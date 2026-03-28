2026-03-28 18:00 跟著KarenW.品味人生
團購美食推薦｜常溫保存超方便！Karen開箱【藍海饌】半筋半肉牛肉麵，料多實在在家也能吃到像現煮的牛肉麵
有些團購美食真的會在朋友圈裡被講到像「傳說等級」🤣
就是那種只要有人開團，底下留言就會瞬間暴增+1的那種。
原本只是抱著「好奇到底有多厲害」的心態試試看，沒想到實際開箱之後才發現：這真的不是普通調理包等級的牛肉麵。
最讓我驚訝的其實有兩件事：
1️⃣ 常溫保存超方便
2️⃣ 料多到完全不像調理包
吃完之後只覺得：
團購美食為什麼大家都在買？先說說我最在意的「常溫保存」
其實我自己很少囤冷凍食品。
原因很簡單，我家冰箱真的不夠大🥲
所以，認識我的朋友都知道，非必要我真的很討厭冰東西！
所以當我看到 藍海饌的麵食是常溫保存 的時候，其實好感度直接先+50分。
品牌是透過 高溫殺菌技術製作，不需要添加防腐劑，也能讓產品在常溫環境下保存。
這件事情對我來說真的很加分。
因為生活很常發生這種情況：
晚上突然很餓
外面下雨不想出門
外送又不知道要點什麼
這時候櫃子裡如果有一盒牛肉麵
真的會覺得世界突然變得很友善🤣
而且整個料理過程其實非常簡單：
煮麵
加熱調理包
倒進碗裡
大概8分鐘左右就可以吃到一碗熱騰騰的麵。
怎麼樣都比外送快💨
開箱團購人氣商品｜紅燒半筋半肉牛肉麵
這一款真的很有台灣牛肉麵的靈魂。
紅燒湯頭的香氣一打開就飄出來，那種微微帶著醬香的味道，真的會讓人瞬間食慾大開。
牛肉選用 牛腱心部位，肉塊大小真的真的真的很有誠意，完全不是碎碎的那種，而且裡面還有牛筋。
入口的時候可以感受到：
牛肉是軟嫩的
牛筋是Q彈的
兩種口感一起出現，真的很加分。
湯頭的部分我也滿喜歡的，不是那種很油很重鹹的紅燒味，反而有一點點蘿蔔的清甜，喝起來順順的，不會覺得負擔。
喜歡清爽口味的人可以選｜清燉半筋半肉牛肉麵
如果你跟我一樣，有時候會比較想吃 清爽一點的湯頭，那我其實滿推薦清燉這款。
清燉湯頭喝起來比較溫潤，帶著淡淡的牛肉香氣。
裡面一樣有：
牛腱肉
牛筋
紅蘿蔔
白蘿蔔
整碗湯喝起來會有一種很舒服的甘甜感。
大多時候不想吃太重口味，我都是會選清燉版本。
讓人有點意外好吃｜藥燉排骨麵線
這款其實是我一開始最沒有期待的🤣
結果反而變成我最驚喜的一款。
排骨使用的是 台灣黑豬軟排，肉質很嫩，就是大家很常聽到的軟骨肉，我覺得藍海饌有一點非常棒，就是肉都很嫩，老人小孩都可以吃的那種！
湯頭是用多種食材慢慢熬煮出來的味道，喝起來是那種很溫潤的藥膳香氣。
不會苦，也不會有很重的藥味，搭配麵線一起吃，整體口感很滑順。
有一種很像阿嬤家裡燉湯的感覺。
懶人料理也可以很有儀式感
其實我滿喜歡這種「半料理型」的食品。
因為你可以很簡單做一點小變化：
加青菜
加蔥花
加任何你想加的食材🧄
整碗麵的感覺就會瞬間升級。
有時候周末不想出門
自己在家煮一碗麵
其實也是一種很舒服的小生活。
團購美食推薦｜常溫牛肉麵真的值得囤
吃完這次開箱之後，我大概理解為什麼
原因其實很簡單：
✔ 常溫保存方便
✔ 料理簡單
✔ 份量誠意滿滿
✔ 在家就能吃到像現煮的麵
有時候生活真的很忙
能夠在家快速吃到一碗熱騰騰的麵
其實就是一件很幸福的小事。
如果你最近剛好在找 團購美食
或是想囤一些 常溫方便料理！
這個系列我覺得真的可以試試看。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數