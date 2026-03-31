2026-03-31 01:28 女子漾／編輯Layla陳亭希
2026春季時髦關鍵字！日韓女生都在瘋「蕾絲背心」5選搭配靈感
新季節來臨，大家是不是迫不及待想穿上新款服飾，透過全新造型打造令人為之一亮的風格，平時喜歡關注日韓流行動態的你，相信一定有發現，近期日韓女生超愛穿一款單品，答案就是「蕾絲背心」，以蕾絲拼接的細節設計，穿起來能製造甜美又個性的多變印象，透過不同單品加乘，快速打造可甜可鹽的穿搭，想知道蕾絲背心有哪些搭配方式嗎？一起從以下 5 套混搭靈感，為春季打造搶眼加分的時髦注目度。
2026春季日韓時髦小黑馬單品「蕾絲背心」穿搭範本LOOK 01.
襯衫向來是外出不可或缺的必備，以蕾絲背心混搭，不僅可以分散襯衫的中性感受之外，利用疊搭方式也讓細節更有重點且聚焦，隨性混搭直筒長褲就很好看加分。
2026春季日韓時髦小黑馬單品「蕾絲背心」穿搭範本LOOK 02.
面對早晚溫差較大的春季，選擇開襟衫加蕾絲背心的混搭技巧，能快速穿出理想衣著溫度，同時提升質感兼具的氣息，簡單搭牛仔褲便能營造舒適休閒印象。
2026春季日韓時髦小黑馬單品「蕾絲背心」穿搭範本LOOK 03.
當想呈現個性又街頭的風格時，不妨嘗試以黑色外套內搭蕾絲背心，運用暗色系來製造專屬魅力的時髦焦點，再混搭棒球帽與厚底鞋都很合適。
2026春季日韓時髦小黑馬單品「蕾絲背心」穿搭範本LOOK 04.
以蕾絲拼接設計的背心洋裝，能單穿展現也可內搭打底上衣打造豐富層次，例如選用深藍色上衣 + 蕾絲背心洋裝 + 格紋長褲，使外出時刻輕鬆時髦有型。
2026春季日韓時髦小黑馬單品「蕾絲背心」穿搭範本LOOK 05.
上班上課想穿出正式感的話，以蕾絲背心外搭西裝外套，立即帶來顯高級的質感品味，此造型也很適合約會使用，瞬間擁有優雅與微性感兼具的 Look。
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