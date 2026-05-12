每次洗頭、梳頭看到滿地落髮就心驚膽跳？許多民眾面對掉髮問題，第一時間往往是先更換洗髮精或噴生髮水，卻忽略了「體內營養」。林敬恩醫師特別整理出 8 大關鍵營養素，教民眾透過日常飲食，把健康的頭髮「吃」回來。

林敬恩醫師說明，蛋白質是構成毛髮最主要的原料，若攝取不足，頭髮會變細、易斷。林醫師建議，日常飲食應多攝取豆類、海鮮、蛋、肉及乳製品。此外，攝取了蛋白質還不夠，需要「鋅」來協助合成角蛋白，牡蠣、海鮮及蛋黃都是富含鋅的食材。

另外，林敬恩醫師特別提醒深受落髮困擾的「女性族群」，務必留意「鐵」的補充，「鐵」是血紅素的主要元素，女性因生理期的緣故，容易流失鐵質，而缺乏鐵質會導致缺鐵性貧血，進而導致掉髮。建議透過紅肉（如牛肉）、深色蔬菜、動物肝臟來補充鐵質，養出健康的頭皮。

首先是維生素 A ，它能維持頭皮油脂平衡，避免過度乾燥的頭皮所引發發癢與頭皮屑，以及頭皮過油可能導致阻塞毛囊發炎，維生素A可多吃菠菜、紅蘿蔔來補充。

維生素 C 與 E 則具備強大的抗氧化作用，這兩種維生素不僅能保護毛囊細胞免受損害，維生素 C 更是促進頭皮「膠原蛋白」生成的關鍵，綠色花椰菜、芭樂、奇異果及堅果類都是絕佳來源。

特別值得注意的是「維生素 D」，它與毛囊健康息息相關，能促進頭髮生長。現代上班族長期待在室內、極少曬太陽，普遍有維生素 D 缺乏的隱憂。林醫師建議可透過魚類、蛋黃或動物肝臟來補充，避免毛囊因缺乏刺激而進入休止期；而維生素 B 群則是維持頭皮代謝的基礎，糙米與堅果種子類不可少，8種營養素統整如下圖。

圖說：頭髮一直掉建議補充這8種營養素 / MyHair生髮植鬍診所-林敬恩醫師

雖然飲食調整有機會能幫助改善落髮問題，但林敬恩醫師也呼籲，如果在調整飲食後還是有持續明顯的掉髮，建議進一步檢查。抽血檢查可以檢測是否有缺鐵，或是鋅、維他命D等不足，也能排除其他非營養相關的掉髮原因。

「掉髮的原因百百種，及早找到真正的病因，才能對症下藥。」林敬恩醫師總結，面對落髮危機，不要恐慌也不要盲目偏方，從日常的「養髮菜單」吃起，並在必要時尋求專業醫療團隊的檢測與客製化治療，才是守護豐盈秀髮的推薦方法。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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原文出處：掉髮問題受關注：醫師解析與營養攝取相關的日常建議