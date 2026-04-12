從日常按摩到胸部保養：女性身體照護習慣逐漸受到關注

示意圖／Shutterstock

豔陽高照時，多數人都會記得補擦防曬，但其實就算是陰天、甚至只是坐在窗邊滑手機，紫外線依然無所不在。紫外線中的UVA能穿透雲層與玻璃，長時間累積容易讓肌膚加速老化；UVB則是造成曬紅、曬傷的主要元兇。

因此在挑選防曬產品時，SPF與PA就成為重要指標：SPF（Sun Protection Factor）主要對抗UVB，數值越高代表延長曬傷時間的能力越強；PA（Protection Grade of UVA）則是抵禦UVA的等級，通常以「+」號表示，從PA+到PA++++，加號越多代表防護力越高。

面對市面上琳瑯滿目的防曬乳品牌，究竟哪些最受網友討論、又最值得回購？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點Threads上網友們熱烈討論、千元以下就能入手的十大防曬乳品牌。從長年穩坐人氣榜的ANESSA安耐曬、ALLIE，到近年討論度飆升的DHC、La Roche-Posay理膚寶水，一起來看看誰才是網友心中的防曬神隊友吧！

No.1 DHC

翻攝官網／DHC

翻攝官網／DHC

近一年在Threads上討論度奪冠的防曬乳品牌就是DHC！DHC推出的「金靚白水感防曬乳」更被網友視為回購率極高的神品。產品採用日本最高防曬標準SPF50+、PA++++，並擁有防水與耐磨特性，有效阻隔紫外線傷害。

另外結合保養概念，添加玻尿酸、膠原蛋白、輔酶Q10、橄欖精華油、黃金海草、地榆根、鹵蟲萃取共7種美容保濕成分，幫助預防黑斑生成，打造彈潤透亮的光澤肌。配方溫和，不含香料、色素、酒精與防腐劑，質地清爽輕盈。素顏薄擦即可呈現細緻光澤，也可作為妝前乳使用，提升底妝服貼度。

在使用感受上，金靚白水感防曬乳融合清爽粉體與護膚成分，延展性佳還能補充水分，帶來水潤卻不黏膩的舒適膚觸。使用後僅需以皂類或沐浴產品輕鬆清潔，且不添加可能對環境造成污染的微粒粉末，讓日常防曬同時兼顧護膚與環保理念。

不少網友一試成主顧，「目前清爽度最滿意的防曬乳是DHC的金靚白水感防曬，真的擦了跟沒擦一樣，超神奇」、「DHC真的超好用，成膜之後真的很舒服，像沒擦一樣不黏膩」、「我也超愛DHC！試過好幾個品牌最後還是會回歸」。

翻攝官網／DHC

翻攝官網／DHC

此外，全新推出的「金靚白水感潤色防曬乳」，主打日間美肌濾鏡效果，一抹即可修飾暗沉、提亮膚色，同樣具備SPF50+、PA++++高防曬係數，並能有效阻擋藍光等日常光害，即使流汗或遇水也不易脫落。

配方也特別升級，添加2種玻尿酸與2種膠原蛋白，搭配輔酶Q10、橄欖精華油，以及鹵蟲、地榆根、黃金海藻、葛棗獼猴桃果實精華等美肌成分，在防曬同時兼顧保濕與彈力養膚需求，從手臂到身體各處皆能使用，輕鬆打造自然透亮的均勻膚色。

No.2 La Roche-Posay 理膚寶水

翻攝官網／理膚寶水

理膚寶水是許多愛美人士信賴的保養品牌，其中全護臉部清爽防曬系列長期受到網友青睞。例如全新升級的「全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO（SPF50+、PA++++）」，也被粉絲暱稱為「新瑰蜜霜」。產品採用8大防曬濾劑，提供長達16小時的高效防護，防曬係數從舊版PPD 21提升至新版PPD 29，有效抵禦不同波段紫外線對肌膚的傷害。

該款隔離乳也添加維他命CG與維他命E等抗氧成分、LHA辛醯水楊酸等煥膚成分，幫助抵禦暗沉、紫外線傷害，促進肌膚代謝更新並改善粗糙問題。同時能校正亞洲偏黃膚色，打造自然粉嫩水光感。質地輕盈滑順、延展性佳，不易起屑，清潔也方便；配方不含香精、Paraben類防腐劑，是敏感肌族群也能安心使用的妝前防曬產品。

