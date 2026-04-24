隨著除毛需求逐漸普及，雷射除毛成為不少民眾關注的日常保養選項。其中，「海神除毛」因施作時間與舒適度受到討論。然而，首次接觸者對於流程與照護細節仍可能感到陌生，了解正確觀念有助於維持肌膚穩定。

進行海神除毛前，建議於術前2至3天先行修剪毛髮，保留約0.1至0.3公分長度。此長度有助於雷射能量透過毛髮中的黑色素傳遞至毛囊位置。若毛髮過長，可能影響能量分布；若以蜜蠟或拔除方式清除毛髮，則可能因毛囊內缺乏毛髮而影響施作基礎。因此，多數情況下會建議以刮除方式進行基礎處理。

實際施作時，通常會先由護理人員於目標部位塗抹外用麻藥，並以覆蓋方式協助吸收，等待約20至40分鐘。隨後進入施作階段，過程中會適度遮蔽非施作區域。結束後，多會安排冰敷並搭配外用藥膏，以協助肌膚降溫與穩定。在操作安排上，悅真醫美診所吳旻修醫師即提到，臨床上多採「堅持由具經驗的醫師」進行相關評估與施作規劃，以因應不同膚況與部位需求，作為流程安排的一環。

對於首次體驗者而言，面對未知療程產生緊張屬常見現象。吳旻修醫師表示施作前會說明流程與感受，例如於不同區域開始前進行口頭提醒，協助建立心理準備。此外，透過簡單對話或轉移注意力，也有助於減輕當下的不適感受，使整體過程較為順暢。

施作後，局部肌膚可能出現暫時性泛紅、輕微搔癢或毛囊周圍反應，通常會隨時間逐漸緩解。術後照護重點在於減少刺激與維持肌膚屏障穩定。建議加強日常保濕與防曬，並避免穿著過於緊身衣物以降低摩擦。此外，術後一週內應避免高溫環境，如泡溫泉、熱水浸泡或長時間曝曬，同時減少劇烈運動。吳旻修醫師建議若為四肢部位施作，也應暫停使用磨砂膏或含酸類成分之保養產品，以降低對肌膚的額外負擾。

圖說：吳旻修醫師表示透過充分了解流程並配合日常護理，有助於維持肌膚舒適與穩定。

整體而言，海神除毛作為現代常見的保養方式之一，從術前準備到術後照護皆有其基本原則。民眾在規劃相關保養時，可依自身需求審慎評估，逐步建立合適的日常保養習慣。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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原文出處：海神除毛初體驗須知：術前準備與術後照護提升肌膚舒適度