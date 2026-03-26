2026-03-26 12:58 Dr.131醫生醫
人氣日本飾品Jouete首進台灣！微風南山開幕，引領穿搭新風尚
人氣日本飾品品牌Jouete正式進駐台灣，首間門市在2026年3月26日於台北市微風南山2樓盛大開幕，並預計在4月10日進駐台中漢神洲際購物廣場3樓，積極拓展中北部市場版圖。
開幕期間品牌同步推出多項優惠與限定活動，希望吸引眾多消費者到場，感受自由穿搭的新風尚。
Handsome × Mode 自由穿搭展現自我風格
在日本市場，Jouete顛覆傳統日系珠寶甜美優雅的既定印象，以「Handsome（率性）」與「Mode（摩登）」為核心，發展出鮮明且具態度的設計風格，深受市場關注。
品牌的設計靈感來自都市文化與當代時尚趨勢，透過流線造型與層次搭配，讓飾品能隨著個人風格自由組合，無論正式或日常情境，從單品佩戴到多層次混搭，都能輕鬆展現自我風格，讓每一件飾品成為穿搭中的個性亮點。
日本精緻工藝 SV925純銀核心
Jouete承襲日本細膩工藝精神，堅持精工品質標準，並追求更有份量感的設計，以SV925純銀為核心材質，與18K、10K金等多樣性材質巧妙融合，結合中性輪廓與俐落細節，將「潮流感」與「高質感」完美融合，使飾品能貼近當代流行文化，兼具耐看且不易退流行的魅力。
品牌理念 珠寶飾品是陪伴日常的「心愛玩具」
「Jouete」一詞在法文中寓意為「玩具」。品牌希望人們無論處於任何年紀，只要配戴上Jouete的珠寶飾品，都能重拾童年那份把玩心愛玩具，發自內心的快樂與喜悅。
開幕限定活動 同步登場
為歡慶品牌登台，Jouete推出多項開幕限定活動，消費滿5,000元贈Jouete收納小包，滿8,000元再享現抵200元（依各店櫃公告時間為主）。
此外，微風南山店即日起至4月6日加碼推出不限金額消費，即送拍貼乙次，增添購物樂趣。更多訊息可上Jouete官網（https://www.jouetewebtw-shop.com/）查詢。
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