網友表示：「改版後的瑰蜜霜更水潤好推，上臉完全不黏，校色自然有日系透明光澤感，防曬力卻是歐系的高規，抵禦長波UVA真的很重要」。

No.3 SHILLS 舒兒絲

翻攝官網／舒兒絲SHILLS

SHILLS舒兒絲防曬乳近期因Threads網友實測分享而掀起熱烈討論。在《小明星大跟班》等綜藝節目中曾被推薦的「很耐曬超清爽美白超能長效防曬凝乳（SPF50★★★★）」中，主打添加肉眼可見的防曬粒子，結合物理性與化學性防曬優點，能有效阻擋並減少紫外線對肌膚的傷害，提供最長可達8小時的防護力。塗抹時，乾爽微粒可迅速延展，使防曬成分不易與汗水混合，同時加快汗水蒸發，降低因流汗導致的防曬成分脫落問題。

在使用感受上，整體質地清爽不黏膩、不泛白，兼具保水效果，特別適合油性肌與一般膚質族群日常使用。

此外，同系列亦推出針對不同膚質需求的款式，如適合暗沉肌的美肌防曬凝乳，以及為敏感肌設計的出水防曬凝乳，提供消費者更多元的選擇。

No.4 KUAN YUAN LIAN 廣源良

翻攝FB／台灣保養品-廣源良

提到廣源良，許多人第一個想到的可能是經典的絲瓜水，但其實品牌推出的防曬產品同樣受到不少脆友迴響！秘肌水潤防曬乳（SPF50+★★★）採純物理性防曬設計，透過啞光膜技術，在塗抹後於肌膚表層形成一層霧面透明的防禦薄膜，幫助阻隔紫外線。同時搭配乳轉化科技，乳狀質地接觸肌膚溫度後，會轉化為清爽的水感質地，更容易吸收，兼具防曬、控油與保濕效果，也可作為妝前乳打底使用。

成分方面，產品添加物理性防曬劑氧化鋅，具舒緩嫩白效果的刺莓果、滋養肌膚的蘆薈萃取，以及有助於調理油脂分泌的寬葉糖海帶等多種植萃成分。此外，配方標榜不添加酒精、Paraben防腐劑等可能對海洋環境造成負擔的成分，6歲以上兒童也能安心使用。

有網友購買後在官網上分享，「單擦不容易推開，混合絲瓜保濕活膚霜後非常好推開，而且皮膚透亮效果大大提升」。

No.5 ANESSA 安耐曬

翻攝官網／watashi+ by Shiseido Taiwan

說到防曬乳，不少網友可能會聯想到知名品牌ANESSA安耐曬！有網友在Threads上指出，「安耐曬真的很頂...油肌用防曬露、乾肌用凝膠，敏感肌他也有出敏感肌專用的」。

除了許多人推薦的金鑽高效防曬露之外，品牌近期也推出「美肌潤色防曬水凝乳」與「膠原保濕防曬水凝乳」（SPF50+、PA++++）兩款新選擇。

其中，美肌潤色款添加三效珍珠光、m-傳明酸與雙重茶萃淨透精華等成分，主打修飾膚色、提升肌膚光澤感；膠原保濕款則添加超級玻尿酸與膠原蛋白，號稱24小時長效保濕，同時結合海藻糖、D-谷氨酸與牡丹萃取物等多種保養級護膚成分，讓防曬同時兼顧肌膚保養，另搭載自動水平衡科技，可依外在濕度調節肌膚含水量。

兩款皆為輕盈水感質地，延展性佳、清爽不黏膩，並具備防水、防汗與抗摩擦特性，使用海洋友善配方，成為日常生活中實用的防曬小幫手。

No.6 ALLIE

翻攝官網／Kanebo佳麗寶

Kanebo佳麗寶旗下品牌ALLIE推出的防曬產品，一直深受不少消費者的喜愛。像是「持采UV高效防曬水凝乳EX（SPF50+、PA++++）」主打臉部與身體兩用配方，添加高亮度綻光粒子與玻尿酸鈉等成分，質地水潤清爽、不黏膩。

產品同時具備抗汗、抗水與抗摩擦的特性，並可減少塵埃、PM2.5及花粉等空氣懸浮微粒附著於肌膚表面。日常清潔時，只需使用洗面產品或沐浴乳，即可輕鬆洗淨卸除。

此外，該款防曬水凝乳無香料、無著色的海洋友善配方，外包裝特別選用環境友善材料，兼顧肌膚與環境永續。在Threads上也引發不少網友熱烈討論，「超好用，一生推！用不知道多少支了，夏天用也不黏膩，沒有怪味道」，也有人表示，「防曬力很夠，質地的話可以自己親自去試試」。

