2026-03-26 17:54 女子漾／編輯黃冠婷
龍抬頭剪頭髮真的會開運？曼都公開「好命髮型」4大關鍵 丸子頭也能招財？
農曆二月初二「龍抬頭」向來被視為轉運關鍵時刻，民間流傳「剃龍頭、好運來」，不少人都會選在這天換造型，象徵新開始。看準這股開運需求，曼都髮型今年結合東方開運概念與Y2K復古潮流，從頭皮養護到髮型設計全面升級，打造一整套「好命髮型公式」。不同於過往只強調剪髮，曼都此次主打「先淨化頭皮，再打造造型」，讓開運從根本開始。
1. 溫柔清新感：嬌蘭「幸福永駐鈴蘭淡香水」
龍抬頭開運關鍵 | 先養頭皮才是真的轉運起點
想讓整體造型與運勢同步提升，第一步不是剪髮，而是「頭皮淨化」。透過全方位頭皮SPA與植萃精華護理，搭配專業按摩放鬆，讓頭皮恢復健康狀態，也象徵掃除晦氣、迎接新氣場。
這樣的「從根開始」概念，不只是美學升級，也成為今年龍抬頭最被討論的開運新觀念。
龍抬頭必剪4款開運髮型 | 從可愛到氣場一次到位
1. 好運丸子頭：清爽感＝招財體質
丸子頭成為今年女生首選開運造型。透過編髮細節與自然碎髮，打造輕盈俏皮感，同時露出完整臉部輪廓，在視覺上象徵「開闊迎財」。搭配水光唇與微醺腮紅，更能放大整體好氣色。
2. 強運前刺頭：氣場直接開滿
男性與孩童則主打「前刺頭」與「紋刻頭」。俐落推剪搭配立體髮束，營造向前衝的動態感，象徵事業突破與能量提升。若再加入幾何刻紋或跳色染髮，整體風格更具街頭潮流感。
3. 高層次羽毛剪：輕盈感帶動好運流動
羽毛剪是Y2K回歸的關鍵髮型之一。透過層次滑剪讓髮絲呈現輕盈飛揚感，不僅修飾臉型，也象徵運勢流動與上升。搭配齊瀏海或貓眼妝，更能強化個人風格辨識度。
4. 鎖骨髮：溫柔氣場帶來貴人運
不想剪短的族群，鎖骨髮成為最穩選擇。長度剛好落在鎖骨，兼具優雅與俐落，再透過層次設計增加蓬鬆感，讓整體看起來更輕盈，也被視為提升人緣與貴人運的關鍵髮型。
不只是髮型，是一整套「開運儀式」| 從養護到造型一次完成
今年龍抬頭的關鍵不再只是「剪什麼髮型」，而是「如何打造整體氣場」。曼都將頭皮養護、髮型設計與流行趨勢整合，從根本改善頭皮狀態，再透過造型放大個人魅力。在Y2K復古風回歸的同時，也讓「開運」不再只是傳統習俗，而是結合時尚與生活風格的全新體驗。如果你也想在新的一年轉運，不妨從一顆頭開始，讓造型成為你的第一個開運關鍵。
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