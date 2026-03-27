2026最強快閃雙主角！修麗可醫美級保養×資生堂小紅瓶LISA巡迴開跑 買套組現省4千

2026春季美妝話題直接在信義區炸開！近期最受關注的兩大主角，一邊是把醫美診間搬進百貨的修麗可《醫美級肌膚升級站》，另一邊則是由LISA帶動話題的資生堂「THE ULTIMUNE POP-UP」。一個主打精準抗老、一個主打明星沉浸體驗，兩種變美路線同時開打。

而這波最關鍵的亮點，不只體驗，而是「優惠真的有感」，尤其修麗可現場套組最高現省近4,000元，直接把醫美級保養門檻拉低。

修麗可快閃亮點：醫師級抗老＋AI檢測，直接幫你開保養處方

修麗可《 醫美級肌膚升級站 快閃店 》AI肌膚檢測儀。圖片來源：品牌提供

這次修麗可最大差異，在於不只是展示產品，而是提供完整「抗老解決方案」。

《醫美級肌膚升級站》現場導入AI肌膚檢測，透過17項數據分析膚況，並由專業人員給出客製化保養建議，等同把診間諮詢搬進百貨。同時與彭賢禮皮膚科、林亮辰皮膚專科診所合作，將醫師治療邏輯拆解為日常可執行的保養策略。

修麗可X林亮辰皮膚專科診所 林亮辰院長。圖片來源：品牌提供

瘦瘦針臉凹、臉鬆沒彈力？4大療程對應保養一次搞懂

修麗可這次直接針對最常見的醫美需求，整理出4大療程對應保養，重點不只是改善，而是「讓效果撐更久」。

一是電音波拉提族，核心在補膠原與抗糖化，透過「電波V臉瓶＋A.G.E.活膚緊緻霜」穩定輪廓支撐。

二是雷射與皮秒族，重點在抗氧化修護，「CE抗氧化精華」可降低自由基傷害、縮短恢復期。

三是肉毒療程族，關鍵在抑制紋路生成，搭配「P-TIOX胜肽精華」延長效果週期。

四是膠原針或瘦瘦針臉凹族，重點在啟動自體膠原，「三重原生膠原精華」幫助肌膚恢復彈潤。

張念慈/攝影

張念慈/攝影

修麗可優惠重點：套組最高現省近4千，入門抗老更划算

這波修麗可《醫美級肌膚升級站》快閃最值得逛的關鍵就在優惠，現場全產品9折之外，還推出6大醫美對應套組，其中像「類電音波拉提組」、「類膠原針澎潤組」等熱門組合，折扣約落在8折左右，最高現省約3,800至4,000元。

另外還有幾個實用亮點：完成AI肌膚檢測，就能拿到CE抗氧化精華4ml、購買任一產品加贈緊緻眼霜、滿額最高可拿到價值超過4,000元的保養組，等於不只是體驗，還能直接用更低成本建立完整抗老組合。

修麗可2026醫美級肌膚升級站新光三越信義A11及漢神巨蛋，期間限定獨家六大組合。圖片來源：品牌提供

修麗可《醫美級肌膚升級站》

台北場

時間：即日起至2026/4/9

地點：新光三越信義新天地A11 北大門（香堤大道入口）

高雄場

時間：2026/4/15－2026/5/2

地點：高雄漢神巨蛋購物廣場1F

資生堂LISA快閃：話題與贈禮直接拉滿，粉絲必衝

圖片來源：品牌提供

資生堂由LISA代言的小紅瓶「紅妍山茶花修護精華」成為主角，搭配巡迴快閃形式，首站信義A8開幕就吸引大批粉絲排隊。小紅瓶主打「山茶花活酵再生科技」，能提升肌膚自我修護能力，同時鎖水、抗氧化，讓膚況維持穩定透亮。

這類型產品特別適合換季、壓力大或肌膚不穩時使用，屬於「日常打底型抗老」。

圖片來源：品牌提供

資生堂快閃優惠與打卡亮點：限定贈禮超有吸引力

現場完成打卡與資料填寫，就能免費體驗LISA拍貼機，並拿到限定迷你海報卡與檸檬水。消費還有機會拿到LISA簽名隨身小包或愛心隨身鏡，全部都是「只送不賣」，直接刺激粉絲收藏慾。

張念慈/攝影

資生堂 SHISEIDO X LISA「THE ULTIMUNE POP-UP」



首站 台北信義A8

時間：2026/3/25－2026/3/29

地點：新光三越信義新天地A8

第二站 台中中港

時間：2026/4/1－2026/4/5

第三站 台南西門

時間：2026/4/9－2026/4/12

第四站 台北忠孝SOGO

時間：2026/4/16－2026/4/19

第五站 高雄漢神巨蛋

時間：2026/4/30－2026/5/3