No.7 Bioré 蜜妮

翻攝官網／花王Kirei生活銷售館

Bioré蜜妮是許多網友耳熟能詳的防曬品牌，從價格親民的高防曬乳液、海洋友善的超輕感高防曬乳液，到專為孩童設計的兒童溫和防曬乳液，產品選擇相當多元。

近期受到不少好評的「含水防曬保濕水凝乳（SPF50+、PA++++）」，主打清爽水感質地，配方中的超微米防曬粒子能均勻填補肌膚縫隙，有效阻擋紫外線侵襲；同時添加UV水凝體、玻尿酸、蜂王乳萃取及BG保濕成分等，幫助鎖水、維持肌膚水潤感。產品不添加色素，並通過敏感與粉刺測試，整體使用感更加清爽無負擔。

此外，這款防曬乳具備防水耐汗效果，日常活動或戶外使用都能安心防護，清潔時只需一般肥皂即可洗淨。

有網友透露，「我回購最多次的防曬乳，好推也不會黏膩，長時間在外有補擦也不容易曬黑」、「是我唯一回購的防曬，和我手邊的底妝都不會打架」。

No.8 Senka 專科

翻攝FB／專科 Taiwan

專科推出全效防曬水凝乳、抗汗防曬乳、海洋友善防曬乳等多款防曬產品，滿足不同情境與需求。以「全效海洋友善防曬乳」為例，產品擁有最高防曬係數SPF50+、PA++++，不僅能有效抵禦紫外線，配方中還添加雙重玻尿酸、玄米油等成分，防曬也能同步讓肌膚補水保濕。

商品主打防水抗汗且耐磨擦，特別適合戶外活動或海邊戲水時使用，同時未添加夏威夷法規認定會危害珊瑚的成分，並採用環境友善包裝設計，兼顧肌膚防護與海洋永續。此外，配方不含香料、色素與Paraben防腐劑，降低粉刺與阻塞毛孔的機率，敏感肌族群也能安心使用。

先前有網友詢問海洋友善、曬不黑的防曬品牌，一名網友表示，「專科的防曬很讚～但記得3～4小時要再補一次唷！」

No.9 NIVEA 妮維雅

翻攝官網／NIVEA

妮維雅是不少網友心中的平價防曬口袋名單之一！品牌推出的防曬乳液系列主打為肌膚補充水分，同時減緩陽光帶來的刺激感，在具備防水效果之餘，也能有效抵禦UVA與UVB傷害。

其中「三重防護清透防曬凝乳（SPF50+）」標榜三重防禦科技，能同時對抗紫外線、室內外光氧化及空氣髒污，產品專為亞洲肌膚設計，透明質地不不影響底妝，上臉清爽水潤、不黏膩。此外，產品不添加Paraben防腐劑及Oxybenzone、Octinoxate等化學防曬劑，不僅對環境更友善，也適合敏感肌與乾燥肌族群使用。

「彈潤保水」配方中添加黃金海藻萃取，可滋潤肌膚並幫助淡化細紋，同系列還有適合全膚質的「自然透亮」款，以及針對油性、混合肌設計的「控油不致痘」款，提供不同膚質族群更多選擇。網友實測後分享：「NIVEA控油不致痘款，混合肌／油肌夏天必收！痘痘肌友善」。

No.10 Dr.May 美博士

翻攝官網／Dr.May 美博士

Dr.May美博士推出潤色型、清爽型和高效型三種防曬乳，強調在抵禦紫外線傷害的同時，也能舒緩泛紅並強化肌膚屏障力。

其中潤色型添加CICA積雪草萃取、EGF修復因子與Q13等修護成分，並結合EGT麥角硫因與FRSAB®法莎酚等光防護成分，搭配獨家礦物色修粒子，具備防曬、潤色效果，擦起來清爽不悶痘，特別適合肌膚修復期想淡化泛紅，或偏好素顏妝感的油肌與混合肌族群使用。此外，產品不含夏威夷、泰國海洋公園禁用的危害珊瑚成分，對海洋環境更友善。

清爽型則在Threads上受到不少網友討論，主打無酒精、無類固醇、無人工色素、無人工香精，4歲以上孩童也能安心使用。配方同樣含有FRSAB®法莎酚、EGT麥角硫因，以及有助提升肌膚修護力的EGF修復因子與玻尿酸，適合雷射、皮秒療程後或日常通勤防護。有網友分享，「美博士清爽防曬乳，用掉三支了，每次用完妝都很服貼，絕對不會跟妝打架」、「防曬力很不錯，去外島玩都沒有曬黑，已經加入我的回購清單」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月9日至2026年3月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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