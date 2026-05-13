台灣地處亞熱帶，氣候長年悶熱潮濕，加上龐大的機車通勤族每天必須戴著悶不透風的安全帽，許多民眾一到下午，原本蓬鬆的秀髮就會立刻變成慘不忍睹的「條碼瀏海」。為了解決頭皮出油、髮型扁塌的窘境，「乾洗髮」噴霧應運而生，成為許多上班族抽屜裡的救急神物，甚至被不少坐月子的產婦、露營愛好者，或是單純「懶得洗頭」的年輕男女視為日常清潔的替代品。

然而，網路上流傳「常用乾洗髮會導致掉髮」的說法，引發不少愛用者恐慌。對此，林士棋醫師出面闢謠並提醒，乾洗髮雖能救急，但若產生依賴並取代正常洗髮，恐引發嚴重的頭皮危機。

林士棋醫師指出，乾洗髮的原理主要是透過粉末吸附頭皮與頭髮上的多餘油脂，讓視覺上看起來蓬鬆、不油膩。對於忙碌的現代人或無法立即洗頭的情況下，確實是一項便利的發明。

「但民眾必須釐清一個觀念：乾洗髮並不能真正清潔頭皮。」林士棋醫師強調，使用乾洗髮後，雖然頭髮看起來變乾爽了，但頭皮上的汗漬、灰塵以及被吸附的油脂其實仍停留在原處。這與透過水與洗髮精搓揉沖洗的「真正洗頭」有著本質上的巨大差異，若誤以為噴了就不用洗頭，其實只是在堆積髒污。

圖說：乾洗髮應定位為「應急產品」而非「日常清潔品」。MyHair生髮植鬍診所-林士棋院長

針對長期使用乾洗髮的副作用，林士棋醫師分析，粉末長期附著在髮絲上，容易導致頭髮乾澀、失去光澤，甚至讓髮質變差。更值得注意的是頭皮健康問題，特別是對於頭皮較為敏感的族群，乾洗髮內的化學成分或粉末堆積，極易加速過敏反應，引發頭皮發癢、刺痛，甚至導致頭皮屑增生。

「雖然短期使用乾洗髮並不會直接造成掉髮，但『長期使用且忽略清潔』絕對是毛囊殺手。」林士棋醫師嚴正示警，若因為依賴乾洗髮而減少洗頭次數，長期累積的油脂與髒污會嚴重阻塞毛囊，進而誘發脂漏性皮膚炎或毛囊炎。一旦頭皮環境惡化，毛囊健康受損，掉髮問題就會隨之而來。

林士棋醫師最後呼籲，乾洗髮應定位為「應急產品」而非「日常清潔品」。有使用乾洗髮習慣的民眾，當天回家後務必進行徹底的洗髮程序，將殘留的粉末與髒污沖洗乾淨，還給頭皮深呼吸的空間，才能在愛美與健康之間取得平衡。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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原文出處：乾洗髮使用方式受關注：醫師提醒頭皮清潔與使用習慣的重要性