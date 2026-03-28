團購美食推薦｜常溫保存超方便！Karen開箱【藍海饌】半筋半肉牛肉麵，料多實在在家也能吃到像現煮的牛肉麵

有些團購美食真的會在朋友圈裡被講到像「傳說等級」🤣

就是那種只要有人開團，底下留言就會瞬間暴增+1的那種。

最近我終於吃到朋友一直在推的 藍海饌 牛肉麵系列

原本只是抱著「好奇到底有多厲害」的心態試試看，沒想到實際開箱之後才發現：這真的不是普通調理包等級的牛肉麵。

最讓我驚訝的其實有兩件事：

1️⃣ 常溫保存超方便

2️⃣ 料多到完全不像調理包

吃完之後只覺得：

「難怪會變成團購美食排行榜常客。」

團購美食為什麼大家都在買？先說說我最在意的「常溫保存」

其實我自己很少囤冷凍食品。

原因很簡單，我家冰箱真的不夠大🥲

所以，認識我的朋友都知道，非必要我真的很討厭冰東西！

所以當我看到 藍海饌的麵食是常溫保存 的時候，其實好感度直接先+50分。

品牌是透過 高溫殺菌技術製作，不需要添加防腐劑，也能讓產品在常溫環境下保存。

這件事情對我來說真的很加分。

因為生活很常發生這種情況：

晚上突然很餓

外面下雨不想出門

外送又不知道要點什麼

這時候櫃子裡如果有一盒牛肉麵

真的會覺得世界突然變得很友善🤣

而且整個料理過程其實非常簡單：

煮麵

加熱調理包

倒進碗裡

大概8分鐘左右就可以吃到一碗熱騰騰的麵。

怎麼樣都比外送快💨

開箱團購人氣商品｜紅燒半筋半肉牛肉麵

這一款真的很有台灣牛肉麵的靈魂。

紅燒湯頭的香氣一打開就飄出來，那種微微帶著醬香的味道，真的會讓人瞬間食慾大開。

牛肉選用 牛腱心部位，肉塊大小真的真的真的很有誠意，完全不是碎碎的那種，而且裡面還有牛筋。

入口的時候可以感受到：

牛肉是軟嫩的

牛筋是Q彈的

兩種口感一起出現，真的很加分。

湯頭的部分我也滿喜歡的，不是那種很油很重鹹的紅燒味，反而有一點點蘿蔔的清甜，喝起來順順的，不會覺得負擔。

喜歡清爽口味的人可以選｜清燉半筋半肉牛肉麵

如果你跟我一樣，有時候會比較想吃 清爽一點的湯頭，那我其實滿推薦清燉這款。

清燉湯頭喝起來比較溫潤，帶著淡淡的牛肉香氣。

裡面一樣有：

牛腱肉

牛筋

紅蘿蔔

白蘿蔔

整碗湯喝起來會有一種很舒服的甘甜感。

大多時候不想吃太重口味，我都是會選清燉版本。

讓人有點意外好吃｜藥燉排骨麵線

這款其實是我一開始最沒有期待的🤣

結果反而變成我最驚喜的一款。

排骨使用的是 台灣黑豬軟排，肉質很嫩，就是大家很常聽到的軟骨肉，我覺得藍海饌有一點非常棒，就是肉都很嫩，老人小孩都可以吃的那種！

湯頭是用多種食材慢慢熬煮出來的味道，喝起來是那種很溫潤的藥膳香氣。

不會苦，也不會有很重的藥味，搭配麵線一起吃，整體口感很滑順。

有一種很像阿嬤家裡燉湯的感覺。

懶人料理也可以很有儀式感

其實我滿喜歡這種「半料理型」的食品。

因為你可以很簡單做一點小變化：

加青菜

加蔥花

加任何你想加的食材🧄

整碗麵的感覺就會瞬間升級。

有時候周末不想出門

自己在家煮一碗麵

其實也是一種很舒服的小生活。

團購美食推薦｜常溫牛肉麵真的值得囤

吃完這次開箱之後，我大概理解為什麼

藍海饌會變成很多人團購清單裡的常客。

原因其實很簡單：

✔ 常溫保存方便

✔ 料理簡單

✔ 份量誠意滿滿

✔ 在家就能吃到像現煮的麵

有時候生活真的很忙

能夠在家快速吃到一碗熱騰騰的麵

其實就是一件很幸福的小事。

如果你最近剛好在找 團購美食

或是想囤一些 常溫方便料理！

這個系列我覺得真的可以試試看。

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