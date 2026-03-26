2026-03-26 11:43 造咖
2026必收「8款粉嫩系球鞋」推薦，從復古德訓鞋到經典AF1全收藏
隨著春天的來臨，街頭也悄悄換上了最浪漫的顏色。今年球鞋圈流行那種像草莓牛奶般的柔霧粉、或是帶點透明感的櫻花色，不只百搭，穿上腳整個人都溫柔了起來！我們特別盤點了本季最值得入手的「粉嫩系球鞋」，不只實穿，每一雙都美到讓人想原地收藏！
粉嫩系球鞋推薦1：New Balance
最早於 1982 年發表的T500，其實是一款頂級又多用途的專業網球鞋。全新登場的 T500 定位更偏向日常鞋款，但仍保留當年的頂級網球鞋元素，包含鞋面拼接麂皮與磨砂革，鞋頭裝飾網孔，配備聚氨酯中底，低調重現 1980 年代技術風潮。
粉嫩系球鞋推薦2： adidas Originals
adidas Originals 在情人節期間特別將Superstar II 運動鞋換上可愛的設計！除了維持該鞋款經典高品質皮革鞋面、合成材質內裡、經典橡膠大底，鞋身的愛心壓紋及鞋舌、鞋跟處的圖騰設計也格外吸睛。
粉嫩系球鞋推薦3：Autry
這款低筒運動鞋靈感來自 20 世紀 80 年代的網球鞋，更新了比例和材質，採用柔軟的皮革製成，粉色與白色的色彩組合穿上腳，不僅瞬間提亮膚色，更散發出一股復古又甜美的清爽氣息。
粉嫩系球鞋推薦4：Nike
這款 Nike Air Force 1 '07 是針對 2026 年情人節推出的限定設計，以柔和的珍珠粉皮革拼接深色標誌，層次感十足。鞋帶點綴精緻的金屬愛心飾片，搭配標誌性 Air 緩震底，將 80 年代經典籃球鞋化作浪漫代名詞。
粉嫩系球鞋推薦5：Puma
這款 PUMA Speedcat OG 將經典賽車靈魂注入甜美色調，採用柔軟的高級麂皮打造洗鍊的薄底輪廓，標誌性的流線型鞋身與鞋頭的跳豹電繡，在柔和紫色與白色線條的交織下，不僅保留了率性的街頭感，更增添了優雅的視覺層次。
粉嫩系球鞋推薦6：Charles & Keith
這款運動鞋以低調的粉色緞面為基調，搭配蕾絲線條勾勒出溫柔氣質。鞋型保留運動鞋的舒適輪廓，卻多了幾分細膩感，無論搭配裙裝或休閒褲，都能讓整體造型顯得輕快不刻意。
粉嫩系球鞋推薦7：Onitsuka Tiger
Mexico 66 Delegatio 結合了復古風格的麂皮鞋面與輕量鞋底，以日本隊在 1968 年墨西哥奧運會上所穿的鞋子為基礎，進行了重新詮釋，鞋面側面印有標誌性的“MEXICO”標誌，內部開發的鞋墊提供柔軟的腳跟緩衝，外底採用耐用且輕盈的 United Sole 複合材料，搭配粉嫩色系，讓這雙充滿歷史底蘊的運動鞋多了一份柔和美感。
粉嫩系球鞋推薦8：Clarks
Clarks 這款厚底德訓鞋專為亞洲消費者腳型開發獨家楦型，徹底解決了常見的擠腳問題，搭配獨家高密度緩震軟墊科技，提供極佳的支撐與輕盈回彈感。經典的復古 T 型鞋頭與潮流拼接鞋面，視覺上能有效延伸腿部線條；最特別的莫過於後跟鬆緊帶抓皺設計，能溫柔包覆雙腳，解決磨腳困擾。輕盈靈活的熱塑橡膠大底，讓這抹清新粉色成為穿搭亮點！
【本文為造咖授權提供】
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