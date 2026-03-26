千億市場終於有王者！台灣「香氛界金馬獎」首屆金馥獎揭曉 這2款香味直接封神

台灣「香氛界金馬獎」首屆金馥獎揭曉，得獎作品：觀音焚香、冷松之影。圖片來源：主辦單位提供

台灣香氛界迎來里程碑！在美妝市場年產值突破千億規模之際，長年缺乏「以香氛作品為核心」的專業評選機制，如今終於補上最後一塊拼圖。首屆「金馥獎」（SCENT Taipei Award）正式揭曉，由觀音焚香、冷松之影兩件風格鮮明的作品奪下最高榮耀，為台灣原創香氣寫下全新篇章。

本屆金馥獎採取專業評審與大眾試香投票並行的雙軌制度，由15位跨領域專家評選佔比七成，搭配現場觀眾實際試香投票三成，展覽期間共累積1,561張有效票數，讓評選結果同時具備專業深度與市場共鳴。

圖片來源：主辦單位提供

兩大得獎作品出爐 從宗教焚香到森林氣息，台灣香氣創作全面進化

首屆金馥獎分為兩大類別，分別聚焦藝術創作與生活應用：

「藝術與美學香水獎」由《觀音焚香》GUANYIN INCENSE（MONDE青湘國際有限公司） 奪得，觀音焚香以高比例天然精油為基底，把傳統焚香意象轉化為可穿戴的香水形式。

評審認為，作品從東方宗教與冥想的嗅覺經驗出發，以植萃工藝重新定義了焚香在當代⽣活中的⾓⾊，香調結構在沉穩的⽊質與樹脂基底上融⼊細膩的草本與花香層次，既莊嚴⼜親近。品牌 MONDE 創辦⼈劉禎祥 為全台首位取得法國格拉斯香水學院（GIP）證照的視障調香師，三十年的身體感知經驗成為其調香創作的核心基礎。

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而「生活與養護香氛獎」則由《冷松之影》FROST PINE VEIL（HUGOASIS莯癒坊） 獲得，以「高山小木屋清晨開門的瞬間」為靈感，評審認為作品刻意跳脫傳統溫暖⽊質香調，保留冷冽線條與空氣留⽩，讓空間在噴灑後產⽣開闊、清醒且安靜的氣流 感。

前調以薄荷胡椒與佛手柑營造晨霧清透，中調冷杉帶出立體的針葉森林氣息，後調以多產區 雪松與安息香延長殘香。品牌 HugOasis 將香氣視為擁抱的另⼀種想像，致力於讓使用者在都市中建立屬於自己的心靈療癒空間。

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15件入圍作品背後 台灣香氛創作正在走自己的路

金馥獎的價值不只在最終的得獎結果。本屆 15 件⼊圍作品涵蓋香⽔、擴香、空間香氛等多元品項 ，每⼀件皆經主辦單位依品牌完整度、產品成熟度與市場代表性進行資格審核後正式⼊圍。

從東方文化靈感到自然系森林語彙，從個人香水到居家療癒空間設計，這些作品共同展現一個趨勢：台灣調香師正逐步擺脫仿香框架，轉向建立自身風格與敘事語言。全數⼊圍作品資訊已收錄於金馥獎官方網站， 後續將持續透過 SCENT Taipei 平台進⾏曝光。

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評選標準曝光 不只比香氣，更比品牌與市場潛力

金馥獎的評選機制橫跨五大面向，包括香氣品質與調香工藝、原創性與差異化、品牌理念與故事敘事、視覺設計，以及市場潛力。

評審團由15位來自調香、零售、媒體與消費洞察等領域專家組成，確保每件作品不只是「好聞」，更具備完整的品牌與商業價值。同時，大眾投票需在現場實際試香後才能進行，強化評選的真實體驗基礎。

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從創作走向市場 金馥獎成為台灣香氛產業新橋樑

法蘭克福展覽集團台灣分公司總經理蔡琴琴表示，台灣有很多優秀的香氛創作者，但過去缺少⼀ 個讓作品被專業標準檢視、被市場正式認識的機會。金馥獎想建立從創作到市場之間的橋樑。透過把評審團拉到五個不同領域，希望評選結果不只反映技術水準，也能反映市場潛力和消費者的 真實共鳴。」

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SCENT Taipei帶動產業升級 台灣香氣時代正式開啟

金馥獎由 Messe Frankfurt Taiwan 與 ISSA 國際香氣香水藝術協會共同主辦，為 SCENT Taipei 台北香氣美學展系列活動之⼀。SCENT Taipei 是台灣⾸個以香氛為主題的專業展覽，涵蓋原料、香水、精油、擴香配件等完整香氛產品線，致力為海內外香氛作品及產品建立專業曝光舞台與商業 市場認可橋梁。