，效果可能有限，甚至增加不適風險。王晨妤醫師建議，連假後肌膚管理應以「修復與穩定」為核心，先加強保濕、舒緩與屏障修護，像是水飛梭可達到深層清潔、促進皮膚代謝、改善暗沉；水光保養能夠注入玻尿酸、膠原蛋白、PDRN等成分至肌膚底層，達到深層補水、修復，都是連假後疲累肌膚保養建議的清單。她也提醒，任何醫學美容療程都應建立在完整評估與正確期待管理之上，而非視為快速補救手段。

王晨妤醫師強調，調整不必追求速度，「當身體節律回到穩定，肌膚自然會展現更好的修復力，也能讓後續管理更安全、自然且持久。」

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