穿新「衣」迎馬年！2026 開運內衣全攻略：招財、招桃花「馬」上就有感

圖片來源：官方提供

俗話說：「新年換新衣，好運從內起。」迎接奔騰而來的 2026 金馬年，你準備好更新你的「內在美」了嗎？本篇特別為大家盤點了 2026 年度開運內衣指南，無論你是想要求財運亨通、事業躍進，還是渴望在馬年遇見正緣，這份全攻略將帶你挑對命定款，讓你由內而外散發自信光采，開運補氣「馬」上有感！

2026 開運內衣推薦1：思薇爾

品牌代言人鄭芯恩完美演繹思薇爾「撩波--巴黎之春」 圖片來源：思薇爾

2026春夏思薇爾隆重推出全新「撩波 巴黎之春」系列，設計靈感源自巴黎的浪漫氛圍，結合法式刺繡與浪漫蕾絲設計，確保穿著的舒適度與美型。此外，Q輕涼專利涼感紓壓片，提供身體呵護減壓；獨家涼感魔力托片，可瞬間拉提美胸；Hi Cool鳥眼布，達到吸濕排汗功能。V型集中、涼感美背的設計，AQUA-X涼感無痕收邊布，加寬塑片，美型深邃迷人好性感！

品牌代言人鄭芯恩完美演繹思薇爾「撩波--巴黎之春」 圖片來源：思薇爾

品牌代言人鄭芯恩完美演繹思薇爾「撩波--巴黎之春」，從純淨奶油色與鈷藍色柔和雪酪粉到高雅猩紅色，每一套設計都襯托出她白皙膚質與自然線條，不刻意性感，卻處處展現女性自在、自信的光芒。另外還有40週年Fun好禮3.5(四)~4.6(一)，正品滿千折百滿3000折300 / 滿5000折600；滿額禮/正品滿3800與滿6800 贈精美好禮

2026 開運內衣推薦2：EASY SHOP

Miss Audrey 開運防擴雙C-穿出集中澎潤乳溝蠶絲無鋼圈內衣，NTD1,380。 圖片來源：官方提供

作為台灣開運內衣的始祖，國民內衣EASY SHOP推出兩款穿出就能集中澎潤招好運的開運內衣，「Miss Audrey」開運防擴雙C內衣採用側收集中立體杯設計，輕調整機能能矯正扁平、外擴與下垂，無鋼圈及罩杯蠶絲內裡設計頂級呵護舒適升級。

Audrey 柔曲-輕薄杯舒柔全蕾絲可調肩帶軟鋼圈內衣-玫瑰紅，NTD1,980，優惠價買一送一。 圖片來源：官方提供

另一款「Audrey柔曲輕薄杯」，以舒適軟Q鋼圈及後扣式寬肩可調肩帶設計著稱，可有效釋放雙肩壓力；平面蕾絲輕柔薄透舒適包覆不擠肉，採用3mm超薄彈力棉罩杯設計輕透不易變形，感受舒適中的變化，舒服也可以很美麗！

2026 開運內衣推薦3：曼黛瑪璉

雙弧集中飽滿內衣，NTD1,880 ~ NTD2,080。 圖片來源：官方提供

曼黛瑪璉今年春夏推出全新的「挺胸神器」，專為追求完美胸型與機能包覆的女性設計。採用獨家專利雙弧設計，結合新開發的蜂巢菱格外弧鋼圈帶與側壓提拉片，雙管齊下加強罩杯提拉與側推力道，輕鬆告別副乳，讓胸型瞬間集中、立體有感！

2026 開運內衣推薦4：瑪登瑪朵

啵提集中穩定內衣，NTD1,780 ~ NTD1,880。 圖片來源：官方提供

瑪登瑪朵則是特別推出小胸女孩的神隊友！「冰心啵提」專為追求自然深邃與極致舒適而生，採用 3/4 罩杯搭配低脊心版型，結合獨特的愛心捧杯設計與三角提托線條，由下而上溫柔推高；為了打破機能內衣的束縛感，特別植入軟 Q 鋼圈，在穩定支撐的同時保有絕佳彈性，穿上一整天也不壓迫。下擺更貼心採用隱藏式織帶車縫，讓妳穿著緊身上衣也能隱形無痕，展現俐落自信。

2026 開運內衣推薦5：Calvin Klein

農曆新年薄襯三角胸罩，NTD2,080。 圖片來源：官方提供

農曆新年薄襯三角胸罩，NTD2,080。 圖片來源：官方提供

Calvin Klein 馬年限定系列融合品牌標誌性的極簡主義與奔放的馬年新春氣息，薄襯三角胸罩延續了品牌最受歡迎的 Modern Cotton 系列基因，採用極致柔軟的棉質莫代爾混紡，不僅捨棄了傳統內衣的厚重感，也換上節日限定圖案與搶眼的鮮紅色調！

2026 開運內衣推薦6：Triumph 黛安芬

FeiFei Ruan 設計師聯名系列 新年限定 澎澎氣墊V型無鋼圈內衣，NTD2,680。 圖片來源：官方提供

適逢農曆馬年，特別攜手知名藝術家 FeiFei Ruan 合作，將充滿生命力的馬群奔騰圖騰融入設計，本系列搭載了 Tri-Air Lite 澎澎氣墊 2.0 的超輕提托科技，透氣度全面升級，獨特的氣墊設計能讓罩杯瞬間升級，即便採用無鋼圈設計，依然能提供卓越的支撐力。讓妳在迎接新年之際，既能擁有豐盈的身型曲線，更能穿上那份由內而外的自信好運。

2026 開運內衣推薦7：PEACH JOHN

SALON 曲線美奢華睫毛蕾絲軟鋼圈內衣，NTD1,690。 圖片來源：官方提供

SALON 曲線美奢華睫毛蕾絲軟鋼圈內衣，NTD1,690。 圖片來源：官方提供

PEACH JOHN為追求極致體態與優雅質感的女性量身打造顯瘦、豐盈的美胸內衣，在塑型機能上，這款內衣展現了細膩的工藝思維，罩杯下半部採用具備大量孔洞的厚實襯墊，低脊心罩杯搭配軟鋼圈的設計，並選用精緻的睫毛蕾絲與彈性蕾絲，徹底解放了穿著時的壓迫感，讓舒適與美學兼具！

2026 開運內衣推薦8：華歌爾

光韻花緹養脂®內衣（立體杯），NTD2,380。 圖片來源：官方提供

光韻花緹養脂®內衣（全罩杯），NTD2,580 。 圖片來源：官方提供

Daily Belle推出業界首創的「養脂內衣」，採用獨家「養脂水滴杯型」設計，能將胸部精準地向上托高且完全不壓胸， L 型剪裁與專利抗壓棉結合密集三膠條設計，能強力收緊並撫平腋下與側乳的贅肉，防止脂肪堆積。這款內衣展現了 MIT 台灣製造的高品質，材質上更是不計成本，選用 280 丹雙層彈力收脂布，雖然擁有極佳的塑形力，穿起來卻毫無壓迫感，無論是想解決下垂外擴困擾的大胸女孩（薄杯款），還是渴望打造深 V 效果的小胸女孩（立體杯款），這款養脂神器都能穩定雕塑妳的專屬曲線，讓好運與自信同步升級！

【本文為造咖授權提供】

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