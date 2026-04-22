圖說：干貝、豆類、堅果…營養師教你膠原蛋白食物這樣吃

膠原蛋白能靠吃直接補嗎？其實，吃再多富含膠原蛋白的食物，也不會立刻被身體直接利用。食物中的蛋白質進入體內後，先要分解成胺基酸，再和維生素C等營養素一起作用，身體才能合成新的膠原蛋白。

《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師建議，在挑食材時，不只是看蛋白質多寡，更要注意哪些食物含有生成膠原蛋白必需的胺基酸（像甘胺酸、脯胺酸），還有能幫助它們發揮作用的維生素C。這樣吃，才能慢慢提供膠原蛋白生成！

在動物性食材中，膠原蛋白含量最高的竟不是傳統印象中的「豬腳」，而是「干貝」。雖然豬皮的甘胺酸、脯胺酸含量確實高，但脂肪與熱量也偏高，不適合大量食用。干貝蛋白質豐富、脂肪低，且含有礦物質、鈣、鐵等微量元素，是日常飲食兼顧養顏與營養的理想選擇。

除了干貝，雞腳、鴨掌、鮪魚、草蝦、起司等，也都位列胺基酸含量排行榜前茅。營養師提醒，不同食材提供的胺基酸組合略有差異，可依料理方式與個人口味靈活搭配，形成多元攝取。

植物性食物雖然不含膠原蛋白，但仍能提供生成所需的胺基酸，尤其是脯胺酸與甘胺酸。常見的豆類如黑豆、蠶豆、豆干，以及黃豆製品都是穩定來源；各種堅果與種子，如花生、南瓜子、葵瓜子、扁桃與腰果，也含有豐富胺基酸，能夠輔助膠原蛋白生成。

此外，海苔、可可粉、燕麥等食材，雖然量感較小，但搭配日常飲食仍能增加胺基酸攝取。即使選擇全素或偏好植物性飲食的人，也可以透過多樣化的豆類、堅果與種子，幫助身體維持活力。

雖然植物不含膠原蛋白，但水果提供的維生素C是膠原蛋白生成的關鍵。紅心芭樂、一般芭樂與釋迦的維生素C含量最高，龍眼、棗子、奇異果、香吉士、草莓、木瓜等也能補充日常需求。

維生素C不僅助於膠原蛋白形成，也增加水果的清爽口感，使日常飲食更容易融入肌膚與關節保養的概念。每天均衡攝取多種水果，即便不依賴保健品，也能提供合成膠原蛋白的必要養分。

想讓膠原蛋白慢慢累積，其實很簡單：餐盤裡兼顧蛋白質和富含維生素C的水果或蔬菜就夠了。動物性或植物性蛋白每天各吃3～4份，再搭配水果，就能提供身體合成膠原蛋白所需的胺基酸與營養素。

營養師指出，像雞蛋、雞肉、魚肉、牛肉、蝦子，或豆類、豆製品、堅果種子都是不錯的選擇；水果可以搭配芭樂、奇異果、草莓、木瓜等。這樣的組合既能讓飲食更均衡，也增加餐點的變化和口感。

膠原蛋白的攝取需要長期累積，持續維持均衡飲食，就能確保身體獲得合成膠原蛋白的基本營養，讓日常飲食更完整、健康。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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原文出處：膠原蛋白食物哪種最夯？營養師揭日常餐盤搭配秘訣