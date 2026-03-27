2026-03-27 17:33 女子漾／編輯黃冠婷
直接把銀河帶回家！LUSH×超級瑪利歐12款限定開賣 耀西蛋汽泡彈太可愛 全系列一次看
人氣品牌LUSH再度出招，延續2023年聯名熱潮，這回攜手《超級瑪利歐銀河電影版》推出全新限定系列，一口氣帶來12款浸浴、沐浴與身體護理產品，從角色造型到香氣設計全面升級，把整個銀河世界搬進日常沐浴儀式。系列將於3月27日起於LUSH App、官網及全台門市陸續開賣，消息一出立刻引發粉絲關注。
把銀河搬進浴室！從汽泡彈到香氛一次沉浸式體驗
這次聯名最大亮點，就是將《超級瑪利歐銀河》的奇幻世界轉化成「可以使用的療癒體驗」。不只是造型可愛，更從香氣、質地到使用過程都充滿驚喜。
像是投入浴缸就能「破蛋」的耀西蛋汽泡彈，內藏隨機沐浴軟糖，讓泡澡多了拆盲盒的樂趣；守護銀河沐浴露則以藍莓、玫瑰與蘋果香氣打造清新層次；奇可沐浴果凍則主打Q彈療癒手感，結合葡萄柚與莓果香氣，一邊洗澡一邊像在星際冒險。
編輯必收Top 7！這幾款真的會先被搶光
1.耀西蛋汽泡彈：丟進水中直接開啟驚喜模式，還有隱藏版沐浴軟糖
2.奇可沐浴果凍：Q彈質地＋可愛角色造型，療癒感直接拉滿
3.碧姬公主王冠香氛皂：草莓雙重滋潤，外型夢幻又實用
4.羅潔塔公主身體噴霧：藍莓與蘋果香氣，帶點星空感的清新香調
5.瑪利歐／路易吉沐浴露：角色香氣設計不同，趣味性與辨識度兼具
6.問號方塊禮物盒：經典遊戲元素直接還原，送禮或收藏都超有梗
7.羅潔塔公主唇部磨砂：以多種滋潤精油、保濕果脂與細砂糖，組成四重保濕攻勢對抗乾裂。
不只是可愛聯名 LUSH強調「讓日常更有想像力」
LUSH創意總監Kalem Brinkworth表示，品牌一直致力於打造能「點燃喜悅」的產品，而《超級瑪利歐銀河電影版》正好代表想像力與奇妙世界，與LUSH理念高度契合。這次聯名不只是視覺上的可愛設計，更希望透過產品讓消費者在日常中也能感受到冒險與樂趣。從泡澡、清潔到香氛，每一個步驟都像在開啟一場小型銀河冒險，也讓原本單純的沐浴時光，變成一種更有儀式感的療癒體驗。
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